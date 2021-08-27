Дмитрий Баринов добирается до штрафной площадки через центральную зону и пробивает низом - мяч разминается со створом.

Бека Бека нарушает правила перед своей штрафной площадкой, толкая Скопинцева. Жёлтая карточка для футболиста "Локомотива" и опасный стандарт для "Динамо".

Арсен Захарян пробивает со штрафного, отправляя мяч над стенкой в правый угол, но Маринато Гилерме разбирается.

Фёдор Смолов поборолся за мяч на правом фланге и добился права на аут.

Макаров попытался пройти по правому флангу, но мяч у него отобрали. Денис продолжает действовать активно.

Первая жёлтая карточка для футболиста "Динамо", Себастиан Шиманьски её получает за грубое нарушение правил.

Картина первого тайма повторяется. "Динамо" устанавливает контроль над мячом, а "Локомотив" отходит всей командой на свою часть поля.

Фёдор Смолов получает мяч на правом фланге и выполняет прострел в сторону ворот - в руках Антона Шунина игровой снаряд.

Захарян в очередной раз входит в штрафную площадь, смещается в центр и пробивает - мяч от ноги Едвая уходит на угловой.

Корнер в исполнении "Динамо" опасным не получился, борьбу на втором этаже сумел выиграть Мацей Рыбус.

Фомин выполняет передачу в центр штрафной на Тюкавина, Константин принимает мяч, а потом падает, но Кирилл Левников показывает, что нужно подниматься.

ОПАСНО! Денис Макаров встретился с мячом в штрафной площадке, убрал нескольких соперников, пробил с левой в правый нижний угол и не попал.

Эпизод с падением Тюкавина посмотрели и приняли решение - фола не было, а вот положение "вне игры" было.

ОЙ-ОЙ-ОЙ! Тюкавин упускает убойнейший момент - Захарян пробивает с правого края штрафной площади, Гилерме отбивает, после чего стреляет с линии вратарской Константин и не попадает в створ.

После последнего эпизода медицинская помощь потребовалась Маринато Гилерме, но ничего серьёзного с голкипером "Локомотива" не случилось.

Живоглядов догнал Макарова в своей штрафной площадке и выбил мяч за лицевую линию.

Корнер в исполнении "Динамо" с левого фланга обошёлся без остроты, "железнодорожники" выбили мяч за боковую линию.

Ровно час игрового времени позади, по-прежнему ничья и до сих пор не было замен, что понятно, ведь войти в такой поединок будет невероятно сложно.

Живоглядов подключается к атаке правым флангом, получает мяч и выполняет кросс - круглый от Лашальта уходит за боковую линию.

Пабло дотягивается до мяча в своей штрафной площадке и переводит его за лицевую линию, поднимая над воротами.

Два корнера подряд исполнили "динамовцы", но ни один из них к опасности воротам Маринато Гилерме не привёл.

Дмитрий Баринов жёстко играет против Себастиана Шиманьски, налетая на оппонента сзади, после чего получает "горчичник".

Хозяева заработали аут на левом фланге. Лашальт быстро выполнил вбрасывание и "Динамо" начинает розыгрыш очередного позиционного наступления.

Диего Лашальт попытался пройти по левому флангу, но слишком сильно пробросил мяч себе на ход, выпустив его за боковую линию.

Маринато Гилерме получил мяч от своих защитников, выдержал паузу, дождался прессинга со стороны Тюкавина и выбил игровой снаряд в район центра поля.

Атака "Динамо" завершается ударом Моро с подбора, получается сильно, но гораздо выше ворот.

Фомин подаёт с правого фланга в штрафную и находит Макарова, который уже готов был пробивать, но лишь сумел перекинуть одного соперника, а потом второй выбил мяч на корнер.

Борьба на втором этаже во время стандартного положения вновь остаётся за футболистами "Локомотива", на сей раз Камано снял верх.

Возникает пауза, связана она с повреждением Дмитрия Живоглядова, который уже получает медицинскую помощь.

Живоглядов продолжил матч. "Динамо" провело контратаку, которую не сумел завершить ударом Макаров, завозившись с мячом в штрафной площади.

