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Бразилия: Серия A 2021

2021
Флуминенсе
1:0
Первый тайм: 31'
Атлетико Минейро
0'
15' Желтая карточка
Энрике Луис
23' Желтая карточка
Халк Живанилдо
1:0
25' Пенальти
Fred II
31'
1
Маркос
Дос
Сантос
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
4
Luccas
Claro
6
Эжидио
Перейра
38
Мартинелли
Габриэл
35
Андре
20
Yago
I
34
Энрике
Луис
9
Fred
II
7
Lucca
22
Everson
2
Guga3
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
26
Фернандес
Игнасио
29
Аллан
Соуза
15
Сарачо
Федерико
17
Саварино
Джефферсон
10
Варгас
Эдуардо
7
Халк
Живанилдо
Флуминенсе
4-3-3
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Ход матча

15'
Энрике Луис
 
23'
 
Халк Живанилдо
25'
Fred II
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lucca 2 0.13
2. Caio Paulista 2 0.13
3. Андре 1 0.06
4. Касарес Хуан 1 0.06
5. Yago I 1 0.06
6. Huan Nino2 1 0.06
7. Нене Андерсон 1 0.06
8. Fred II 1 0.06
9. Gabriel Teixeira 1 0.06
10. Эрнандес Абель 1 (1) 0.06
11. Эжидио Перейра 0 0
12. Danilo IV 0 0
13. Бобадилья Рауль 0 0
14. Энрике Луис 0 0
Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Халк Живанилдо 7 (2) 0.41
2. Саварино Джефферсон 4 0.24
3. Фернандес Игнасио 3 0.18
4. Сарачо Федерико 2 0.12
5. Натан Аллан 2 0.12
6. Dylan Borrero 1 0.06
7. Варгас Эдуардо 1 (1) 0.06
8. Antonio Neto 1 0.06
9. Jair II 1 0.06
10. Gabriel Paulista XVI 1 0.06
11. Че Че 1 0.06
12. Саша Эдуардо 0 0
13. Hyoran 0 0
14. Арана Гильерме 0 0
15. Феррейра Мариано 0 0
16. Marrony 0 0

Карточки

Флуминенсе
# Игрок      
1. Энрике Луис 4 0
2. Эрнандес Абель 2 1
3. Lucca 3 0
4. Yago I 3 0
5. Huan Nino2 3 0
6. Fred II 2 0
7. Мартинелли Габриэл 2 0
8. Андре 1 0
9. Муриэл Беккер 1 0
10. Luccas Claro 1 0
11. Маноэл 1 0
12. Danilo IV 1 0
13. Веллингтон III 1 0
14. Caio Paulista 1 0
15. Kayky 1 0
16. Gabriel Teixeira 1 0
17. Matheus Martins 1 0
Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Аллан Соуза 3 1
2. Арана Гильерме 3 0
3. Igor Rabello 3 0
4. Варгас Эдуардо 1 1
5. Феррейра Мариано 2 0
6. Додо Родолфо 2 0
7. Jair II 2 0
8. Сарачо Федерико 2 0
9. Marrony 2 0
10. Халк Живанилдо 1 0
11. Фернандес Игнасио 1 0
12. Ревер Умберто 1 0
13. Алонсо Хуниор 1 0
14. Antonio Neto 1 0
15. Hyoran 1 0
16. Gabriel Paulista XVI 1 0
17. Че Че 1 0
18. Dylan Borrero 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Флуминенсе 8.33% (1) 0 16.67% (2) 16.67% (2) 33.33% (4) 25% (3)
 Атлетико Минейро 8% (2) 16% (4) 16% (4) 16% (4) 20% (5) 24% (6)

