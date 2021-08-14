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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Химки
 
Позже

Стадион:
Нижний Новгород

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кухарчук Илья 2 0.4
2. Глушаков Денис 2 (1) 0.4
3. Сабович Бесард 0 0
4. Адеми Кемаль 0 0
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гоцук Кирилл 1 0.2
2. Сулейманов Тимур 1 0.2
3. Козлов Алексей 1 0.2
4. Горбунов Игорь 1 0.2
5. Кечкеш Акош 1 0.2
6. Калинский Николай 0 0
7. Масоэро Лукас 0 0
8. Пенчиков Даниил 0 0

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Тихий Дмитрий 3 0
2. Себаи Сенин 2 0
3. Стойинович Душан 2 0
4. Кухарчук Илья 1 0
5. Камышев Илья 1 0
6. Дагерстол Филип 1 0
7. Сабович Бесард 1 0
Нижний Новгород
# Игрок      
1. Нигматуллин Артур 2 0
2. Сапета Александр 1 0
3. Ткачук Денис 1 0
4. Калинский Николай 1 0
5. Горбунов Игорь 1 0
6. Масоэро Лукас 1 0
7. Гоцук Кирилл 1 0
8. Каккоев Никита 1 0
9. Сулейманов Тимур 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 0 50% (2) 0 0 50% (2) 0
 Нижний Новгород 20% (1) 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Химки 1:1 Рубин Сочи 3:0 Химки Химки 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Химки
Химки 1:3 Зенит Химки 1:5 Спартак Москва Химки 2:3 Сочи Рубин 1:0 Химки Химки 0:1 Факел Химки 0:1 Олимп-Долгопрудный Химки 0:0 Сочи Спартак Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Урал Динамо Москва 0:1 Химки Ахмат 3:1 Химки Химки 1:0 Тамбов Зенит 2:0 Химки Рубин 1:3 Химки Химки 1:0 Ростов Ротор 0:0 Химки
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Нижний Новгород 1:2 Ростов Нижний Новгород 1:2 Уфа Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Урал 1:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:0 Сочи ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:3 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Томь 1:1 Нижний Новгород Чертаново 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Химки: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Нижний Новгород: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Нижний Новгород 1:1 Химки Кубок Нижний Новгород 1:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 0:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 1:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион
Химки 1:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 7 11
3. Рубин Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
4. Локомотив Москва Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
5. Сочи Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
6. ЦСКА Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
7. Нижний Новгород Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9. Краснодар Заявка 5 2 0 3 9 - 8 6
10. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Химки Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
13. Арсенал Тула Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
14. Крылья Советов Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15. Ростов Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
16. Урал Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Уфа Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
14. Химки Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Урал Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Рубин Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Ростов Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Краснодар Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
12. Сочи Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Ахмат Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 5 1 0
2. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
3. Краснодар Кордоба Джон 4 1 1
4. Уфа Агаларов Гамид 4 0 0
5. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3 1
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
4. Краснодар Черников Александр 4 0
5. Урал Бикфалви Эрик 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2021, осталось 2 дня 14 часов 47 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Химки 73.2% (41)
    X 19.6% (11)
    Нижний Новгород 7.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Нижний Новгород
    2.15
    3.35
    3.98
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Химки - Нижний Новгород онлайн


    Прогнозы на матч Химки - Нижний Новгород

    Исход игры
    Химки
    73.2% (41)
    Ничья
    19.6% (11)
    Нижний Новгород
    7.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (21)
    Меньше
    62.5% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (32)
    Нет
    42.86% (24)
    Популярный счёт
    1:0 Химки
    33.9% (19)
    2:1 Химки
    32.1% (18)
    1:1 Ничья
    19.6% (11)
    2:0 Химки
    7.1% (4)
    1:2 Нижний Новгород
    5.4% (3)
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