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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Урал
0:1
Второй тайм: 78'

Стадион:
Ростов
0'
14' Желтая карточка
Ибрахимай Илльдрен
53' Желтая карточка
Рыков Владимир
0:1
76' Гол
Полоз Дмитрий
78'
Песьяков выручает команду
Момент Комличенко
1
Помазун
Илья
15
Кулаков
Денис
4
Рыков
Владимир
93
Герасимов
Алексей
95
Адамов
Арсен
18
Йовичич
Бранко
19
Мишкич
Даниэль
11
Гаджимурадов
Рамазан
17
Ибрахимай
Илльдрен
5
Егорычев
Андрей
9
Агеев
Михаил
30
Песьяков
Сергей
4
Терентьев
Денис
92
Мелёхин
Виктор
55
Осипенко
Максим
16
Баштуш
Бартоломеу
13
Калинин
Игорь
18
Хасимото
Кэнто
15
Глебов
Данил
17
Норманн
Матиас
27
Комличенко
Николай
11
Алмквист
Понтус
Урал
4-2-3-1
Ростов
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панюков Андрей 1 0.17
2. Бикфалви Эрик 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Комличенко Николай 2 (1) 0.33
2. Хасимото Кэнто 1 0.17
3. Осипенко Максим 1 0.17
4. Глебов Данил 1 0.17
5. Баштуш Бартоломеу 0 0
6. Фольмер Кирилл 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Бикфалви Эрик 2 1
2. Герасимов Алексей 3 0
3. Годзюр Ярослав 1 0
4. Рыков Владимир 1 0
5. Мишкич Даниэль 1 0
6. Йовичич Бранко 1 0
7. Ибрахимай Илльдрен 1 0
8. Егорычев Андрей 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Терентьев Денис 2 0
2. Хаджикадунич Деннис 2 0
3. Мамаев Павел 1 0
4. Полоз Дмитрий 1 0
5. Байрамян Хорен 1 0
6. Баштуш Бартоломеу 1 0
7. Осипенко Максим 1 0
8. Калинин Игорь 1 0
9. Норманн Матиас 1 0
10. Сухомлинов Данила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 0 0 100% (1) 0 0 0
 Ростов 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Урал 0:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:0 Урал Сочи 2:0 Урал Урал 1:1 Нижний Новгород
Урал 0:3 Краснодар Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Урал Урал 2:0 Рубин Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 1:0 Ростов Химки 1:0 Урал Урал 1:1 Ахмат Урал 0:1 Рубин Динамо Москва 2:2 Урал Урал 2:0 Арсенал Тула Спартак Москва 5:1 Урал Урал 1:0 Ротор Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал
Ростов Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Нижний Новгород 1:2 Ростов Ростов 1:3 ЦСКА Москва Химки 1:1 Ростов Ростов 2:4 Зенит
Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов Ростов 1:0 Бейтар Трамп Ростов 1:2 Варда Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов Ростов 0:1 Рубин Ростов 2:3 Спартак Москва

Последние игры между собой

Урал: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 9
Ростов: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 2
Урал 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Ростов 0:0 Урал Премьер-лига Урал 2:2 Ростов Премьер-лига
Ростов 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Ростов Премьер-лига Урал 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Урал Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Ростов Премьер-лига Урал 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Урал Премьер-лига Ростов 3:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 1:1 Ростов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 4 2 0 13 - 7 14
2. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
3. Сочи Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
4. Рубин Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
5. Локомотив Москва Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
6. ЦСКА Москва Заявка 6 3 0 3 8 - 6 9
7. Ахмат Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
8. Нижний Новгород Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
10. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
11. Ростов 1:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12. Краснодар Заявка 5 2 0 3 9 - 8 6
13. Химки Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
14. Уфа Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15. Арсенал Тула Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
16. Урал 0:1 Заявка 6 0 1 5 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Зенит Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Ахмат Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
8. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Химки Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14. Уфа Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Урал 0:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
16. Ростов 1:0 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Ростов 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
5. Рубин Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Краснодар Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
13. ЦСКА Москва Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Ахмат Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Урал 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Арсенал Тула Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 5 1 0
2. Зенит Азмун Сердар 5 1 0
3. Уфа Агаларов Гамид 5 1 0
4. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
5. Краснодар Кордоба Джон 4 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3 1
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
4. Краснодар Черников Александр 4 0
5. Урал Бикфалви Эрик 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    79'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Полоз!!! Глебов перехватил мяч у Егорычева на правом фланге на половине поля "Урала", затем Данил пошёл вперёд к линии штрафной площади и выполнил хороший прострел в центр штрафной на Полоза, Дмитрий подработал мяч, а затем уверенно пробил мимо Помазуна, который пытался сократит дистанцию. 
