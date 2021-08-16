Россия: Премьер-лига 2021-2022
Урал
Позже
Стадион: Екатеринбург Арена
Ростов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Панюков Андрей
|1
|0.2
|2.
|Бикфалви Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Комличенко Николай
|2 (1)
|0.4
|2.
|Хасимото Кэнто
|1
|0.2
|3.
|Осипенко Максим
|1
|0.2
|4.
|Глебов Данил
|1
|0.2
|5.
|Баштуш Бартоломеу
|0
|0
|6.
|Фольмер Кирилл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бикфалви Эрик
|2
|1
|2.
|Герасимов Алексей
|3
|0
|3.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|4.
|Мишкич Даниэль
|1
|0
|5.
|Йовичич Бранко
|1
|0
|6.
|Егорычев Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терентьев Денис
|2
|0
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|3.
|Мамаев Павел
|1
|0
|4.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|5.
|Байрамян Хорен
|1
|0
|6.
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0
|7.
|Осипенко Максим
|1
|0
|8.
|Калинин Игорь
|1
|0
|9.
|Норманн Матиас
|1
|0
|10.
|Сухомлинов Данила
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Урал
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Ростов
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: +6 =4 -10Урал 0:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:0 Урал Сочи 2:0 Урал Урал 1:1 Нижний Новгород
Ростов Последние 20 матчей: +6 =2 -12Нижний Новгород 1:2 Ростов Ростов 1:3 ЦСКА Москва Химки 1:1 Ростов Ростов 2:4 Зенит
Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов Ростов 1:0 Бейтар Трамп Ростов 1:2 Варда Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов Ростов 0:1 Рубин Ростов 2:3 Спартак Москва
Последние игры между собой
Урал: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 9
Ростов: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 2
Ростов 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Ростов Премьер-лига Урал 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Урал Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Ростов Премьер-лига Урал 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Урал Премьер-лига Ростов 3:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 1:1 Ростов ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|3.
|Рубин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|10.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|15.
|Ростов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|16.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Уфа
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|Химки
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Ростов
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|12.
|Сочи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|5
|1
|0
|2.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|3.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|4
|1
|1
|4.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|4
|0
|0
|5.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
|1
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|3.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|4.
|Краснодар
|Черников Александр
|4
|0
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал - Ростов
Исход игры
Урал
19.3% (11)
Ничья
49.1% (28)
Ростов
31.6% (18)
Тотал 2.5
Больше
29.82% (17)
Меньше
70.18% (40)
Обе команды забьют
Да
77.19% (44)
Нет
22.81% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.4% (27)
1:2 Ростов
19.3% (11)
0:1 Ростов
10.5% (6)
1:0 Урал
8.8% (5)
2:1 Урал
8.8% (5)
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