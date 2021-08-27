Вырезал Ин-Бом отличный пас на ход Бакаеву, который выскочил один на один с голкипером, но не смог переиграть в ближнем бою Сафонова.

С левого фланга смог прострелить Ионов вдоль ворот на Кордобу, но тот с убойной позиции не смог пробить по воротам.

Убегал в контратаку по флангу Йевтич, сместился в центр и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

С правого фланга Кабелла забросил в центр штрафной на Кордобу, который пытался пробить в борьбе с защитником, но нарушил правила.

18' С фланга навесил на дальнюю штангу Хакшабанович на дальнюю штангу, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

17' Забрасывал с центра поля Абильдгор в штрафную на Костюкова, но тому пробить головой не позволил Кайо.

16' Со штрафного навесил Йевтич на ближнюю штангу, но здесь Кордоба оказался первым на мяче и вынес его в аут.

15' С левого фланга навесил на линию вратарской Рамирес, но здесь пробить Ионову не позволил Абильдгор.

14' Убегал Ионов на скорости по флангу и навесил на дальнюю штангу, но Дюпин на выходе спокойно забрал мяч в руки.

13' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Алексей Ионов! Поборолся в чужой штрафной Кордоба и смог сбросить грудью мяч назад на Ионова, которому никто не помешал пробить с лету метров с десяти. Мяч полетел точно в нижний ближний угол.

12' С фланга попытался сместиться в штрафную Бакаев, но его сбил Рамирес. Опасный стандарт будут исполнять казанцы.

11' Ворвался по центру в штрафную соперника Газинский и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Уремович.

10' Локоть выставил Самошников в верховой борьбе против Кабеллы. Заслуженная желтая карточка для нарушителя.

9' Со штрафного навесил Кабелла на ближнюю штангу, где смог пробить Рамирес с лету, но не попал мяч в створ ворот.

8' Убегал Рамирес по флангу, но получил по ногам от Зотова. Судья был последователен и показал желтую карточку.

7' Забрасывал с фланга Газинский на ход Кордобе, но на выходе Дюпин спокойно забрал мяч в руки.

6' Убежал по левому флангу Хакшабанович и навесил в центр штрафной, но здесь Сафонов забрал мяч в свои руки.

5' Убегал по флангу на скорости Ионов после заброса от Кабеллы, но нарушил он правила в борьбе против Самошникова.

4' Диагональный пас Крыховяк исполнял на левый фланг, куда врывался Классон, но не смог он догнать сферу в пределах поля.

3' На фланге получил по ногам Абильдгор от Классона. Судья сразу же решил наказать нарушителя желтой карточкой.

2' Хозяева будут играть сегодня в черно-зеленых цветах, гости выбрали себе бежево-черный комплект формы.