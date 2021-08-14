Чемпионат мира по пляжному футболу 2021
Предыдущие игры
Португалия (пляжный) Последние 18 матчей: +15 =0 -3Таити (пляжный) 3:5 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Россия (пляжный) Португалия (пляжный) 7:3 Швейцария (пляжный) Португалия (пляжный) 7:2 Аргентина (пляжный)
Сенегал (пляжный) 6:5 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) Иран (пляжный) 0:3 Португалия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 3:2 ОАЭ (пляжный) Португалия (пляжный) 6:4 Марокко (пляжный) Иран (пляжный) 2:4 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 2:1 Франция (пляжный) Португалия (пляжный) 5:4 Испания (пляжный) Португалия (пляжный) 4:5 Бразилия (пляжный) Португалия (пляжный) 6:3 Уругвай (пляжный) Португалия (пляжный) 5:4 Италия (пляжный) Соломоновы острова (пляжный) 4:13 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 8:2 Сальвадор (пляжный)
Последние игры между собой
Португалия (пляжный): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сенегал (пляжный): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сенегал (пляжный)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Уругвай (пляжный)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Оман (пляжный)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Португалия (пляжный)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Испания (пляжный)
|Чики
|3
|1
|0
|2.
|Мозамбик (пляжный)
|Фигу Жуниор
|3
|2
|0
|3.
|США (пляжный)
|Переа Николас
|2
|0
|0
|4.
|Испания (пляжный)
|Эдуард Молина
|2
|0
|0
|5.
|Россия (пляжный)
|Никоноров Борис
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мозамбик (пляжный)
|Биг Ру
|0
|1
|2.
|Испания (пляжный)
|Дона Лопес
|1
|0
|3.
|Испания (пляжный)
|Синтас Каро
|1
|0
|4.
|США (пляжный)
|Перера Ник
|1
|0