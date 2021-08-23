Андрей Котенев дебютирует на чемпионате мира. Сразу же наш форвард мог забить гол. Никоноров со средней дистанции исполнил бисиклету, Гинодза перевёл мяч в перекладину, Котенев должен был забивать при игре на добивании, но Андрей не смог как следует пробить в правый угол ворот.

Никоноров при проходе вперёд по центру подыграл себе рукой, Майк Паломино всё видел и дал свисток в пользу сборной Японии. На последние минуты матча вместо Максима Чужкова на поле вышел Станислав Кошарный. Одзу со стандарта пробил намного выше цели.

Заканчивается постепенно наш матч, сегодня получилась игра в одни ворота, радует, что доминировала на поле сборная России.

Макаров со средней дистанции пробил в правый угол ворот с левой половины поля, мяч пролетел рядом со штангой.

ГОЛ! 1:6! Акагума! Такуя Акагума исполнил бисиклету со средней дистанции, удалось форварду сборной Японии здорово направить мяч под правую девятку, Кошарный не смог выручить нашу команду.

29' В составе сборной Японии произошла замена голкипера. Вместо Юсукэ Каваи на поле вышел Томоя Гинодза.

28' Г-О-О-О-О-О-Л! 0:6!!! Папоротный!!! Папоротоный здорово расположился у линии нашей зоны, Артур так удачно сыграл на перехвате, что сразу же в касание отправил мяч под перекладину ворот сборной Японии, Каваи не смог достать до мяча в прыжке.

27' Шишин под давлением соперника из средней зоны пробил в левый угол ворот, мяч полетел слабо, Каваи поймал его без всякого труда.

26' Фёдоров в правом углу поля в зоне атаки нарушил правила. Япония ничего интересного после розыгрыша стандарта придумать не смогла.

25' Г-О-О-О-О-Л! 0:5!!! Папоротный!!! Сборная России в центре поля здорово разыграла мяч, Шишин отправил мяч после скидки на левую половину поля, а Папоротный со средней дистанции вколотил мяч под перекладину.

25' Начинается третий тайм. Сейчас уже наверняка команда Михаила Лихачёва сыграет по счёту и не будет особенно сильно форсировать события, главное по-прежнему не расслабляться. Но при такой хорошей поддержке на трибунах это сделать вряд ли получится.

— Звучит сирена о завершении второго тайма. Сборная России по итогам второй трети матча смогла увеличить своё преимущество ещё на один мяч. Пока нельзя не отметить и очень уверенную игру в обороне нашей команды, кто знает, быть может сегодня Максима Чужкова и вовсе не смогут пробить.

24' Одзу пробил по воротам с дальней дистанции, мяч пролетел над перекладиной, но Чужков всё контролировал. Вскоре Окуяма в центральной зоне на правом углу поля нарушил правила против Шкарина. Антон со стандарта покатил мяч на ход Макарову по левой половине поля, Алексей удачно обыграл соперника и затем пробил в левый угол ворот, Каваи успел сократить дистанцию и намертво поймать мяч.

23' С левого угла поля последовала передача в центр зоны атаки от Романова, Никоноров в касание пробил по воротам, перекладина спасла Японию от очередного пропущенного мяча.

22' Чужков с дальней дистанции пробил по воротам, получилось не очень опасно, японцы спокойно перехватили мяч.

21' Быстро уходит время во втором тайме, пока Японии никак не удаётся пробить Чужкова, что очень хорошо.

20' Цубоя от линии зоны атаки пробил под перекладину, Чужков в прыжке перевёл мяч на угловой. С углового Оба выполнил подкидку на ближний угол поля, Ямаути под давлением соперника не смог пробить по воротам.

19' Теперь уже угловой у ворот сборной Японии. Шишин выполнил хорошую подачу в центр к линии зоны атаки, Папоротный в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

18' Угловой у ворот сборной России. Акагума выполнил неудачную подачу в центр зоны, наши ребята уверенно перехватили мяч.

