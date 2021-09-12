Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
АХ Лёвен
2:1
Конец матча
Стадион: King Power at Den Dreef
Кортрейк
29' Желтая карточкаСейнсбери Трент
48' Желтая карточкаГейе Папе Хабиб
1:0
50' ГолДе Сарт Алексис
54' Желтая карточкаАлиуи Рашид
1:1
62' ГолСелемани Фаиз
65' Желтая карточкаПалаверса Анте
77' Желтая карточкаДевале Жиль
2:1
78' ГолШрейверс Сьебе
82' Желтая карточкаДе Норре Каспер
90' Красная карточкаРадованович Александар
90' Желтая карточкаСелемани Фаиз
90' Желтая карточкаДе Сарт Алексис
90
Ромо
Рафаэль
99
Резаи
Кавех
31
Илич
Марко
- Основной состав
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Резаи КавехНападающий
- Запасные игроки
-
38 Раве ОреганВратарь
- Защитник
-
14 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Делле ЖорисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
23 Алиуи РашидНападающий
-
-
Главный тренер: Элснер Лука
Ход матча
29'
48'
50'
1:0
54'
60'
62'
1:1
65'
77'
78'
2:1
82'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анри Тома
|3 (1)
|0.43
|2.
|Шенгелия Леван
|2
|0.29
|3.
|Шрейверс Сьебе
|1
|0.14
|4.
|Де Сарт Алексис
|1
|0.14
|5.
|Озкаджар Дженк
|1
|0.14
|6.
|Мерсье Ксавье
|0
|0
|7.
|Резаи Кавех
|0
|0
|8.
|Шакла Софьян
|0
|0
|9.
|Влитинк Тибо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Селемани Фаиз
|4 (1)
|0.57
|2.
|Шевалье Тедди
|2
|0.29
|3.
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0.29
|4.
|Д'Эне Кристоф
|1
|0.14
|5.
|Ружо Лукас
|0
|0
|6.
|Палаверса Анте
|0
|0
|7.
|Алиуи Рашид
|0
|0
|8.
|Abdelhak Kadri
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Деваст Себастьен
|2
|1
|2.
|Нгава Пьер-Айвес
|2
|0
|3.
|Де Норре Каспер
|2
|0
|4.
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0
|5.
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|6.
|Шрейверс Сьебе
|1
|0
|7.
|Мертенс Матье
|1
|0
|8.
|Малинов Кристиян
|1
|0
|9.
|Анри Тома
|1
|0
|10.
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|11.
|Озкаджар Дженк
|1
|0
|12.
|Патрис Луи
|1
|0
|13.
|Mandela Keita
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ружо Лукас
|4
|0
|2.
|Палаверса Анте
|4
|0
|3.
|Сейнсбери Трент
|3
|0
|4.
|Радованович Александар
|1
|1
|5.
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|6.
|Вандандриш Кевин
|2
|0
|7.
|Селемани Фаиз
|2
|0
|8.
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0
|9.
|Mathias Fixelles
|0
|1
|10.
|Шевалье Тедди
|1
|0
|11.
|Д'Эне Кристоф
|1
|0
|12.
|Алиуи Рашид
|1
|0
|13.
|Девале Жиль
|1
|0
|14.
|Марлос Морено
|1
|0
|15.
|Илич Марко
|1
|0
|16.
|Бадамоси Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АХ Лёвен
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Кортрейк
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
Предыдущие игры
АХ Лёвен Последние 20 матчей: +5 =7 -8Антверпен 2:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:4 Эйпен Генк 4:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа
Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:1 Зульте-Варегем Фортуна 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Валансьен АХ Лёвен 4:1 Рюпель Бом АХ Лёвен 5:1 Olympia Wijgmaal АХ Лёвен 1:2 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:3 Генк Мехелен 2:2 АХ Лёвен Эйпен 3:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Антверпен Брюгге 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 3:1 Кортрейк Стандард 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге
Кортрейк Последние 20 матчей: +9 =3 -8Кортрейк 2:2 Мехелен Синт-Трейден 0:2 Кортрейк Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Генк
Антверпен 0:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Серен Юнайтед Кортрейк 1:1 Лилль Херенвен 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Валансьен Брюгге 0:1 Кортрейк Вестхук 0:3 Кортрейк Кортрейк 1:4 Мехелен Васланд-Беверен 3:4 Кортрейк Кортрейк 1:2 Брюгге Кортрейк 2:1 Андерлехт Эйпен 2:0 Кортрейк Остенде 1:2 Кортрейк Антверпен 4:2 Кортрейк Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Андерлехт 0:2 Кортрейк
Последние игры между собой
АХ Лёвен: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Кортрейк: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Кортрейк 2:1 АХ Лёвен Первый дивизион А АХ Лёвен 1:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:0 АХ Лёвен Лига Про АХ Лёвен 1:3 Кортрейк Кубок Бельгии Кортрейк 5:2 АХ Лёвен Товарищеские матчи АХ Лёвен 1:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:0 АХ Лёвен Лига Жюпиле Кортрейк 0:0 АХ Лёвен Лига Жюпиле АХ Лёвен 0:0 Кортрейк Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|7
|4
|2
|1
|15 - 11
|14
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|14 - 6
|13
|3.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|8 - 11
|13
|4.
|Шарлеруа
|7
|3
|4
|0
|15 - 8
|13
|5.
|Генк
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|6.
|Эйпен
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|7.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|14 - 8
|10
|8.
|Кортрейк
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|9.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|10.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Антверпен
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|12.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|13.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|14.
|Синт-Трейден
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|15.
|Гент
|6
|2
|1
|3
|13 - 9
|7
|16.
|Мехелен
|7
|2
|1
|4
|11 - 18
|7
|17.
|АХ Лёвен
|7
|1
|4
|2
|8 - 14
|7
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|2.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|3.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|5.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|11 - 5
|6
|6.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|9.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Кортрейк
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Синт-Трейден
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|15.
|Антверпен
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|Зульте-Варегем
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|2.
|Шарлеруа
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Серкль Брюгге
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|5.
|Эйпен
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|6.
|Зульте-Варегем
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Андерлехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Синт-Трейден
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|АХ Лёвен
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|1
|2
|6 - 10
|1
|17.
|Мехелен
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|18.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|8
|1
|0
|2.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|6
|0
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|5
|0
|3
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|5
|0
|2
|5.
|Серен Юнайтед
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|4
|1
|2.
|Шарлеруа
|Голизадех Али
|3
|1
|3.
|Стандард
|Сиссако Мусса
|3
|1
|4.
|Антверпен
|Верстрате Биргер
|4
|0
|5.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|4
|0