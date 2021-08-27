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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Москва
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Локомотив Москва
0'
0:1
23' Гол
Смолов Фёдор
29' Желтая карточка
Рыбус Мацей
33' Желтая карточка
Жемалетдинов Рифат
1:1
41' Гол
Шиманьски Себастиан
47' Желтая карточка
Шиманьски Себастиан
64' Желтая карточка
Баринов Дмитрий
90' Желтая карточка
Бека Алексис
90'+4
Ордец попадает в перекладину
Тюкавин упускает момент
ВАР на предмет пенальти в ворота...
1:1. Себастиан Шиманьски
Сэйв Гилерме и спасение Ордеца
0:1. Федор Смолов
Камано попадает в штангу
1
Шунин
Антон
2
Варела
Гильермо
5
Бальбуэна
Фабиан
18
Ордец
Иван
93
Лашальт
Диего
8
Моро
Никола
25
Макаров
Денис
53
Шиманьски
Себастиан
74
Фомин
Даниил
47
Захарян
Арсен
70
Тюкавин
Константин
1
Гилерме
Маринато
2
Живоглядов
Дмитрий
16
Едвай
Тин
3
Кастро
Пабло
31
Рыбус
Мацей
17
Жемалетдинов
Рифат
6
Баринов
Дмитрий
69
Куликов
Даниил
94
Рыбчинский
Дмитрий
9
Смолов
Фёдор
25
Камано
Франсуа
Динамо Москва
4-1-4-1
Локомотив Москва
4-4-2

Ход матча

23'
0:1
Смолов Фёдор
29'
 
Рыбус Мацей
33'
 
Жемалетдинов Рифат
41'
Шиманьски Себастиан
(Захарян Арсен)
1:1
47'
Шиманьски Себастиан
 
64'
 
Баринов Дмитрий
73'
 
Бека Алексис
Живоглядов Дмитрий
75'
Скопинцев Дмитрий
Шиманьски Себастиан
 
81'
Грулёв Вячеслав
Тюкавин Константин
 
87'
 
Ненахов Максим
Жемалетдинов Рифат
87'
 
Лисакович Виталий
Куликов Даниил
88'
Нжи Клинтон Муа
Макаров Денис
 
90'
 
