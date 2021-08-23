  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Япония (пляжный)
0:6
Идёт матч
Россия (пляжный)
Япония (пляжный)
Россия (пляжный)

Бомбардиры внутри турнира

Япония (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Россия (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макаров Алексей Сергеевич 3 1
2. Никоноров Борис 3 1
3. Шкарин Антон 1 0.33
4. Новиков Андрей Георгиевич 1 0.33
5. Кошарный Станислав 1 0.33
6. Чужков Максим 0 0
7. Романов Кирилл Юрьевич 0 0

Карточки

Япония (пляжный)
# Игрок      
Россия (пляжный)
# Игрок      
1. Романов Кирилл Юрьевич 1 0
2. Шкарин Антон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Япония (пляжный) 0 0 0 0 0 0
 Россия (пляжный) 22.22% (2) 55.56% (5) 22.22% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Япония (пляжный) Последние 15 матчей: +6 =0 -9
Япония (пляжный) 4:3 США (пляжный) Парагвай (пляжный) 4:7 Япония (пляжный) Италия (пляжный) 3:2 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный)
Япония (пляжный) 4:3 Аргентина (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) США (пляжный) 1:6 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 3:4 ОАЭ (пляжный) Япония (пляжный) 3:1 США (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:4 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 9:3 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 4:1 Япония (пляжный) Испания (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 1:8 Бразилия (пляжный) Мексика (пляжный) 4:3 Япония (пляжный)
Россия (пляжный) Последние 20 матчей: +17 =0 -3
Россия (пляжный) 4:4 Парагвай (пляжный) Россия (пляжный) 5:4 США (пляжный) Россия (пляжный) 5:2 Италия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Россия (пляжный)
Бразилия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 6:7 Таити (пляжный) Мадагаскар (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 7:5 Парагвай (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:3 Иран (пляжный) Бразилия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 США (пляжный) Россия (пляжный) 9:3 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 Испания (пляжный) Россия (пляжный) 5:3 Таити (пляжный) Россия (пляжный) 6:5 Иран (пляжный) Россия (пляжный) 4:3 Парагвай (пляжный) Кот-д'Ивуар (пляжный) 2:5 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:1 Япония (пляжный) Бразилия (пляжный) 8:12 Россия (пляжный)

Последние игры между собой

Япония (пляжный): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Россия (пляжный): победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Россия (пляжный) 9:3 Япония (пляжный) Межконтинентальный кубок по пляжному футболу Россия (пляжный) 4:1 Япония (пляжный) Чемпионат мира по пляжному футболу

