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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Урал
 
Позже

Стадион:
Ростов

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панюков Андрей 1 0.2
2. Бикфалви Эрик 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Комличенко Николай 2 (1) 0.4
2. Хасимото Кэнто 1 0.2
3. Осипенко Максим 1 0.2
4. Глебов Данил 1 0.2
5. Баштуш Бартоломеу 0 0
6. Фольмер Кирилл 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Бикфалви Эрик 2 1
2. Герасимов Алексей 3 0
3. Годзюр Ярослав 1 0
4. Мишкич Даниэль 1 0
5. Йовичич Бранко 1 0
6. Егорычев Андрей 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Терентьев Денис 2 0
2. Хаджикадунич Деннис 2 0
3. Мамаев Павел 1 0
4. Полоз Дмитрий 1 0
5. Байрамян Хорен 1 0
6. Баштуш Бартоломеу 1 0
7. Осипенко Максим 1 0
8. Калинин Игорь 1 0
9. Норманн Матиас 1 0
10. Сухомлинов Данила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 0 0 100% (1) 0 0 0
 Ростов 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Урал 0:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:0 Урал Сочи 2:0 Урал Урал 1:1 Нижний Новгород
Урал 0:3 Краснодар Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Урал Урал 2:0 Рубин Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 1:0 Ростов Химки 1:0 Урал Урал 1:1 Ахмат Урал 0:1 Рубин Динамо Москва 2:2 Урал Урал 2:0 Арсенал Тула Спартак Москва 5:1 Урал Урал 1:0 Ротор Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал
Ростов Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Нижний Новгород 1:2 Ростов Ростов 1:3 ЦСКА Москва Химки 1:1 Ростов Ростов 2:4 Зенит
Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов Ростов 1:0 Бейтар Трамп Ростов 1:2 Варда Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов Ростов 0:1 Рубин Ростов 2:3 Спартак Москва

Последние игры между собой

Урал: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 9
Ростов: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 2
Урал 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Ростов 0:0 Урал Премьер-лига Урал 2:2 Ростов Премьер-лига
Ростов 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Ростов Премьер-лига Урал 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Урал Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Ростов Премьер-лига Урал 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Урал Премьер-лига Ростов 3:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 1:1 Ростов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 7 11
3. Рубин Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
4. Локомотив Москва Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
5. Сочи Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
6. ЦСКА Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
7. Нижний Новгород Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9. Краснодар Заявка 5 2 0 3 9 - 8 6
10. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Химки Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
13. Арсенал Тула Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
14. Крылья Советов Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15. Ростов Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
16. Урал Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Уфа Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
14. Химки Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Урал Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Рубин Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Ростов Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Краснодар Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
12. Сочи Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Ахмат Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 5 1 0
2. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
3. Краснодар Кордоба Джон 4 1 1
4. Уфа Агаларов Гамид 4 0 0
5. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3 1
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
4. Краснодар Черников Александр 4 0
5. Урал Бикфалви Эрик 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2021, осталось 2 дня 12 часов 47 минут.



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    • Прогнозы 57
    Урал 19.3% (11)
    X 49.1% (28)
    Ростов 31.6% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Ростов
    3.46
    3.40
    2.32
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Урал - Ростов онлайн


    Прогнозы на матч Урал - Ростов

    Исход игры
    Урал
    19.3% (11)
    Ничья
    49.1% (28)
    Ростов
    31.6% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.82% (17)
    Меньше
    70.18% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    77.19% (44)
    Нет
    22.81% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.4% (27)
    1:2 Ростов
    19.3% (11)
    0:1 Ростов
    10.5% (6)
    1:0 Урал
    8.8% (5)
    2:1 Урал
    8.8% (5)
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