Бека Алексис

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 45 Владение мячом, % 55
  • 1 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 4 (3) 0.67
2. Шиманьски Себастиан 3 0.5
3. Тюкавин Константин 2 0.33
4. Захарян Арсен 1 0.17
5. Скопинцев Дмитрий 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смолов Фёдор 6 (1) 1
2. Жемалетдинов Рифат 3 0.5
3. Лисакович Виталий 1 0.17
4. Куликов Даниил 0 0
5. Крыховяк Гжегож 0 0
6. Миранчук Антон 0 0
7. Мурило Серкейра 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Лашальт Диего 3 0
2. Паршивлюк Сергей 2 0
3. Ордец Иван 2 0
4. Фомин Даниил 2 0
5. Скопинцев Дмитрий 2 0
6. Шиманьски Себастиан 2 0
7. Варела Гильермо 1 0
8. Бальбуэна Фабиан 1 0
9. Макаров Денис 1 0
10. Захарян Арсен 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Баринов Дмитрий 4 1
2. Куликов Даниил 3 0
3. Рыбус Мацей 2 0
4. Зе Луиш Жозе 2 0
5. Кастро Пабло 2 0
6. Жемалетдинов Рифат 2 0
7. Камано Франсуа 2 0
8. Гилерме Маринато 1 0
9. Едвай Тин 1 0
10. Лисакович Виталий 1 0
11. Магкеев Станислав 1 0
12. Мурило Серкейра 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 0 22.22% (2) 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1)
 Локомотив Москва 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 44.44% (4)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Урал 0:1 Динамо Москва Ахмат 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва Уфа 2:3 Динамо Москва
Ростов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Будафок Динамо Москва 0:2 МТК Динамо Москва 0:2 Яблонец Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки Ротор 0:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:2 Урал Крылья Советов 2:0 Динамо Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Локомотив Москва 2:1 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Зенит Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва
Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Локомотив Москва: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Товарищеские матчи Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:4 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:2 Динамо Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 4 2 0 13 - 7 14
2. Динамо Москва 1:1 Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Сочи Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
4. Локомотив Москва 1:1 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5. Рубин 0:1 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Краснодар 1:0 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
7. ЦСКА Москва Заявка 6 3 0 3 8 - 6 9
8. Ахмат Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
9. Нижний Новгород Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
11. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
12. Химки Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Ростов Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Арсенал Тула Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
16. Урал Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Рубин 0:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Зенит Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Ахмат Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Краснодар 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Динамо Москва 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Уфа Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Урал Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 1:1 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Ростов Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Нижний Новгород Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Локомотив Москва 1:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Рубин 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
8. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Краснодар 1:0 Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
13. ЦСКА Москва Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Ахмат Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Арсенал Тула Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
2. Зенит Азмун Сердар 5 1 0
3. Уфа Агаларов Гамид 5 1 0
4. Краснодар Кордоба Джон 4 1 2
5. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 1
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
4. Краснодар Черников Александр 4 0
5. Урал Бикфалви Эрик 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 90'
    Фёдор Смолов поборолся за мяч на правом фланге и добился права на аут. 
  • 90'
    Арсен Захарян пробивает со штрафного, отправляя мяч над стенкой в правый угол, но Маринато Гилерме разбирается.  
