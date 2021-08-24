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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Уругвай (пляжный)
 
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Португалия (пляжный)
Уругвай (пляжный)
Португалия (пляжный)

Бомбардиры внутри турнира

Уругвай (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Португалия (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинш Лео 3 1.5
2. Андраде Элинтон 1 0.5
3. Лоуренсу Андре 1 0.5
4. Пиньял Родригу 1 0.5
5. Вон 1 0.5
6. Кошта Фабиу 1 0.5
7. Белшиор 0 0

Карточки

Уругвай (пляжный)
# Игрок      
Португалия (пляжный)
# Игрок      
1. Андраде Элинтон 0 1
2. Лоуренсу Андре 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уругвай (пляжный) 0 0 0 0 0 0
 Португалия (пляжный) 37.5% (3) 62.5% (5) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Уругвай (пляжный) Последние 6 матчей: +3 =0 -3
Уругвай (пляжный) 4:2 Оман (пляжный) Сенегал (пляжный) 6:1 Уругвай (пляжный) Португалия (пляжный) 6:3 Уругвай (пляжный) Франция (пляжный) 4:3 Уругвай (пляжный)
Сенегал (пляжный) 7:8 Уругвай (пляжный) Уругвай (пляжный) 6:1 Иран (пляжный)
Португалия (пляжный) Последние 20 матчей: +16 =0 -4
Португалия (пляжный) 3:5 Сенегал (пляжный) Португалия (пляжный) 5:3 Оман (пляжный) Таити (пляжный) 3:5 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Россия (пляжный)
Португалия (пляжный) 7:3 Швейцария (пляжный) Португалия (пляжный) 7:2 Аргентина (пляжный) Сенегал (пляжный) 6:5 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) Иран (пляжный) 0:3 Португалия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 3:2 ОАЭ (пляжный) Португалия (пляжный) 6:4 Марокко (пляжный) Иран (пляжный) 2:4 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 2:1 Франция (пляжный) Португалия (пляжный) 5:4 Испания (пляжный) Португалия (пляжный) 4:5 Бразилия (пляжный) Португалия (пляжный) 6:3 Уругвай (пляжный) Португалия (пляжный) 5:4 Италия (пляжный) Соломоновы острова (пляжный) 4:13 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 8:2 Сальвадор (пляжный)

Последние игры между собой

Уругвай (пляжный): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Португалия (пляжный): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Португалия (пляжный) 6:3 Уругвай (пляжный) Чемпионат мира по пляжному футболу

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал (пляжный) Заявка 2 2 0 0 11 - 4 6
2. Португалия (пляжный) Заявка 2 1 0 1 8 - 8 3
3. Уругвай (пляжный) Заявка 2 1 0 1 5 - 8 3
4. Оман (пляжный) Заявка 2 0 0 2 5 - 9 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Испания (пляжный) Чики 6 1 0
2. Швейцария (пляжный) Станкович Деян II 4 0 1
3. Россия (пляжный) Никоноров Борис 4 0 0
4. Россия (пляжный) Макаров Алексей Сергеевич 3 0 2
5. Беларусь (пляжный) Гапон Олег 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оман (пляжный) Аль-Ораими Халид 1 1
2. Испания (пляжный) Дона Лопес 2 0
3. Испания (пляжный) Давид Наварро IV 2 0
4. Испания (пляжный) Синтас Каро 2 0
5. Беларусь (пляжный) Чайковский Никита 2 0
Весь список
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Саид Хашим из Мадагаскара. Помогать ему будут Орельен Планчис-Гофрей из Таити и Софьян Беншабан из Франции. Резервным арбитром на этот матч назначен Гумерсиндо Батиста из Панамы. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу между сборными Уругвая и Португалии. Вместе с вами за ходос этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай (пляжный) - Португалия (пляжный) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2021, осталось считанные секунды.



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