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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уфа
 
Позже

Стадион:
Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Агаларов Гамид 4 0.8
2. Иванов Олег 2 (2) 0.4
3. Кротов Вячеслав 0 0
4. Голубев Артём 0 0
5. Касинтура Эгаш 0 0
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 3 (1) 0.6
2. Сарвели Владислав 1 0.2
3. Зиньковский Антон 0 0
4. Ежов Роман 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Фищенко Руслан 2 1
2. Касинтура Эгаш 3 0
3. Камилов Владислав 2 0
4. Иванов Олег 1 0
5. Кротов Вячеслав 1 0
6. Бауэр Мориц 1 0
7. Мрзляк Филип 1 0
8. Журавлёв Юрий 1 0
9. Голубев Артём 1 0
10. Милетич Неманья 1 0
11. Плиев Константин 1 0
12. Агаларов Гамид 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Иванисеня Дмитрий 2 0
2. Пруцев Данил 2 0
3. Божин Сергей 1 0
4. Солдатенков Александр 1 0
5. Ломаев Иван 1 0
6. Горшков Юрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2)
 Крылья Советов 0 0 25% (1) 75% (3) 0 0

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Уфа 1:1 Зенит Нижний Новгород 1:2 Уфа Уфа 1:1 Локомотив Москва Уфа 2:3 Динамо Москва
ЦСКА Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Виктория Пльзень Уфа 2:1 Ботошани Уфа 1:3 Сепси Уфа 1:1 Олимпиакос Университатя Крайова 0:2 Уфа Уфа 2:0 Балтика Уфа 2:1 Чайка Уфа 0:2 Велес Москва Уфа 2:1 Арсенал Тула Уфа 0:0 Зенит ЦСКА Москва 1:1 Уфа Уфа 2:3 Сочи Спартак Москва 0:3 Уфа Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа
Крылья Советов Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Крылья Советов 1:0 Сочи Рубин 1:1 Крылья Советов Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Спартак Москва
Крылья Советов 1:2 Ахмат Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Раднички 1923 Пролетер Нови-Сад 1:3 Крылья Советов Балтика 0:1 Крылья Советов Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва

Последние игры между собой

Уфа: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Крылья Советов 0:1 Уфа Премьер-лига Уфа 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Крылья Советов Премьер-лига
Уфа 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Уфа Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 7 11
3. Рубин Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
4. Локомотив Москва Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
5. Сочи Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
6. ЦСКА Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
7. Нижний Новгород Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9. Краснодар Заявка 5 2 0 3 9 - 8 6
10. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Химки Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
13. Арсенал Тула Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
14. Крылья Советов Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15. Ростов Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
16. Урал Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Уфа Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
14. Химки Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Урал Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Рубин Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Ростов Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Краснодар Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
12. Сочи Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Ахмат Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 5 1 0
2. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
3. Краснодар Кордоба Джон 4 1 1
4. Уфа Агаларов Гамид 4 0 0
5. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3 1
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
4. Краснодар Черников Александр 4 0
5. Урал Бикфалви Эрик 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2021, осталось 2 дня 15 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Уфа 61% (36)
    X 33.9% (20)
    Крылья Советов 5.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Крылья Советов
    2.77
    3.32
    2.91
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Уфа - Крылья Советов онлайн


    Прогнозы на матч Уфа - Крылья Советов

    Исход игры
    Уфа
    61% (36)
    Ничья
    33.9% (20)
    Крылья Советов
    5.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.12% (16)
    Меньше
    72.88% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    59.32% (35)
    Нет
    40.68% (24)
    Популярный счёт
    1:0 Уфа
    37.3% (22)
    1:1 Ничья
    32.2% (19)
    2:1 Уфа
    22% (13)
    1:2 Крылья Советов
    5.1% (3)
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