Йовичич в центре поля в подкате выбил мяч из-под ног Комличенко, после этого Николай невольно задел шипами полузащитника "Урала" по голове.

Йовичич после паузы поднялся и показал, что он готов играть дальше. У "Урала" пока больше никаких замен не готовится.

Максименко из центра поля выполнил передачу на ход Гаджимурадову по правой половине поля, Рамазан оказался в офсайде.

Кулаков с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Песьяков вновь грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Полоз!!! Глебов перехватил мяч у Егорычева на правом фланге на половине поля "Урала", затем Данил пошёл вперёд к линии штрафной площади и выполнил хороший прострел в центр штрафной на Полоза, Дмитрий подработал мяч, а затем уверенно пробил мимо Помазуна, который пытался сократит дистанцию.

Начинается второй тайм. Посмотрим, будут ли команды пытаться двигаться быстрее, либо пока всех всё устраивает, а клубы всё же больше будут уповать на какие-то редкие момент или стандарты, чтобы забить, а затем окончательно "закрыться".

Кулаков в центре поля нарушил правила против Алмквиста. "Ростов" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

Алмквист по левому флангу прошёл к штрафной площади, но тут его накрыл Йовичич, который выбил мяч в аут.

Терентьев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Алмквист головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Помазун спокойно выловил его.

Ибрахимай с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Гаджимурадов попытался войти в штрафную площадь с правой половины поля, Норманн хорошо отработал в обороне и перехватил мяч.

Вновь Гаджимурадов с правого фланга попытался войти в штрафную площадь, после борьбы с Калининым мяч отскочил обратно на правый фланг Кулакову, боковой арбитр зафиксировал офсайд у капитана "Урала".

Часто игроки "Ростова" стараются развивать свои атаки через левый фланг, но пока "Урал" в обороне играет практически без ошибок.

Центральный защитник "Урала" Владимир Рыков на левой половине поля у самой линии штрафной площади нарушил правила против Комличенко. За этот фол Рыков получил справедливую жёлтую карточку.

Норманн со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Егорычев в борьбе за верховой мяч в центре поля в борьбе с Терентьевым получил небольшое повреждение, но это был полностью игровой момент.

Вроде бы всё нормально с полузащитником "Урала", показал Егорычев, что он готов продолжать игру.

Глебов выполнил хорошую передачу на ход Алмквисту по левой половине поля, Понтус с левого угла штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной, Комличенко в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Йовичич выполнил заброс с левой половины поля в центр штрафной площади, Песьяков грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.

Кулаков из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Баштуш вновь занял грамотную позицию и перехватил мяч.

Алмквист вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и затем выполнил передачу в центр штрафной на Комличенко, Николай в касание пробил по воротам, Адамов в подкате блокировал попытку.

Кулаков в рамках правил на левой половине поля перехватил мяч в подкате у Калинина. Фланговый защитник "Ростова" при этом получил небольшое повреждение.

Поднялся Калинин после паузы, показал Игорь, что он готов продолжать игру.

Угловой у ворот "Ростова". Йовичич выполнил подачу к левому углу вратарской, Алмквист в падении головой выбил мяч на левый фланг.

Йовичич с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Адамов головой пробил по воротам, мяч задел спину Баштуша и полетел в левый угол, Песьяков в прыжке перевёл мяч на угловой.

Йовичич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ростова" сыграли внимательно и не дали сопернику зацепиться за мяч.

Норманн на правой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Ибрахимая. "Урал" заработал неплохой стандарт.

Гаджимурадов со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Рыков забрался в небольшой офсайд.

Комличенко в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Урала" подтолкнул в спину Адамова, Артём Любимов всё видел и дал свисток в пользу хозяев поля.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Урал" на своём поле играет вничью с "Ростовом" 0:0. Пока игра у нас получается далеко не самой яркой, но всё же хочется надеяться, что во второй половине матча голы будут, а хозяева поля в атаке начнут играть активнее. Если же команда Игоря Шалимова ничего нового не придумает, она может проиграть и сегодня.

45' Угловой у ворот "Ростова". Йовичич выполнил подачу к левому углу вратарской, Норманн головой выбил мяч в аут.

44' Гаджимурадов выполнил слабую передачу на правый угол штрафной площади на ход Кулакову, Калинин без всякого труда перехватил мяч.

43' Адамов из глубины поля выполнил длинную передачу на ход Егорычеву по левому флангу, Андрей под давлением Мелёхина не смог зацепиться за мяч.

42' Йовичич в игровом моменте на своей половине поля неудачно столкнулся с Терентьевым, благо всё обошлось без травм.

41' Адамов в центре поля нарушил правила против Алмквиста. Игроки "Ростова" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

40' Кулаков с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Егорычев в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч.

