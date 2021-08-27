Россия: Премьер-лига 2021-2022
Динамо Москва
1:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: ВТБ Арена
Локомотив Москва
0:1
23' ГолСмолов Фёдор
29' Желтая карточкаРыбус Мацей
33' Желтая карточкаЖемалетдинов Рифат
1:1
41' ГолШиманьски Себастиан
47' Желтая карточкаШиманьски Себастиан
64' Желтая карточкаБаринов Дмитрий
90' Желтая карточкаБека Алексис
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
18
Ордец
Иван
74
Фомин
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Савин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
Ход матча
23'
0:1
29'
41'
64'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
11 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
45 Владение мячом, % 55
-
1 Голы 1
-
11 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|4 (3)
|0.67
|2.
|Шиманьски Себастиан
|3
|0.5
|3.
|Тюкавин Константин
|2
|0.33
|4.
|Захарян Арсен
|1
|0.17
|5.
|Скопинцев Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Смолов Фёдор
|6 (1)
|1
|2.
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0.5
|3.
|Лисакович Виталий
|1
|0.17
|4.
|Куликов Даниил
|0
|0
|5.
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|6.
|Миранчук Антон
|0
|0
|7.
|Мурило Серкейра
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лашальт Диего
|3
|0
|2.
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|3.
|Ордец Иван
|2
|0
|4.
|Фомин Даниил
|2
|0
|5.
|Скопинцев Дмитрий
|2
|0
|6.
|Шиманьски Себастиан
|2
|0
|7.
|Варела Гильермо
|1
|0
|8.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|9.
|Макаров Денис
|1
|0
|10.
|Захарян Арсен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баринов Дмитрий
|4
|1
|2.
|Куликов Даниил
|3
|0
|3.
|Рыбус Мацей
|2
|0
|4.
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|5.
|Кастро Пабло
|2
|0
|6.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|7.
|Камано Франсуа
|2
|0
|8.
|Гилерме Маринато
|1
|0
|9.
|Едвай Тин
|1
|0
|10.
|Лисакович Виталий
|1
|0
|11.
|Магкеев Станислав
|1
|0
|12.
|Мурило Серкейра
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|Локомотив Москва
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8Урал 0:1 Динамо Москва Ахмат 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва Уфа 2:3 Динамо Москва
Ростов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Будафок Динамо Москва 0:2 МТК Динамо Москва 0:2 Яблонец Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки Ротор 0:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:2 Урал Крылья Советов 2:0 Динамо Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4Локомотив Москва 2:1 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Зенит Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва
Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Локомотив Москва: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:4 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:2 Динамо Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:1 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 7
|14
|2.
|Динамо Москва
|1:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Сочи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|4.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Рубин
|0:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Краснодар
|1:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 6
|9
|8.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|12.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|Урал
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Рубин
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Ахмат
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Краснодар
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Динамо Москва
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|1:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|4.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Рубин
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Краснодар
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|14.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|2.
|Зенит
|Азмун Сердар
|5
|1
|0
|3.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|5
|1
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|4
|1
|2
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|4
|1
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|3.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|4.
|Краснодар
|Черников Александр
|4
|0
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва
Исход игры
Динамо Москва
30.1% (43)
Ничья
52.4% (75)
Локомотив Москва
17.5% (25)
Тотал 2.5
Больше
39.01% (55)
Меньше
60.99% (86)
Обе команды забьют
Да
82.27% (116)
Нет
17.73% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.7% (61)
2:1 Динамо Москва
17.5% (25)
1:0 Динамо Москва
9.8% (14)
1:2 Локомотив Москва
9.1% (13)
2:2 Ничья
7.7% (11)
0:1 Локомотив Москва
4.2% (6)
1:3 Локомотив Москва
2.1% (3)
3:2 Динамо Москва
1.4% (2)
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