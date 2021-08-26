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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Зенит
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
6
Ловрен
Деян
44
Ракицкий
Ярослав
3
Дуглас
Сантос
14
Кузяев
Далер
5
Барриос
Вилмар
11
Клаудиньо
8
Вендел
Маркус
10
Малком
Филипе
7
Азмун
Сердар
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
78
Дивеев
Игорь
5
Васин
Виктор
29
Бийол
Яка
6
Мухин
Максим
98
Обляков
Иван
9
Чалов
Фёдор
11
Эджуке
Чидера
10
Дзагоев
Алан
91
Заболотный
Антон
Зенит
4-4-2
ЦСКА Москва
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ерохин Александр 4 0.8
2. Азмун Сердар 4 (1) 0.8
3. Сутормин Алексей 2 (2) 0.4
4. Вендел Маркус 1 0.2
5. Малком Филипе 1 0.2
6. Ракицкий Ярослав 0 0
7. Кузяев Далер 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эджуке Чидера 2 0.4
2. Заболотный Антон 1 0.2
3. Чалов Фёдор 1 0.2
4. Бистрович Кристиян 1 0.2
5. Бийол Яка 1 0.2
6. Марадишвили Константин 1 0.2
7. Яковлев Владислав 1 0.2
8. Дзагоев Алан 0 0
9. Ахметов Ильзат 0 0
10. Влашич Никола 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Кузяев Далер 3 1
2. Оздоев Магомед 1 0
3. Ловрен Деян 1 0
4. Азмун Сердар 1 0
5. Круговой Данил 1 0
6. Вендел Маркус 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Мухин Максим 2 0
2. Фернандес Марио 1 0
3. Бохинен Эмиль 1 0
4. Обляков Иван 1 0
5. Тикнизян Наир 1 0
6. Бийол Яка 1 0
7. Марадишвили Константин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 16.67% (2) 8.33% (1) 33.33% (4) 0 16.67% (2) 25% (3)
 ЦСКА Москва 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Уфа 1:1 Зенит Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:2 Краснодар Ростов 2:4 Зенит
Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +12 =1 -7
ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ростов 1:3 ЦСКА Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва
ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 1:0 Адмира Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Зенит: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
ЦСКА Москва: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
ЦСКА Москва 2:3 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:4 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 ЦСКА Москва Товарищеские матчи
Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Зенит 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Зенит Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Зенит Суперкубок ЦСКА Москва 1:4 Зенит Кубок Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Зенит Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 ЦСКА Москва Объединённый суперкубок Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
2. Сочи Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
3. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 7 11
4. Рубин Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
5. Локомотив Москва Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
6. ЦСКА Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
7. Нижний Новгород Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Ахмат 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
10. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
11. Краснодар Заявка 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Химки Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Арсенал Тула 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Ростов Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
16. Урал Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Ахмат 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Арсенал Тула 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
7. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Химки Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14. Уфа Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Урал Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Рубин Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Ростов Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Краснодар Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
14. Ахмат 0:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Арсенал Тула 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 5 1 0
2. Уфа Агаларов Гамид 5 1 0
3. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
4. Краснодар Кордоба Джон 4 1 1
5. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3 1
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
4. Краснодар Черников Александр 4 0
5. Урал Бикфалви Эрик 2 1
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
    ⚽ Смотрите бесплатно видеотрансляцию матча "Зенита" на сайте спонсора команды букмекера WinLine
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция центрального поединка очередного тура чемпионата России в Премьер-лиге между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва).
    С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, дорогие друзья!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2021, осталось 3 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 152
Зенит 83.6% (127)
X 11.8% (18)
ЦСКА Москва 4.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
ЦСКА Москва
1.67
4.95
7.50
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Зенит - ЦСКА Москва онлайн


Прогнозы на матч Зенит - ЦСКА Москва

Исход игры
Зенит
83.6% (127)
Ничья
11.8% (18)
ЦСКА Москва
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
70.2% (106)
Меньше
29.8% (45)
Обе команды забьют
Да
76.16% (115)
Нет
23.84% (36)
Популярный счёт
2:1 Зенит
46.7% (71)
3:1 Зенит
13.2% (20)
1:0 Зенит
11.8% (18)
2:0 Зенит
7.9% (12)
1:1 Ничья
7.2% (11)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:2 ЦСКА Москва
2.6% (4)
3:2 Зенит
2.6% (4)
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