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Россия (пляжный) 6:0 Заявка 3 3 0 0 15 - 8 6
2. Япония (пляжный) 0:6 Заявка 3 2 0 1 11 - 13 6
3. Парагвай (пляжный) Заявка 3 1 0 2 17 - 15 3
4. США (пляжный) Заявка 3 0 0 3 11 - 18 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Испания (пляжный) Чики 6 1 0
2. Швейцария (пляжный) Станкович Деян II 4 0 1
3. Россия (пляжный) Макаров Алексей Сергеевич 3 0 2
4. Беларусь (пляжный) Гапон Олег 3 0 2
5. Таити (пляжный) Заверони Тева 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оман (пляжный) Аль-Ораими Халид 1 1
2. Испания (пляжный) Дона Лопес 2 0
3. Испания (пляжный) Давид Наварро IV 2 0
4. Испания (пляжный) Синтас Каро 2 0
5. Беларусь (пляжный) Чайковский Никита 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    34'
    ГОЛ! 1:6! Акагума! Такуя Акагума исполнил бисиклету со средней дистанции, удалось форварду сборной Японии здорово направить мяч под правую девятку, Кошарный не смог выручить нашу команду. 
  • Опасный момент
    33'
    Макаров со средней дистанции пробил в правый угол ворот с левой половины поля, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 32'
    Заканчивается постепенно наш матч, сегодня получилась игра в одни ворота, радует, что доминировала на поле сборная России. 
  • Замена
    31'
    Никоноров при проходе вперёд по центру подыграл себе рукой, Майк Паломино всё видел и дал свисток в пользу сборной Японии. На последние минуты матча вместо Максима Чужкова на поле вышел Станислав Кошарный. Одзу со стандарта пробил намного выше цели. 
  • Штанга
    30'
    Андрей Котенев дебютирует на чемпионате мира. Сразу же наш форвард мог забить гол. Никоноров со средней дистанции исполнил бисиклету, Гинодза перевёл мяч в перекладину, Котенев должен был забивать при игре на добивании, но Андрей не смог как следует пробить в правый угол ворот. 
  • Замена
    29'
    В составе сборной Японии произошла замена голкипера. Вместо Юсукэ Каваи на поле вышел Томоя Гинодза. 
  • 3 гола - хет-трик!
    28'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 0:6!!! Папоротный!!! Папоротоный здорово расположился у линии нашей зоны, Артур так удачно сыграл на перехвате, что сразу же в касание отправил мяч под перекладину ворот сборной Японии, Каваи не смог достать до мяча в прыжке. 
  • 27'
    Шишин под давлением соперника из средней зоны пробил в левый угол ворот, мяч полетел слабо, Каваи поймал его без всякого труда. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Фёдоров в правом углу поля в зоне атаки нарушил правила. Япония ничего интересного после розыгрыша стандарта придумать не смогла. 
  • 2 гола - дубль!
    25'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:5!!! Папоротный!!! Сборная России в центре поля здорово разыграла мяч, Шишин отправил мяч после скидки на левую половину поля, а Папоротный со средней дистанции вколотил мяч под перекладину. 
  • Свисток
    25'
    Начинается третий тайм. Сейчас уже наверняка команда Михаила Лихачёва сыграет по счёту и не будет особенно сильно форсировать события, главное по-прежнему не расслабляться. Но при такой хорошей поддержке на трибунах это сделать вряд ли получится. 
  • Перерыв
    Звучит сирена о завершении второго тайма. Сборная России по итогам второй трети матча смогла увеличить своё преимущество ещё на один мяч. Пока нельзя не отметить и очень уверенную игру в обороне нашей команды, кто знает, быть может сегодня Максима Чужкова и вовсе не смогут пробить. 
  • Опасный момент
    24'
    Одзу пробил по воротам с дальней дистанции, мяч пролетел над перекладиной, но Чужков всё контролировал. Вскоре Окуяма в центральной зоне на правом углу поля нарушил правила против Шкарина. Антон со стандарта покатил мяч на ход Макарову по левой половине поля, Алексей удачно обыграл соперника и затем пробил в левый угол ворот, Каваи успел сократить дистанцию и намертво поймать мяч. 
  • Штанга
    23'
    С левого угла поля последовала передача в центр зоны атаки от Романова, Никоноров в касание пробил по воротам, перекладина спасла Японию от очередного пропущенного мяча. 
  • 22'
    Чужков с дальней дистанции пробил по воротам, получилось не очень опасно, японцы спокойно перехватили мяч. 
  • 21'
    Быстро уходит время во втором тайме, пока Японии никак не удаётся пробить Чужкова, что очень хорошо. 
  • Опасный момент
    20'
    Цубоя от линии зоны атаки пробил под перекладину, Чужков в прыжке перевёл мяч на угловой. С углового Оба выполнил подкидку на ближний угол поля, Ямаути под давлением соперника не смог пробить по воротам. 
  • Угловой
    19'
    Теперь уже угловой у ворот сборной Японии. Шишин выполнил хорошую подачу в центр к линии зоны атаки, Папоротный в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Угловой
    18'
    Угловой у ворот сборной России. Акагума выполнил неудачную подачу в центр зоны, наши ребята уверенно перехватили мяч. 
  • 17'
    Чужков вновь вышел в среднюю зону и под давлением двух соперников пробил по воротам, на этот раз мяч полетел слишком высоко. 
