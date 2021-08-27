На самом деле у быков есть отсутствующие, но состав очень настроенный на победу. Но Рубин конечно не... Ещё
Николай Богомолов #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кордоба Джон
|4 (1)
|0.67
|2.
|Де Вильена Тонни
|2
|0.33
|3.
|Кабелла Реми
|1
|0.17
|4.
|Ионов Алексей
|1
|0.17
|5.
|Газинский Юрий
|1
|0.17
|6.
|Спайич Урош
|1
|0.17
|7.
|Классон Виктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ин-Бом Хван
|2
|0.33
|2.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.17
|3.
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.17
|4.
|Йевтич Дарко
|1
|0.17
|5.
|Самошников Илья
|1
|0.17
|6.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.17
|7.
|Костюков Михаил
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Черников Александр
|4
|0
|2.
|Кабелла Реми
|2
|0
|3.
|Петров Сергей
|1
|0
|4.
|Газинский Юрий
|1
|0
|5.
|Классон Виктор
|1
|0
|6.
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|7.
|Кордоба Джон
|1
|0
|8.
|Рамирес Кристиан
|1
|0
|9.
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зотов Георгий
|3
|0
|2.
|Бегич Сильвие
|3
|0
|3.
|Уремович Филип
|3
|0
|4.
|Самошников Илья
|2
|0
|5.
|Абильдгор Оливер
|2
|0
|6.
|Шатов Олег
|1
|0
|7.
|Йевтич Дарко
|1
|0
|8.
|Деспотович Джордже
|1
|0
|9.
|Зуев Александр
|1
|0
|10.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|11.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|12.
|Ин-Бом Хван
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|Рубин
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 7
|14
|2.
|Динамо Москва
|1:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Сочи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|4.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Рубин
|0:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Краснодар
|1:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 6
|9
|8.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|12.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Ростов
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|Урал
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Рубин
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Ахмат
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Краснодар
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Динамо Москва
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Химки
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|1:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|4.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Рубин
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Краснодар
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|14.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|2.
|Зенит
|Азмун Сердар
|5
|1
|0
|3.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|5
|1
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|4
|1
|2
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|4
|1
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|3.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|4
|0
|4.
|Краснодар
|Черников Александр
|4
|0
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|2
|1