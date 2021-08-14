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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Япония (пляжный)
 
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Россия (пляжный)

Бомбардиры внутри турнира

Япония (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Россия (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Никоноров Борис 2 2
2. Макаров Алексей Сергеевич 1 1
3. Шкарин Антон 1 1
4. Новиков Андрей Георгиевич 1 1

Карточки

Япония (пляжный)
# Игрок      
Россия (пляжный)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Япония (пляжный) 0 0 0 0 0 0
 Россия (пляжный) 20% (1) 60% (3) 20% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Япония (пляжный) Последние 14 матчей: +5 =0 -9
Парагвай (пляжный) 4:7 Япония (пляжный) Италия (пляжный) 3:2 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 Аргентина (пляжный)
Португалия (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) США (пляжный) 1:6 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 3:4 ОАЭ (пляжный) Япония (пляжный) 3:1 США (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:4 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 9:3 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 4:1 Япония (пляжный) Испания (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 1:8 Бразилия (пляжный) Мексика (пляжный) 4:3 Япония (пляжный)
Россия (пляжный) Последние 20 матчей: +16 =0 -4
Россия (пляжный) 5:4 США (пляжный) Россия (пляжный) 5:2 Италия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный)
Россия (пляжный) 6:7 Таити (пляжный) Мадагаскар (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 7:5 Парагвай (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:3 Иран (пляжный) Бразилия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 США (пляжный) Россия (пляжный) 9:3 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 Испания (пляжный) Россия (пляжный) 5:3 Таити (пляжный) Россия (пляжный) 6:5 Иран (пляжный) Россия (пляжный) 4:3 Парагвай (пляжный) Кот-д'Ивуар (пляжный) 2:5 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:1 Япония (пляжный) Бразилия (пляжный) 8:12 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 6:4 Россия (пляжный)

Последние игры между собой

Япония (пляжный): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Россия (пляжный): победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Россия (пляжный) 9:3 Япония (пляжный) Межконтинентальный кубок по пляжному футболу Россия (пляжный) 4:1 Япония (пляжный) Чемпионат мира по пляжному футболу

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Япония (пляжный) 1 1 0 0 7 - 4 3
2. Россия (пляжный) Заявка 1 1 0 0 5 - 4 2
3. США (пляжный) Заявка 1 0 0 1 4 - 5 0
4. Парагвай (пляжный) Заявка 1 0 0 1 4 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Португалия (пляжный) Мартинш Лео 3 0 0
2. Бразилия (пляжный) Зе Лукас 3 0 0
3. Испания (пляжный) Чики 3 1 0
4. Мозамбик (пляжный) Фигу Жуниор 3 2 0
5. Беларусь (пляжный) Гапон Олег 2 0 1
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оман (пляжный) Аль-Ораими Халид 1 1
2. Мозамбик (пляжный) Биг Ру 0 1
3. Испания (пляжный) Дона Лопес 1 0
4. Испания (пляжный) Синтас Каро 1 0
5. США (пляжный) Перера Ник 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Япония (пляжный) - Россия (пляжный) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 августа 2021, осталось 2 дня 10 часов 36 минут.



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