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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Химки
 
Позже

Стадион:
Нижний Новгород
Химки
Нижний Новгород

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кухарчук Илья 2 0.4
2. Глушаков Денис 2 (1) 0.4
3. Сабович Бесард 0 0
4. Адеми Кемаль 0 0
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гоцук Кирилл 1 0.2
2. Сулейманов Тимур 1 0.2
3. Козлов Алексей 1 0.2
4. Горбунов Игорь 1 0.2
5. Кечкеш Акош 1 0.2
6. Калинский Николай 0 0
7. Масоэро Лукас 0 0
8. Пенчиков Даниил 0 0

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Тихий Дмитрий 3 0
2. Себаи Сенин 2 0
3. Стойинович Душан 2 0
4. Кухарчук Илья 1 0
5. Камышев Илья 1 0
6. Дагерстол Филип 1 0
7. Сабович Бесард 1 0
Нижний Новгород
# Игрок      
1. Нигматуллин Артур 2 0
2. Сапета Александр 1 0
3. Ткачук Денис 1 0
4. Калинский Николай 1 0
5. Горбунов Игорь 1 0
6. Масоэро Лукас 1 0
7. Гоцук Кирилл 1 0
8. Каккоев Никита 1 0
9. Сулейманов Тимур 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 0 50% (2) 0 0 50% (2) 0
 Нижний Новгород 20% (1) 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Химки 1:1 Рубин Сочи 3:0 Химки Химки 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Химки
Химки 1:3 Зенит Химки 1:5 Спартак Москва Химки 2:3 Сочи Рубин 1:0 Химки Химки 0:1 Факел Химки 0:1 Олимп-Долгопрудный Химки 0:0 Сочи Спартак Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Урал Динамо Москва 0:1 Химки Ахмат 3:1 Химки Химки 1:0 Тамбов Зенит 2:0 Химки Рубин 1:3 Химки Химки 1:0 Ростов Ротор 0:0 Химки
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Нижний Новгород 1:2 Ростов Нижний Новгород 1:2 Уфа Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Урал 1:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:0 Сочи ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:3 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Томь 1:1 Нижний Новгород Чертаново 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Химки: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Нижний Новгород: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Нижний Новгород 1:1 Химки Кубок Нижний Новгород 1:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 0:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 1:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион
Химки 1:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 4 2 0 13 - 7 14
2. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
3. Сочи Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
4. Рубин Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
5. Локомотив Москва Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
6. ЦСКА Москва Заявка 6 3 0 3 8 - 6 9
7. Ахмат Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
8. Нижний Новгород Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
10. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
11. Ростов 1:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12. Краснодар Заявка 5 2 0 3 9 - 8 6
13. Химки Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
14. Уфа Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15. Арсенал Тула Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
16. Урал 0:1 Заявка 6 0 1 5 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Зенит Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Ахмат Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
8. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Химки Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14. Уфа Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Урал 0:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
16. Ростов 1:0 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Ростов 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
5. Рубин Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Краснодар Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
13. ЦСКА Москва Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Ахмат Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Урал 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Арсенал Тула Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 5 1 0
2. Зенит Азмун Сердар 5 1 0
3. Уфа Агаларов Гамид 5 1 0
4. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
5. Краснодар Кордоба Джон 4 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3 1
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
4. Краснодар Черников Александр 4 0
5. Урал Бикфалви Эрик 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2021, осталось 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 137
    Химки 73.7% (101)
    X 19.7% (27)
    Нижний Новгород 6.6% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Нижний Новгород
    2.26
    3.40
    4.12
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Химки - Нижний Новгород онлайн


    Прогнозы на матч Химки - Нижний Новгород

    Исход игры
    Химки
    73.7% (101)
    Ничья
    19.7% (27)
    Нижний Новгород
    6.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.82% (46)
    Меньше
    66.18% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    52.94% (72)
    Нет
    47.06% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Химки
    38% (52)
    2:1 Химки
    28.5% (39)
    1:1 Ничья
    19% (26)
    2:0 Химки
    6.6% (9)
    1:2 Нижний Новгород
    3.6% (5)
    0:1 Нижний Новгород
    1.5% (2)
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