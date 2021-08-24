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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Бразилия (пляжный)
4:0
Идёт матч
Беларусь (пляжный)
Бразилия (пляжный)
Беларусь (пляжный)

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зе Лукас 3 1
2. Родриго да Коста 2 0.67
3. Филипе да Силва 1 0.33
4. Лукао Азеведо 1 0.33
5. Халк Эдсон 1 0.33
6. Маурисиньо 1 0.33
7. Датинья Луис 0 0
8. Мао 0 0
9. Антонио Жуниор 0 0
Беларусь (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гапон Олег 3 1
2. Рябко Анатолий 2 0.67
3. Петровский Юрий Михайлович 1 0.33
4. Новиков Евгений Сергеевич 1 0.33
5. Гордецкий Егор 1 0.33
6. Магалецкий Константин 0 0
7. Константинов Иван 0 0
8. Чайковский Никита 0 0

Карточки

Бразилия (пляжный)
# Игрок      
1. Катарино 1 0
2. Халк Эдсон 1 0
Беларусь (пляжный)
# Игрок      
1. Чайковский Никита 2 0
2. Новиков Евгений Сергеевич 1 0
3. Гапон Олег 1 0
4. Магалецкий Константин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бразилия (пляжный) 33.33% (3) 55.56% (5) 11.11% (1) 0 0 0
 Беларусь (пляжный) 37.5% (3) 25% (2) 37.5% (3) 0 0 0

Предыдущие игры

Бразилия (пляжный) Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Бразилия (пляжный) 4:2 Сальвадор (пляжный) Швейцария (пляжный) 5:5 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 2:1 Испания (пляжный)
Иран (пляжный) 3:4 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:1 Мексика (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Португалия (пляжный) Бразилия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:4 Япония (пляжный) США (пляжный) 3:10 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:7 Таити (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 8:12 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Аргентина (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Италия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:5 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 6:4 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:1 Мексика (пляжный) Япония (пляжный) 1:8 Бразилия (пляжный)
Беларусь (пляжный) Последние 2 матча: +1 =0 -1
Беларусь (пляжный) 3:7 Швейцария (пляжный) Беларусь (пляжный) 5:5 Сальвадор (пляжный)

