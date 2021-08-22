  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Португалия (пляжный)
3:3
Идёт матч
Сенегал (пляжный)
Португалия (пляжный)
Сенегал (пляжный)

Бомбардиры внутри турнира

Португалия (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинш Лео 3 1.5
2. Андраде Элинтон 1 0.5
3. Кошта Фабиу 1 0.5
4. Лоуренсу Андре 0 0
5. Белшиор 0 0
Сенегал (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Португалия (пляжный)
# Игрок      
Сенегал (пляжный)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Португалия (пляжный) 40% (2) 60% (3) 0 0 0 0
 Сенегал (пляжный) 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Португалия (пляжный) Последние 19 матчей: +16 =0 -3
Португалия (пляжный) 5:3 Оман (пляжный) Таити (пляжный) 3:5 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Россия (пляжный) Португалия (пляжный) 7:3 Швейцария (пляжный)
Португалия (пляжный) 7:2 Аргентина (пляжный) Сенегал (пляжный) 6:5 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) Иран (пляжный) 0:3 Португалия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 3:2 ОАЭ (пляжный) Португалия (пляжный) 6:4 Марокко (пляжный) Иран (пляжный) 2:4 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 2:1 Франция (пляжный) Португалия (пляжный) 5:4 Испания (пляжный) Португалия (пляжный) 4:5 Бразилия (пляжный) Португалия (пляжный) 6:3 Уругвай (пляжный) Португалия (пляжный) 5:4 Италия (пляжный) Соломоновы острова (пляжный) 4:13 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 8:2 Сальвадор (пляжный)
Сенегал (пляжный) Последние 7 матчей: +4 =0 -3
Сенегал (пляжный) 6:1 Уругвай (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) Сенегал (пляжный) 6:5 Португалия (пляжный) Аргентина (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный)
Сенегал (пляжный) 4:1 Иран (пляжный) Сенегал (пляжный) 7:8 Уругвай (пляжный) Франция (пляжный) 5:5 Сенегал (пляжный)

Последние игры между собой

Португалия (пляжный): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сенегал (пляжный): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сенегал (пляжный) 6:5 Португалия (пляжный) Чемпионат мира по пляжному футболу

