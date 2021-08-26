Эгаш Касинтура решился на удар с дальней дистанции, но получилось неудачно - и слабо, и в соперника.

Азер Алиев выполняет подачу с углового с правого фланга, но ничего опасного, так как безупречно действует на выходе Иван Ломаев.

Юрий Горшков попытался выполнить передачу в штрафную площадь, она не прошла, зато удалось добиться корнера, так как мяч ушёл за лицевую линию от футболиста "Уфы".

Вячеслав Кротов выиграл воздух в своей штрафной площадке после исполнения соперником углового с левого фланга и выбил мяч подальше.

Антон Зиньковский снова активен на левом фланге, но на сей раз проигрывает борьбу за мяч двоим соперником и выпускает игровой снаряд за лицевую линию.

33' ОПАСНО! Удалось "Уфе" войти в штрафную площадь и нанести удар с правого края, но самоотверженно сыграл Юрий Горшков, бросившись под мяч.

32' Касинтура исполнил ещё один корнер с левого фланга - не с первого раза, но "Крылья Советов" смогли вынести мяч из своей штрафной площади.

30' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! ГЛУШЕНКОВ!!! В контратаку убегают самарцы. Зиньковский входит в штрафную площадь с левого фланга и пробивает по воротам - мяч рикошетом от колена Глушенкова отправляется в сетку.

29' При помощи верховой передачи хозяева попробовали организовать атаку, но борьба на втором этаже осталась за футболистами "Крыльев".

28' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ЧЕРНОВ!!! Разыграли гости стандартное положение на левом фланге, после чего Зиньковский выполнил подачу в центр штрафной площади, а оттуда точный удар в правый нижний угол нанёс Никита.

27' Возобновился поединок и "Уфа" продолжила атаку, но не долго - гости отобрали игровой снаряд и выбили его на чужую половину.

25' И сразу же ещё один свисток Владислава Безбородова, на сей раз ничего криминального, просто пришло время немного отдохнуть и попить воды.

24' Первая жёлтая карточка появляется в руках Безбородова, за фол в атаке её на свой счёт записывает Филип Мрзляк.

23' Экватор первого тайма. "Уфа" снова вспоминает об игре первым номером и, закрывая "Крыльев" на их половине, разыгрывает затяжную позиционную атаку.

22' Корнер с левого фланга исполнил Эгаш Касинтура, но сделал это слишком неудачно - высоко поднял мяч и перевёл его на правый фланг.

21' От стартовой активности "Уфы" не осталось и следа. Сейчас хозяева довольствуются наличием мяча на своей половине поля, пытаясь выманить соперников.

20' Александр Беленов получает мяч и тут же выбивает его в район центрального круга, так как его активно прессинговал Антон Зиньковский, который пока действует лучше всех.

19' Антон Зиньковский нарушает правила на левом фланге, роняя на газон Азера Алиева, а потом, ложа руку на сердце, доказывает арбитру, что фола не было, но решение уже принято.

18' Зиньковский встречается с мячом и смещается на левый фланг, откуда выполняет подачу с правой ноги, но воздух остаётся за Йокичем.

16' Гамид Агаларов получил мяч в центре поля, на чужой половине, но не лучшим образом обработал игровой снаряд, отпустив его далеко, чем и помог соперникам себя обокрасть.

15' Сергеев обокрал Йокича на правом фланге и отдал на Глушенкова, который выполнил проникающую передачу в штрафную на Зиньковского, но сделал это слишком слабо, соперники перехватили.

14' Три корнера кряду исполнили "Крылья" с правого фланга - дважды был прямой навес, один раз розыгрыш, но удар в створ так и не последовал.

13' Адаптировались "Крылья" к матчу и к сопернику. Вот уже подолгу владеют мячом, причём на чужой половине поля, но пока вдали от владений Беленова.

12' Гости исполнили угловой с правого фланга - мяч был отправлен в район ближней штанги, где находились лишь футболисты "Уфы".

11' "Крылья Советов" забирают мяч на своей половине поля, на левом фланге, а потом пробуют выйти в атаку при помощи длинной передачи верхом, которая оказывается неточной, в аут.

10' Сергеев принял мяч в центре поля и выполнил передачу на Зиньковского, который не сумел продвинуться вперёд, оказавшись в окружении нескольких соперников.

9' "Уфа" уверенно действует на старте матча. Играет первым номером, забирая мяч под контроль и проводя одну позиционную атаку за другой, правда пока без опасных моментов.

7' ОПАСНО! Сергеев ворвался в штрафную площадку после длинной передачи от партнёра, но совсем немного не добрался до мяча, а вот Александр Беленов игровой снаряд зафиксировал.

6' Повздорили Ежов и Йокич. Боян жестом рукой попросил Романа молчать. Футболист "Крыльев" воспринял это с улыбкой, похлопав оппонента по плечу.

5' Нервничают гости на старте поединка. Сейчас Иван Ломаев допускает ошибку, выбивая мяч за боковую линию.

4' Вячеслав Кротов берёт игру на себя, врывается в штрафную площадку, а вот пробить не успевает, так как в последний момент его опережает Роман Ежов.

3' Первый корнер в матче состоялся. Его исполнила "Уфа" с левого фланга, но самарцы справились, выбив мяч из своей штрафной.

2' "Крылья Советов" начинают с центра поля и сразу не идут в атаку, а отходят к своей штрафной площадке.