  • 78'
    Кулаков с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Песьяков вновь грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Офсайд
    77'
    Максименко из центра поля выполнил передачу на ход Гаджимурадову по правой половине поля, Рамазан оказался в офсайде. 
  • 76'
    Йовичич после паузы поднялся и показал, что он готов играть дальше. У "Урала" пока больше никаких замен не готовится. 
  • Травма, повреждение
    75'
    Йовичич в центре поля в подкате выбил мяч из-под ног Комличенко, после этого Николай невольно задел шипами полузащитника "Урала" по голове. 
  • Фол, нарушение
    74'
    Комличенко в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Урала" подтолкнул в спину Адамова, Артём Любимов всё видел и дал свисток в пользу хозяев поля. 
  • Замена
    73'
    В составе "Ростова" произошла замена. Вместо Понтуса Алмквиста на поле вышел Дмитрий Полоз. 
  • Офсайд
    72'
    Гаджимурадов со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Рыков забрался в небольшой офсайд. 
  • Фол, нарушение
    71'
    Норманн на правой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Ибрахимая. "Урал" заработал неплохой стандарт. 
  • Угловой
    70'
    Йовичич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ростова" сыграли внимательно и не дали сопернику зацепиться за мяч. 
  • Опасный момент
    69'
    Йовичич с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Адамов головой пробил по воротам, мяч задел спину Баштуша и полетел в левый угол, Песьяков в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Угловой
    68'
    Угловой у ворот "Ростова". Йовичич выполнил подачу к левому углу вратарской, Алмквист в падении головой выбил мяч на левый фланг. 
  • 67'
    Поднялся Калинин после паузы, показал Игорь, что он готов продолжать игру. 
  • Травма, повреждение
    66'
    Кулаков в рамках правил на левой половине поля перехватил мяч в подкате у Калинина. Фланговый защитник "Ростова" при этом получил небольшое повреждение. 
  • Замена
    65'
    В составе "Ростова" произошла замена. Вместо Дениса Терентьева на поле вышел Хорен Байрамян. 
  • 64'
    Алмквист вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и затем выполнил передачу в центр штрафной на Комличенко, Николай в касание пробил по воротам, Адамов в подкате блокировал попытку. 
  • 63'
    Кулаков из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Баштуш вновь занял грамотную позицию и перехватил мяч. 
  • 62'
    Йовичич выполнил заброс с левой половины поля в центр штрафной площади, Песьяков грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • Замена
    61'
    В составе "Урала" произошла замена. Вместо Михаила Агеева на поле вышел Артём Максименко. 
  • 60'
    Глебов выполнил хорошую передачу на ход Алмквисту по левой половине поля, Понтус с левого угла штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной, Комличенко в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 59'
    Норманн пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Урала". 
  • 58'
    Вроде бы всё нормально с полузащитником "Урала", показал Егорычев, что он готов продолжать игру. 
  • Травма, повреждение
    57'
    Егорычев в борьбе за верховой мяч в центре поля в борьбе с Терентьевым получил небольшое повреждение, но это был полностью игровой момент. 
  • Замена
    56'
    В составе "Урала" произошла замена. Вместо Алексея Герасимова на поле вышел Кирилл Колесниченко. 
  • 55'
    Норманн со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • Желтая карточка
    54'
    Центральный защитник "Урала" Владимир Рыков на левой половине поля у самой линии штрафной площади нарушил правила против Комличенко. За этот фол Рыков получил справедливую жёлтую карточку. 
