Первый тайм

7' Прозвучал первый тревожный звоночек для "Арсенала", который провалился в центральной зоне и едва не поплатился за это.

6' ОЙ-ОЙ-ОЙ! Конате выходит на свидание с Коченковым, сближается до максимума и пробивает, но не переигрывает Антона.

5' Бериша проходит по левому флангу и выполняет передачу Быстрову, который простреливает низом и никого из своих не находит.

4' "Арсенал" пробует использовать высокий прессинг, с которым справляется "Ахмат", выходя из обороны в атаку при помощи коротких передач.

3' При помощи длинного заброса попытались хозяева провести свою атаку, но получилось неточно - вышел Антон Коченков и забрал мяч.

2' На старте матча гости забирают мяч и пробуют развить дебютное позиционное наступление.