39' Заканчивается постепенно первый тайм, пока всё идёт к тому, что немногочисленные болельщики на "Екатеринбург Арене" не увидят голов по итогам первой половины матча.

38' Норманн с левой половины поля выполнил довольно тонкую передачу к правому углу вратарской на рывок Хасимото, но Помазун прочитал этот момент и при игре на выходе перехватил мяч.

37' Адамов после рывка вперёд по левому флангу выполнил передачу к лицевой линии на левый угол штрафной площади, Егорычев догнал мяч, но с острого угла прострел Андрея пришёлся уже точно в руки Песьякову.

36' Калинин после рывка по левому флангу в борьбе с Кулаковым заработал угловой, но Артём Любимов показал, что будет удар от ворот.

35' Калинин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Герасимов при игре на перехвате махнул мимо мяча, но всё же Алексей смог смутить Комличенко, который не смог как следует подстроиться под мяч, удар форварда "Ростова" в касание пришёлся выше цели.

34' Егорычев не смог на левом фланге обыграть Мелёхина. Пока совсем ничего в атаке у "Урала" не получается.

33' Кулаков слишком рьяно боролся за мяч на правом фланге на половине поля "Ростова", правила были нарушены против Норманна.

32' Кулаков с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Баштуш грамотно занял позицию и перехватил мяч.

31' Норманн сместился в центр с левой половины поля, а затем Матиас пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Помазун в прыжке отбил мяч на левый угол штрафной площади.

30' Терентьев активно работал на правом фланге у углового флажка на половине поля "Урала", но на этот раз в борьбе с Адамовым фланговый защитник "Ростова" не смог заработать угловой.

29' Норманн с углового на этот раз выполнил подачу в центр к линии вратарской, в очередной раз борьбу за верховой мяч выиграли игроки "Урала".

28' Калинин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Урала" и вновь ушёл на угловой.

27' Норманн с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, игроки "Ростова" сразу же выбили мяч за пределы штрафной площади.

26' Алмквист попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Адамов сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

25' Ибрахимай с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Егорычев головой сбросил мяч в центр по линии вратарской, но никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

24' Ибрахимай прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Ростова" сыграли внимательно, мяч был перехвачен.

23' Гаджимурадов перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ростова", правила были нарушены против Норманна.

22' Калинин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ростова" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

21' Калинин со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Герасимов в борьбе с соперником головой выбил мяч на угловой.

20' Йовичич на левой половине поля нарушил правила против Норманна. "Ростов" тщательно готовится к стандарту.

19' Глебов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

18' Калинин с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Адамов головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

17' Норманн по левой половине поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Алмквист сбросил мяч к линии штрафной площади на Комличенко, Николай плотно пробил в ближний угол ворот, Помазун в прыжке отбил мяч в Адамова, а затем мяч ушёл на угловой.

16' Полузащитник "Урала" Илльдрен Ибрахимай получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Калинина.

15' Из центра поля последовала передача на ход Алмквисту по центру, Понтус убежал от Герасимова, но в своей штрафной площади уже в последний момент успел сыграть Адамов, который в подкате выбил мяч в руки Помазуну.

14' Комличенко на левой половине поля отыгрался с Хасимото, а затем Николай на исполнение пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Помазун без всякого труда поймал мяч.

13' Осипенко в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Агеева. Игроки "Урала" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

12' Калинин при проходе вперёд по левому флангу смог оторваться от Кулакова, но своего капитана грамотно подстраховал Йовичич, который в итоге и перехватил мяч.

11' Агеев попытался разогнать атаку по левому флангу, Гебов успел вернуться назад, в подкате Данил выбил мяч в аут.

10' Калинин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Комличенко в борьбе с Рыковым не смог зацепиться за мяч и пробить по воротам.

9' Калинин прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Алмквист в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Урала" и ушёл на угловой.

8' Норманн попытался пройти вперёд по левому флангу, Герасимов грамотно накрыл соперника и выбил мяч в аут.

7' Сегодня стоило ожидать конечно же медленной игры, пока команды совсем не впечатляют в плане скорости.

6' Гаджимурадов пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

5' Пытается "Урал" на своём поле всё же поиграть первым номером, но пока "Ростов" плотно перекрывает все зоны.

4' Начали матч команды в целом достаточно спокойно, пока никто не собирается рисковать, все присматриваются друг к другу.

3' Гаджимурадов сместился в центр с правого фланга, затем Рамазан оставил мяч Агееву, но у Михаила в самый важный момент поехала нога, мяч в итоге перехватили защитники "Ростова".

2' Егорычев попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Глебовым Андрей сыграл неудачно и упустил мяч за лицевую линию поля.