Россия: Премьер-лига 2021-2022
Уфа
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Стадион: BetBoom Арена
Крылья Советов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Агаларов Гамид
|4
|0.8
|2.
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.4
|3.
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|4.
|Голубев Артём
|0
|0
|5.
|Касинтура Эгаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|3 (1)
|0.6
|2.
|Сарвели Владислав
|1
|0.2
|3.
|Зиньковский Антон
|0
|0
|4.
|Ежов Роман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фищенко Руслан
|2
|1
|2.
|Касинтура Эгаш
|3
|0
|3.
|Камилов Владислав
|2
|0
|4.
|Иванов Олег
|1
|0
|5.
|Кротов Вячеслав
|1
|0
|6.
|Бауэр Мориц
|1
|0
|7.
|Мрзляк Филип
|1
|0
|8.
|Журавлёв Юрий
|1
|0
|9.
|Голубев Артём
|1
|0
|10.
|Милетич Неманья
|1
|0
|11.
|Плиев Константин
|1
|0
|12.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иванисеня Дмитрий
|2
|0
|2.
|Пруцев Данил
|2
|0
|3.
|Божин Сергей
|1
|0
|4.
|Солдатенков Александр
|1
|0
|5.
|Ломаев Иван
|1
|0
|6.
|Горшков Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|Крылья Советов
|0
|0
|25% (1)
|75% (3)
|0
|0
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +8 =5 -7Уфа 1:1 Зенит Нижний Новгород 1:2 Уфа Уфа 1:1 Локомотив Москва Уфа 2:3 Динамо Москва
Крылья Советов Последние 20 матчей: +12 =2 -6Крылья Советов 1:0 Сочи Рубин 1:1 Крылья Советов Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Спартак Москва
Крылья Советов 1:2 Ахмат Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Раднички 1923 Пролетер Нови-Сад 1:3 Крылья Советов Балтика 0:1 Крылья Советов Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва
Последние игры между собой
Уфа: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|3.
|Рубин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|10.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|15.
|Ростов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|16.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Уфа
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|Химки
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Ростов
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|12.
|Сочи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|5
|1
|0
|2.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|3.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|4
|1
|1
|4.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|4
|0
|0
|5.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
|1
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|3.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|4.
|Краснодар
|Черников Александр
|4
|0
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа - Крылья Советов
Исход игры
Уфа
61% (36)
Ничья
33.9% (20)
Крылья Советов
5.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
27.12% (16)
Меньше
72.88% (43)
Обе команды забьют
Да
59.32% (35)
Нет
40.68% (24)
Популярный счёт
1:0 Уфа
37.3% (22)
1:1 Ничья
32.2% (19)
2:1 Уфа
22% (13)
1:2 Крылья Советов
5.1% (3)
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