  • 53'
    Часто игроки "Ростова" стараются развивать свои атаки через левый фланг, но пока "Урал" в обороне играет практически без ошибок. 
  • Офсайд
    52'
    Вновь Гаджимурадов с правого фланга попытался войти в штрафную площадь, после борьбы с Калининым мяч отскочил обратно на правый фланг Кулакову, боковой арбитр зафиксировал офсайд у капитана "Урала".
  • 51'
    Гаджимурадов попытался войти в штрафную площадь с правой половины поля, Норманн хорошо отработал в обороне и перехватил мяч. 
  • 50'
    Ибрахимай с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • 49'
    Терентьев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Алмквист головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Помазун спокойно выловил его. 
  • 48'
    Алмквист по левому флангу прошёл к штрафной площади, но тут его накрыл Йовичич, который выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    47'
    Кулаков в центре поля нарушил правила против Алмквиста. "Ростов" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, будут ли команды пытаться двигаться быстрее, либо пока всех всё устраивает, а клубы всё же больше будут уповать на какие-то редкие момент или стандарты, чтобы забить, а затем окончательно "закрыться". 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Урал" на своём поле играет вничью с "Ростовом" 0:0. Пока игра у нас получается далеко не самой яркой, но всё же хочется надеяться, что во второй половине матча голы будут, а хозяева поля в атаке начнут играть активнее. Если же команда Игоря Шалимова ничего нового не придумает, она может проиграть и сегодня. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Ростова". Йовичич выполнил подачу к левому углу вратарской, Норманн головой выбил мяч в аут. 
  • 44'
    Гаджимурадов выполнил слабую передачу на правый угол штрафной площади на ход Кулакову, Калинин без всякого труда перехватил мяч. 
  • 43'
    Адамов из глубины поля выполнил длинную передачу на ход Егорычеву по левому флангу, Андрей под давлением Мелёхина не смог зацепиться за мяч. 
  • 42'
    Йовичич в игровом моменте на своей половине поля неудачно столкнулся с Терентьевым, благо всё обошлось без травм. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Адамов в центре поля нарушил правила против Алмквиста. Игроки "Ростова" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 40'
    Кулаков с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Егорычев в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч. 
  • 39'
    Заканчивается постепенно первый тайм, пока всё идёт к тому, что немногочисленные болельщики на "Екатеринбург Арене" не увидят голов по итогам первой половины матча. 
  • 38'
    Норманн с левой половины поля выполнил довольно тонкую передачу к правому углу вратарской на рывок Хасимото, но Помазун прочитал этот момент и при игре на выходе перехватил мяч. 
  • 37'
    Адамов после рывка вперёд по левому флангу выполнил передачу к лицевой линии на левый угол штрафной площади, Егорычев догнал мяч, но с острого угла прострел Андрея пришёлся уже точно в руки Песьякову. 
  • Судья
    36'
    Калинин после рывка по левому флангу в борьбе с Кулаковым заработал угловой, но Артём Любимов показал, что будет удар от ворот. 
  • 35'
    Калинин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Герасимов при игре на перехвате махнул мимо мяча, но всё же Алексей смог смутить Комличенко, который не смог как следует подстроиться под мяч, удар форварда "Ростова" в касание пришёлся выше цели. 
  • 34'
    Егорычев не смог на левом фланге обыграть Мелёхина. Пока совсем ничего в атаке у "Урала" не получается. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Кулаков слишком рьяно боролся за мяч на правом фланге на половине поля "Ростова", правила были нарушены против Норманна. 
  • 32'
    Кулаков с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Баштуш грамотно занял позицию и перехватил мяч. 
  • Опасный момент
    31'
    Норманн сместился в центр с левой половины поля, а затем Матиас пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Помазун в прыжке отбил мяч на левый угол штрафной площади. 
  • 30'
    Терентьев активно работал на правом фланге у углового флажка на половине поля "Урала", но на этот раз в борьбе с Адамовым фланговый защитник "Ростова" не смог заработать угловой. 
  • Угловой
    29'
    Норманн с углового на этот раз выполнил подачу в центр к линии вратарской, в очередной раз борьбу за верховой мяч выиграли игроки "Урала". 