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия (пляжный) 4:0 Заявка 3 2 0 1 13 - 7 6
2. Швейцария (пляжный) Заявка 2 2 0 0 12 - 8 4
3. Беларусь (пляжный) 0:4 Заявка 3 1 0 2 8 - 16 1
4. Сальвадор (пляжный) Заявка 2 0 0 2 7 - 9 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Португалия (пляжный) Мартинш Лео 8 0 0
2. Испания (пляжный) Чики 6 1 0
3. Швейцария (пляжный) Станкович Деян II 4 0 1
4. Россия (пляжный) Никоноров Борис 4 0 0
5. Россия (пляжный) Макаров Алексей Сергеевич 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оман (пляжный) Аль-Ораими Халид 1 1
2. Испания (пляжный) Дона Лопес 2 0
3. Испания (пляжный) Давид Наварро IV 2 0
4. Испания (пляжный) Синтас Каро 2 0
5. Беларусь (пляжный) Чайковский Никита 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    32'
    ГОЛ! 5-0! Маурисиньо! Уверенно обыграл финтом двоих защитников Маурисиньо, сместился к воротам, и вколотил снаряд в сетку.
  • Желтая карточка
    31'
    Бокач рукой себе подыграл в борьбе с Датиньей в центре поля, за что получил желтую карточку.
  • 30'
    Лукао набросил на дальнюю штангу, где в прыжке головой пробил Алиссон, но точно в руки Устиновичу.
  • 29'
    Гордецкий стрельнул от боковой линии в ближний угол, но мяч в сетку с внешней стороны ворот угодил.
  • 28'
    Стрельнул Алиссон с дальней дистанции в падении через себя, но мяч улетел выше перекладины.
  • 28'
    С фланга навесил Новиков на дальнюю штангу, где головой пробил Рябко, но точно в руки голкиперу.
  • 27'
    Снова пробивал Рябко с острого угла по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился далеко на трибуну.
  • 26'
    В умор расстреливал ворота Рябко после паса от Дрозда, но рядом со штангой прошла сфера.
  • 26'
    Красиво набросил Гапон на дальнюю штангу, где с лету стрельнул Гордецкий, но точности ему немного не хватило.
  • Свисток
    25'
    Стартовал заключительный тайм. Смогут ли дать бой белорусы? 
  • Перерыв
    Сирена завершила второй тайм нашего поединка. Нарастили во втором тайме свое преимущество бразильцы!
  • Описание гола
    24'
    ГОЛ! 4-0! Лукао! Оборона сборной Беларуси провалилась, позволив убежать Лукао на ворота, обыграть Устиновича и отправить сферу в пустые ворота.
  • Описание гола
    24'
    ГОЛ! 3-0! Уверенно Лукао реализовал свой шанс, пробил он низом точно в правый от себя угол, не позволив вратарю среагировать. 
  • Жёлтая и сразу красная
    24'
    Вот это да, Магалецкий вновь сбил в своей зоне Лукао. Еще один пенальти и удаление у белорусов. 
  • 24'
    Энрике неудачно пробил по воротам, мяч полетел слабо и стал легкой добычей для Магалецкого.
  • Желтая карточка
    24'
    Откровенно налетел Магалецкий на Энрике, сбив того на песок. Судья дал желтую карточку вратарю и назначил пенальти.
  • 23'
    Откровенно простили сейчас соперника белорусы. Расстреливал ворота метров с пяти Гордецкий, но выручил Мао.
  • 23'
    Снова Гапон пробивал в падении после паса от Гордецкого, но мяч прошел над перекладиной.
  • 22'
    Стрельнул точно под перекладину Катарино со штрафного. Все видел Магалецкий и кулаком отбил мяч в сторону.
  • 22'
    Убегал по флангу Катарино, но был сбит в подкате Гапоном. Очередной опасный стандарт будет у бразильцев. 
  • 21'
    Красивую комбинацию разыграли белорусы, которую завершил ударом в падении через себя Дрозд, но не попал в створ ворот.
  • 20'
    На фланге Бокач подыграл себе рукой в борьбе с Родриго. Штрафной вновь будет в распоряжении бразильцев. 
  • 20'
    Снова со штрафного пробивали бразильцы. На этот раз Энрике с цента поля послал мяч над пеекладиной.
  • 19'
    Стрельнул со штрафного Халк точно в верхний угол, но Магалецкий как лев прыгнул и выручил в очередной раз.
  • Желтая карточка
    19'
    Гордецкий на фланге явно заехал в ноги сопернику, за что тут же видел перед собой желтую карточку. 
  • 18'
    Лукао с центра поля мощно верхом пробил по воротам. Смог в прыжке отбить мяч в сторону Магалецкий.
  • 17'
    Снова мяч отравился в корпус Мао после удара издали от Гапона, в нужном месте оказался вратарь.
  • 16'
    Оказался с мячом у чужих ворот Гордецкий и расстрелял ближний угол, но Мао вытянулся в струну и выручил.
  • 15'
    Сместился с фланга к центру Маурисиньо и в дальний угол стрельнул, но мяч рядом со штангой отправился.
  • Описание гола
    15'
    ГОЛ! 2-0! Халк! Сам все сделал Халк, расшатал финтами защитника на фланге, сместился в цент и из-под ноги защитника стрельнул точно в дальний верхний угол, без шансов для вратаря.
  • 14'
    Убегал на ворота Родриго и стрельнул в нижний угол, но отскочил мяч от песка в сторону от ворот.
  • 13'
    Снова с дальней дистанции пробивал по воротам Бокач, но головой из-под перекладины сферу вынес Катарино.
  • Свисток
    13'
    Стартовал второй тайм. Мяч будет у игроков сборной Беларуси, которые сразу же пробили по воротам, но неточно.
  • Перерыв
    К концу подошел первый период. Сирена отправила всех на перерыв. . Будет возможность перевести дух у футболистов. Минимальный перевес пока на стороне бразильцев
  • 12'
    С фланга набросил в центр Филипе. Здесь красиво "ножницами" стрельнул в прыжке Датинья, но не смог попасть в створ.
  • 11'
    Гордецкий взял инициативу на себя и пробил по воротам с чужой половины поля, но рядом с ближней штангой пролетел мяч.
  • 10'
    Далеко Магалецкий ввел мяч на ногу Гапону, который с лету стрельнул в ближний угол. В сетку с внешней стороны ворот угодил мяч.
  • 9'
    Набросил красиво мяч Константинов на ногу Дрозду, который стрельнул со средней дистанции, немного выше ворот.
  • 9'
    Оказался с мячом перед чужими воротами Родриго и пробил с разворота. Мяч угодил в корпус Магалецкому.
  • 8'
    Со штрафного мощно бил в дальний угол Лукао, но в прыжке смог вратарь спасти вою команду.
  • 8'
    Опасно отдавал от угла на дальнюю штангу Константинов, но здесь Рябко не смог подставить ногу в борьбе с защитником.
  • 7'
    Пробил по воротам со штрафного в ближний угол Дрозд, но Мао успел сложится и смог отбить мяч в сторону.
  • 6'
    Опасную игру зафиксировали арбитры со стороны Энрике против Дрозда. Шанс на гол есть у Беларуси. 
  • 6'
    Бил по воротам издали Магалецкий. Перед воротами подставил голову Дрозд, но с линии ворот мяч вынес головой Энрике.
  • 5'
    Халк решил неожиданно пробить с острого угла в борьбе с защитником, но снаряд пролетел рядом со штангой.
  • 4'
    Убежал по правому флангу Константинов и прострелил в центр, где в подкате смог протолкнуть мяч к воротам Рябко, но без труда справился голкипер.
  • 3'
    С острого угла пробивал в падении через себя Рябко после наброса от Дрозда. В крестовину угодил мяч на этот раз.
  • Описание гола
    3'
    ГОЛ! 1-0! Родриго! Убегал на ворота Родриго после заброса от Катарино! Мяч перехватил Магалецкий, но тут же выпустил его из рук, подарив еще один шанс Родриго, который отравил мяч в пустые ворота.
  • 2'
    Набросил в центре площадки Родриго на Катарино, который пробил с лету, но точности ему не хватило.
  • 1'
    Убежал вдоль боковой линии Маурисиньо и пробил в дальний угол, но над перекладиной полетела сфера.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. Мяч под контролем игроков сборной Бразилии!
  • До матча
  • 52'
    Датинья сильно пробил по воротам со штрафного, но Устинович смог кулаком отбить мяч в сторону.
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! Чемпионат мира по пляжному футболу продолжается, сегодня нас ждет встреча между сборными Бразилии и Беларуси. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
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