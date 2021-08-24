Чемпионат мира по пляжному футболу 2021
Бразилия (пляжный)
4:0
Идёт матч
Беларусь (пляжный)
- Основной состав
-
1 МаоВратарь
-
4 КатариноЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
11 МаурисиньоНападающий
-
12 Рафа ПадильяВратарь
- Защитник
-
10 Датинья ЛуисЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
2 АлиссонНападающий
- Запасные игроки
-
13 Зе ЛукасНападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Защитник
- Нападающий
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Нападающий
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зе Лукас
|3
|1
|2.
|Родриго да Коста
|2
|0.67
|3.
|Филипе да Силва
|1
|0.33
|4.
|Лукао Азеведо
|1
|0.33
|5.
|Халк Эдсон
|1
|0.33
|6.
|Маурисиньо
|1
|0.33
|7.
|Датинья Луис
|0
|0
|8.
|Мао
|0
|0
|9.
|Антонио Жуниор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гапон Олег
|3
|1
|2.
|Рябко Анатолий
|2
|0.67
|3.
|Петровский Юрий Михайлович
|1
|0.33
|4.
|Новиков Евгений Сергеевич
|1
|0.33
|5.
|Гордецкий Егор
|1
|0.33
|6.
|Магалецкий Константин
|0
|0
|7.
|Константинов Иван
|0
|0
|8.
|Чайковский Никита
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Катарино
|1
|0
|2.
|Халк Эдсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чайковский Никита
|2
|0
|2.
|Новиков Евгений Сергеевич
|1
|0
|3.
|Гапон Олег
|1
|0
|4.
|Магалецкий Константин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бразилия (пляжный)
|33.33% (3)
|55.56% (5)
|11.11% (1)
|0
|0
|0
|Беларусь (пляжный)
|37.5% (3)
|25% (2)
|37.5% (3)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Бразилия (пляжный) Последние 20 матчей: +15 =0 -5Бразилия (пляжный) 4:2 Сальвадор (пляжный) Швейцария (пляжный) 5:5 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 2:1 Испания (пляжный)
Иран (пляжный) 3:4 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:1 Мексика (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Португалия (пляжный) Бразилия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:4 Япония (пляжный) США (пляжный) 3:10 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:7 Таити (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 8:12 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Аргентина (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Италия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:5 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 6:4 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:1 Мексика (пляжный) Япония (пляжный) 1:8 Бразилия (пляжный)
Беларусь (пляжный) Последние 2 матча: +1 =0 -1Беларусь (пляжный) 3:7 Швейцария (пляжный) Беларусь (пляжный) 5:5 Сальвадор (пляжный)
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия (пляжный)
|4:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|13 - 7
|6
|2.
|Швейцария (пляжный)
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|12 - 8
|4
|3.
|Беларусь (пляжный)
|0:4 Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 16
|1
|4.
|Сальвадор (пляжный)
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|7 - 9
|0
- — Выход в 1/4 финала
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Португалия (пляжный)
|Мартинш Лео
|8
|0
|0
|2.
|Испания (пляжный)
|Чики
|6
|1
|0
|3.
|Швейцария (пляжный)
|Станкович Деян II
|4
|0
|1
|4.
|Россия (пляжный)
|Никоноров Борис
|4
|0
|0
|5.
|Россия (пляжный)
|Макаров Алексей Сергеевич
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Оман (пляжный)
|Аль-Ораими Халид
|1
|1
|2.
|Испания (пляжный)
|Дона Лопес
|2
|0
|3.
|Испания (пляжный)
|Давид Наварро IV
|2
|0
|4.
|Испания (пляжный)
|Синтас Каро
|2
|0
|5.
|Беларусь (пляжный)
|Чайковский Никита
|2
|0