И всё-таки не может продолжить поединок Дмитрий Живоглядов, повредил мышцу, в результате чего его заменил Бека Бека.

Наступление "Динамо" завершается назначением очередного углового удара, которые пока опасными не получаются.

Первая замена в составе "Динамо". Ушёл Шиманьски, а вместо него появился Скопинцев.

Штрафной исполняют хозяева. Бальбуэна выигрывает воздух и делает скидку во вратарскую, откуда пробивает Иван Ордец и попадает в каркас ворот.

Снова пострадал Ордец, уже второе единоборство в чужой штрафной площади завершается для Ивана повреждением.

Всё в порядке с защитником "Динамо", под аплодисменты он возвращается на поле и хозяева снова идут в атаку.

Лашальт нарушает правила на чужой половине поля, толкая в спину Жемалетдинова на левом фланге.

Фёдор Смолов прошёл по левому флангу и попытался войти в штрафную площадь, но против этого оказался Фабиан Бальбуэна, успешно сыгравший в отборе.

В составе "Динамо" состоялась замена. Вместо Тюкавина на поле вышел Грулёв.

Даниил Фомин сместился на левый фланг, получил мяч и выполнил прострел в штрафную площадь, но гости отбились.

Поднят флажок лайнсмена, сообщая о положении "вне игры", в котором оказался Денис Макаров.

Кирилл Левников останавливает матч, так как сразу два футболиста оказались на газоне - Дмитрий Баринов и Диего Лашальт.

Двойная замена у "Локомотива". Вместо Жемалетдинова и Куликова выходят Ненахов и Лисакович.

Перестановка и у "Динамо". Выходит Клинтон Нжи, меняя Дениса Макарова.

Первый тайм

— Свисток Кирилла Левникова отправляет команды в раздевалки, пока 1-1.

45' По одной неточной подаче исполнили команды. У "Локомотива" отметился Камано, навесив справа, а у "Динамо" Лашальт, выполнив кросс слева.

45' +1 минута.

44' Наступление "Динамо" завершается дальним ударом Даниила Фомина, после которого мяч разминается с владениями Гилерме.

43' Захарян решает повторить подвиг Шиманьски, пробивая из-за штрафной - попадает в соперника, а потом ещё и правила нарушает.

42' Настойчивы были "динамовцы" в плане дальних ударов, и вот их усилия не проходят зря, до перерыва хозяева устанавливают равновесие в счёте.

41' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ШИМАНЬСКИ!!! Себастиан получает мяч перед штрафной площадкой и решает пробить - правильный выбор, мяч отправляется точно в правый нижний угол.

40' Камано принимает мяч в штрафной площадке после кросса партнёра с правого фланга, но тут же на отбой играет Бальбуэна.

39' Теперь уже Арсен Захарян самостоятельно завершает атаку ударом, пробивая из-под защитника с левого края штрафной площади, но в створ не попадает.

38' Захарян выполняет подачу в центр штрафной с левого фланга на Тюкавина, который не справляется с приёмом и дело до удара не доводит.

37' ГИЛЕРМЕ! Макаров получает мяч на правом крае штрафной площадки и пробивает с левой ноги в ближний угол, но Маринато реагирует.

36' Без остроты обходится и корнер в исполнении "Динамо" с левого фланга - Гилерме выдвинулся к правой штанге и игровой снаряд забрал.

35' Жемалетдинов позволил Фомину себя обокрасть, а потом вынужден был ронять оппонента на газон, за что и увидел перед собой карту жёлтого цвета.

34' Корнер исполнили гости - сразу пробить не получилось, да и после подбора и кросса с левого края удар в створ тоже не состоялся, произошла лишь скидка, с которой справился Шунин.

33' Фёдор Смолов получил мяч на левом фланге и попытался добраться до штрафной площадки, но обыграть один в один Гильермо Варелу не сумел.

32' Поднят флажок лайнсмена и рука главного арбитра, а дело в том, что Франсуа Камано не выдержал линию и оказался в положении "вне игры" на правом фланге.

31' Маринато Гилерме надёжно играет на выходе, забирая мяч после навеса Диего Лашальта с левого фланга.