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал (пляжный) 3:3 Заявка 2 1 1 0 9 - 4 4
2. Португалия (пляжный) 3:3 Заявка 2 1 1 0 8 - 6 4
3. Уругвай (пляжный) Заявка 2 1 0 1 5 - 8 3
4. Оман (пляжный) Заявка 2 0 0 2 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Испания (пляжный) Чики 5 1 0
2. Швейцария (пляжный) Станкович Деян II 4 0 1
3. Россия (пляжный) Макаров Алексей Сергеевич 3 0 2
4. Беларусь (пляжный) Гапон Олег 3 0 2
5. Таити (пляжный) Заверони Тева 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оман (пляжный) Аль-Ораими Халид 1 1
2. Испания (пляжный) Дона Лопес 2 0
3. Испания (пляжный) Синтас Каро 2 0
4. Беларусь (пляжный) Чайковский Никита 2 0
5. Швейцария (пляжный) Ходель Гленн 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Лоуренсу со стандарта довольно неплохо пробил в левый угол ворот, но всё же мяч пошёл выше цели. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Менди в центре поля нарушил правила против Лоуренсу. Вновь Португалия будет пытаться реализовать стандарт. 
  • 27'
    Бе Мартинш со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Бойе на правом фланге в центральной зоне подыграл себе рукой в борьбе за мяч. Португалия заработала относительно неплохой стандарт. 
  • Опасный момент
    26'
    Сразу же с самого начала тайма Бе Мартинш плотно пробил под левый угол ворот из центра поля, Ндиайе в прыжке перевёл мяч на угловой. С углового Португалия уже ничего толкового придумать не смогла. 
  • Свисток
    25'
    Начинается третий тайм. Португалия должна собраться и продолжить играть первым номером, чтобы всё же дожать Сенегал и выиграть группу D. Наверняка забьют ещё обе сборные, главный вопрос, сколько будет голов?
  • Перерыв
    Звучит сирена о завершении второго тайма. Сборная Португалии выиграла вторую треть матча со счётом 2:1, но общий счёт у нас в итоге 3:3. Португалия очень много ошибается в обороне, что также мешает команде Мариу Алвару вести в счёте. С такой игрой сложно сказать, кто одержит победу в этом противостоянии, быть может команды в итоге сыграют и дополнительные три минуты. 
  • 2 гола - дубль!
    24'
    Г-О-О-О-О-Л! 3:3!!! Менди!!! Торреш и Андраде сами себе привезли гол, не разобрались игроки между собой и подарили мяч Менди, который спокойно оформил дубль. 
  • Описание гола
    24'
    Г-О-О-О-О-Л! 3:2!!! Лоуренсу!!! Лоуренсу со стандарта очень сильно пробил низом под правый угол ворот, Ндиайе пытался сократить дистанцию, но Андре смог "прошить" голкипера сборной Сенегала. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Диатта в борьбе за мяч у своей зоны подыграл себе рукой, судьи всё видели. Португалия заработала ещё один опасный стандарт. 
  • Опасный момент
    23'
    Мандионе Диань убежал на левый угол поля и затем пробил под опорную ногу Андраде, голкипер сборной Португалии спас свою команду в непростой ситуации. 
  • Опасный момент
    22'
    Португальцы грубо ошиблись в обороне, Мандионе Диань отдал передачу с правого угла поля в центр на Менди, но в ближнем бою Рауль не смог переиграть Андраде, голкипер сборной Португалии перевёл мяч на угловой. С углового Сенегал уже ничего толкового придумать не смог. 
  • 21'
    Менди со стандарта попытался перебросить мяч через Андраде, но в итоге Рауль очень неудачно поднял мяч, он ушёл за пределы поля. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Ндиайе удачно забросил мяч к линии атаки, Маркеш нарушил правила против Менди. Сенегал заработал убойный стандарт. 
  • Описание гола
    20'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:2!!! Пиньял!!! Родригу Пиньял с "точки" пробил точно в правую девятку, Ндиайе остался стоять по центру, но голкипер сборной Сенегала в любом случае ничего сделать уже не мог. 
  • Желтая карточка
    20'
    Защитник сборной Сенегала Мамаду Силла также получил жёлтую карточку за свой фол. 
  • Пенальти!
    20'
    Пенальти назначается в ворота сборной Сенегала! Силла на левом углу своей зоны сбил Пиньяла. Арбитр сразу же дал свисток и указал на "точку". 
  • 19'
    Педру со стандарта пробил в ближний левый угол ворот, мяч свалился с ноги у Маркеша и ушёл в сторону от цели. 
  • Желтая карточка
    19'
    Форвард сборной Сенегала Рауль Менди получил жёлтую карточку за грубую игру у своей зоны против Бе. 
  • 18'
    Силла со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Лео в центре поля теперь уже нарушил правила против Силла. Надо успокоиться португальцам. 
  • 17'
    Диатта со стандарта пробил по воротам по центру, мяч полетел плотно, но Андраде смог отбить его на своего партнёра по команде. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Лео теперь уже в центре поля нарушил правила против Диатта. 
  • Опасный момент
    16'
    Лео со стандарта пробил по центру, мяч немного подскочил на песке, но Ндиайе успел выставить ногу и спасти свою команду. 
  • Желтая карточка
    16'
