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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Испания (пляжный)
 
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ОАЭ (пляжный)

Бомбардиры внутри турнира

Испания (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чики 5 (1) 2.5
2. Ридуан Боусиан 2 1
3. Эдуард Молина 2 1
4. Торрес Хави Медина 2 1
5. Давид Наварро IV 1 0.5
6. Антонио Эрнандес 1 0.5
7. Перес Пабло Гонсалес 1 0.5
8. Льоренк Леон 1 0.5
9. Мехиас Фран 0 0
10. Дона Лопес 0 0
11. Синтас Каро 0 0
ОАЭ (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Испания (пляжный)
# Игрок      
1. Дона Лопес 2 0
2. Синтас Каро 2 0
3. Льоренк Леон 0 1
4. Давид Наварро IV 1 0
ОАЭ (пляжный)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Испания (пляжный) 46.67% (7) 46.67% (7) 6.67% (1) 0 0 0
 ОАЭ (пляжный) 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Испания (пляжный) Последние 13 матчей: +6 =0 -7
Таити (пляжный) 12:8 Испания (пляжный) Мозамбик (пляжный) 4:8 Испания (пляжный) Бразилия (пляжный) 2:1 Испания (пляжный) Мексика (пляжный) 1:3 Испания (пляжный)
Испания (пляжный) 5:6 Иран (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 Испания (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Бразилия (пляжный) Португалия (пляжный) 5:4 Испания (пляжный) Италия (пляжный) 4:4 Испания (пляжный) Аргентина (пляжный) 0:2 Испания (пляжный) Испания (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Мексика (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Испания (пляжный)
ОАЭ (пляжный) Последние 10 матчей: +3 =0 -7
Мозамбик (пляжный) 4:2 ОАЭ (пляжный) ОАЭ (пляжный) 4:3 Таити (пляжный) Марокко (пляжный) 4:2 ОАЭ (пляжный) Япония (пляжный) 3:4 ОАЭ (пляжный)
Португалия (пляжный) 3:2 ОАЭ (пляжный) ОАЭ (пляжный) 1:2 Иран (пляжный) ОАЭ (пляжный) 3:4 Марокко (пляжный) ОАЭ (пляжный) 0:5 Россия (пляжный) Аргентина (пляжный) 5:2 ОАЭ (пляжный) ОАЭ (пляжный) 10:4 Камерун (пляжный)

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Таити (пляжный) Заявка 2 1 0 1 15 - 12 3
2. Испания (пляжный) Заявка 2 1 0 1 16 - 16 3
3. Мозамбик (пляжный) Заявка 2 1 0 1 8 - 10 3
4. ОАЭ (пляжный) Заявка 2 1 0 1 6 - 7 2
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Испания (пляжный) Чики 5 1 0
2. Швейцария (пляжный) Станкович Деян II 4 0 1
3. Россия (пляжный) Макаров Алексей Сергеевич 3 0 2
4. Беларусь (пляжный) Гапон Олег 3 0 2
5. Таити (пляжный) Заверони Тева 3 0 1
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оман (пляжный) Аль-Ораими Халид 1 1
2. Испания (пляжный) Дона Лопес 2 0
3. Испания (пляжный) Синтас Каро 2 0
4. Беларусь (пляжный) Чайковский Никита 2 0
5. Швейцария (пляжный) Ходель Гленн 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Испания (пляжный) - ОАЭ (пляжный) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 августа 2021, осталось 29 минут.



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