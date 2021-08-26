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Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!

Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция центрального поединка очередного тура чемпионата России в Премьер-лиге между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва).

С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, дорогие друзья!