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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Москва
 
Позже

Стадион:
Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 4 (3) 0.8
2. Шиманьски Себастиан 2 0.4
3. Тюкавин Константин 2 0.4
4. Захарян Арсен 1 0.2
5. Скопинцев Дмитрий 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смолов Фёдор 5 (1) 1
2. Жемалетдинов Рифат 3 0.6
3. Лисакович Виталий 1 0.2
4. Куликов Даниил 0 0
5. Крыховяк Гжегож 0 0
6. Миранчук Антон 0 0
7. Мурило Серкейра 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Лашальт Диего 3 0
2. Паршивлюк Сергей 2 0
3. Ордец Иван 2 0
4. Фомин Даниил 2 0
5. Скопинцев Дмитрий 2 0
6. Варела Гильермо 1 0
7. Бальбуэна Фабиан 1 0
8. Шиманьски Себастиан 1 0
9. Макаров Денис 1 0
10. Захарян Арсен 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Баринов Дмитрий 3 1
2. Куликов Даниил 3 0
3. Зе Луиш Жозе 2 0
4. Кастро Пабло 2 0
5. Камано Франсуа 2 0
6. Рыбус Мацей 1 0
7. Гилерме Маринато 1 0
8. Едвай Тин 1 0
9. Жемалетдинов Рифат 1 0
10. Лисакович Виталий 1 0
11. Магкеев Станислав 1 0
12. Мурило Серкейра 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 0 22.22% (2) 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1)
 Локомотив Москва 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 44.44% (4)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Урал 0:1 Динамо Москва Ахмат 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва Уфа 2:3 Динамо Москва
Ростов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Будафок Динамо Москва 0:2 МТК Динамо Москва 0:2 Яблонец Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки Ротор 0:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:2 Урал Крылья Советов 2:0 Динамо Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Локомотив Москва 2:1 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Зенит Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва
Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна Локомотив Москва 3:2 Жилина Локомотив Москва 1:0 Урал Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Зенит 6:1 Локомотив Москва Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Локомотив Москва: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Товарищеские матчи Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:4 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:2 Динамо Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 7 11
3. Рубин Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
4. Локомотив Москва Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
5. Сочи Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
6. ЦСКА Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
7. Нижний Новгород Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9. Краснодар Заявка 5 2 0 3 9 - 8 6
10. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Химки Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
13. Арсенал Тула Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
14. Крылья Советов Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15. Ростов Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
16. Урал Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Уфа Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
14. Химки Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Урал Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Рубин Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Ростов Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Краснодар Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
12. Сочи Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Ахмат Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 5 1 0
2. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
3. Краснодар Кордоба Джон 4 1 1
4. Уфа Агаларов Гамид 4 0 0
5. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3 1
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
4. Краснодар Черников Александр 4 0
5. Урал Бикфалви Эрик 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2021, осталось 2 дня 15 часов 17 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Динамо Москва 31.6% (18)
    X 52.6% (30)
    Локомотив Москва 15.8% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Локомотив Москва
    2.35
    3.68
    3.29
    Все Коэффициенты
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    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Динамо Москва - Локомотив Москва онлайн


    Прогнозы на матч Динамо Москва - Локомотив Москва

    Исход игры
    Динамо Москва
    31.6% (18)
    Ничья
    52.6% (30)
    Локомотив Москва
    15.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.84% (21)
    Меньше
    63.16% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    82.46% (47)
    Нет
    17.54% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.6% (26)
    2:1 Динамо Москва
    19.3% (11)
    1:0 Динамо Москва
    8.8% (5)
    2:2 Ничья
    7% (4)
    0:1 Локомотив Москва
    7% (4)
    1:2 Локомотив Москва
    5.3% (3)
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