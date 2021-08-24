Стрельнул Алиссон с дальней дистанции в падении через себя, но мяч улетел выше перекладины.

Гордецкий стрельнул от боковой линии в ближний угол, но мяч в сетку с внешней стороны ворот угодил.

Лукао набросил на дальнюю штангу, где в прыжке головой пробил Алиссон, но точно в руки Устиновичу.

Бокач рукой себе подыграл в борьбе с Датиньей в центре поля, за что получил желтую карточку.

ГОЛ! 5-0! Маурисиньо! Уверенно обыграл финтом двоих защитников Маурисиньо, сместился к воротам, и вколотил снаряд в сетку.

28' С фланга навесил Новиков на дальнюю штангу, где головой пробил Рябко, но точно в руки голкиперу.

27' Снова пробивал Рябко с острого угла по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился далеко на трибуну.

26' В умор расстреливал ворота Рябко после паса от Дрозда, но рядом со штангой прошла сфера.

26' Красиво набросил Гапон на дальнюю штангу, где с лету стрельнул Гордецкий, но точности ему немного не хватило.

25' Стартовал заключительный тайм. Смогут ли дать бой белорусы?

— Сирена завершила второй тайм нашего поединка. Нарастили во втором тайме свое преимущество бразильцы!

24' ГОЛ! 4-0! Лукао! Оборона сборной Беларуси провалилась, позволив убежать Лукао на ворота, обыграть Устиновича и отправить сферу в пустые ворота.

24' ГОЛ! 3-0! Уверенно Лукао реализовал свой шанс, пробил он низом точно в правый от себя угол, не позволив вратарю среагировать.

24' Вот это да, Магалецкий вновь сбил в своей зоне Лукао. Еще один пенальти и удаление у белорусов.

24' Энрике неудачно пробил по воротам, мяч полетел слабо и стал легкой добычей для Магалецкого.

24' Откровенно налетел Магалецкий на Энрике, сбив того на песок. Судья дал желтую карточку вратарю и назначил пенальти.

23' Откровенно простили сейчас соперника белорусы. Расстреливал ворота метров с пяти Гордецкий, но выручил Мао.

23' Снова Гапон пробивал в падении после паса от Гордецкого, но мяч прошел над перекладиной.

22' Стрельнул точно под перекладину Катарино со штрафного. Все видел Магалецкий и кулаком отбил мяч в сторону.

22' Убегал по флангу Катарино, но был сбит в подкате Гапоном. Очередной опасный стандарт будет у бразильцев.

21' Красивую комбинацию разыграли белорусы, которую завершил ударом в падении через себя Дрозд, но не попал в створ ворот.

20' На фланге Бокач подыграл себе рукой в борьбе с Родриго. Штрафной вновь будет в распоряжении бразильцев.

20' Снова со штрафного пробивали бразильцы. На этот раз Энрике с цента поля послал мяч над пеекладиной.

19' Стрельнул со штрафного Халк точно в верхний угол, но Магалецкий как лев прыгнул и выручил в очередной раз.

19' Гордецкий на фланге явно заехал в ноги сопернику, за что тут же видел перед собой желтую карточку.

18' Лукао с центра поля мощно верхом пробил по воротам. Смог в прыжке отбить мяч в сторону Магалецкий.

17' Снова мяч отравился в корпус Мао после удара издали от Гапона, в нужном месте оказался вратарь.

16' Оказался с мячом у чужих ворот Гордецкий и расстрелял ближний угол, но Мао вытянулся в струну и выручил.

15' Сместился с фланга к центру Маурисиньо и в дальний угол стрельнул, но мяч рядом со штангой отправился.

15' ГОЛ! 2-0! Халк! Сам все сделал Халк, расшатал финтами защитника на фланге, сместился в цент и из-под ноги защитника стрельнул точно в дальний верхний угол, без шансов для вратаря.

14' Убегал на ворота Родриго и стрельнул в нижний угол, но отскочил мяч от песка в сторону от ворот.

13' Снова с дальней дистанции пробивал по воротам Бокач, но головой из-под перекладины сферу вынес Катарино.

13' Стартовал второй тайм. Мяч будет у игроков сборной Беларуси, которые сразу же пробили по воротам, но неточно.

— К концу подошел первый период. Сирена отправила всех на перерыв. . Будет возможность перевести дух у футболистов. Минимальный перевес пока на стороне бразильцев

12' С фланга набросил в центр Филипе. Здесь красиво "ножницами" стрельнул в прыжке Датинья, но не смог попасть в створ.

11' Гордецкий взял инициативу на себя и пробил по воротам с чужой половины поля, но рядом с ближней штангой пролетел мяч.

10' Далеко Магалецкий ввел мяч на ногу Гапону, который с лету стрельнул в ближний угол. В сетку с внешней стороны ворот угодил мяч.

9' Набросил красиво мяч Константинов на ногу Дрозду, который стрельнул со средней дистанции, немного выше ворот.

9' Оказался с мячом перед чужими воротами Родриго и пробил с разворота. Мяч угодил в корпус Магалецкому.

8' Со штрафного мощно бил в дальний угол Лукао, но в прыжке смог вратарь спасти вою команду.

8' Опасно отдавал от угла на дальнюю штангу Константинов, но здесь Рябко не смог подставить ногу в борьбе с защитником.

7' Пробил по воротам со штрафного в ближний угол Дрозд, но Мао успел сложится и смог отбить мяч в сторону.

6' Опасную игру зафиксировали арбитры со стороны Энрике против Дрозда. Шанс на гол есть у Беларуси.

6' Бил по воротам издали Магалецкий. Перед воротами подставил голову Дрозд, но с линии ворот мяч вынес головой Энрике.

5' Халк решил неожиданно пробить с острого угла в борьбе с защитником, но снаряд пролетел рядом со штангой.

4' Убежал по правому флангу Константинов и прострелил в центр, где в подкате смог протолкнуть мяч к воротам Рябко, но без труда справился голкипер.

3' С острого угла пробивал в падении через себя Рябко после наброса от Дрозда. В крестовину угодил мяч на этот раз.

3' ГОЛ! 1-0! Родриго! Убегал на ворота Родриго после заброса от Катарино! Мяч перехватил Магалецкий, но тут же выпустил его из рук, подарив еще один шанс Родриго, который отравил мяч в пустые ворота.

2' Набросил в центре площадки Родриго на Катарино, который пробил с лету, но точности ему не хватило.

1' Убежал вдоль боковой линии Маурисиньо и пробил в дальний угол, но над перекладиной полетела сфера.