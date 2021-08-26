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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уфа
0:2
Первый тайм: 39'

Стадион:
Крылья Советов
0'
24' Желтая карточка
Мрзляк Филип
0:1
28' Гол
Чернов Никита
0:2
31' Гол
Глушенков Максим
39'
31
Беленов
Александр
3
Плиев
Константин
44
Журавлёв
Юрий
5
Йокич
Боян
7
Алиев
Азер
6
Фищенко
Руслан
29
Камилов
Владислав
24
Мрзляк
Филип
23
Касинтура
Эгаш
57
Кротов
Вячеслав
9
Агаларов
Гамид
1
Ломаев
Иван
18
Зеффан
Мехди
3
Чернов
Никита
4
Солдатенков
Александр
5
Горшков
Юрий
21
Иванисеня
Дмитрий
25
Пруцев
Данил
11
Ежов
Роман
15
Глушенков
Максим
17
Зиньковский
Антон
33
Сергеев
Иван
Уфа
3-5-2
Крылья Советов
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Агаларов Гамид 4 0.67
2. Иванов Олег 2 (2) 0.33
3. Кротов Вячеслав 0 0
4. Голубев Артём 0 0
5. Касинтура Эгаш 0 0
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 3 (1) 0.5
2. Чернов Никита 1 0.17
3. Сарвели Владислав 1 0.17
4. Глушенков Максим 1 0.17
5. Зиньковский Антон 0 0
6. Ежов Роман 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Фищенко Руслан 2 1
2. Касинтура Эгаш 3 0
3. Мрзляк Филип 2 0
4. Камилов Владислав 2 0
5. Иванов Олег 1 0
6. Кротов Вячеслав 1 0
7. Бауэр Мориц 1 0
8. Журавлёв Юрий 1 0
9. Голубев Артём 1 0
10. Милетич Неманья 1 0
11. Плиев Константин 1 0
12. Агаларов Гамид 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Иванисеня Дмитрий 2 0
2. Пруцев Данил 2 0
3. Божин Сергей 1 0
4. Солдатенков Александр 1 0
5. Ломаев Иван 1 0
6. Горшков Юрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2)
 Крылья Советов 0 0 25% (1) 75% (3) 0 0

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Уфа 1:1 Зенит Нижний Новгород 1:2 Уфа Уфа 1:1 Локомотив Москва Уфа 2:3 Динамо Москва
ЦСКА Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Виктория Пльзень Уфа 2:1 Ботошани Уфа 1:3 Сепси Уфа 1:1 Олимпиакос Университатя Крайова 0:2 Уфа Уфа 2:0 Балтика Уфа 2:1 Чайка Уфа 0:2 Велес Москва Уфа 2:1 Арсенал Тула Уфа 0:0 Зенит ЦСКА Москва 1:1 Уфа Уфа 2:3 Сочи Спартак Москва 0:3 Уфа Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа
Крылья Советов Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Крылья Советов 1:0 Сочи Рубин 1:1 Крылья Советов Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Спартак Москва
Крылья Советов 1:2 Ахмат Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Раднички 1923 Пролетер Нови-Сад 1:3 Крылья Советов Балтика 0:1 Крылья Советов Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва

Последние игры между собой

Уфа: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Крылья Советов 0:1 Уфа Премьер-лига Уфа 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Крылья Советов Премьер-лига
Уфа 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Уфа Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 7 11
3. Рубин Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
4. Локомотив Москва Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
5. Сочи Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
6. ЦСКА Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
7. Нижний Новгород Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9. Крылья Советов 2:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
10. Краснодар Заявка 5 2 0 3 9 - 8 6
11. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Химки Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
13. Уфа 0:2 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Ростов Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
15. Арсенал Тула Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
16. Урал Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Крылья Советов 2:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Химки Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14. Уфа 0:2 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15. Урал Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Ростов Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Крылья Советов 2:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
5. Рубин Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Уфа 0:2 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Краснодар Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
13. Сочи Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Ахмат Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 5 1 0
2. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
3. Краснодар Кордоба Джон 4 1 1
4. Уфа Агаларов Гамид 4 0 0
5. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3 1
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
4. Краснодар Черников Александр 4 0
5. Урал Бикфалви Эрик 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Антон Зиньковский снова активен на левом фланге, но на сей раз проигрывает борьбу за мяч двоим соперником и выпускает игровой снаряд за лицевую линию. 
  • 38'
    Вячеслав Кротов выиграл воздух в своей штрафной площадке после исполнения соперником углового с левого фланга и выбил мяч подальше. 
  • Угловой
    37'
    Юрий Горшков попытался выполнить передачу в штрафную площадь, она не прошла, зато удалось добиться корнера, так как мяч ушёл за лицевую линию от футболиста "Уфы". 
  • Угловой
    36'
    Азер Алиев выполняет подачу с углового с правого фланга, но ничего опасного, так как безупречно действует на выходе Иван Ломаев. 
  • 34'
    Эгаш Касинтура решился на удар с дальней дистанции, но получилось неудачно - и слабо, и в соперника. 
  • Опасный момент
    33'
    ОПАСНО! Удалось "Уфе" войти в штрафную площадь и нанести удар с правого края, но самоотверженно сыграл Юрий Горшков, бросившись под мяч. 
  • Угловой
    32'
    Касинтура исполнил ещё один корнер с левого фланга - не с первого раза, но "Крылья Советов" смогли вынести мяч из своей штрафной площади. 
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! ГЛУШЕНКОВ!!! В контратаку убегают самарцы. Зиньковский входит в штрафную площадь с левого фланга и пробивает по воротам - мяч рикошетом от колена Глушенкова отправляется в сетку. 
  • 29'
    При помощи верховой передачи хозяева попробовали организовать атаку, но борьба на втором этаже осталась за футболистами "Крыльев". 
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ЧЕРНОВ!!! Разыграли гости стандартное положение на левом фланге, после чего Зиньковский выполнил подачу в центр штрафной площади, а оттуда точный удар в правый нижний угол нанёс Никита. 
  • 27'
    Возобновился поединок и "Уфа" продолжила атаку, но не долго - гости отобрали игровой снаряд и выбили его на чужую половину. 
  • Судья
    25'
    И сразу же ещё один свисток Владислава Безбородова, на сей раз ничего криминального, просто пришло время немного отдохнуть и попить воды. 
  • Желтая карточка
    24'
    Первая жёлтая карточка появляется в руках Безбородова, за фол в атаке её на свой счёт записывает Филип Мрзляк. 
  • 23'
    Экватор первого тайма. "Уфа" снова вспоминает об игре первым номером и, закрывая "Крыльев" на их половине, разыгрывает затяжную позиционную атаку. 
  • Угловой
    22'
    Корнер с левого фланга исполнил Эгаш Касинтура, но сделал это слишком неудачно - высоко поднял мяч и перевёл его на правый фланг. 
  • 21'
    От стартовой активности "Уфы" не осталось и следа. Сейчас хозяева довольствуются наличием мяча на своей половине поля, пытаясь выманить соперников. 
  • 20'
    Александр Беленов получает мяч и тут же выбивает его в район центрального круга, так как его активно прессинговал Антон Зиньковский, который пока действует лучше всех. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Антон Зиньковский нарушает правила на левом фланге, роняя на газон Азера Алиева, а потом, ложа руку на сердце, доказывает арбитру, что фола не было, но решение уже принято. 
  • 18'
    Зиньковский встречается с мячом и смещается на левый фланг, откуда выполняет подачу с правой ноги, но воздух остаётся за Йокичем. 
  • 16'
    Гамид Агаларов получил мяч в центре поля, на чужой половине, но не лучшим образом обработал игровой снаряд, отпустив его далеко, чем и помог соперникам себя обокрасть. 
  • 15'
    Сергеев обокрал Йокича на правом фланге и отдал на Глушенкова, который выполнил проникающую передачу в штрафную на Зиньковского, но сделал это слишком слабо, соперники перехватили. 
  • Угловой
    14'
    Три корнера кряду исполнили "Крылья" с правого фланга - дважды был прямой навес, один раз розыгрыш, но удар в створ так и не последовал. 
  • 13'
    Адаптировались "Крылья" к матчу и к сопернику. Вот уже подолгу владеют мячом, причём на чужой половине поля, но пока вдали от владений Беленова. 
  • Угловой
    12'
    Гости исполнили угловой с правого фланга - мяч был отправлен в район ближней штанги, где находились лишь футболисты "Уфы". 
  • 11'
    "Крылья Советов" забирают мяч на своей половине поля, на левом фланге, а потом пробуют выйти в атаку при помощи длинной передачи верхом, которая оказывается неточной, в аут. 
  • 10'
    Сергеев принял мяч в центре поля и выполнил передачу на Зиньковского, который не сумел продвинуться вперёд, оказавшись в окружении нескольких соперников. 
  • 9'
    "Уфа" уверенно действует на старте матча. Играет первым номером, забирая мяч под контроль и проводя одну позиционную атаку за другой, правда пока без опасных моментов. 
  • Опасный момент
    7'
    ОПАСНО! Сергеев ворвался в штрафную площадку после длинной передачи от партнёра, но совсем немного не добрался до мяча, а вот Александр Беленов игровой снаряд зафиксировал. 
  • 6'
    Повздорили Ежов и Йокич. Боян жестом рукой попросил Романа молчать. Футболист "Крыльев" воспринял это с улыбкой, похлопав оппонента по плечу. 
  • 5'
    Нервничают гости на старте поединка. Сейчас Иван Ломаев допускает ошибку, выбивая мяч за боковую линию. 
  • Опасный момент
    4'
    Вячеслав Кротов берёт игру на себя, врывается в штрафную площадку, а вот пробить не успевает, так как в последний момент его опережает Роман Ежов. 
  • Угловой
    3'
    Первый корнер в матче состоялся. Его исполнила "Уфа" с левого фланга, но самарцы справились, выбив мяч из своей штрафной. 
  • 2'
    "Крылья Советов" начинают с центра поля и сразу не идут в атаку, а отходят к своей штрафной площадке. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Владислав Безбородов даёт свисток и матч начинается! 
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Где смотреть матч Уфа 0:2 Крылья Советов онлайн


Прогнозы на матч Уфа 0:2 Крылья Советов

Исход игры
Уфа
49.7% (73)
Ничья
37.4% (55)
Крылья Советов
12.9% (19)
Тотал 2.5
Больше
28.77% (42)
Меньше
71.23% (104)
Обе команды забьют
Да
65.07% (95)
Нет
34.93% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (53)
1:0 Уфа
27.2% (40)
2:1 Уфа
21.1% (31)
1:2 Крылья Советов
5.4% (8)
0:1 Крылья Советов
4.1% (6)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:0 Уфа
1.4% (2)
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