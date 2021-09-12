Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Серен Юнайтед
0:1
Второй тайм: 81'
Стадион: Stade du Pairay
Стандард
0:1
21' ПенальтиАмалла Селим
31' Желтая карточкаМулека Джексон
41' Желтая карточкаСике Уго
47' Желтая карточкаСиссако Мусса
49' Желтая карточкаПетерс Дауда
54' Желтая карточкаYahya Nadrani
61' Желтая карточкаАль-Дахиль Амин
76' Желтая карточкаМуандилмаджи Мариус
30
Диш
Гийом
88
Мазиз
Юссеф
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
16
Бодар
Арно
14
Нкунку
Нильс
2
Сике
Уго
15
Петерс
Дауда
19
Амалла
Селим
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Поати МорганПолузащитник
-
36 Джаллоу АблиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кахбах МатьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кондом Хорди
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Нкунку НильсЗащитник
-
2 Сике УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Петерс ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Амалла СелимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Фаи КоллинсЗащитник
-
12 Рафья ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Nathan Ngoy
-
-
Главный тренер: Mbaye Leye
Ход матча
21'
0:1
31'
41'
47'
49'
54'
61'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мазиз Юссеф
|4
|0.57
|2.
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.29
|3.
|Fabrice Sambu
|1
|0.14
|4.
|Gerald Kilota
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.29
|2.
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.29
|3.
|Драгус Денис
|1
|0.14
|4.
|Тапсоба Абдул
|1
|0.14
|5.
|Лайфис Константинос
|1
|0.14
|6.
|Мулека Джексон
|1
|0.14
|7.
|Доннум Арон
|0
|0
|8.
|Сике Уго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Буланже Бенжамен
|1
|1
|2.
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|3.
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0
|4.
|Yahya Nadrani
|2
|0
|5.
|Gerald Kilota
|1
|0
|6.
|Theo Pierrot
|1
|0
|7.
|Джаллоу Абли
|1
|0
|8.
|Диш Гийом
|1
|0
|9.
|Ibrahima Cisse1
|1
|0
|10.
|Wagane Faye
|1
|0
|11.
|Zakaria Silini
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петерс Дауда
|3
|0
|2.
|Сиссако Мусса
|3
|0
|3.
|Сике Уго
|3
|0
|4.
|Бастьен Самюэль
|2
|0
|5.
|Клаусс Жоао
|2
|0
|6.
|Аль-Дахиль Амин
|2
|0
|7.
|Цимирот Гойко
|1
|0
|8.
|Лайфис Константинос
|1
|0
|9.
|Амалла Селим
|1
|0
|10.
|Бодар Арно
|1
|0
|11.
|Раскин Николас
|1
|0
|12.
|Мулека Джексон
|1
|0
|13.
|Рафья Хамза
|1
|0
|14.
|Павлович Дамьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серен Юнайтед
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|28.57% (2)
|Стандард
|0
|0
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Серен Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =3 -7Эйпен 1:2 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге Серен Юнайтед 2:3 Остенде Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед
Серен Юнайтед 1:0 Мехелен Кортрейк 2:0 Серен Юнайтед Метц 1:1 Серен Юнайтед Эйпен 2:1 Серен Юнайтед Ломмель 1:3 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:0 Льерс Кемпензонен Серен Юнайтед 1:0 Дейнзе Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:0 Моленбек Брюгге-2 0:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:1 Вестерло Моленбек 2:4 Серен Юнайтед Льерс Кемпензонен 0:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Серен Юнайтед 3:0 Ломмель Серен Юнайтед 1:4 Стандард
Стандард Последние 20 матчей: +6 =5 -9Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Стандард Стандард 1:0 Остенде Беерсхот-Вильрейк 0:1 Стандард Стандард 2:5 Антверпен
Зульте-Варегем 1:2 Стандард Стандард 1:1 Генк Стандард 3:3 Ренн Стандард 2:2 Мехелен Ланс 1:1 Стандард Стандард 3:2 Серкль Брюгге Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Стандард 1:3 Рошфор Стандард 1:3 Остенде Гент 2:0 Стандард Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Стандард 2:1 Гент Остенде 6:2 Стандард Стандард 1:2 Генк Стандард 3:0 Беерсхот-Вильрейк
Последние игры между собой
Серен Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Стандард: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|15 - 11
|14
|2.
|Стандард
|1:0
|7
|4
|1
|2
|8 - 11
|13
|3.
|Шарлеруа
|7
|3
|4
|0
|15 - 8
|13
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 5
|12
|5.
|Эйпен
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|7.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|14 - 8
|10
|8.
|Кортрейк
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|9.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|10.
|Серен Юнайтед
|0:1
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Антверпен
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|12.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|13.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|14.
|Синт-Трейден
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|15.
|Гент
|6
|2
|1
|3
|13 - 9
|7
|16.
|Мехелен
|7
|2
|1
|4
|11 - 18
|7
|17.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 13
|4
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|2.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|4.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|11 - 5
|6
|6.
|Серен Юнайтед
|0:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|9.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Стандард
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Синт-Трейден
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|14.
|АХ Лёвен
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Антверпен
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|Зульте-Варегем
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|2.
|Шарлеруа
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Эйпен
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|4.
|Серкль Брюгге
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Зульте-Варегем
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|9.
|Кортрейк
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|10.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Андерлехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Синт-Трейден
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Серен Юнайтед
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|АХ Лёвен
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|1
|2
|6 - 10
|1
|17.
|Мехелен
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|18.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|8
|1
|0
|2.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|6
|0
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|5
|0
|3
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|4
|0
|2
|5.
|Серен Юнайтед
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|4
|1
|2.
|Шарлеруа
|Голизадех Али
|3
|1
|3.
|Антверпен
|Верстрате Биргер
|4
|0
|4.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|4
|0
|5.
|Остенде
|Гейе Махтар
|4
|0