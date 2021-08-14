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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ахмат
 
Позже

Стадион:
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уткин Даниил 3 0.6
2. Карапузов Владислав 1 0.2
3. Янку Габриэль 1 0.2
4. Конате Мохамед II 1 0.2
5. Бериша Бернард 0 0
6. Харин Евгений 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Луценко Евгений 2 0.4
2. Хлусевич Даниил 2 0.4
3. Ткачёв Сергей 1 0.2
4. Давиташвили Зурико 1 0.2
5. Смольников Игорь 0 0
6. Пантелеев Владислав 0 0
7. Степанов Данил 0 0
8. Суханов Артём Романович 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Нижич Зоран 3 0
2. Шелия Гиорги 1 1
3. Харин Евгений 1 1
4. Лысцов Виталий 2 0
5. Швец Антон 1 0
6. Бериша Бернард 1 0
7. Уткин Даниил 1 0
8. Быстров Марат 1 0
9. Конате Мохамед II 1 0
10. Карапузов Владислав 1 0
11. Альсултанов Ислам 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Сокол Артём 1 1
2. Смольников Игорь 2 0
3. Марков Евгений 2 0
4. Новосельцев Иван 2 0
5. Бурлак Тарас 1 0
6. Костадинов Георги 1 0
7. Гулиев Аяз 1 0
8. Хлусевич Даниил 1 0
9. Бьорнстрем Аксель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3) 0 0 16.67% (1)
 Арсенал Тула 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +7 =3 -10
ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 2:1 Динамо Москва Рубин 2:1 Ахмат Ахмат 1:2 Сочи
Крылья Советов 1:2 Ахмат Ахмат 2:2 Аль-Фатех Ахмат 1:3 Богемианс-1905 Ахмат 1:2 Слован Либерец Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат ЦСКА Москва 2:0 Ахмат
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Краснодар 3:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Арсенал Тула 0:3 Рубин
Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень Арсенал Тула 1:0 Карабах Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага Арсенал Тула 1:3 Чукарички Уфа 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:4 Рубин Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Арсенал Тула: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Ахмат 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:0 Ахмат Премьер-лига Арсенал Тула 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига
Ахмат 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Ахмат 0:2 Арсенал Тула Кубок Арсенал Тула 3:1 Ахмат Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 Арсенал Тула Премьер-лига Ахмат 3:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:0 Ахмат Премьер-лига Арсенал Тула 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 7 11
3. Рубин Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
4. Локомотив Москва Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
5. Сочи Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
6. ЦСКА Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
7. Нижний Новгород Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9. Краснодар Заявка 5 2 0 3 9 - 8 6
10. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Химки Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
13. Арсенал Тула Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
14. Крылья Советов Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15. Ростов Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
16. Урал Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Уфа Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
14. Химки Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Урал Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Рубин Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Ростов Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Краснодар Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
12. Сочи Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Ахмат Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 5 1 0
2. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
3. Краснодар Кордоба Джон 4 1 1
4. Уфа Агаларов Гамид 4 0 0
5. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3 1
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
4. Краснодар Черников Александр 4 0
5. Урал Бикфалви Эрик 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2021, осталось 2 дня 19 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Ахмат 87.5% (42)
    X 6.3% (3)
    Арсенал Тула 6.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Арсенал Тула
    1.89
    3.90
    4.48
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ахмат - Арсенал Тула онлайн


    Прогнозы на матч Ахмат - Арсенал Тула

    Исход игры
    Ахмат
    87.5% (42)
    Ничья
    6.3% (3)
    Арсенал Тула
    6.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (24)
    Меньше
    50% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    56.25% (27)
    Нет
    43.75% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    43.8% (21)
    1:0 Ахмат
    31.3% (15)
    2:0 Ахмат
    12.5% (6)
    1:1 Ничья
    6.3% (3)
    1:2 Арсенал Тула
    4.2% (2)
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