Уругвай (пляжный)

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Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу между сборными Уругвая и Португалии. Вместе с вами за ходос этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.