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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Португалия (пляжный)
 
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Сенегал (пляжный)

Предыдущие игры

Португалия (пляжный) Последние 18 матчей: +15 =0 -3
Таити (пляжный) 3:5 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Россия (пляжный) Португалия (пляжный) 7:3 Швейцария (пляжный) Португалия (пляжный) 7:2 Аргентина (пляжный)
Сенегал (пляжный) 6:5 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) Иран (пляжный) 0:3 Португалия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 3:2 ОАЭ (пляжный) Португалия (пляжный) 6:4 Марокко (пляжный) Иран (пляжный) 2:4 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 2:1 Франция (пляжный) Португалия (пляжный) 5:4 Испания (пляжный) Португалия (пляжный) 4:5 Бразилия (пляжный) Португалия (пляжный) 6:3 Уругвай (пляжный) Португалия (пляжный) 5:4 Италия (пляжный) Соломоновы острова (пляжный) 4:13 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 8:2 Сальвадор (пляжный)
Сенегал (пляжный) Последние 6 матчей: +3 =0 -3
Япония (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) Сенегал (пляжный) 6:5 Португалия (пляжный) Аргентина (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) Сенегал (пляжный) 4:1 Иран (пляжный)
Сенегал (пляжный) 7:8 Уругвай (пляжный) Франция (пляжный) 5:5 Сенегал (пляжный)

Последние игры между собой

Португалия (пляжный): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сенегал (пляжный): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сенегал (пляжный) 6:5 Португалия (пляжный) Чемпионат мира по пляжному футболу

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал (пляжный) 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Уругвай (пляжный) 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Оман (пляжный) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Португалия (пляжный) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Испания (пляжный) Чики 3 1 0
2. Мозамбик (пляжный) Фигу Жуниор 3 2 0
3. США (пляжный) Переа Николас 2 0 0
4. Испания (пляжный) Эдуард Молина 2 0 0
5. Россия (пляжный) Никоноров Борис 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мозамбик (пляжный) Биг Ру 0 1
2. Испания (пляжный) Дона Лопес 1 0
3. Испания (пляжный) Синтас Каро 1 0
4. США (пляжный) Перера Ник 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Португалия (пляжный) - Сенегал (пляжный) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2021, осталось 2 дня 11 часов 20 минут.



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