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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серен Юнайтед
0:1
Второй тайм: 81'

Стадион:
Стандард
0'
0:1
21' Пенальти
Амалла Селим
31' Желтая карточка
Мулека Джексон
41' Желтая карточка
Сике Уго
47' Желтая карточка
Сиссако Мусса
49' Желтая карточка
Петерс Дауда
54' Желтая карточка
Yahya Nadrani
61' Желтая карточка
Аль-Дахиль Амин
76' Желтая карточка
Муандилмаджи Мариус
81'
30
Диш
Гийом
4
Wagane
Faye
20
Yahya
Nadrani
24
Буланже
Бенжамен
21
Fabrice
Sambu
88
Мазиз
Юссеф
44
Ibrahima
Cisse1
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
10
Муандилмаджи
Мариус
8
Gerald
Kilota
16
Бодар
Арно
5
Сиссако
Мусса
3
Аль-Дахиль
Амин
14
Нкунку
Нильс
2
Сике
Уго
28
Бастьен
Самюэль
15
Петерс
Дауда
24
Николя
Гавори
17
Мулека
Джексон
19
Амалла
Селим
9
Клаусс
Жоао
Серен Юнайтед
3-4-3
Стандард
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мазиз Юссеф 4 0.57
2. Муандилмаджи Мариус 2 0.29
3. Fabrice Sambu 1 0.14
4. Gerald Kilota 0 0
Стандард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амалла Селим 2 (1) 0.29
2. Клаусс Жоао 2 (1) 0.29
3. Драгус Денис 1 0.14
4. Тапсоба Абдул 1 0.14
5. Лайфис Константинос 1 0.14
6. Мулека Джексон 1 0.14
7. Доннум Арон 0 0
8. Сике Уго 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
# Игрок      
1. Буланже Бенжамен 1 1
2. Мазиз Юссеф 2 0
3. Муандилмаджи Мариус 2 0
4. Yahya Nadrani 2 0
5. Gerald Kilota 1 0
6. Theo Pierrot 1 0
7. Джаллоу Абли 1 0
8. Диш Гийом 1 0
9. Ibrahima Cisse1 1 0
10. Wagane Faye 1 0
11. Zakaria Silini 1 0
Стандард
# Игрок      
1. Петерс Дауда 3 0
2. Сиссако Мусса 3 0
3. Сике Уго 3 0
4. Бастьен Самюэль 2 0
5. Клаусс Жоао 2 0
6. Аль-Дахиль Амин 2 0
7. Цимирот Гойко 1 0
8. Лайфис Константинос 1 0
9. Амалла Селим 1 0
10. Бодар Арно 1 0
11. Раскин Николас 1 0
12. Мулека Джексон 1 0
13. Рафья Хамза 1 0
14. Павлович Дамьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серен Юнайтед 14.29% (1) 0 14.29% (1) 42.86% (3) 0 28.57% (2)
 Стандард 0 0 0 28.57% (2) 28.57% (2) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Серен Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Эйпен 1:2 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге Серен Юнайтед 2:3 Остенде Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед
Серен Юнайтед 1:0 Мехелен Кортрейк 2:0 Серен Юнайтед Метц 1:1 Серен Юнайтед Эйпен 2:1 Серен Юнайтед Ломмель 1:3 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:0 Льерс Кемпензонен Серен Юнайтед 1:0 Дейнзе Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:0 Моленбек Брюгге-2 0:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:1 Вестерло Моленбек 2:4 Серен Юнайтед Льерс Кемпензонен 0:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Серен Юнайтед 3:0 Ломмель Серен Юнайтед 1:4 Стандард
Стандард Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Стандард Стандард 1:0 Остенде Беерсхот-Вильрейк 0:1 Стандард Стандард 2:5 Антверпен
Зульте-Варегем 1:2 Стандард Стандард 1:1 Генк Стандард 3:3 Ренн Стандард 2:2 Мехелен Ланс 1:1 Стандард Стандард 3:2 Серкль Брюгге Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Стандард 1:3 Рошфор Стандард 1:3 Остенде Гент 2:0 Стандард Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Стандард 2:1 Гент Остенде 6:2 Стандард Стандард 1:2 Генк Стандард 3:0 Беерсхот-Вильрейк

Последние игры между собой

Серен Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Стандард: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Серен Юнайтед 1:4 Стандард Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 7 4 2 1 15 - 11 14
2. Стандард 1:0 7 4 1 2 8 - 11 13
3. Шарлеруа 7 3 4 0 15 - 8 13
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 5 12
5. Эйпен 7 3 2 2 13 - 9 11
6. Генк 5 3 1 1 11 - 6 10
7. Андерлехт 6 3 1 2 14 - 8 10
8. Кортрейк 6 3 1 2 8 - 6 10
9. Остенде 7 3 0 4 8 - 14 9
10. Серен Юнайтед 0:1 7 3 0 4 7 - 11 9
11. Антверпен 6 2 2 2 11 - 9 8
12. Серкль Брюгге 7 2 2 3 10 - 9 8
13. Зульте-Варегем 7 2 2 3 11 - 14 8
14. Синт-Трейден 6 2 1 3 5 - 8 7
15. Гент 6 2 1 3 13 - 9 7
16. Мехелен 7 2 1 4 11 - 18 7
17. АХ Лёвен 6 0 4 2 6 - 13 4
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 4 2 2 0 9 - 5 8
2. Гент 4 2 1 1 12 - 6 7
3. Унион Сент-Жиллуаз 3 2 0 1 6 - 1 6
4. Генк 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Андерлехт 3 2 0 1 11 - 5 6
6. Серен Юнайтед 0:1 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Мехелен 3 2 0 1 7 - 6 6
8. Шарлеруа 3 1 2 0 6 - 3 5
9. Кортрейк 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Стандард 1:0 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Синт-Трейден 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Остенде 3 1 0 2 1 - 5 3
14. АХ Лёвен 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Антверпен 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Серкль Брюгге 3 0 1 2 2 - 4 1
17. Зульте-Варегем 4 0 1 3 5 - 12 1
18. Беерсхот-Вильрейк 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Стандард 1:0 4 3 0 1 4 - 5 9
2. Шарлеруа 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Эйпен 3 2 1 0 9 - 4 7
4. Серкль Брюгге 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Зульте-Варегем 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Антверпен 4 2 1 1 9 - 6 7
7. Брюгге 3 2 0 1 6 - 6 6
8. Унион Сент-Жиллуаз 3 2 0 1 7 - 4 6
9. Кортрейк 3 2 0 1 3 - 2 6
10. Остенде 4 2 0 2 7 - 9 6
11. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Андерлехт 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Синт-Трейден 3 1 1 1 2 - 2 4
14. Серен Юнайтед 0:1 3 1 0 2 2 - 6 3
15. АХ Лёвен 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Беерсхот-Вильрейк 3 0 1 2 6 - 10 1
17. Мехелен 4 0 1 3 4 - 12 1
18. Гент 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 8 1 0
2. Зульте-Варегем Воссен Йелле 6 0 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 5 0 3
4. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 4 0 2
5. Серен Юнайтед Мазиз Юссеф 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 4 1
2. Шарлеруа Голизадех Али 3 1
3. Антверпен Верстрате Биргер 4 0
4. Кортрейк Ружо Лукас 4 0
5. Остенде Гейе Махтар 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Уго Сике получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Мулека Джексон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Амалла Селим из команды Стандард забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серен Юнайтед
Ничья
Стандард
3.36
4.11
2.31
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серен Юнайтед 0:1 Стандард онлайн




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