  • Желтая карточка
    90'
    Бека Бека нарушает правила перед своей штрафной площадкой, толкая Скопинцева. Жёлтая карточка для футболиста "Локомотива" и опасный стандарт для "Динамо". 
  • Дополнительное время
    90'
    +5 минут. 
  • 89'
    Дмитрий Баринов добирается до штрафной площадки через центральную зону и пробивает низом - мяч разминается со створом. 
  • Замена
    88'
    Перестановка и у "Динамо". Выходит Клинтон Нжи, меняя Дениса Макарова. 
  • Замена
    87'
    Двойная замена у "Локомотива". Вместо Жемалетдинова и Куликова выходят Ненахов и Лисакович. 
  • Травма, повреждение
    86'
    Кирилл Левников останавливает матч, так как сразу два футболиста оказались на газоне - Дмитрий Баринов и Диего Лашальт. 
  • Офсайд
    85'
    Поднят флажок лайнсмена, сообщая о положении "вне игры", в котором оказался Денис Макаров. 
  • 84'
    Даниил Фомин сместился на левый фланг, получил мяч и выполнил прострел в штрафную площадь, но гости отбились. 
  • Замена
    83'
    В составе "Динамо" состоялась замена. Вместо Тюкавина на поле вышел Грулёв. 
  • 82'
    Фёдор Смолов прошёл по левому флангу и попытался войти в штрафную площадь, но против этого оказался Фабиан Бальбуэна, успешно сыгравший в отборе. 
  • Фол, нарушение
    81'
    Лашальт нарушает правила на чужой половине поля, толкая в спину Жемалетдинова на левом фланге. 
  • 79'
    Всё в порядке с защитником "Динамо", под аплодисменты он возвращается на поле и хозяева снова идут в атаку. 
  • Травма, повреждение
    78'
    Снова пострадал Ордец, уже второе единоборство в чужой штрафной площади завершается для Ивана повреждением. 
  • Штанга
    77'
    Штрафной исполняют хозяева. Бальбуэна выигрывает воздух и делает скидку во вратарскую, откуда пробивает Иван Ордец и попадает в каркас ворот. 
  • Замена
    76'
    Первая замена в составе "Динамо". Ушёл Шиманьски, а вместо него появился Скопинцев. 
  • Угловой
    75'
    Наступление "Динамо" завершается назначением очередного углового удара, которые пока опасными не получаются. 
  • Замена
    74'
    И всё-таки не может продолжить поединок Дмитрий Живоглядов, повредил мышцу, в результате чего его заменил Бека Бека. 
  • 73'
    Живоглядов продолжил матч. "Динамо" провело контратаку, которую не сумел завершить ударом Макаров, завозившись с мячом в штрафной площади. 
  • Травма, повреждение
    72'
    Возникает пауза, связана она с повреждением Дмитрия Живоглядова, который уже получает медицинскую помощь. 
  • Угловой
    71'
    Борьба на втором этаже во время стандартного положения вновь остаётся за футболистами "Локомотива", на сей раз Камано снял верх. 
  • Опасный момент
    70'
    Фомин подаёт с правого фланга в штрафную и находит Макарова, который уже готов был пробивать, но лишь сумел перекинуть одного соперника, а потом второй выбил мяч на корнер. 
  • 69'
    Атака "Динамо" завершается ударом Моро с подбора, получается сильно, но гораздо выше ворот. 
  • 68'
    Маринато Гилерме получил мяч от своих защитников, выдержал паузу, дождался прессинга со стороны Тюкавина и выбил игровой снаряд в район центра поля. 
  • 67'
    Диего Лашальт попытался пройти по левому флангу, но слишком сильно пробросил мяч себе на ход, выпустив его за боковую линию. 
  • 66'
    Хозяева заработали аут на левом фланге. Лашальт быстро выполнил вбрасывание и "Динамо" начинает розыгрыш очередного позиционного наступления. 
  • Желтая карточка
    64'
    Дмитрий Баринов жёстко играет против Себастиана Шиманьски, налетая на оппонента сзади, после чего получает "горчичник". 
  • Угловой
    63'
    Два корнера подряд исполнили "динамовцы", но ни один из них к опасности воротам Маринато Гилерме не привёл. 
  • Угловой
    62'
    Пабло дотягивается до мяча в своей штрафной площадке и переводит его за лицевую линию, поднимая над воротами. 
  • 61'
    Живоглядов подключается к атаке правым флангом, получает мяч и выполняет кросс - круглый от Лашальта уходит за боковую линию. 
  • 60'
    Ровно час игрового времени позади, по-прежнему ничья и до сих пор не было замен, что понятно, ведь войти в такой поединок будет невероятно сложно. 
  • 59'
    Корнер в исполнении "Динамо" с левого фланга обошёлся без остроты, "железнодорожники" выбили мяч за боковую линию. 
  • Угловой
    58'
    Живоглядов догнал Макарова в своей штрафной площадке и выбил мяч за лицевую линию. 
  • Травма, повреждение
    57'
    После последнего эпизода медицинская помощь потребовалась Маринато Гилерме, но ничего серьёзного с голкипером "Локомотива" не случилось. 
  • Опасный момент
