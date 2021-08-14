Россия: Премьер-лига 2021-2022
Химки
Позже
Стадион: Арена Химки
Нижний Новгород
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кухарчук Илья
|2
|0.4
|2.
|Глушаков Денис
|2 (1)
|0.4
|3.
|Сабович Бесард
|0
|0
|4.
|Адеми Кемаль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гоцук Кирилл
|1
|0.2
|2.
|Сулейманов Тимур
|1
|0.2
|3.
|Козлов Алексей
|1
|0.2
|4.
|Горбунов Игорь
|1
|0.2
|5.
|Кечкеш Акош
|1
|0.2
|6.
|Калинский Николай
|0
|0
|7.
|Масоэро Лукас
|0
|0
|8.
|Пенчиков Даниил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тихий Дмитрий
|3
|0
|2.
|Себаи Сенин
|2
|0
|3.
|Стойинович Душан
|2
|0
|4.
|Кухарчук Илья
|1
|0
|5.
|Камышев Илья
|1
|0
|6.
|Дагерстол Филип
|1
|0
|7.
|Сабович Бесард
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нигматуллин Артур
|2
|0
|2.
|Сапета Александр
|1
|0
|3.
|Ткачук Денис
|1
|0
|4.
|Калинский Николай
|1
|0
|5.
|Горбунов Игорь
|1
|0
|6.
|Масоэро Лукас
|1
|0
|7.
|Гоцук Кирилл
|1
|0
|8.
|Каккоев Никита
|1
|0
|9.
|Сулейманов Тимур
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химки
|0
|50% (2)
|0
|0
|50% (2)
|0
|Нижний Новгород
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: +6 =4 -10Химки 1:1 Рубин Сочи 3:0 Химки Химки 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Химки
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +10 =3 -7Нижний Новгород 1:2 Ростов Нижний Новгород 1:2 Уфа Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Урал 1:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:0 Сочи ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:3 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Томь 1:1 Нижний Новгород Чертаново 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Химки: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Нижний Новгород: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|3.
|Рубин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|10.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|15.
|Ростов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|16.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Уфа
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|Химки
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Рубин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Ростов
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|12.
|Сочи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|5
|1
|0
|2.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|3.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|4
|1
|1
|4.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|4
|0
|0
|5.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
|1
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|3.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|4.
|Краснодар
|Черников Александр
|4
|0
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки - Нижний Новгород
Исход игры
Химки
73.2% (41)
Ничья
19.6% (11)
Нижний Новгород
7.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (21)
Меньше
62.5% (35)
Обе команды забьют
Да
57.14% (32)
Нет
42.86% (24)
Популярный счёт
1:0 Химки
33.9% (19)
2:1 Химки
32.1% (18)
1:1 Ничья
19.6% (11)
2:0 Химки
7.1% (4)
1:2 Нижний Новгород
5.4% (3)
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