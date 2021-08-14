Чемпионат мира по пляжному футболу 2021
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зе Лукас
|3
|3
|2.
|Лукао Азеведо
|1
|1
|3.
|Халк Эдсон
|1
|1
|4.
|Датинья Луис
|0
|0
|5.
|Мао
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гапон Олег
|2
|2
|2.
|Рябко Анатолий
|2
|2
|3.
|Петровский Юрий Михайлович
|1
|1
|4.
|Константинов Иван
|0
|0
|5.
|Чайковский Никита
|0
|0
|6.
|Магалецкий Константин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Чайковский Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бразилия (пляжный)
|40% (2)
|60% (3)
|0
|0
|0
|0
|Беларусь (пляжный)
|0
|40% (2)
|60% (3)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Бразилия (пляжный) Последние 20 матчей: +15 =0 -5Швейцария (пляжный) 5:5 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 2:1 Испания (пляжный) Иран (пляжный) 3:4 Бразилия (пляжный)
Бразилия (пляжный) 5:1 Мексика (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Португалия (пляжный) Бразилия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:4 Япония (пляжный) США (пляжный) 3:10 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:7 Таити (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 8:12 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Аргентина (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Италия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:5 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 6:4 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:1 Мексика (пляжный) Япония (пляжный) 1:8 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Испания (пляжный)
Беларусь (пляжный) Последний матч: +1 =0 -0Беларусь (пляжный) 5:5 Сальвадор (пляжный)
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беларусь (пляжный)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 5
|1
|2.
|Швейцария (пляжный)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 5
|1
|3.
|Сальвадор (пляжный)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|5 - 5
|0
|4.
|Бразилия (пляжный)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|5 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Испания (пляжный)
|Чики
|5
|1
|0
|2.
|Россия (пляжный)
|Макаров Алексей Сергеевич
|3
|0
|2
|3.
|Таити (пляжный)
|Заверони Тева
|3
|0
|1
|4.
|Россия (пляжный)
|Никоноров Борис
|3
|0
|0
|5.
|Португалия (пляжный)
|Мартинш Лео
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Оман (пляжный)
|Аль-Ораими Халид
|1
|1
|2.
|Испания (пляжный)
|Дона Лопес
|2
|0
|3.
|Испания (пляжный)
|Синтас Каро
|2
|0
|4.
|Мозамбик (пляжный)
|Биг Ру
|0
|1
|5.
|Испания (пляжный)
|Льоренк Леон
|0
|1