  • Описание гола
    16'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:4!!! Чужков!!! Оба с углового выполнил подачу к правому углу поля, Чужков здорово сыграл на выходе и смахнул мяч в сторону от соперника, затем Максим не выключился из эпизода, голкипер сборной России набежал на мяч и от линии нашей зоны сильно пробил в левый угол ворот, Каваи в прыжке не смог спасти свою команду. 
  • Опасный момент
    15'
    Чужков вышел в среднюю зону и сразу пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Судья
    14'
    Чужков из своей зоны после атаки сборной Японии быстро рукой забросил мяч вперёд на Макарова, Алексей сбросил мяч на Земскова, Фёдору помешали пробить по воротам за пределами правил, но Майк Паломино почему-то решил не назначать пенальти. 
  • Свисток
    13'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас Япония перестроит свою игру, наверняка команда Тэруки Табата преобразится, а поэтому сборной России стоит быть осторожнее. 
  • Перерыв
    Звучит сирена о завершении первого тайма. Сборная России пока уверенно переигрывает Японию 3:0, но играть ещё очень много времени, а поэтому расслабляться конечно же нельзя. Будем надеяться, что наши ребята и дальше продолжат играть первым номером и продолжат уверенно двигаться к выходу в плей-офф чемпионата мира. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Акагума у нашей зоны нарушил правила против Макарова. Алексей со стандарта плотно пробил по воротам, но мяч полетел точно в Каваи. Следом Япония провела контратаку, которая завершилась ударом в ближний угол ворот с правого угла поля, Чужков был на месте. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Одзу со стандарта из своей зоны пробил по воротам, мяч также полетел значительно выше цели. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Цубоя при обработке мяча на правом углу поля у нашей зоны подыграл себе рукой, Майк Паломино всё видел и дал свисток в пользу нашей команды. Шишин со стандарта пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Описание гола
    10'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 0:3!!! Земсков!!! Земсков с правого угла поля из зоны атаки здорово подбросил мяч и затем Фёдор исполнил бисиклету, мяч был направлен в левый угол ворот, Каваи никак не мог спасти свою команду. 
  • Опасный момент
    9'
    Земсков теперь уже с правого угла поля в зоне атаки пробил в ближний угол ворот, Каваи сыграл надёжно и перевёл мяч на угловой. При подаче углового Макаров совершил блокировку соперника и в итоге Майк Паломино дал свисток в пользу сборной Японии. 
  • 8'
    Каваи рукой хорошо забросил мяч на правый угол нашей зоны, Окуяма пробил в касание в ближний угол ворот, мяч прошёл рядом со штангой. 
  • 7'
    Одзу со стандарта пробил по воротам, получилось не очень опасно, всё же дистанция до цели была достаточно большая. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Никоноров у зоны сборной Японии на левой половине поля нарушил правила против Одзу. 
  • 6'
    Чужков из средней зоны вновь плотно пробил по воротам, мяч полетел уже в створ, Оба подстраховал своего голкипера и принял мяч на себя. 
  • 5'
    Чужков вышел в среднюю зону и практически из центра поля пробил под левый угол ворот, мяч полетел выше цели. 
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Папоротный!!! Из аута последовал прекрасный выброс мяча с правой половины поля, Папоротный удачно набежал на мяч в центральной зоне и затем вколотил мяч под перекладину, Каваи был бессилен. 
  • 3'
    Одзу из центра поля пробил в левый угол ворот, мяч полетел выше цели. 
  • Опасный момент
    2'
    Стоит внести дополнение, Парагвай одержал крупную победу над США со счётом 9:4, из-за этого нашей команде сегодня нужна победа, но не важно, будет это в основное время матча, дополнительные три минуты, либо в серии пенальти. 
  • Гол в свои ворота
    1'
    АВТОГ-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Первая же атака сборной России завершилась голом! Шкарин из средней зоны выполнил удар в левый угол ворот, мяч удачно для нас отскочил от Одзу и затем зашёл в сетку. 
  • Свисток
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сборная России уже гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира со второго места, главное не получить полный комплект голов от Японии. Если же команда Михаила Лихачёва хочет побороться за первое место в группе А, ей сегодня обязательно нужно побеждать, но при этом нужно учитывать, что тогда уже будет высокий риск попасть на сборную Испании, хотя и Таити также в любом случае не подарок. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Майк Паломино из Перу. Помогать ему будут Марио Ромо из Аргентины и Орельен Планчис-Годфрой из Таити. Резервным арбитром на этот матч назначен Хамди Бчир из Туниса. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу между сборными Японии и России. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Где смотреть матч Япония (пляжный) 0:6 Россия (пляжный) онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 