Бразилия: Серия A 2021
Флуминенсе
1:0
Первый тайм: 31'
Атлетико Минейро
15' Желтая карточкаЭнрике Луис
23' Желтая карточкаХалк Живанилдо
1:0
25' ПенальтиFred II
33
Huan
Nino2
35
Андре
20
Yago
I
34
Энрике
Луис
9
Fred
II
7
Lucca
22
Everson
2
Guga3
40
Nathan
VI
29
Аллан
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 АндреПолузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
34 Энрике ЛуисНападающий
-
9 Fred IIНападающий
-
7 LuccaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
26 МаноэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Касарес ХуанНападающий
-
14 Danilo IV
-
31 Calegari
-
-
8 Gustavo1
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
-
2 Guga3Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
11 KenoПолузащитник
-
37 Че ЧеПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
33 SavioПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
41 Antonio Neto
-
27 Calebe
-
-
Главный тренер: Cuca
Ход матча
15'
23'
25'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lucca
|2
|0.13
|2.
|Caio Paulista
|2
|0.13
|3.
|Андре
|1
|0.06
|4.
|Касарес Хуан
|1
|0.06
|5.
|Yago I
|1
|0.06
|6.
|Huan Nino2
|1
|0.06
|7.
|Нене Андерсон
|1
|0.06
|8.
|Fred II
|1
|0.06
|9.
|Gabriel Teixeira
|1
|0.06
|10.
|Эрнандес Абель
|1 (1)
|0.06
|11.
|Эжидио Перейра
|0
|0
|12.
|Danilo IV
|0
|0
|13.
|Бобадилья Рауль
|0
|0
|14.
|Энрике Луис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Халк Живанилдо
|7 (2)
|0.41
|2.
|Саварино Джефферсон
|4
|0.24
|3.
|Фернандес Игнасио
|3
|0.18
|4.
|Сарачо Федерико
|2
|0.12
|5.
|Натан Аллан
|2
|0.12
|6.
|Dylan Borrero
|1
|0.06
|7.
|Варгас Эдуардо
|1 (1)
|0.06
|8.
|Antonio Neto
|1
|0.06
|9.
|Jair II
|1
|0.06
|10.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0.06
|11.
|Че Че
|1
|0.06
|12.
|Саша Эдуардо
|0
|0
|13.
|Hyoran
|0
|0
|14.
|Арана Гильерме
|0
|0
|15.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|16.
|Marrony
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Луис
|4
|0
|2.
|Эрнандес Абель
|2
|1
|3.
|Lucca
|3
|0
|4.
|Yago I
|3
|0
|5.
|Huan Nino2
|3
|0
|6.
|Fred II
|2
|0
|7.
|Мартинелли Габриэл
|2
|0
|8.
|Андре
|1
|0
|9.
|Муриэл Беккер
|1
|0
|10.
|Luccas Claro
|1
|0
|11.
|Маноэл
|1
|0
|12.
|Danilo IV
|1
|0
|13.
|Веллингтон III
|1
|0
|14.
|Caio Paulista
|1
|0
|15.
|Kayky
|1
|0
|16.
|Gabriel Teixeira
|1
|0
|17.
|Matheus Martins
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аллан Соуза
|3
|1
|2.
|Арана Гильерме
|3
|0
|3.
|Igor Rabello
|3
|0
|4.
|Варгас Эдуардо
|1
|1
|5.
|Феррейра Мариано
|2
|0
|6.
|Додо Родолфо
|2
|0
|7.
|Jair II
|2
|0
|8.
|Сарачо Федерико
|2
|0
|9.
|Marrony
|2
|0
|10.
|Халк Живанилдо
|1
|0
|11.
