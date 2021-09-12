  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
АХ Лёвен
2:1
Конец матча

Стадион:
Кортрейк
0'
29' Желтая карточка
Сейнсбери Трент
48' Желтая карточка
Гейе Папе Хабиб
1:0
50' Гол
Де Сарт Алексис
54' Желтая карточка
Алиуи Рашид
1:1
62' Гол
Селемани Фаиз
65' Желтая карточка
Палаверса Анте
77' Желтая карточка
Девале Жиль
2:1
78' Гол
Шрейверс Сьебе
82' Желтая карточка
Де Норре Каспер
90' Красная карточка
Радованович Александар
90' Желтая карточка
Селемани Фаиз
90' Желтая карточка
Де Сарт Алексис
90'+7
90
Ромо
Рафаэль
5
Нгава
Пьер-Айвес
35
Озкаджар
Дженк
3
Шакла
Софьян
11
Аль-Тамари
Мусса
4
Малинов
Кристиян
21
Де
Сарт
Алексис
24
Де
Норре
Каспер
10
Мерсье
Ксавье
33
Мертенс
Матье
99
Резаи
Кавех
31
Илич
Марко
2
Девале
Жиль
5
Сейнсбери
Трент
66
Радованович
Александар
30
Д'Эне
Кристоф
8
Палаверса
Анте
18
Abdelhak
Kadri
26
Вандандриш
Кевин
29
Марлос
Морено
17
Гейе
Папе
Хабиб
10
Селемани
Фаиз
АХ Лёвен
3-4-2-1
Кортрейк
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анри Тома 3 (1) 0.43
2. Шенгелия Леван 2 0.29
3. Шрейверс Сьебе 1 0.14
4. Де Сарт Алексис 1 0.14
5. Озкаджар Дженк 1 0.14
6. Мерсье Ксавье 0 0
7. Резаи Кавех 0 0
8. Шакла Софьян 0 0
9. Влитинк Тибо 0 0
Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Селемани Фаиз 4 (1) 0.57
2. Шевалье Тедди 2 0.29
3. Гейе Папе Хабиб 2 0.29
4. Д'Эне Кристоф 1 0.14
5. Ружо Лукас 0 0
6. Палаверса Анте 0 0
7. Алиуи Рашид 0 0
8. Abdelhak Kadri 0 0

Карточки

АХ Лёвен
# Игрок      
1. Деваст Себастьен 2 1
2. Нгава Пьер-Айвес 2 0
3. Де Норре Каспер 2 0
4. Аль-Тамари Мусса 2 0
5. Ромо Рафаэль 1 0
6. Шрейверс Сьебе 1 0
7. Мертенс Матье 1 0
8. Малинов Кристиян 1 0
9. Анри Тома 1 0
10. Де Сарт Алексис 1 0
11. Озкаджар Дженк 1 0
12. Патрис Луи 1 0
13. Mandela Keita 1 0
Кортрейк
# Игрок      
1. Ружо Лукас 4 0
2. Палаверса Анте 4 0
3. Сейнсбери Трент 3 0
4. Радованович Александар 1 1
5. Дерейк Тимоти 2 0
6. Вандандриш Кевин 2 0
7. Селемани Фаиз 2 0
8. Гейе Папе Хабиб 2 0
9. Mathias Fixelles 0 1
10. Шевалье Тедди 1 0
11. Д'Эне Кристоф 1 0
12. Алиуи Рашид 1 0
13. Девале Жиль 1 0
14. Марлос Морено 1 0
15. Илич Марко 1 0
16. Бадамоси Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АХ Лёвен 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3)
 Кортрейк 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 44.44% (4)

Предыдущие игры

АХ Лёвен Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Антверпен 2:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:4 Эйпен Генк 4:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа
Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:1 Зульте-Варегем Фортуна 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Валансьен АХ Лёвен 4:1 Рюпель Бом АХ Лёвен 5:1 Olympia Wijgmaal АХ Лёвен 1:2 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:3 Генк Мехелен 2:2 АХ Лёвен Эйпен 3:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Антверпен Брюгге 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 3:1 Кортрейк Стандард 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге
Кортрейк Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Кортрейк 2:2 Мехелен Синт-Трейден 0:2 Кортрейк Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Генк
Антверпен 0:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Серен Юнайтед Кортрейк 1:1 Лилль Херенвен 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Валансьен Брюгге 0:1 Кортрейк Вестхук 0:3 Кортрейк Кортрейк 1:4 Мехелен Васланд-Беверен 3:4 Кортрейк Кортрейк 1:2 Брюгге Кортрейк 2:1 Андерлехт Эйпен 2:0 Кортрейк Остенде 1:2 Кортрейк Антверпен 4:2 Кортрейк Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Андерлехт 0:2 Кортрейк