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Барселона Гуаякиль 1:1 Флуминенсе Интернасьонал Порту Алегре 4:2 Флуминенсе Флуминенсе 2:2 Барселона Гуаякиль Америка Минейро 1:0 Флуминенсе
Флуминенсе 1:0 Серро Портеньо Флуминенсе 3:0 Крисьюма Крисьюма 2:1 Флуминенсе Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гремио Серро Портеньо 0:2 Флуминенсе Спорт Ресифи 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Сеара Фламенго 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:4 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 1:1 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе Форталеза 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Сантос Брагантино 2:2 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Сан-Паулу Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро
Байя 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:0 Байя Атлетико Минейро 3:0 Байя Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Куяба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе Сантос 2:0 Атлетико Минейро Сеара 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Атлетико Минейро: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Серия A
Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 5:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 4:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 2:2 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:2 Флуминенсе Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Серия A Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Флуминенсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:1 17 12 1 4 25 - 12 37
2. Форталеза 17 9 5 3 27 - 16 32
3. Палмейрас Сан-Паулу 17 10 2 5 27 - 19 32
4. Брагантино 0:0 17 7 8 2 26 - 18 29
5. Фламенго 15 9 1 5 28 - 16 28
6. Атлетико Гойяненсе 17 6 6 5 15 - 17 24
7. Коринтианс 17 6 6 5 16 - 15 24
8. Сеара 17 5 9 3 19 - 17 24
9. Атлетико Паранаэнсе 16 7 2 7 22 - 19 23
10. Интернасьонал Порту Алегре 17 5 7 5 22 - 22 22
11. Сантос 17 5 7 5 19 - 19 22
12. Сан-Паулу 17 5 6 6 14 - 19 21
13. Флуминенсе 1:0 16 5 5 6 13 - 17 20
14. Жувентуде 16 5 5 6 13 - 18 20
15. Куяба 17 4 8 5 17 - 18 20
16. Байя 17 5 3 9 20 - 28 18
17. Америка Минейро 0:0 17 3 7 7 13 - 20 16
18. Гремио 16 4 4 8 12 - 17 16
19. Спорт Ресифи 17 3 6 8 8 - 14 15
20. Шапекоэнсе 17 0 6 11 14 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Форталеза 8 6 2 0 17 - 5 20
2. Атлетико Минейро 0:1 8 6 1 1 16 - 5 19
3. Палмейрас Сан-Паулу 9 6 1 2 17 - 12 19
4. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 9 5 3 1 14 - 8 18
6. Сантос 9 4 4 1 11 - 5 16
7. Атлетико Паранаэнсе 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Жувентуде 9 4 2 3 8 - 10 14
9. Флуминенсе 1:0 7 3 2 2 5 - 6 11
10. Брагантино 0:0 8 2 5 1 13 - 11 11
11. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
12. Америка Минейро 0:0 9 2 4 3 5 - 5 10
13. Атлетико Гойяненсе 8 2 4 2 6 - 7 10
14. Гремио 8 2 4 2 7 - 6 10
15. Байя 9 3 1 5 10 - 14 10
16. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 3 3 9 - 10 9
17. Куяба 9 2 3 4 9 - 12 9
18. Коринтианс 8 2 2 4 9 - 11 8
19. Спорт Ресифи 8 1 3 4 2 - 5 6
20. Шапекоэнсе 8 0 2 6 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:1 9 6 0 3 9 - 7 18
2. Брагантино 0:0 9 5 3 1 13 - 7 18
3. Коринтианс 9 4 4 1 7 - 4 16
4. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
5. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 1 3 10 - 7 13
6. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 4 2 13 - 12 13
7. Форталеза 9 3 3 3 10 - 11 12
8. Куяба 8 2 5 1 8 - 6 11
9. Сан-Паулу 9 3 2 4 7 - 12 11
10. Фламенго 6 3 1 2 12 - 5 10
11. Атлетико Паранаэнсе 8 3 0 5 10 - 9 9
12. Флуминенсе 1:0 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Спорт Ресифи 9 2 3 4 6 - 9 9
14. Байя 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Жувентуде 7 1 3 3 5 - 8 6
16. Америка Минейро 0:0 8 1 3 4 8 - 15 6
17. Сантос 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Сеара 8 0 6 2 5 - 9 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Шапекоэнсе 9 0 4 5 10 - 16 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 5
2. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
3. Байя Gilberto IV 8 1 1
4. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
5. Форталеза Robson IV 7 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
2. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
3. Форталеза Фелипе 6 1
4. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 5 1
5. Байя Росси 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Фред из команды Флуминенсе забивает с точки!
  • Желтая карточка
    23'
    Халк Живанилдо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Луис Энрике получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Атлетико Минейро
4.60
3.22
2.11
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро онлайн




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