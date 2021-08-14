Чемпионат мира по пляжному футболу 2021
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чики
|5 (1)
|2.5
|2.
|Ридуан Боусиан
|2
|1
|3.
|Эдуард Молина
|2
|1
|4.
|Торрес Хави Медина
|2
|1
|5.
|Давид Наварро IV
|1
|0.5
|6.
|Антонио Эрнандес
|1
|0.5
|7.
|Перес Пабло Гонсалес
|1
|0.5
|8.
|Льоренк Леон
|1
|0.5
|9.
|Мехиас Фран
|0
|0
|10.
|Дона Лопес
|0
|0
|11.
|Синтас Каро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дона Лопес
|2
|0
|2.
|Синтас Каро
|2
|0
|3.
|Льоренк Леон
|0
|1
|4.
|Давид Наварро IV
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Испания (пляжный)
|46.67% (7)
|46.67% (7)
|6.67% (1)
|0
|0
|0
|ОАЭ (пляжный)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Испания (пляжный) Последние 13 матчей: +6 =0 -7Таити (пляжный) 12:8 Испания (пляжный) Мозамбик (пляжный) 4:8 Испания (пляжный) Бразилия (пляжный) 2:1 Испания (пляжный) Мексика (пляжный) 1:3 Испания (пляжный)
Испания (пляжный) 5:6 Иран (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 Испания (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Бразилия (пляжный) Португалия (пляжный) 5:4 Испания (пляжный) Италия (пляжный) 4:4 Испания (пляжный) Аргентина (пляжный) 0:2 Испания (пляжный) Испания (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Мексика (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Испания (пляжный)
ОАЭ (пляжный) Последние 10 матчей: +3 =0 -7Мозамбик (пляжный) 4:2 ОАЭ (пляжный) ОАЭ (пляжный) 4:3 Таити (пляжный) Марокко (пляжный) 4:2 ОАЭ (пляжный) Япония (пляжный) 3:4 ОАЭ (пляжный)
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Таити (пляжный)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|15 - 12
|3
|2.
|Испания (пляжный)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|16 - 16
|3
|3.
|Мозамбик (пляжный)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|8 - 10
|3
|4.
|ОАЭ (пляжный)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 7
|2
- — Выход в 1/4 финала
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Испания (пляжный)
|Чики
|5
|1
|0
|2.
|Швейцария (пляжный)
|Станкович Деян II
|4
|0
|1
|3.
|Россия (пляжный)
|Макаров Алексей Сергеевич
|3
|0
|2
|4.
|Беларусь (пляжный)
|Гапон Олег
|3
|0
|2
|5.
|Таити (пляжный)
|Заверони Тева
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Оман (пляжный)
|Аль-Ораими Халид
|1
|1
|2.
|Испания (пляжный)
|Дона Лопес
|2
|0
|3.
|Испания (пляжный)
|Синтас Каро
|2
|0
|4.
|Беларусь (пляжный)
|Чайковский Никита
|2
|0
|5.
|Швейцария (пляжный)
|Ходель Гленн
|2
|0