    56'
    ОЙ-ОЙ-ОЙ! Тюкавин упускает убойнейший момент - Захарян пробивает с правого края штрафной площади, Гилерме отбивает, после чего стреляет с линии вратарской Константин и не попадает в створ. 
  • Видеоповтор
    55'
    Эпизод с падением Тюкавина посмотрели и приняли решение - фола не было, а вот положение "вне игры" было. 
  • Опасный момент
    54'
    ОПАСНО! Денис Макаров встретился с мячом в штрафной площадке, убрал нескольких соперников, пробил с левой в правый нижний угол и не попал. 
  • Судья
    53'
    Фомин выполняет передачу в центр штрафной на Тюкавина, Константин принимает мяч, а потом падает, но Кирилл Левников показывает, что нужно подниматься. 
  • Угловой
    52'
    Корнер в исполнении "Динамо" опасным не получился, борьбу на втором этаже сумел выиграть Мацей Рыбус. 
  • Опасный момент
    51'
    Захарян в очередной раз входит в штрафную площадь, смещается в центр и пробивает - мяч от ноги Едвая уходит на угловой. 
  • 50'
    Фёдор Смолов получает мяч на правом фланге и выполняет прострел в сторону ворот - в руках Антона Шунина игровой снаряд. 
  • 49'
    Картина первого тайма повторяется. "Динамо" устанавливает контроль над мячом, а "Локомотив" отходит всей командой на свою часть поля. 
  • Желтая карточка
    48'
    Первая жёлтая карточка для футболиста "Динамо", Себастиан Шиманьски её получает за грубое нарушение правил. 
  • 47'
    Макаров попытался пройти по правому флангу, но мяч у него отобрали. Денис продолжает действовать активно. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Московское дерби возобновляется. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток Кирилла Левникова отправляет команды в раздевалки, пока 1-1. 
  • 45'
    По одной неточной подаче исполнили команды. У "Локомотива" отметился Камано, навесив справа, а у "Динамо" Лашальт, выполнив кросс слева. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • 44'
    Наступление "Динамо" завершается дальним ударом Даниила Фомина, после которого мяч разминается с владениями Гилерме. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Захарян решает повторить подвиг Шиманьски, пробивая из-за штрафной - попадает в соперника, а потом ещё и правила нарушает. 
  • 42'
    Настойчивы были "динамовцы" в плане дальних ударов, и вот их усилия не проходят зря, до перерыва хозяева устанавливают равновесие в счёте. 
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ШИМАНЬСКИ!!! Себастиан получает мяч перед штрафной площадкой и решает пробить - правильный выбор, мяч отправляется точно в правый нижний угол. 
  • 40'
    Камано принимает мяч в штрафной площадке после кросса партнёра с правого фланга, но тут же на отбой играет Бальбуэна. 
  • 39'
    Теперь уже Арсен Захарян самостоятельно завершает атаку ударом, пробивая из-под защитника с левого края штрафной площади, но в створ не попадает. 
  • Опасный момент
    38'
    Захарян выполняет подачу в центр штрафной с левого фланга на Тюкавина, который не справляется с приёмом и дело до удара не доводит. 
  • Опасный момент
    37'
    ГИЛЕРМЕ! Макаров получает мяч на правом крае штрафной площадки и пробивает с левой ноги в ближний угол, но Маринато реагирует. 
  • Угловой
    36'
    Без остроты обходится и корнер в исполнении "Динамо" с левого фланга - Гилерме выдвинулся к правой штанге и игровой снаряд забрал. 
  • Желтая карточка
    35'
    Жемалетдинов позволил Фомину себя обокрасть, а потом вынужден был ронять оппонента на газон, за что и увидел перед собой карту жёлтого цвета. 
  • Угловой
    34'
    Корнер исполнили гости - сразу пробить не получилось, да и после подбора и кросса с левого края удар в створ тоже не состоялся, произошла лишь скидка, с которой справился Шунин. 
  • 33'
    Фёдор Смолов получил мяч на левом фланге и попытался добраться до штрафной площадки, но обыграть один в один Гильермо Варелу не сумел. 
  • Офсайд
    32'
    Поднят флажок лайнсмена и рука главного арбитра, а дело в том, что Франсуа Камано не выдержал линию и оказался в положении "вне игры" на правом фланге. 
  • 31'
    Маринато Гилерме надёжно играет на выходе, забирая мяч после навеса Диего Лашальта с левого фланга. 
  • Желтая карточка
    29'
    Рыбус нарушает правила в борьбе с Макаровым, попадая в голову соперника локтем - жёлтая карточка не заставила себя долго ждать. 
  • Травма, повреждение
    28'
    После предыдущего эпизода Иван Ордец получил болезненный удар в голову. Пользуясь паузой, режиссёры показали нам российского хоккеиста Александра Овечкина, который переживает за "Динамо" и сидит с клубным шарфиком. 
  • Угловой
    27'
