Чемпионат мира по пляжному футболу 2021
Предыдущие игры
Бразилия (пляжный) Последние 19 матчей: +15 =0 -4Бразилия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 2:1 Испания (пляжный) Иран (пляжный) 3:4 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:1 Мексика (пляжный)
Бразилия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Португалия (пляжный) Бразилия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:4 Япония (пляжный) США (пляжный) 3:10 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:7 Таити (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 8:12 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Аргентина (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Италия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:5 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 6:4 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:1 Мексика (пляжный) Япония (пляжный) 1:8 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Испания (пляжный)
Сальвадор (пляжный) Последние 3 матча: +0 =0 -3Сальвадор (пляжный) 3:6 Соломоновы острова (пляжный) Сальвадор (пляжный) 1:4 Италия (пляжный) Португалия (пляжный) 8:2 Сальвадор (пляжный)
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сальвадор (пляжный)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Беларусь (пляжный)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Швейцария (пляжный)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бразилия (пляжный)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Испания (пляжный)
|Чики
|3
|1
|0
|2.
|Мозамбик (пляжный)
|Фигу Жуниор
|3
|2
|0
|3.
|США (пляжный)
|Переа Николас
|2
|0
|0
|4.
|Испания (пляжный)
|Эдуард Молина
|2
|0
|0
|5.
|Россия (пляжный)
|Никоноров Борис
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мозамбик (пляжный)
|Биг Ру
|0
|1
|2.
|Испания (пляжный)
|Дона Лопес
|1
|0
|3.
|Испания (пляжный)
|Синтас Каро
|1
|0
|4.
|США (пляжный)
|Перера Ник
|1
|0