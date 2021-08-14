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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Бразилия (пляжный)
 
Позже
Беларусь (пляжный)

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зе Лукас 3 3
2. Лукао Азеведо 1 1
3. Халк Эдсон 1 1
4. Датинья Луис 0 0
5. Мао 0 0
Беларусь (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гапон Олег 2 2
2. Рябко Анатолий 2 2
3. Петровский Юрий Михайлович 1 1
4. Константинов Иван 0 0
5. Чайковский Никита 0 0
6. Магалецкий Константин 0 0

Карточки

Бразилия (пляжный)
# Игрок      
Беларусь (пляжный)
# Игрок      
1. Чайковский Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бразилия (пляжный) 40% (2) 60% (3) 0 0 0 0
 Беларусь (пляжный) 0 40% (2) 60% (3) 0 0 0

Предыдущие игры

Бразилия (пляжный) Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Швейцария (пляжный) 5:5 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 2:1 Испания (пляжный) Иран (пляжный) 3:4 Бразилия (пляжный)
Бразилия (пляжный) 5:1 Мексика (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Португалия (пляжный) Бразилия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:4 Япония (пляжный) США (пляжный) 3:10 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:7 Таити (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 8:12 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Аргентина (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Италия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:5 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 6:4 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:1 Мексика (пляжный) Япония (пляжный) 1:8 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Испания (пляжный)
Беларусь (пляжный) Последний матч: +1 =0 -0
Беларусь (пляжный) 5:5 Сальвадор (пляжный)

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беларусь (пляжный) Заявка 1 1 0 0 5 - 5 1
2. Швейцария (пляжный) Заявка 1 1 0 0 5 - 5 1
3. Сальвадор (пляжный) Заявка 1 0 0 1 5 - 5 0
4. Бразилия (пляжный) Заявка 1 0 0 1 5 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Испания (пляжный) Чики 5 1 0
2. Россия (пляжный) Макаров Алексей Сергеевич 3 0 2
3. Таити (пляжный) Заверони Тева 3 0 1
4. Россия (пляжный) Никоноров Борис 3 0 0
5. Португалия (пляжный) Мартинш Лео 3 0 0
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оман (пляжный) Аль-Ораими Халид 1 1
2. Испания (пляжный) Дона Лопес 2 0
3. Испания (пляжный) Синтас Каро 2 0
4. Мозамбик (пляжный) Биг Ру 0 1
5. Испания (пляжный) Льоренк Леон 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия (пляжный) - Беларусь (пляжный) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2021, осталось 2 дня 16 часов 10 минут.



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