  • 28'
    Калинин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Урала" и вновь ушёл на угловой. 
  • Угловой
    27'
    Норманн с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, игроки "Ростова" сразу же выбили мяч за пределы штрафной площади. 
  • 26'
    Алмквист попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Адамов сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
  • 25'
    Ибрахимай с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Егорычев головой сбросил мяч в центр по линии вратарской, но никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 24'
    Ибрахимай прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Ростова" сыграли внимательно, мяч был перехвачен. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Гаджимурадов перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ростова", правила были нарушены против Норманна. 
  • Угловой
    22'
    Калинин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ростова" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 21'
    Калинин со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Герасимов в борьбе с соперником головой выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Йовичич на левой половине поля нарушил правила против Норманна. "Ростов" тщательно готовится к стандарту. 
  • 19'
    Глебов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Угловой
    18'
    Калинин с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Адамов головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Опасный момент
    17'
    Норманн по левой половине поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Алмквист сбросил мяч к линии штрафной площади на Комличенко, Николай плотно пробил в ближний угол ворот, Помазун в прыжке отбил мяч в Адамова, а затем мяч ушёл на угловой. 
  • Желтая карточка
    16'
    Полузащитник "Урала" Илльдрен Ибрахимай получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Калинина. 
  • 15'
    Из центра поля последовала передача на ход Алмквисту по центру, Понтус убежал от Герасимова, но в своей штрафной площади уже в последний момент успел сыграть Адамов, который в подкате выбил мяч в руки Помазуну. 
  • 14'
    Комличенко на левой половине поля отыгрался с Хасимото, а затем Николай на исполнение пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Помазун без всякого труда поймал мяч. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Осипенко в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Агеева. Игроки "Урала" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 12'
    Калинин при проходе вперёд по левому флангу смог оторваться от Кулакова, но своего капитана грамотно подстраховал Йовичич, который в итоге и перехватил мяч. 
  • 11'
    Агеев попытался разогнать атаку по левому флангу, Гебов успел вернуться назад, в подкате Данил выбил мяч в аут. 
  • Угловой
    10'
    Калинин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Комличенко в борьбе с Рыковым не смог зацепиться за мяч и пробить по воротам. 
  • 9'
    Калинин прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Алмквист в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Урала" и ушёл на угловой. 
  • 8'
    Норманн попытался пройти вперёд по левому флангу, Герасимов грамотно накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
  • 7'
    Сегодня стоило ожидать конечно же медленной игры, пока команды совсем не впечатляют в плане скорости. 
  • 6'
    Гаджимурадов пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 5'
    Пытается "Урал" на своём поле всё же поиграть первым номером, но пока "Ростов" плотно перекрывает все зоны. 
  • 4'
    Начали матч команды в целом достаточно спокойно, пока никто не собирается рисковать, все присматриваются друг к другу. 
  • 3'
    Гаджимурадов сместился в центр с правого фланга, затем Рамазан оставил мяч Агееву, но у Михаила в самый важный момент поехала нога, мяч в итоге перехватили защитники "Ростова". 
  • 2'
    Егорычев попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Глебовым Андрей сыграл неудачно и упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Уралу" обязательно нужно набирать на своём поле хоть какие-то очки, чтобы подтянуться к конкурентам в борьбе за выживание, а иначе с самого начала сезона клуб из Екатеринбурга рискует плотно осесть на последней строчке в турнирной таблице. 
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    14'
    Ибрахимай Илльдрен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч Урал 0:1 Ростов онлайн


Прогнозы на матч Урал 0:1 Ростов

Исход игры
Урал
13.2% (19)
Ничья
44.4% (64)
Ростов
42.4% (61)
Тотал 2.5
Больше
27.46% (39)
Меньше
72.54% (103)
Обе команды забьют
Да
68.31% (97)
Нет
31.69% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41% (59)
1:2 Ростов
19.4% (28)
0:1 Ростов
18.1% (26)
1:0 Урал
6.3% (9)
2:1 Урал
4.9% (7)
0:2 Ростов
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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