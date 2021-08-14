Россия: Премьер-лига 2021-2022
Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
ЦСКА Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ерохин Александр
|4
|0.8
|2.
|Азмун Сердар
|4 (1)
|0.8
|3.
|Сутормин Алексей
|2 (2)
|0.4
|4.
|Вендел Маркус
|1
|0.2
|5.
|Малком Филипе
|1
|0.2
|6.
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
|7.
|Кузяев Далер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эджуке Чидера
|2
|0.4
|2.
|Заболотный Антон
|1
|0.2
|3.
|Чалов Фёдор
|1
|0.2
|4.
|Бистрович Кристиян
|1
|0.2
|5.
|Бийол Яка
|1
|0.2
|6.
|Марадишвили Константин
|1
|0.2
|7.
|Яковлев Владислав
|1
|0.2
|8.
|Дзагоев Алан
|0
|0
|9.
|Ахметов Ильзат
|0
|0
|10.
|Влашич Никола
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кузяев Далер
|3
|1
|2.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|3.
|Ловрен Деян
|1
|0
|4.
|Азмун Сердар
|1
|0
|5.
|Круговой Данил
|1
|0
|6.
|Вендел Маркус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мухин Максим
|2
|0
|2.
|Фернандес Марио
|1
|0
|3.
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|4.
|Обляков Иван
|1
|0
|5.
|Тикнизян Наир
|1
|0
|6.
|Бийол Яка
|1
|0
|7.
|Марадишвили Константин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|0
|16.67% (2)
|25% (3)
|ЦСКА Москва
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +12 =7 -1Уфа 1:1 Зенит Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:2 Краснодар Ростов 2:4 Зенит
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +12 =1 -7ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ростов 1:3 ЦСКА Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва
ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 1:0 Адмира Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Зенит: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
ЦСКА Москва: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Зенит 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Зенит Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Зенит Суперкубок ЦСКА Москва 1:4 Зенит Кубок Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Зенит Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 ЦСКА Москва Объединённый суперкубок Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|3.
|Рубин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|10.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|15.
|Ростов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|16.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Уфа
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|Химки
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Ростов
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|12.
|Сочи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|5
|1
|0
|2.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|3.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|4
|1
|1
|4.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|4
|0
|0
|5.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
|1
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|3.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|4.
|Краснодар
|Черников Александр
|4
|0
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - ЦСКА Москва
Исход игры
Зенит
86.3% (44)
Ничья
11.8% (6)
ЦСКА Москва
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (33)
Меньше
35.29% (18)
Обе команды забьют
Да
72.55% (37)
Нет
27.45% (14)
Популярный счёт
2:1 Зенит
39.2% (20)
1:0 Зенит
15.7% (8)
3:1 Зенит
13.7% (7)
1:1 Ничья
9.8% (5)
2:0 Зенит
9.8% (5)
3:2 Зенит
5.9% (3)
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