Больше судьи не дадут.
Vladimir Dubrovsky #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Понсе Эсекель
|2
|0.33
|2.
|Зобнин Роман
|1
|0.17
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|1 (1)
|0.17
|4.
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|5.
|Джикия Георгий
|0
|0
|6.
|Крал Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Попов Ивелин
|3
|0.5
|2.
|Нобоа Кристиан
|1 (1)
|0.17
|3.
|Барсов Максим
|1
|0.17
|4.
|Дуганджич Марко
|1
|0.17
|5.
|Бурмистров Никита
|0
|0
|6.
|Юсупов Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рассказов Николай
|4
|0
|2.
|Жиго Самуэль
|2
|0
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0
|4.
|Мозес Виктор
|1
|0
|5.
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|6.
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|7.
|Зобнин Роман
|1
|0
|8.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|9.
|Ларссон Джордан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Попов Ивелин
|2
|0
|2.
|Бурмистров Никита
|1
|0
|3.
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|4.
|Джанаев Сослан
|1
|0
|5.
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|Сочи
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|3.
|Рубин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|5.
|Сочи
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 3
|10
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|7.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|10.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|11.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Ростов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|16.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Сочи
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Химки
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Ростов
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|5.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Сочи
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|14.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|5
|1
|0
|2.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|5
|1
|0
|3.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|4
|1
|1
|5.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
|1
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|3.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|4.
|Краснодар
|Черников Александр
|4
|0
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|2
|1