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|12.
|Ревер Умберто
|1
|0
|13.
|Алонсо Хуниор
|1
|0
|14.
|Antonio Neto
|1
|0
|15.
|Hyoran
|1
|0
|16.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|17.
|Че Че
|1
|0
|18.
|Dylan Borrero
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Флуминенсе
|8.33% (1)
|0
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|25% (3)
|Атлетико Минейро
|8% (2)
|16% (4)
|16% (4)
|16% (4)
|20% (5)
|24% (6)
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Барселона Гуаякиль 1:1 Флуминенсе Интернасьонал Порту Алегре 4:2 Флуминенсе Флуминенсе 2:2 Барселона Гуаякиль Америка Минейро 1:0 Флуминенсе
Флуминенсе 1:0 Серро Портеньо Флуминенсе 3:0 Крисьюма Крисьюма 2:1 Флуминенсе Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гремио Серро Портеньо 0:2 Флуминенсе Спорт Ресифи 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Сеара Фламенго 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:4 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 1:1 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе Форталеза 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Сантос Брагантино 2:2 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +15 =2 -3Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Сан-Паулу Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро
Байя 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:0 Байя Атлетико Минейро 3:0 Байя Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Куяба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе Сантос 2:0 Атлетико Минейро Сеара 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Атлетико Минейро: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 5:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 4:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 2:2 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:2 Флуминенсе Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Атлетико Минейро Серия A Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Флуминенсе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:1
|17
|12
|1
|4
|25 - 12
|37
|2.
|Форталеза
|17
|9
|5
|3
|27 - 16
|32
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|10
|2
|5
|27 - 19
|32
|4.
|Брагантино
|0:0
|17
|7
|8
|2
|26 - 18
|29
|5.
|Фламенго
|15
|9
|1
|5
|28 - 16
|28
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|6
|5
|15 - 17
|24
|7.
|Коринтианс
|17
|6
|6
|5
|16 - 15
|24
|8.
|Сеара
|17
|5
|9
|3
|19 - 17
|24
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|2
|7
|22 - 19
|23
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|5
|7
|5
|22 - 22
|22
|11.
|Сантос
|17
|5
|7
|5
|19 - 19
|22
|12.
|Сан-Паулу
|17
|5
|6
|6
|14 - 19
|21
|13.
|Флуминенсе
|1:0
|16
|5
|5
|6
|13 - 17
|20
|14.
|Жувентуде
|16
|5
|5
|6
|13 - 18
|20
|15.
|Куяба
|17
|4
|8
|5
|17 - 18
|20
|16.
|Байя
|17
|5
|3
|9
|20 - 28
|18
|17.
|Америка Минейро
|0:0
|17
|3
|7
|7
|13 - 20
|16
|18.
|Гремио
|16
|4
|4
|8
|12 - 17
|16
|19.
|Спорт Ресифи
|17
|3
|6
|8
|8 - 14
|15
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|0
|6
|11
|14 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Форталеза
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|2.
|Атлетико Минейро
|0:1
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|6.
|Сантос
|9
|4
|4
|1
|11 - 5
|16
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Жувентуде
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|9.
|Флуминенсе
|1:0
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|10.
|Брагантино
|0:0
|8
|2
|5
|1
|13 - 11
|11
|11.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|12.
|Америка Минейро
|0:0
|9
|2
|4
|3
|5 - 5
|10
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|14.
|Гремио
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|15.
|Байя
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|16.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|17.
|Куяба
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|18.
|Коринтианс
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|19.
|Спорт Ресифи
|8
|1
|3
|4
|2 - 5
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:1
|9
|6
|0
|3
|9 - 7
|18
|2.
|Брагантино
|0:0
|9
|5
|3
|1
|13 - 7
|18
|3.
|Коринтианс
|9
|4
|4
|1
|7 - 4
|16
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|7.
|Форталеза
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|8.
|Куяба
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Сан-Паулу
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|10.
|Фламенго
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|3
|0
|5
|10 - 9
|9
|12.
|Флуминенсе
|1:0
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Спорт Ресифи
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|14.
|Байя
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Жувентуде
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|16.
|Америка Минейро
|0:0
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|17.
|Сантос
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Сеара
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|19.
|Гремио
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|9
|0
|4
|5
|10 - 16
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|5
|2.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|3.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|4.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
|5.
|Форталеза
|Robson IV
|7
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|3.
|Форталеза
|Фелипе
|6
|1
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|5
|1
|5.
|Байя
|Росси
|6
|0