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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Краснодар
1:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Рубин
0'
1' Желтая карточка
Классон Виктор
7' Желтая карточка
Зотов Георгий
8' Желтая карточка
Самошников Илья
1:0
12' Гол
Ионов Алексей
20'
39
Сафонов
Матвей
98
Петров
Сергей
31
Кайо
Силва
2
Сорокин
Егор
6
Рамирес
Кристиан
8
Газинский
Юрий
3
Крыховяк
Гжегож
7
Кабелла
Реми
11
Ионов
Алексей
16
Классон
Виктор
9
Кордоба
Джон
22
Дюпин
Юрий
31
Зотов
Георгий
5
Уремович
Филип
3
Талби
Монтассар
77
Самошников
Илья
28
Абильдгор
Оливер
7
Бакаев
Солтмурад
10
Йевтич
Дарко
6
Ин-Бом
Хван
99
Хакшабанович
Сеад
14
Костюков
Михаил
Краснодар
4-2-3-1
Рубин
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кордоба Джон 4 (1) 0.67
2. Де Вильена Тонни 2 0.33
3. Кабелла Реми 1 0.17
4. Ионов Алексей 1 0.17
5. Газинский Юрий 1 0.17
6. Спайич Урош 1 0.17
7. Классон Виктор 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ин-Бом Хван 2 0.33
2. Хакшабанович Сеад 1 0.17
3. Деспотович Джордже 1 (1) 0.17
4. Йевтич Дарко 1 0.17
5. Самошников Илья 1 0.17
6. Кварацхелия Хвича 1 0.17
7. Костюков Михаил 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Черников Александр 4 0
2. Кабелла Реми 2 0
3. Петров Сергей 1 0
4. Газинский Юрий 1 0
5. Классон Виктор 1 0
6. Де Вильена Тонни 1 0
7. Кордоба Джон 1 0
8. Рамирес Кристиан 1 0
9. Сперцян Эдуард 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Зотов Георгий 3 0
2. Бегич Сильвие 3 0
3. Уремович Филип 3 0
4. Самошников Илья 2 0
5. Абильдгор Оливер 2 0
6. Шатов Олег 1 0
7. Йевтич Дарко 1 0
8. Деспотович Джордже 1 0
9. Зуев Александр 1 0
10. Кварацхелия Хвича 1 0
11. Бакаев Солтмурад 1 0
12. Ин-Бом Хван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 0 33.33% (3) 11.11% (1) 0 22.22% (2) 33.33% (3)
 Рубин 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 0

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Локомотив Москва 2:1 Краснодар Краснодар 3:2 Арсенал Тула Зенит 3:2 Краснодар Краснодар 0:1 Химки
Урал 0:3 Краснодар Нюрнберг 0:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сепси Краснодар 0:1 Олимпиакос Легия 1:1 Краснодар Ростов 1:3 Краснодар ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал
Рубин Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Химки 1:1 Рубин Рубин 1:1 Крылья Советов Рубин 0:1 Ракув Рубин 2:1 Ахмат
Ракув 0:0 Рубин Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва Рубин 1:0 Химки Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор Арсенал Тула 2:4 Рубин Рубин 2:0 Динамо Москва Рубин 0:1 Краснодар Урал 0:1 Рубин Ростов 0:1 Рубин