    Защитник сборной Сенегала Папа Ндур получил жёлтую карточку за грубую игру в центральной зоне против Лео Мартинша. Убойный стандарт заработала Португалия. 
  • Опасный момент
    15'
    Лоуренсу получил мяч в центре зоны атаки, но Ндиайе успел сократить дистанцию и спасти свою команду после удара Андре. 
  • Штанга
    14'
    Торреш с правого угла поля от линии зоны атаки в касание пробил в ближний угол ворот после подкидки, мяч попал в штангу. 
  • Свисток
    13'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, как Португалия будет действовать против плотной обороны Сенегала. Сегодня подобным образом Сальвадор два тайма успешно действовал против Бразилии, но вот на заключительную часть матча оборону уже не хватило, быть может и в этом матче будет нечто подобное. 
  • Перерыв
    Звучит сирена о завершении первого тайма. Сборная Сенегала в первом тайме смогла проявить характер и на пропущенный гол ответила двумя своими забитыми мячами. Пока для команды Мариу Алвару игра складывается не очень удачно. Португалия бы вроде выглядит активнее, но при этом уже Белшиор получил повреждение колена, моменты реализуются с трудом. Надо что-то менять, чтобы не проиграть битву за первое место в группе. 
  • Штанга
    12'
    Бе со средней дистанции очень неплохо пробил в правый угол ворот, перекладина спасла Сенегал от второго пропущенного мяча. 
  • Пенальти
    11'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Мандионе Диань!!! Диань с "точки" грамотно пробил в левый угол ворот, мяч подскочил на песке и влетел уже под девятку, Андраде угадал направление удара, но ничего сделать не смог. 
  • Желтая карточка
    11'
    Форвард сборной Португалии Андре Лоуренсу также получил жёлтую карточку за игру рукой в своей штрафной площади. 
  • Пенальти!
    11'
    Пенальти назначается в ворота сборной Португалии. Лоуренсу рукой заблокировал в своей зоне удар Мандионе Дианя, арбитр сразу же дал свисток и указал на "точку". 
  • 11'
    Мандионе Диань с левого угла поля из зоны сборной Португалии пробил в дальний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Описание гола
    10'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Менди!!! Андраде пробил в левый угол ворот из центральной зоны, мяч от Диатта, который был на левой штанге, удачно отскочил обратно в центральную зону, а оттуда уже практически в пустые ворота пробил Менди, Андраде не успел вернуться и поймать мяч. 
  • Описание гола
    10'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Вон!!! Пиньял из аута на правом фланге удачно вбросил мяч на Вона, защитник сборной Португалии подбросил себе мяч и затем в падении через себя здорово пробил в левый угол ворот, Ндиайе ничего не смог поделать. 
  • 9'
    Бе в ответной атаке со средней дистанции пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • 8'
    Ндиайе вышел в среднюю зону и пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 7'
    Торреш с правого угла площадки со средне дистанции в падении через себя пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • 6'
    Успокоилась у нас игра после травмы Белшиора, нужно время Португалии, чтобы перестроить свою игру. 
  • Травма, повреждение
    5'
    Капитан сборной Португалии Белшиор в борьбе за мяч в центре поля в игровом моменте влетел в Фалля и получил серьёзное повреждение. Лишь на носилках Белшиор смог покинуть поле. 
  • Опасный момент
    4'
    Бе чуть ранее также неплохо пробил в ближний угол ворот с левой половины поля от зоны сборной Сенегала, мяч отскочил от песка перед Ндиайе, но Аль-Сейни успел среагировать и выручить свою команду. 
  • Судья
    3'
    Лоуренсу прорвался в зону сборной Сенегала по правой половине поля, затем Ндиайе рискованно сыграл на выходе, Андре оказался на газоне, судьи не нашли повода для назначения пенальти. Вскоре Менди с левой половины поля от зоны сборной Португалии пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Опасный момент
    2'
    Бе с правого угла поля из зоны сборной Сенегала неплохо пробил в касание в левый угол ворот, Ндиайе в прыжке отбил мяч в аут.
  • Свисток
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересная битва за первое место в группе D между сборными Португалии и Сенегала. Наверняка обе команды попытаются показать нам яркий футбол и порадуют немалым количеством забитых мячей, а то пока этот день получается не очень богатым на голы. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Гумерсиндо Батиста из Панамы. Помогать ему будут Сухаими Хассан из Малайзии и Мик Паломино из Перу. Резервным арбитром на этот матч назначен Мариано Ромо из Аргентины. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на заключительном матче второго тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу между сборными Португалии и Сенегала. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Где смотреть матч Португалия (пляжный) 3:3 Сенегал (пляжный) онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 