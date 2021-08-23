Чемпионат мира по пляжному футболу 2021
Япония (пляжный)
0:6
Идёт матч
Россия (пляжный)
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Морейра ОдзуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макаров Алексей Сергеевич
|3
|1
|2.
|Никоноров Борис
|3
|1
|3.
|Шкарин Антон
|1
|0.33
|4.
|Новиков Андрей Георгиевич
|1
|0.33
|5.
|Кошарный Станислав
|1
|0.33
|6.
|Чужков Максим
|0
|0
|7.
|Романов Кирилл Юрьевич
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Романов Кирилл Юрьевич
|1
|0
|2.
|Шкарин Антон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Япония (пляжный)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Россия (пляжный)
|22.22% (2)
|55.56% (5)
|22.22% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Япония (пляжный) Последние 15 матчей: +6 =0 -9Япония (пляжный) 4:3 США (пляжный) Парагвай (пляжный) 4:7 Япония (пляжный) Италия (пляжный) 3:2 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный)
Япония (пляжный) 4:3 Аргентина (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) США (пляжный) 1:6 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 3:4 ОАЭ (пляжный) Япония (пляжный) 3:1 США (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:4 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 9:3 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 4:1 Япония (пляжный) Испания (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 1:8 Бразилия (пляжный) Мексика (пляжный) 4:3 Япония (пляжный)
Россия (пляжный) Последние 20 матчей: +17 =0 -3Россия (пляжный) 4:4 Парагвай (пляжный) Россия (пляжный) 5:4 США (пляжный) Россия (пляжный) 5:2 Италия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Россия (пляжный)
Бразилия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 6:7 Таити (пляжный) Мадагаскар (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 7:5 Парагвай (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:3 Иран (пляжный) Бразилия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 США (пляжный) Россия (пляжный) 9:3 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 Испания (пляжный) Россия (пляжный) 5:3 Таити (пляжный) Россия (пляжный) 6:5 Иран (пляжный) Россия (пляжный) 4:3 Парагвай (пляжный) Кот-д'Ивуар (пляжный) 2:5 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:1 Япония (пляжный) Бразилия (пляжный) 8:12 Россия (пляжный)
Последние игры между собой
Япония (пляжный): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Россия (пляжный): победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (пляжный)
|6:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 8
|6
|2.
|Япония (пляжный)
|0:6 Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 13
|6
|3.
|Парагвай (пляжный)
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|17 - 15
|3
|4.
|США (пляжный)
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|11 - 18
|0
- — Выход в 1/4 финала
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Испания (пляжный)
|Чики
|6
|1
|0
|2.
|Швейцария (пляжный)
|Станкович Деян II
|4
|0
|1
|3.
|Россия (пляжный)
|Макаров Алексей Сергеевич
|3
|0
|2
|4.
|Беларусь (пляжный)
|Гапон Олег
|3
|0
|2
|5.
|Таити (пляжный)
|Заверони Тева
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Оман (пляжный)
|Аль-Ораими Халид
|1
|1
|2.
|Испания (пляжный)
|Дона Лопес
|2
|0
|3.
|Испания (пляжный)
|Давид Наварро IV
|2
|0
|4.
|Испания (пляжный)
|Синтас Каро
|2
|0
|5.
|Беларусь (пляжный)
|Чайковский Никита
|2
|0