Чемпионат мира по пляжному футболу 2021
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мартинш Лео
|3
|3
|2.
|Андраде Элинтон
|1
|1
|3.
|Кошта Фабиу
|1
|1
|4.
|Лоуренсу Андре
|0
|0
|5.
|Белшиор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уругвай (пляжный)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Португалия (пляжный)
|40% (2)
|60% (3)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Уругвай (пляжный) Последние 5 матчей: +2 =0 -3Сенегал (пляжный) 6:1 Уругвай (пляжный) Португалия (пляжный) 6:3 Уругвай (пляжный) Франция (пляжный) 4:3 Уругвай (пляжный) Сенегал (пляжный) 7:8 Уругвай (пляжный)
Португалия (пляжный) Последние 19 матчей: +16 =0 -3Португалия (пляжный) 5:3 Оман (пляжный) Таити (пляжный) 3:5 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Россия (пляжный) Португалия (пляжный) 7:3 Швейцария (пляжный)
Португалия (пляжный) 7:2 Аргентина (пляжный) Сенегал (пляжный) 6:5 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) Иран (пляжный) 0:3 Португалия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 3:2 ОАЭ (пляжный) Португалия (пляжный) 6:4 Марокко (пляжный) Иран (пляжный) 2:4 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 2:1 Франция (пляжный) Португалия (пляжный) 5:4 Испания (пляжный) Португалия (пляжный) 4:5 Бразилия (пляжный) Португалия (пляжный) 6:3 Уругвай (пляжный) Португалия (пляжный) 5:4 Италия (пляжный) Соломоновы острова (пляжный) 4:13 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 8:2 Сальвадор (пляжный)
Последние игры между собой
Уругвай (пляжный): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Португалия (пляжный): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сенегал (пляжный)
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Португалия (пляжный)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|3.
|Оман (пляжный)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 5
|0
|4.
|Уругвай (пляжный)
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Испания (пляжный)
|Чики
|5
|1
|0
|2.
|Россия (пляжный)
|Макаров Алексей Сергеевич
|3
|0
|2
|3.
|Таити (пляжный)
|Заверони Тева
|3
|0
|1
|4.
|Россия (пляжный)
|Никоноров Борис
|3
|0
|0
|5.
|Португалия (пляжный)
|Мартинш Лео
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Оман (пляжный)
|Аль-Ораими Халид
|1
|1
|2.
|Испания (пляжный)
|Дона Лопес
|2
|0
|3.
|Испания (пляжный)
|Синтас Каро
|2
|0
|4.
|Мозамбик (пляжный)
|Биг Ру
|0
|1
|5.
|Испания (пляжный)
|Льоренк Леон
|0
|1