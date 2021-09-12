  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Андерлехт
3:1
Второй тайм: 61'

Стадион:
Мехелен
0'
1:0
23' Гол
Раман Бенито
1:1
37' Гол
Сторм Никола
2:1
49' Гол
Куаме Кристиан
3:1
57' Гол
Куаме Кристиан
60' Желтая карточка
Олссон Кристоффер
61'
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
11
Рафаэлов
Лиор
20
Олссон
Кристоффер
8
Каллен
Джош
46
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
9
Раман
Бенито
99
Куаме
Кристиан
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
4
Бато
Шелдон
3
Бейкер
Лукас
16
Схоофс
Роб
17
Гуэ
Самюэль
35
Швед
Марьян
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
Андерлехт
4-4-2
Мехелен
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Раман Бенито 2 0.33
2. Зиркзее Джошуа 2 0.33
3. Гомес Серхио 1 0.17
4. Версхарен Яри 1 0.17
5. Телин Исаак 1 0.17
6. Куаме Кристиан 1 0.17
7. Амузу Френсис 1 0.17
8. Олссон Кристоффер 0 0
9. Мурильо Микаэль 0 0
10. Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0
Мехелен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сторм Никола 4 0.57
2. Дрёйф Ферди 2 0.29
3. Кейперс Уго 1 0.14
4. Швед Марьян 1 0.14
5. Vinicius de Souza Costa 1 0.14
6. Хайреманс Джеффри 0 0
7. Схоофс Роб 0 0
8. Уолш Сэнди 0 0

Карточки

Андерлехт
# Игрок      
1. Амузу Френсис 3 0
2. Раман Бенито 2 0
3. Мурильо Микаэль 2 0
4. Олссон Кристоффер 1 0
5. Худт Уэсли 1 0
6. Гомес Серхио 1 0
7. Харвуд-Беллис Тэйлор 1 0
Мехелен
# Игрок      
1. Схоофс Роб 3 0
2. Уолш Сэнди 2 0
3. Vinicius de Souza Costa 2 0
4. Хайреманс Джеффри 1 0
5. Бейкер Лукас 1 0
6. Энгвалль Густав 1 0
7. Швед Марьян 1 0
8. Бато Шелдон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Андерлехт 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 28.57% (2)
 Мехелен 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Генк 1:0 Андерлехт Витесс 2:1 Андерлехт Андерлехт 3:3 Витесс Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт
Андерлехт 2:1 Лачи Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед Лачи 0:3 Андерлехт Эйпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Андерлехт 0:2 Аякс Андерлехт 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 Синт-Трейден Антверпен 1:0 Андерлехт Андерлехт 3:3 Брюгге Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:2 Антверпен Брюгге 2:2 Андерлехт Остенде 0:3 Андерлехт Синт-Трейден 0:1 Андерлехт
Мехелен Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Виллем II 1:4 Мехелен Кортрейк 2:2 Мехелен Мехелен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз Гент 2:0 Мехелен
Мехелен 1:3 Эйпен Серен Юнайтед 1:0 Мехелен Мехелен 3:2 Антверпен Вестерло 3:1 Мехелен Мехелен 2:1 Волос Стандард 2:2 Мехелен Мехелен 2:2 Рода Утрехт 7:2 Мехелен Темпо Оверейсе 1:7 Мехелен Мехелен 1:2 Гент Остенде 2:2 Мехелен Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 5:3 Остенде Гент 2:2 Мехелен Кортрейк 1:4 Мехелен

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 4
Мехелен: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 4
Андерлехт 1:1 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 2:2 Андерлехт Первый дивизион А Мехелен 2:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:4 Мехелен Товарищеские матчи
Андерлехт 0:0 Мехелен Первый дивизион А Андерлехт 2:2 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 3:4 Андерлехт Первый дивизион А Мехелен 3:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:0 Мехелен Лига Про Мехелен 2:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Мехелен Лига Про Андерлехт 1:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:1 Андерлехт Лига Жюпиле Мехелен 2:1 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 1:0 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:4 Андерлехт Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 7 4 2 1 15 - 11 14
2. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 5 12
3. Эйпен 7 3 2 2 13 - 9 11
4. Генк 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Андерлехт 3:1 6 3 1 2 10 - 7 10
6. Кортрейк 6 3 1 2 8 - 6 10
7. Стандард 6 3 1 2 7 - 11 10
8. Шарлеруа 6 2 4 0 12 - 6 10
9. Остенде 7 3 0 4 8 - 14 9
10. Серен Юнайтед 6 3 0 3 7 - 10 9
11. Антверпен 6 2 2 2 11 - 9 8
12. Серкль Брюгге 7 2 2 3 10 - 9 8
13. Зульте-Варегем 7 2 2 3 11 - 14 8
14. Синт-Трейден 6 2 1 3 5 - 8 7
15. Гент 5 2 1 2 11 - 6 7
16. Мехелен 1:3 7 2 1 4 10 - 14 7
17. АХ Лёвен 6 0 4 2 6 - 13 4
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 4 2 2 0 9 - 5 8
2. Гент 3 2 1 0 10 - 3 7
3. Унион Сент-Жиллуаз 3 2 0 1 6 - 1 6
4. Генк 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Андерлехт 3:1 3 2 0 1 7 - 4 6
6. Серен Юнайтед 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Мехелен 1:3 3 2 0 1 7 - 6 6
8. Шарлеруа 3 1 2 0 6 - 3 5
9. Кортрейк 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Стандард 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Синт-Трейден 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Остенде 3 1 0 2 1 - 5 3
14. АХ Лёвен 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Антверпен 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Серкль Брюгге 3 0 1 2 2 - 4 1
17. Зульте-Варегем 4 0 1 3 5 - 12 1
18. Беерсхот-Вильрейк 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Серкль Брюгге 4 2 1 1 8 - 5 7
3. Зульте-Варегем 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Антверпен 4 2 1 1 9 - 6 7
5. Брюгге 3 2 0 1 6 - 6 6
6. Унион Сент-Жиллуаз 3 2 0 1 7 - 4 6
7. Кортрейк 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Стандард 3 2 0 1 3 - 5 6
9. Остенде 4 2 0 2 7 - 9 6
10. Шарлеруа 3 1 2 0 6 - 3 5
11. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Андерлехт 3:1 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Синт-Трейден 3 1 1 1 2 - 2 4
14. Серен Юнайтед 3 1 0 2 2 - 6 3
15. АХ Лёвен 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Беерсхот-Вильрейк 3 0 1 2 6 - 10 1
17. Мехелен 1:3 4 0 1 3 3 - 8 1
18. Гент 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 8 1 0
2. Зульте-Варегем Воссен Йелле 6 0 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 5 0 3
4. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 4 0 2
5. Серен Юнайтед Мазиз Юссеф 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 4 1
2. Антверпен Верстрате Биргер 4 0
3. Кортрейк Ружо Лукас 4 0
4. Остенде Гейе Махтар 4 0
5. Серкль Брюгге Деман Оливье 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Сторм Никола бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Раман Бенито бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Мехелен
2.03
5.53
6.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Андерлехт 3:1 Мехелен онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 