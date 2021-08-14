Россия: Премьер-лига 2021-2022
Спартак Москва
Позже
Стадион: Открытие Банк Арена
Сочи
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Понсе Эсекель
|2
|0.4
|2.
|Зобнин Роман
|1
|0.2
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|1 (1)
|0.2
|4.
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|5.
|Джикия Георгий
|0
|0
|6.
|Крал Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Попов Ивелин
|3
|0.6
|2.
|Нобоа Кристиан
|1 (1)
|0.2
|3.
|Барсов Максим
|1
|0.2
|4.
|Дуганджич Марко
|1
|0.2
|5.
|Бурмистров Никита
|0
|0
|6.
|Юсупов Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рассказов Николай
|4
|0
|2.
|Жиго Самуэль
|2
|0
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0
|4.
|Мозес Виктор
|1
|0
|5.
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|6.
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|7.
|Зобнин Роман
|1
|0
|8.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|9.
|Ларссон Джордан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Попов Ивелин
|2
|0
|2.
|Бурмистров Никита
|1
|0
|3.
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|4.
|Джанаев Сослан
|1
|0
|5.
|Дуганджич Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|Сочи
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Урал Бенфика 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород
Спартак Москва 0:2 Бенфика Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Ростов 2:3 Спартак Москва
Сочи Последние 20 матчей: +11 =2 -7Крылья Советов 1:0 Сочи Сочи 3:0 Химки Партизан 2:2 Сочи Сочи 2:0 Урал
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Сочи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|3.
|Рубин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|10.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|15.
|Ростов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|16.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Уфа
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|Химки
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Ростов
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|12.
|Сочи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|5
|1
|0
|2.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|3.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|4
|1
|1
|4.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|4
|0
|0
|5.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
|1
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|3.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|4.
|Краснодар
|Черников Александр
|4
|0
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва - Сочи
Исход игры
Спартак Москва
76.4% (42)
Ничья
14.5% (8)
Сочи
9.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
60% (33)
Меньше
40% (22)
Обе команды забьют
Да
70.91% (39)
Нет
29.09% (16)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
43.6% (24)
1:0 Спартак Москва
18.2% (10)
1:1 Ничья
10.9% (6)
1:2 Сочи
9.1% (5)
2:0 Спартак Москва
9.1% (5)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!