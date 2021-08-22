Сразу же с самого начала тайма Бе Мартинш плотно пробил под левый угол ворот из центра поля, Ндиайе в прыжке перевёл мяч на угловой. С углового Португалия уже ничего толкового придумать не смогла.

Бойе на правом фланге в центральной зоне подыграл себе рукой в борьбе за мяч. Португалия заработала относительно неплохой стандарт.

Бе Мартинш со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

Менди в центре поля нарушил правила против Лоуренсу. Вновь Португалия будет пытаться реализовать стандарт.

Лоуренсу со стандарта довольно неплохо пробил в левый угол ворот, но всё же мяч пошёл выше цели.

25' Начинается третий тайм. Португалия должна собраться и продолжить играть первым номером, чтобы всё же дожать Сенегал и выиграть группу D. Наверняка забьют ещё обе сборные, главный вопрос, сколько будет голов?

— Звучит сирена о завершении второго тайма. Сборная Португалии выиграла вторую треть матча со счётом 2:1, но общий счёт у нас в итоге 3:3. Португалия очень много ошибается в обороне, что также мешает команде Мариу Алвару вести в счёте. С такой игрой сложно сказать, кто одержит победу в этом противостоянии, быть может команды в итоге сыграют и дополнительные три минуты.

24' Г-О-О-О-О-Л! 3:3!!! Менди!!! Торреш и Андраде сами себе привезли гол, не разобрались игроки между собой и подарили мяч Менди, который спокойно оформил дубль.

24' Г-О-О-О-О-Л! 3:2!!! Лоуренсу!!! Лоуренсу со стандарта очень сильно пробил низом под правый угол ворот, Ндиайе пытался сократить дистанцию, но Андре смог "прошить" голкипера сборной Сенегала.

24' Диатта в борьбе за мяч у своей зоны подыграл себе рукой, судьи всё видели. Португалия заработала ещё один опасный стандарт.

23' Мандионе Диань убежал на левый угол поля и затем пробил под опорную ногу Андраде, голкипер сборной Португалии спас свою команду в непростой ситуации.

22' Португальцы грубо ошиблись в обороне, Мандионе Диань отдал передачу с правого угла поля в центр на Менди, но в ближнем бою Рауль не смог переиграть Андраде, голкипер сборной Португалии перевёл мяч на угловой. С углового Сенегал уже ничего толкового придумать не смог.

21' Менди со стандарта попытался перебросить мяч через Андраде, но в итоге Рауль очень неудачно поднял мяч, он ушёл за пределы поля.

21' Ндиайе удачно забросил мяч к линии атаки, Маркеш нарушил правила против Менди. Сенегал заработал убойный стандарт.

20' Г-О-О-О-О-Л! 2:2!!! Пиньял!!! Родригу Пиньял с "точки" пробил точно в правую девятку, Ндиайе остался стоять по центру, но голкипер сборной Сенегала в любом случае ничего сделать уже не мог.

20' Защитник сборной Сенегала Мамаду Силла также получил жёлтую карточку за свой фол.

20' Пенальти назначается в ворота сборной Сенегала! Силла на левом углу своей зоны сбил Пиньяла. Арбитр сразу же дал свисток и указал на "точку".

19' Педру со стандарта пробил в ближний левый угол ворот, мяч свалился с ноги у Маркеша и ушёл в сторону от цели.

19' Форвард сборной Сенегала Рауль Менди получил жёлтую карточку за грубую игру у своей зоны против Бе.

18' Силла со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

18' Лео в центре поля теперь уже нарушил правила против Силла. Надо успокоиться португальцам.

17' Диатта со стандарта пробил по воротам по центру, мяч полетел плотно, но Андраде смог отбить его на своего партнёра по команде.

17' Лео теперь уже в центре поля нарушил правила против Диатта.

16' Лео со стандарта пробил по центру, мяч немного подскочил на песке, но Ндиайе успел выставить ногу и спасти свою команду.

16' Защитник сборной Сенегала Папа Ндур получил жёлтую карточку за грубую игру в центральной зоне против Лео Мартинша. Убойный стандарт заработала Португалия.

15' Лоуренсу получил мяч в центре зоны атаки, но Ндиайе успел сократить дистанцию и спасти свою команду после удара Андре.

14' Торреш с правого угла поля от линии зоны атаки в касание пробил в ближний угол ворот после подкидки, мяч попал в штангу.

13' Начинается второй тайм. Посмотрим, как Португалия будет действовать против плотной обороны Сенегала. Сегодня подобным образом Сальвадор два тайма успешно действовал против Бразилии, но вот на заключительную часть матча оборону уже не хватило, быть может и в этом матче будет нечто подобное.

— Звучит сирена о завершении первого тайма. Сборная Сенегала в первом тайме смогла проявить характер и на пропущенный гол ответила двумя своими забитыми мячами. Пока для команды Мариу Алвару игра складывается не очень удачно. Португалия бы вроде выглядит активнее, но при этом уже Белшиор получил повреждение колена, моменты реализуются с трудом. Надо что-то менять, чтобы не проиграть битву за первое место в группе.

12' Бе со средней дистанции очень неплохо пробил в правый угол ворот, перекладина спасла Сенегал от второго пропущенного мяча.

11' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Мандионе Диань!!! Диань с "точки" грамотно пробил в левый угол ворот, мяч подскочил на песке и влетел уже под девятку, Андраде угадал направление удара, но ничего сделать не смог.

11' Форвард сборной Португалии Андре Лоуренсу также получил жёлтую карточку за игру рукой в своей штрафной площади.

11' Пенальти назначается в ворота сборной Португалии. Лоуренсу рукой заблокировал в своей зоне удар Мандионе Дианя, арбитр сразу же дал свисток и указал на "точку".

11' Мандионе Диань с левого угла поля из зоны сборной Португалии пробил в дальний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

10' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Менди!!! Андраде пробил в левый угол ворот из центральной зоны, мяч от Диатта, который был на левой штанге, удачно отскочил обратно в центральную зону, а оттуда уже практически в пустые ворота пробил Менди, Андраде не успел вернуться и поймать мяч.

10' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Вон!!! Пиньял из аута на правом фланге удачно вбросил мяч на Вона, защитник сборной Португалии подбросил себе мяч и затем в падении через себя здорово пробил в левый угол ворот, Ндиайе ничего не смог поделать.

9' Бе в ответной атаке со средней дистанции пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

8' Ндиайе вышел в среднюю зону и пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

7' Торреш с правого угла площадки со средне дистанции в падении через себя пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

6' Успокоилась у нас игра после травмы Белшиора, нужно время Португалии, чтобы перестроить свою игру.

5' Капитан сборной Португалии Белшиор в борьбе за мяч в центре поля в игровом моменте влетел в Фалля и получил серьёзное повреждение. Лишь на носилках Белшиор смог покинуть поле.

4' Бе чуть ранее также неплохо пробил в ближний угол ворот с левой половины поля от зоны сборной Сенегала, мяч отскочил от песка перед Ндиайе, но Аль-Сейни успел среагировать и выручить свою команду.

3' Лоуренсу прорвался в зону сборной Сенегала по правой половине поля, затем Ндиайе рискованно сыграл на выходе, Андре оказался на газоне, судьи не нашли повода для назначения пенальти. Вскоре Менди с левой половины поля от зоны сборной Португалии пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

2' Бе с правого угла поля из зоны сборной Сенегала неплохо пробил в касание в левый угол ворот, Ндиайе в прыжке отбил мяч в аут.