29' Рыбус нарушает правила в борьбе с Макаровым, попадая в голову соперника локтем - жёлтая карточка не заставила себя долго ждать.

28' После предыдущего эпизода Иван Ордец получил болезненный удар в голову. Пользуясь паузой, режиссёры показали нам российского хоккеиста Александра Овечкина, который переживает за "Динамо" и сидит с клубным шарфиком.

27' Два корнера подряд с правого фланга исполнили хозяева. Второй завершился ударом Ордеца головой, после которого мяч пролетел выше перекладины.

26' И ещё одна остановка возникла, снова по причине фола. Камано толкнул в спину Моро, сыгравшего на опережение.

25' Куликов отбирает мяч у Шиманьнски, но делает это при помощи фола. Арбитр находился рядом и нарушение правил зафиксировал.

24' Заслуженный гол забивает "Локомотив", перехватив инициативу у активно начавших "динамовцев". Теперь ждём ответ хозяев.

23' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! СМОЛОВ!!! Фёдор получает мяч в штрафной площадке. Делает делает ложный замах левой ногой, а потом подрабатывает под правую и стреляет низом в левый угол.

22' ОПАСНО! Камано пробивает по воротам, Шунин мяча касается и переводит его в каркас, после чего круглый отлетает в поле.

21' А вот это неплохо. Рифат Жемалетдинов получает мяч перед штрафной площадкой, а вместе с ним и пространство. Подрабатывает под правую и пробивает на исполнение, но в створ не попадает.

20' Ещё один кросс от Рыбуса, на сей раз с углового с левого фланга, после чего пробивает Пабло, но мимо цели пролетает круглый.

19' Рыбус получает мяч от Рыбчинского на левом фланге и выполняет подачу в район ближней штанги, где дежурит Бальбуэна и выбивает игровой снаряд в аут.

18' Второй дальний удар от Дениса Макарова после смещения с правого фланга в центр, но снова мяч уходит слишком далеко от створа.

17' Денис Макаров добрался до лицевой линии на правом фланге и выполнил подачу с правой ноги, но получилось неопасно, прямо в руки Гилерме.

16' "Локомотив" попытался провести атаку через центральную зону при помощи заброса, но вовремя вышел Антон Шунин и мяч выбил.

15' Куликов увлёкся дриблингом в центре поля и потерял мяч, но подстраховал Баринов, отобрав игровой снаряд у Тюкавина.

14' "Локомотив" забирает мяч, но пока в атаку не торопится, предпочитая устроить перепасовку перед своей штрафной площадью.

12' Макаров получает мяч на правом фланге, подрабатывает под левую и подаёт - Пабло в падении выбивает мяч за боковую линию.

11' Диего Лашальт попытался пройти по левому флангу, но затянул с решением и, позволив Живоглядову себя догнать, вынужден был выполнить пас назад.

10' Смолов теряет мяч в центре поля, "Динамо" тут же проводит атаку, которую дальним и неточным ударом завершает Арсен Захарян.

9' Бальбуэна успешно играет в отборе на правом фланге, отбирая мяч у Камано и не позволяя сопернику провести контратаку.

8' Даниил Фомин получает мяч перед штрафной площадкой и пробивает по воротам низом, но в створ не попадает. Гилерме уже не реагировал, провожая игровой снаряд взглядом.

7' Достаточно активно начинают "динамовцы", на правах хозяев действуют первым номером и проводят атаку за атакой. "Локо" пока вынужден уделять внимание обороне.

6' Первый корнер в матче мы увидели, его подали хозяева. Из штрафной площади никто пробить не смог, а вот из дуги выстрелил Макаров, отправив мяч на трибуны.

5' Денис Макаров нарушил правила на Рифате Жемалетдинове и получил предупреждение, но пока устное.

4' Денис Макаров сместился с правого фланга ближе к центру и пробил с левой ноги, отправив мяч слишком высоко.

3' Атака "Локомотива" ничем опасным не завершилась, Рыбчинский выпустил мяч за лицевую линию, а потом судья дал свисток, сообщив об офсайде.

2' Себастиан Шиманьски выполнил прострел в штрафную площадь с правого фланга и нашёл лишь соперников.