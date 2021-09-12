Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Серен Юнайтед
0:1
Конец матча
Стадион: Stade du Pairay
Стандард
0:1
21' ПенальтиАмалла Селим
31' Желтая карточкаМулека Джексон
41' Желтая карточкаСике Уго
46' Желтая карточкаСиссако Мусса
49' Желтая карточкаПетерс Дауда
54' Желтая карточкаYahya Nadrani
61' Желтая карточкаАль-Дахиль Амин
76' Желтая карточкаМуандилмаджи Мариус
83' Вторая желтая карточкаСиссако Мусса
87' Желтая карточкаGerald Kilota
89' Желтая карточкаКлаусс Жоао
89' Желтая карточкаПоати Морган
30
Диш
Гийом
88
Мазиз
Юссеф
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
16
Бодар
Арно
14
Нкунку
Нильс
2
Сике
Уго
15
Петерс
Дауда
19
Амалла
Селим
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Поати МорганПолузащитник
-
36 Джаллоу АблиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кахбах МатьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кондом Хорди
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Нкунку НильсЗащитник
-
2 Сике УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Петерс ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Амалла СелимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Фаи КоллинсЗащитник
-
12 Рафья ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Nathan Ngoy
-
-
Главный тренер: Mbaye Leye
Ход матча
21'
0:1
31'
41'
46'
49'
54'
61'
81'
83'
87'
89'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мазиз Юссеф
|4
|0.57
|2.
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.29
|3.
|Fabrice Sambu
|1
|0.14
|4.
|Gerald Kilota
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.29
|2.
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.29
|3.
|Драгус Денис
|1
|0.14
|4.
|Тапсоба Абдул
|1
|0.14
|5.
|Лайфис Константинос
|1
|0.14
|6.
|Мулека Джексон
|1
|0.14
|7.
|Доннум Арон
|0
|0
|8.
|Сике Уго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|2.
|Буланже Бенжамен
|1
|1
|3.
|Gerald Kilota
|2
|0
|4.
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|5.
|Yahya Nadrani
|2
|0
|6.
|Theo Pierrot
|1
|0
|7.
|Поати Морган
|1
|0
|8.
|Джаллоу Абли
|1
|0
|9.
|Диш Гийом
|1
|0
|10.
|Ibrahima Cisse1
|1
|0
|11.
|Wagane Faye
|1
|0
|12.
|Zakaria Silini
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сиссако Мусса
|3
|1
|2.
|Петерс Дауда
|3
|0
|3.
|Клаусс Жоао
|3
|0
|4.
|Сике Уго
|3
|0
|5.
|Бастьен Самюэль
|2
|0
|6.
|Аль-Дахиль Амин
|2
|0
|7.
|Цимирот Гойко
|1
|0
|8.
|Лайфис Константинос
|1
|0
|9.
|Амалла Селим
|1
|0
|10.
|Бодар Арно
|1
|0
|11.
|Раскин Николас
|1
|0
|12.
|Мулека Джексон
|1
|0
|13.
|Рафья Хамза
|1
|0
|14.
|Павлович Дамьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серен Юнайтед
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|28.57% (2)
|Стандард
|0
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|25% (2)
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Серен Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =3 -7Эйпен 1:2 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге Серен Юнайтед 2:3 Остенде Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед
Серен Юнайтед 1:0 Мехелен Кортрейк 2:0 Серен Юнайтед Метц 1:1 Серен Юнайтед Эйпен 2:1 Серен Юнайтед Ломмель 1:3 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:0 Льерс Кемпензонен Серен Юнайтед 1:0 Дейнзе Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:0 Моленбек Брюгге-2 0:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:1 Вестерло Моленбек 2:4 Серен Юнайтед Льерс Кемпензонен 0:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Серен Юнайтед 3:0 Ломмель Серен Юнайтед 1:4 Стандард
Стандард Последние 20 матчей: +6 =5 -9Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Стандард Стандард 1:0 Остенде Беерсхот-Вильрейк 0:1 Стандард Стандард 2:5 Антверпен
Зульте-Варегем 1:2 Стандард Стандард 1:1 Генк Стандард 3:3 Ренн Стандард 2:2 Мехелен Ланс 1:1 Стандард Стандард 3:2 Серкль Брюгге Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Стандард 1:3 Рошфор Стандард 1:3 Остенде Гент 2:0 Стандард Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Стандард 2:1 Гент Остенде 6:2 Стандард Стандард 1:2 Генк Стандард 3:0 Беерсхот-Вильрейк
Последние игры между собой
Серен Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Стандард: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|15 - 11
|14
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|7
|4
|1
|2
|13 - 5
|13
|3.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|8 - 11
|13
|4.
|Шарлеруа
|7
|3
|4
|0
|15 - 8
|13
|5.
|Генк
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|6.
|Эйпен
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|7.
|Кортрейк
|1:1
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|14 - 8
|10
|9.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|10.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Антверпен
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|12.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|13.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|14.
|Синт-Трейден
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|15.
|Гент
|6
|2
|1
|3
|13 - 9
|7
|16.
|Мехелен
|7
|2
|1
|4
|11 - 18
|7
|17.
|АХ Лёвен
|1:1
|7
|0
|5
|2
|7 - 14
|5
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|2.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|3.
|Генк
|0:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|5.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|11 - 5
|6
|6.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|9.
|Кортрейк
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Синт-Трейден
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|14.
|АХ Лёвен
|1:1
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|15.
|Антверпен
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|Зульте-Варегем
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|2.
|Шарлеруа
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Серкль Брюгге
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|5.
|Эйпен
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|6.
|Зульте-Варегем
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Кортрейк
|1:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|10.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|Генк
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Андерлехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Синт-Трейден
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|АХ Лёвен
|1:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|1
|2
|6 - 10
|1
|17.
|Мехелен
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|18.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|8
|1
|0
|2.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|6
|0
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|5
|0
|3
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|4
|0
|2
|5.
|Серен Юнайтед
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|4
|1
|2.
|Шарлеруа
|Голизадех Али
|3
|1
|3.
|Стандард
|Сиссако Мусса
|3
|1
|4.
|Антверпен
|Верстрате Биргер
|4
|0
|5.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|4
|0