Последние игры между собой

АХ Лёвен: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Кортрейк: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
АХ Лёвен 3:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:3 АХ Лёвен Первый дивизион А Кортрейк 2:0 АХ Лёвен Товарищеские матчи АХ Лёвен 0:2 Кортрейк Первый дивизион А
Кортрейк 2:1 АХ Лёвен Первый дивизион А АХ Лёвен 1:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:0 АХ Лёвен Лига Про АХ Лёвен 1:3 Кортрейк Кубок Бельгии Кортрейк 5:2 АХ Лёвен Товарищеские матчи АХ Лёвен 1:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:0 АХ Лёвен Лига Жюпиле Кортрейк 0:0 АХ Лёвен Лига Жюпиле АХ Лёвен 0:0 Кортрейк Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 7 4 2 1 15 - 11 14
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 14 - 6 13
3. Стандард 7 4 1 2 8 - 11 13
4. Шарлеруа 7 3 4 0 15 - 8 13
5. Генк 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Эйпен 7 3 2 2 13 - 9 11
7. Андерлехт 6 3 1 2 14 - 8 10
8. Кортрейк 7 3 1 3 9 - 8 10
9. Остенде 7 3 0 4 8 - 14 9
10. Серен Юнайтед 7 3 0 4 7 - 11 9
11. Антверпен 6 2 2 2 11 - 9 8
12. Серкль Брюгге 7 2 2 3 10 - 9 8
13. Зульте-Варегем 7 2 2 3 11 - 14 8
14. Синт-Трейден 6 2 1 3 5 - 8 7
15. Гент 6 2 1 3 13 - 9 7
16. Мехелен 7 2 1 4 11 - 18 7
17. АХ Лёвен 7 1 4 2 8 - 14 7
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 4 2 2 0 9 - 5 8
2. Гент 4 2 1 1 12 - 6 7
3. Генк 4 2 1 1 9 - 5 7
4. Унион Сент-Жиллуаз 3 2 0 1 6 - 1 6
5. Андерлехт 3 2 0 1 11 - 5 6
6. Серен Юнайтед 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Мехелен 3 2 0 1 7 - 6 6
8. Шарлеруа 3 1 2 0 6 - 3 5
9. АХ Лёвен 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Кортрейк 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Стандард 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Синт-Трейден 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Остенде 3 1 0 2 1 - 5 3
15. Антверпен 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Серкль Брюгге 3 0 1 2 2 - 4 1
17. Зульте-Варегем 4 0 1 3 5 - 12 1
18. Беерсхот-Вильрейк 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Стандард 4 3 0 1 4 - 5 9
2. Шарлеруа 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Серкль Брюгге 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Антверпен 4 2 1 1 9 - 6 7
5. Эйпен 3 2 1 0 9 - 4 7
6. Зульте-Варегем 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 8 - 5 7
8. Брюгге 3 2 0 1 6 - 6 6
9. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Остенде 4 2 0 2 7 - 9 6
11. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Андерлехт 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Синт-Трейден 3 1 1 1 2 - 2 4
14. Серен Юнайтед 3 1 0 2 2 - 6 3
15. АХ Лёвен 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Беерсхот-Вильрейк 3 0 1 2 6 - 10 1
17. Мехелен 4 0 1 3 4 - 12 1
18. Гент 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 8 1 0
2. Зульте-Варегем Воссен Йелле 6 0 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 5 0 3
4. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 5 0 2
5. Серен Юнайтед Мазиз Юссеф 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 4 1
2. Шарлеруа Голизадех Али 3 1
3. Стандард Сиссако Мусса 3 1
4. Антверпен Верстрате Биргер 4 0
5. Кортрейк Ружо Лукас 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Сейнсбери Трент получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч АХ Лёвен 2:1 Кортрейк онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 