Чемпионат мира по пляжному футболу 2021
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Основной состав
-
14 Ману ПедруВратарь
-
11 Мартинш ЛеоЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ВонЗащитник
- Нападающий
-
13 Кошта ФабиуНападающий
- Запасные игроки
-
1 ПетрониВратарь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мартинш Лео
|3
|1.5
|2.
|Андраде Элинтон
|1
|0.5
|3.
|Лоуренсу Андре
|1
|0.5
|4.
|Пиньял Родригу
|1
|0.5
|5.
|Вон
|1
|0.5
|6.
|Кошта Фабиу
|1
|0.5
|7.
|Белшиор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Андраде Элинтон
|0
|1
|2.
|Лоуренсу Андре
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уругвай (пляжный)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Португалия (пляжный)
|37.5% (3)
|62.5% (5)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Португалия (пляжный) Последние 20 матчей: +16 =0 -4Португалия (пляжный) 3:5 Сенегал (пляжный) Португалия (пляжный) 5:3 Оман (пляжный) Таити (пляжный) 3:5 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Россия (пляжный)
Португалия (пляжный) 7:3 Швейцария (пляжный) Португалия (пляжный) 7:2 Аргентина (пляжный) Сенегал (пляжный) 6:5 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) Иран (пляжный) 0:3 Португалия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 3:2 ОАЭ (пляжный) Португалия (пляжный) 6:4 Марокко (пляжный) Иран (пляжный) 2:4 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 2:1 Франция (пляжный) Португалия (пляжный) 5:4 Испания (пляжный) Португалия (пляжный) 4:5 Бразилия (пляжный) Португалия (пляжный) 6:3 Уругвай (пляжный) Португалия (пляжный) 5:4 Италия (пляжный) Соломоновы острова (пляжный) 4:13 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 8:2 Сальвадор (пляжный)
Последние игры между собой
Уругвай (пляжный): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Португалия (пляжный): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сенегал (пляжный)
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 4
|6
|2.
|Португалия (пляжный)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|8 - 8
|3
|3.
|Уругвай (пляжный)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 8
|3
|4.
|Оман (пляжный)
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|5 - 9
|0
- — Выход в 1/4 финала
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Испания (пляжный)
|Чики
|6
|1
|0
|2.
|Швейцария (пляжный)
|Станкович Деян II
|4
|0
|1
|3.
|Россия (пляжный)
|Никоноров Борис
|4
|0
|0
|4.
|Россия (пляжный)
|Макаров Алексей Сергеевич
|3
|0
|2
|5.
|Беларусь (пляжный)
|Гапон Олег
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Оман (пляжный)
|Аль-Ораими Халид
|1
|1
|2.
|Испания (пляжный)
|Дона Лопес
|2
|0
|3.
|Испания (пляжный)
|Давид Наварро IV
|2
|0
|4.
|Испания (пляжный)
|Синтас Каро
|2
|0
|5.
|Беларусь (пляжный)
|Чайковский Никита
|2
|0