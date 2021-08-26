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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Сочи
0' 22'
98
Максименко
Александр
29
Кутепов
Илья
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
10
Бакаев
Зелимхан
47
Зобнин
Роман
18
Умяров
Наиль
6
Айртон
Лукас
11
Ларссон
Джордан
9
Понсе
Эсекель
7
Соболев
Александр
Сергеевич
35
Джанаев
Сослан
27
Заика
Кирилл
20
Юрганов
Игорь
5
Родригао
4
Барач
Матео
34
Маргасов
Тимофей
8
Попов
Ивелин
15
Цаллагов
Ибрагим
19
Ангбан
Викторьен
6
Юсупов
Артур
7
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
Спартак Москва
3-4-3
Сочи
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Понсе Эсекель 2 0.33
2. Зобнин Роман 1 0.17
3. Соболев Александр Сергеевич 1 (1) 0.17
4. Бакаев Зелимхан 0 0
5. Джикия Георгий 0 0
6. Крал Алекс 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Попов Ивелин 3 0.5
2. Нобоа Кристиан 1 (1) 0.17
3. Барсов Максим 1 0.17
4. Дуганджич Марко 1 0.17
5. Бурмистров Никита 0 0
6. Юсупов Артур 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Рассказов Николай 4 0
2. Жиго Самуэль 2 0
3. Соболев Александр Сергеевич 2 0
4. Мозес Виктор 1 0
5. Мирзов Резиуан 1 0
6. Хендрикс Йоррит 1 0
7. Зобнин Роман 1 0
8. Бакаев Зелимхан 1 0
9. Ларссон Джордан 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Попов Ивелин 2 0
2. Бурмистров Никита 1 0
3. Нобоа Кристиан 1 0
4. Джанаев Сослан 1 0
5. Дуганджич Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)
 Сочи 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Урал Бенфика 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород
Спартак Москва 0:2 Бенфика Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Ростов 2:3 Спартак Москва
Сочи Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Крылья Советов 1:0 Сочи Сочи 3:0 Химки Партизан 2:2 Сочи Сочи 2:0 Урал
Сочи 1:1 Партизан Ахмат 1:2 Сочи Кешля 2:4 Сочи Нижний Новгород 1:0 Сочи Сочи 3:0 Кешля Рубин 1:3 Сочи Химки 2:3 Сочи Спартак Москва 4:0 Сочи Сочи 1:2 ПФК Кубань Сочи 2:3 Краснодар-2 Химки 0:0 Сочи Сочи 2:1 Ротор Краснодар 1:3 Сочи Уфа 2:3 Сочи Сочи 2:1 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Зенит

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Сочи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Спартак Москва 4:0 Сочи Кубок Париматч Премьер Сочи 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:2 Сочи Премьер-лига Сочи 1:0 Спартак Москва Премьер-лига
Спартак Москва 1:0 Сочи Премьер-лига Спартак Москва 7:1 Сочи Товарищеские матчи Спартак Москва 2:0 Сочи Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 7 11
3. Рубин Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
4. Локомотив Москва Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
5. Сочи 0:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 3 10
6. ЦСКА Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
7. Спартак Москва 0:0 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Нижний Новгород Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
10. Краснодар Заявка 5 2 0 3 9 - 8 6
11. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Химки Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Ростов Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
15. Арсенал Тула Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
16. Урал Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сочи 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Спартак Москва 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
7. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Химки Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14. Уфа Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Урал Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Ростов Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
5. Рубин Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Спартак Москва 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Сочи 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
10. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Краснодар Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
14. Ахмат Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 5 1 0
2. Уфа Агаларов Гамид 5 1 0
3. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
4. Краснодар Кордоба Джон 4 1 1
5. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3 1
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
4. Краснодар Черников Александр 4 0
5. Урал Бикфалви Эрик 2 1
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
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  • Первый тайм
  • Опасный момент
    21'
    Снова горячо у ворот "Спартака". Максименко сыграл на выходе, выбив мяч на левый фланг, на соперника, после чего произошёл кросс в центр штрафной, где воздух снял Жиго. 
  • 19'
    Максименко ошибся в передаче, подарив мяч Цаллагову, который сразу же выстрелил метров с 45-ти и в створ не попал. 
  • 18'
    Матео Барач попробовал начать атаку длинной передачей, которая оказалась безадресной, Александру Максименко достался мяч. 
  • Офсайд
    17'
    Наступление "Сочи" прерывается свистком арбитра - положение "вне игры" было зафиксировано. 
  • Фол, нарушение
    16'
    А теперь ещё и Ларссон нарушает правила, роняя на газон Ибрагима Цаллагова. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Ивелин Попов оказался на газоне в центре поля. Сзади по ногам его ударил Самуэль Жиго. 
  • 14'
    Постепенно выравнивается матч, уже и "Сочи" больше владеет мячом, но по-прежнему нет опасных моментов, пока не могут команды найти свою игру. 
  • 13'
    Александр Соболев получил мяч от Ларссона и пробил в касание из-за пределов штрафной площадки, но в створ не попал. 
  • 12'
    Юрганов получил мяч на правом фланге, а потом вынужден был выбивать его за боковую линию, так как оказался под давлением нескольких соперников. 
  • 11'
    Артур Юсупов выполнил передачу низом в сторону штрафной площадки "Спартака", но никто из партнёров не поддержал. 
  • 10'
    Юсупов остановил Бакаева на левом фланге, но не сумел отобрать мяч, а лишь выбил его за боковую линию. 
  • 9'
    Без медицинского вмешательства Жиго поднялся и сообщил, что готов продолжать поединок. Тем временем "Сочи" с мячом на чужой половине поля. 
  • Травма, повреждение
    8'
    Жиго упал после борьбы с Воробьёвым и не сразу поднялся. Дмитрий наступил на ногу Самуэлю. 
  • 7'
    Лукас Айртон совершил рейд по левому флангу, добрался до штрафной площади и выполнил слишком неточный навес, больше на удар было похоже. 
  • 6'
    А вот и гости попытались провести позиционную атаку, но как только перешли на чужую половину, так сразу же допустили ошибку в передаче. 
  • 5'
    "Спартак" продолжает владеть мячом, а футболисты "Сочи" вынуждены много работать без мяча, уделяя внимание оборонительной работе. 
  • 4'
    Зелимхан Бакаев попытался обострить атаку при помощи подачи в штрафную площадь с правого фланга, но довести мяч до партнёров не сумел. 
  • 3'
    Александр Соболев выиграл борьбу на втором этаже в чужой штрафной, но пробить не сумел, а лишь сделал неточную скидку. 
  • 2'
    "Спартак" начинает с центра поля и начинает розыгрыш атаки при помощи коротких передач, а "Сочи" сразу же включает высокий прессинг. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Спартак Москва 0:0 Сочи онлайн


Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Сочи

Исход игры
Спартак Москва
75% (114)
Ничья
16.4% (25)
Сочи
8.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
57.05% (85)
Меньше
42.95% (64)
Обе команды забьют
Да
69.13% (103)
Нет
30.87% (46)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
42.8% (65)
1:0 Спартак Москва
19.7% (30)
1:1 Ничья
11.8% (18)
1:2 Сочи
7.9% (12)
2:0 Спартак Москва
7.9% (12)
3:1 Спартак Москва
3.3% (5)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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