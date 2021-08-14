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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Уругвай (пляжный)
 
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Португалия (пляжный)

Бомбардиры внутри турнира

Уругвай (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Португалия (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинш Лео 3 3
2. Андраде Элинтон 1 1
3. Кошта Фабиу 1 1
4. Лоуренсу Андре 0 0
5. Белшиор 0 0

Карточки

Уругвай (пляжный)
# Игрок      
Португалия (пляжный)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уругвай (пляжный) 0 0 0 0 0 0
 Португалия (пляжный) 40% (2) 60% (3) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Уругвай (пляжный) Последние 5 матчей: +2 =0 -3
Сенегал (пляжный) 6:1 Уругвай (пляжный) Португалия (пляжный) 6:3 Уругвай (пляжный) Франция (пляжный) 4:3 Уругвай (пляжный) Сенегал (пляжный) 7:8 Уругвай (пляжный)
Уругвай (пляжный) 6:1 Иран (пляжный)
Португалия (пляжный) Последние 19 матчей: +16 =0 -3
Португалия (пляжный) 5:3 Оман (пляжный) Таити (пляжный) 3:5 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Россия (пляжный) Португалия (пляжный) 7:3 Швейцария (пляжный)
Португалия (пляжный) 7:2 Аргентина (пляжный) Сенегал (пляжный) 6:5 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) Иран (пляжный) 0:3 Португалия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 3:2 ОАЭ (пляжный) Португалия (пляжный) 6:4 Марокко (пляжный) Иран (пляжный) 2:4 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 2:1 Франция (пляжный) Португалия (пляжный) 5:4 Испания (пляжный) Португалия (пляжный) 4:5 Бразилия (пляжный) Португалия (пляжный) 6:3 Уругвай (пляжный) Португалия (пляжный) 5:4 Италия (пляжный) Соломоновы острова (пляжный) 4:13 Португалия (пляжный) Португалия (пляжный) 8:2 Сальвадор (пляжный)

Последние игры между собой

Уругвай (пляжный): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Португалия (пляжный): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Португалия (пляжный) 6:3 Уругвай (пляжный) Чемпионат мира по пляжному футболу

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал (пляжный) 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Португалия (пляжный) Заявка 1 1 0 0 5 - 3 3
3. Оман (пляжный) Заявка 1 0 0 1 3 - 5 0
4. Уругвай (пляжный) 1 0 0 1 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Испания (пляжный) Чики 5 1 0
2. Россия (пляжный) Макаров Алексей Сергеевич 3 0 2
3. Таити (пляжный) Заверони Тева 3 0 1
4. Россия (пляжный) Никоноров Борис 3 0 0
5. Португалия (пляжный) Мартинш Лео 3 0 0
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оман (пляжный) Аль-Ораими Халид 1 1
2. Испания (пляжный) Дона Лопес 2 0
3. Испания (пляжный) Синтас Каро 2 0
4. Мозамбик (пляжный) Биг Ру 0 1
5. Испания (пляжный) Льоренк Леон 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай (пляжный) - Португалия (пляжный) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2021, осталось 2 дня 14 часов 40 минут.



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