17' Чужков вновь вышел в среднюю зону и под давлением двух соперников пробил по воротам, на этот раз мяч полетел слишком высоко.

16' Г-О-О-О-О-Л! 0:4!!! Чужков!!! Оба с углового выполнил подачу к правому углу поля, Чужков здорово сыграл на выходе и смахнул мяч в сторону от соперника, затем Максим не выключился из эпизода, голкипер сборной России набежал на мяч и от линии нашей зоны сильно пробил в левый угол ворот, Каваи в прыжке не смог спасти свою команду.

15' Чужков вышел в среднюю зону и сразу пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

14' Чужков из своей зоны после атаки сборной Японии быстро рукой забросил мяч вперёд на Макарова, Алексей сбросил мяч на Земскова, Фёдору помешали пробить по воротам за пределами правил, но Майк Паломино почему-то решил не назначать пенальти.

13' Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас Япония перестроит свою игру, наверняка команда Тэруки Табата преобразится, а поэтому сборной России стоит быть осторожнее.

— Звучит сирена о завершении первого тайма. Сборная России пока уверенно переигрывает Японию 3:0, но играть ещё очень много времени, а поэтому расслабляться конечно же нельзя. Будем надеяться, что наши ребята и дальше продолжат играть первым номером и продолжат уверенно двигаться к выходу в плей-офф чемпионата мира.

12' Акагума у нашей зоны нарушил правила против Макарова. Алексей со стандарта плотно пробил по воротам, но мяч полетел точно в Каваи. Следом Япония провела контратаку, которая завершилась ударом в ближний угол ворот с правого угла поля, Чужков был на месте.

12' Одзу со стандарта из своей зоны пробил по воротам, мяч также полетел значительно выше цели.

11' Цубоя при обработке мяча на правом углу поля у нашей зоны подыграл себе рукой, Майк Паломино всё видел и дал свисток в пользу нашей команды. Шишин со стандарта пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

10' Г-О-О-О-О-О-Л! 0:3!!! Земсков!!! Земсков с правого угла поля из зоны атаки здорово подбросил мяч и затем Фёдор исполнил бисиклету, мяч был направлен в левый угол ворот, Каваи никак не мог спасти свою команду.

9' Земсков теперь уже с правого угла поля в зоне атаки пробил в ближний угол ворот, Каваи сыграл надёжно и перевёл мяч на угловой. При подаче углового Макаров совершил блокировку соперника и в итоге Майк Паломино дал свисток в пользу сборной Японии.

8' Каваи рукой хорошо забросил мяч на правый угол нашей зоны, Окуяма пробил в касание в ближний угол ворот, мяч прошёл рядом со штангой.

7' Одзу со стандарта пробил по воротам, получилось не очень опасно, всё же дистанция до цели была достаточно большая.

7' Никоноров у зоны сборной Японии на левой половине поля нарушил правила против Одзу.

6' Чужков из средней зоны вновь плотно пробил по воротам, мяч полетел уже в створ, Оба подстраховал своего голкипера и принял мяч на себя.

5' Чужков вышел в среднюю зону и практически из центра поля пробил под левый угол ворот, мяч полетел выше цели.

4' Г-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Папоротный!!! Из аута последовал прекрасный выброс мяча с правой половины поля, Папоротный удачно набежал на мяч в центральной зоне и затем вколотил мяч под перекладину, Каваи был бессилен.

3' Одзу из центра поля пробил в левый угол ворот, мяч полетел выше цели.

2' Стоит внести дополнение, Парагвай одержал крупную победу над США со счётом 9:4, из-за этого нашей команде сегодня нужна победа, но не важно, будет это в основное время матча, дополнительные три минуты, либо в серии пенальти.

1' АВТОГ-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Первая же атака сборной России завершилась голом! Шкарин из средней зоны выполнил удар в левый угол ворот, мяч удачно для нас отскочил от Одзу и затем зашёл в сетку.