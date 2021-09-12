Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Андерлехт
7:2
Конец матча
Стадион: Lotto Park
Мехелен
1:0
23' ГолРаман Бенито
1:1
37' ГолСторм Никола
2:1
49' ГолКуаме Кристиан
3:1
57' ГолКуаме Кристиан
60' Желтая карточкаОлссон Кристоффер
4:1
61' ГолМурильо Микаэль
5:1
74' ГолАмузу Френсис
6:1
85' ГолВерсхарен Яри
7:1
87' ГолЗиркзее Джошуа
7:2
90' ГолКайя Онур
17
Гомес
Серхио
16
Схоофс
Роб
17
Гуэ
Самюэль
35
Швед
Марьян
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
Ход матча
23'
37'
1:1
49'
57'
3:1
61'
4:1
74'
5:1
82'
82'
85'
6:1
87'
7:1
90'
7:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зиркзее Джошуа
|3
|0.5
|2.
|Раман Бенито
|2
|0.33
|3.
|Амузу Френсис
|2
|0.33
|4.
|Версхарен Яри
|2
|0.33
|5.
|Куаме Кристиан
|2
|0.33
|6.
|Гомес Серхио
|1
|0.17
|7.
|Мурильо Микаэль
|1
|0.17
|8.
|Телин Исаак
|1
|0.17
|9.
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|10.
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сторм Никола
|4
|0.57
|2.
|Дрёйф Ферди
|2
|0.29
|3.
|Кейперс Уго
|1
|0.14
|4.
|Кайя Онур
|1
|0.14
|5.
|Швед Марьян
|1
|0.14
|6.
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.14
|7.
|Хайреманс Джеффри
|0
|0
|8.
|Схоофс Роб
|0
|0
|9.
|Уолш Сэнди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амузу Френсис
|3
|0
|2.
|Раман Бенито
|2
|0
|3.
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|4.
|Мурильо Микаэль
|2
|0
|5.
|Худт Уэсли
|1
|0
|6.
|Гомес Серхио
|1
|0
|7.
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Схоофс Роб
|3
|0
|2.
|Уолш Сэнди
|2
|0
|3.
|Vinicius de Souza Costa
|2
|0
|4.
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|5.
|Бейкер Лукас
|1
|0
|6.
|Энгвалль Густав
|1
|0
|7.
|Швед Марьян
|1
|0
|8.
|Бато Шелдон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Андерлехт
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|Мехелен
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: +6 =8 -6Генк 1:0 Андерлехт Витесс 2:1 Андерлехт Андерлехт 3:3 Витесс Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт
Андерлехт 2:1 Лачи Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед Лачи 0:3 Андерлехт Эйпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Андерлехт 0:2 Аякс Андерлехт 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 Синт-Трейден Антверпен 1:0 Андерлехт Андерлехт 3:3 Брюгге Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:2 Антверпен Брюгге 2:2 Андерлехт Остенде 0:3 Андерлехт Синт-Трейден 0:1 Андерлехт
Мехелен Последние 20 матчей: +9 =5 -6Виллем II 1:4 Мехелен Кортрейк 2:2 Мехелен Мехелен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз Гент 2:0 Мехелен
Мехелен 1:3 Эйпен Серен Юнайтед 1:0 Мехелен Мехелен 3:2 Антверпен Вестерло 3:1 Мехелен Мехелен 2:1 Волос Стандард 2:2 Мехелен Мехелен 2:2 Рода Утрехт 7:2 Мехелен Темпо Оверейсе 1:7 Мехелен Мехелен 1:2 Гент Остенде 2:2 Мехелен Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 5:3 Остенде Гент 2:2 Мехелен Кортрейк 1:4 Мехелен
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 4
Мехелен: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 4
Андерлехт 0:0 Мехелен Первый дивизион А Андерлехт 2:2 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 3:4 Андерлехт Первый дивизион А Мехелен 3:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:0 Мехелен Лига Про Мехелен 2:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Мехелен Лига Про Андерлехт 1:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:1 Андерлехт Лига Жюпиле Мехелен 2:1 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 1:0 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:4 Андерлехт Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|15 - 11
|14
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 5
|12
|3.
|Эйпен
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|4.
|Шарлеруа
|2:2
|7
|2
|5
|0
|14 - 8
|11
|5.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|14 - 8
|10
|7.
|Кортрейк
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|8.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|7 - 11
|10
|9.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|10.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|11.
|Гент
|2:2
|6
|2
|2
|2
|13 - 8
|8
|12.
|Антверпен
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|13.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|14.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|15.
|Синт-Трейден
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|16.
|Мехелен
|7
|2
|1
|4
|11 - 18
|7
|17.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 13
|4
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|2:2
|4
|2
|2
|0
|12 - 5
|8
|2.
|Брюгге
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|4.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|11 - 5
|6
|6.
|Серен Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Шарлеруа
|2:2
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|9.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Синт-Трейден
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|14.
|АХ Лёвен
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Антверпен
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|Зульте-Варегем
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Серкль Брюгге
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|3.
|Зульте-Варегем
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|5.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|7.
|Кортрейк
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Стандард
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|9.
|Шарлеруа
|2:2
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|10.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Синт-Трейден
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Андерлехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|АХ Лёвен
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|1
|2
|6 - 10
|1
|17.
|Мехелен
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|18.
|Гент
|2:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|8
|1
|0
|2.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|6
|0
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|5
|0
|3
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|4
|0
|2
|5.
|Серен Юнайтед
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|4
|1
|2.
|Шарлеруа
|Голизадех Али
|3
|1
|3.
|Антверпен
|Верстрате Биргер
|4
|0
|4.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|4
|0
|5.
|Остенде
|Гейе Махтар
|4
|0