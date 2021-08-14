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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
 
Позже

Стадион:
Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Понсе Эсекель 2 0.4
2. Зобнин Роман 1 0.2
3. Соболев Александр Сергеевич 1 (1) 0.2
4. Бакаев Зелимхан 0 0
5. Джикия Георгий 0 0
6. Крал Алекс 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Попов Ивелин 3 0.6
2. Нобоа Кристиан 1 (1) 0.2
3. Барсов Максим 1 0.2
4. Дуганджич Марко 1 0.2
5. Бурмистров Никита 0 0
6. Юсупов Артур 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Рассказов Николай 4 0
2. Жиго Самуэль 2 0
3. Соболев Александр Сергеевич 2 0
4. Мозес Виктор 1 0
5. Мирзов Резиуан 1 0
6. Хендрикс Йоррит 1 0
7. Зобнин Роман 1 0
8. Бакаев Зелимхан 1 0
9. Ларссон Джордан 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Попов Ивелин 2 0
2. Бурмистров Никита 1 0
3. Нобоа Кристиан 1 0
4. Джанаев Сослан 1 0
5. Дуганджич Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)
 Сочи 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Урал Бенфика 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород
Спартак Москва 0:2 Бенфика Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Ростов 2:3 Спартак Москва
Сочи Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Крылья Советов 1:0 Сочи Сочи 3:0 Химки Партизан 2:2 Сочи Сочи 2:0 Урал
Сочи 1:1 Партизан Ахмат 1:2 Сочи Кешля 2:4 Сочи Нижний Новгород 1:0 Сочи Сочи 3:0 Кешля Рубин 1:3 Сочи Химки 2:3 Сочи Спартак Москва 4:0 Сочи Сочи 1:2 ПФК Кубань Сочи 2:3 Краснодар-2 Химки 0:0 Сочи Сочи 2:1 Ротор Краснодар 1:3 Сочи Уфа 2:3 Сочи Сочи 2:1 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Зенит

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Сочи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Спартак Москва 4:0 Сочи Кубок Париматч Премьер Сочи 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:2 Сочи Премьер-лига Сочи 1:0 Спартак Москва Премьер-лига
Спартак Москва 1:0 Сочи Премьер-лига Спартак Москва 7:1 Сочи Товарищеские матчи Спартак Москва 2:0 Сочи Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 7 11
3. Рубин Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
4. Локомотив Москва Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
5. Сочи Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
6. ЦСКА Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
7. Нижний Новгород Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9. Краснодар Заявка 5 2 0 3 9 - 8 6
10. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Химки Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
13. Арсенал Тула Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
14. Крылья Советов Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15. Ростов Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
16. Урал Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Уфа Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
14. Химки Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Урал Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Рубин Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Ростов Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Краснодар Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
12. Сочи Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Ахмат Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 5 1 0
2. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
3. Краснодар Кордоба Джон 4 1 1
4. Уфа Агаларов Гамид 4 0 0
5. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3 1
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
4. Краснодар Черников Александр 4 0
5. Урал Бикфалви Эрик 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2021, осталось 2 дня 17 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Спартак Москва 76.4% (42)
    X 14.5% (8)
    Сочи 9.1% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Сочи
    1.85
    3.82
    4.84
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Спартак Москва - Сочи онлайн


    Прогнозы на матч Спартак Москва - Сочи

    Исход игры
    Спартак Москва
    76.4% (42)
    Ничья
    14.5% (8)
    Сочи
    9.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (33)
    Меньше
    40% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    70.91% (39)
    Нет
    29.09% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    43.6% (24)
    1:0 Спартак Москва
    18.2% (10)
    1:1 Ничья
    10.9% (6)
    1:2 Сочи
    9.1% (5)
    2:0 Спартак Москва
    9.1% (5)
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