    Два корнера подряд с правого фланга исполнили хозяева. Второй завершился ударом Ордеца головой, после которого мяч пролетел выше перекладины. 
  • Фол, нарушение
    26'
    И ещё одна остановка возникла, снова по причине фола. Камано толкнул в спину Моро, сыгравшего на опережение. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Куликов отбирает мяч у Шиманьнски, но делает это при помощи фола. Арбитр находился рядом и нарушение правил зафиксировал. 
  • 24'
    Заслуженный гол забивает "Локомотив", перехватив инициативу у активно начавших "динамовцев". Теперь ждём ответ хозяев. 
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! СМОЛОВ!!! Фёдор получает мяч в штрафной площадке. Делает делает ложный замах левой ногой, а потом подрабатывает под правую и стреляет низом в левый угол. 
  • Штанга
    22'
    ОПАСНО! Камано пробивает по воротам, Шунин мяча касается и переводит его в каркас, после чего круглый отлетает в поле. 
  • 21'
    А вот это неплохо. Рифат Жемалетдинов получает мяч перед штрафной площадкой, а вместе с ним и пространство. Подрабатывает под правую и пробивает на исполнение, но в створ не попадает. 
  • Угловой
    20'
    Ещё один кросс от Рыбуса, на сей раз с углового с левого фланга, после чего пробивает Пабло, но мимо цели пролетает круглый. 
  • 19'
    Рыбус получает мяч от Рыбчинского на левом фланге и выполняет подачу в район ближней штанги, где дежурит Бальбуэна и выбивает игровой снаряд в аут. 
  • 18'
    Второй дальний удар от Дениса Макарова после смещения с правого фланга в центр, но снова мяч уходит слишком далеко от створа. 
  • 17'
    Денис Макаров добрался до лицевой линии на правом фланге и выполнил подачу с правой ноги, но получилось неопасно, прямо в руки Гилерме. 
  • 16'
    "Локомотив" попытался провести атаку через центральную зону при помощи заброса, но вовремя вышел Антон Шунин и мяч выбил. 
  • 15'
    Куликов увлёкся дриблингом в центре поля и потерял мяч, но подстраховал Баринов, отобрав игровой снаряд у Тюкавина. 
  • 14'
    "Локомотив" забирает мяч, но пока в атаку не торопится, предпочитая устроить перепасовку перед своей штрафной площадью. 
  • 12'
    Макаров получает мяч на правом фланге, подрабатывает под левую и подаёт - Пабло в падении выбивает мяч за боковую линию. 
  • 11'
    Диего Лашальт попытался пройти по левому флангу, но затянул с решением и, позволив Живоглядову себя догнать, вынужден был выполнить пас назад. 
  • 10'
    Смолов теряет мяч в центре поля, "Динамо" тут же проводит атаку, которую дальним и неточным ударом завершает Арсен Захарян. 
  • 9'
    Бальбуэна успешно играет в отборе на правом фланге, отбирая мяч у Камано и не позволяя сопернику провести контратаку. 
  • Опасный момент
    8'
    Даниил Фомин получает мяч перед штрафной площадкой и пробивает по воротам низом, но в створ не попадает. Гилерме уже не реагировал, провожая игровой снаряд взглядом. 
  • 7'
    Достаточно активно начинают "динамовцы", на правах хозяев действуют первым номером и проводят атаку за атакой. "Локо" пока вынужден уделять внимание обороне. 
  • Угловой
    6'
    Первый корнер в матче мы увидели, его подали хозяева. Из штрафной площади никто пробить не смог, а вот из дуги выстрелил Макаров, отправив мяч на трибуны. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Денис Макаров нарушил правила на Рифате Жемалетдинове и получил предупреждение, но пока устное. 
  • 4'
    Денис Макаров сместился с правого фланга ближе к центру и пробил с левой ноги, отправив мяч слишком высоко. 
  • Офсайд
    3'
    Атака "Локомотива" ничем опасным не завершилась, Рыбчинский выпустил мяч за лицевую линию, а потом судья дал свисток, сообщив об офсайде. 
  • 2'
    Себастиан Шиманьски выполнил прострел в штрафную площадь с правого фланга и нашёл лишь соперников. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Кирилл Левников даёт свисток и мы начинаем! 
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Где смотреть матч Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва онлайн


Прогнозы на матч Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва

Исход игры
Динамо Москва
30.1% (43)
Ничья
52.4% (75)
Локомотив Москва
17.5% (25)
Тотал 2.5
Больше
39.01% (55)
Меньше
60.99% (86)
Обе команды забьют
Да
82.27% (116)
Нет
17.73% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.7% (61)
2:1 Динамо Москва
17.5% (25)
1:0 Динамо Москва
9.8% (14)
1:2 Локомотив Москва
9.1% (13)
2:2 Ничья
7.7% (11)
0:1 Локомотив Москва
4.2% (6)
1:3 Локомотив Москва
2.1% (3)
3:2 Динамо Москва
1.4% (2)
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