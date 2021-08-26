Максименко ошибся в передаче, подарив мяч Цаллагову, который сразу же выстрелил метров с 45-ти и в створ не попал.

Снова горячо у ворот "Спартака". Максименко сыграл на выходе, выбив мяч на левый фланг, на соперника, после чего произошёл кросс в центр штрафной, где воздух снял Жиго.

16' А теперь ещё и Ларссон нарушает правила, роняя на газон Ибрагима Цаллагова.

15' Ивелин Попов оказался на газоне в центре поля. Сзади по ногам его ударил Самуэль Жиго.

14' Постепенно выравнивается матч, уже и "Сочи" больше владеет мячом, но по-прежнему нет опасных моментов, пока не могут команды найти свою игру.

13' Александр Соболев получил мяч от Ларссона и пробил в касание из-за пределов штрафной площадки, но в створ не попал.

12' Юрганов получил мяч на правом фланге, а потом вынужден был выбивать его за боковую линию, так как оказался под давлением нескольких соперников.

11' Артур Юсупов выполнил передачу низом в сторону штрафной площадки "Спартака", но никто из партнёров не поддержал.

10' Юсупов остановил Бакаева на левом фланге, но не сумел отобрать мяч, а лишь выбил его за боковую линию.

9' Без медицинского вмешательства Жиго поднялся и сообщил, что готов продолжать поединок. Тем временем "Сочи" с мячом на чужой половине поля.

8' Жиго упал после борьбы с Воробьёвым и не сразу поднялся. Дмитрий наступил на ногу Самуэлю.

7' Лукас Айртон совершил рейд по левому флангу, добрался до штрафной площади и выполнил слишком неточный навес, больше на удар было похоже.

6' А вот и гости попытались провести позиционную атаку, но как только перешли на чужую половину, так сразу же допустили ошибку в передаче.

5' "Спартак" продолжает владеть мячом, а футболисты "Сочи" вынуждены много работать без мяча, уделяя внимание оборонительной работе.

4' Зелимхан Бакаев попытался обострить атаку при помощи подачи в штрафную площадь с правого фланга, но довести мяч до партнёров не сумел.

3' Александр Соболев выиграл борьбу на втором этаже в чужой штрафной, но пробить не сумел, а лишь сделал неточную скидку.

2' "Спартак" начинает с центра поля и начинает розыгрыш атаки при помощи коротких передач, а "Сочи" сразу же включает высокий прессинг.