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Рубин: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига
Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига Краснодар 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Краснодар Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 4 2 0 13 - 7 14
2. Динамо Москва 1:1 Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Сочи Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
4. Локомотив Москва 1:1 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5. Рубин 0:1 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Краснодар 1:0 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
7. ЦСКА Москва Заявка 6 3 0 3 8 - 6 9
8. Ахмат Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
9. Нижний Новгород Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Спартак Москва Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
11. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
12. Химки Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Ростов Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Арсенал Тула Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
16. Урал Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Рубин 0:1 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сочи Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Зенит Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Ахмат Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Краснодар 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Динамо Москва 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Нижний Новгород Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Химки Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Уфа Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
15. Урал Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ростов Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 1:1 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
3. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Ростов Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Нижний Новгород Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Локомотив Москва 1:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Рубин 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
8. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Химки Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Краснодар 1:0 Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
13. ЦСКА Москва Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Ахмат Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Арсенал Тула Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
2. Зенит Азмун Сердар 5 1 0
3. Уфа Агаларов Гамид 5 1 0
4. Краснодар Кордоба Джон 4 1 2
5. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 4 1
2. Зенит Кузяев Далер 3 1
3. Спартак Москва Рассказов Николай 4 0
4. Краснодар Черников Александр 4 0
5. Урал Бикфалви Эрик 2 1
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
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  • Первый тайм
  • 22'
    С правого фланга Кабелла забросил в центр штрафной на Кордобу, который пытался пробить в борьбе с защитником, но нарушил правила. 
  • 21'
    Убегал в контратаку по флангу Йевтич, сместился в центр и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
  • 20'
    С левого фланга смог прострелить Ионов вдоль ворот на Кордобу, но тот с убойной позиции не смог пробить по воротам.
  • Опасный момент
    19'
    Вырезал Ин-Бом отличный пас на ход Бакаеву, который выскочил один на один с голкипером, но не смог переиграть в ближнем бою Сафонова.
  • 18'
    С фланга навесил на дальнюю штангу Хакшабанович на дальнюю штангу, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
  • 17'
    Забрасывал с центра поля Абильдгор в штрафную на Костюкова, но тому пробить головой не позволил Кайо.
  • 16'
    Со штрафного навесил Йевтич на ближнюю штангу, но здесь Кордоба оказался первым на мяче и вынес его в аут.
  • 15'
    С левого фланга навесил на линию вратарской Рамирес, но здесь пробить Ионову не позволил Абильдгор.
  • 14'
    Убегал Ионов на скорости по флангу и навесил на дальнюю штангу, но Дюпин на выходе спокойно забрал мяч в руки.
  • Описание гола
    13'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Алексей Ионов! Поборолся в чужой штрафной Кордоба и смог сбросить грудью мяч назад на Ионова, которому никто не помешал пробить с лету метров с десяти. Мяч полетел точно в нижний ближний угол.
  • 12'
    С фланга попытался сместиться в штрафную Бакаев, но его сбил Рамирес. Опасный стандарт будут исполнять казанцы.
  • 11'
    Ворвался по центру в штрафную соперника Газинский и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Уремович.
  • Желтая карточка
    10'
    Локоть выставил Самошников в верховой борьбе против Кабеллы. Заслуженная желтая карточка для нарушителя.
  • 9'
    Со штрафного навесил Кабелла на ближнюю штангу, где смог пробить Рамирес с лету, но не попал мяч в створ ворот.
  • Желтая карточка
    8'
    Убегал Рамирес по флангу, но получил по ногам от Зотова. Судья был последователен и показал желтую карточку.
  • 7'
    Забрасывал с фланга Газинский на ход Кордобе, но на выходе Дюпин спокойно забрал мяч в руки.
  • 6'
    Убежал по левому флангу Хакшабанович и навесил в центр штрафной, но здесь Сафонов забрал мяч в свои руки.
  • 5'
    Убегал по флангу на скорости Ионов после заброса от Кабеллы, но нарушил он правила в борьбе против Самошникова.
  • 4'
    Диагональный пас Крыховяк исполнял на левый фланг, куда врывался Классон, но не смог он догнать сферу в пределах поля.
  • Желтая карточка
    3'
    На фланге получил по ногам Абильдгор от Классона. Судья сразу же решил наказать нарушителя желтой карточкой.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в черно-зеленых цветах, гости выбрали себе бежево-черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Рубина"!
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Где смотреть матч Краснодар 1:0 Рубин онлайн


Прогнозы на матч Краснодар 1:0 Рубин

Исход игры
Краснодар
72.3% (102)
Ничья
21.3% (30)
Рубин
6.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
57.35% (78)
Меньше
42.65% (58)
Обе команды забьют
Да
74.26% (101)
Нет
25.74% (35)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
45.4% (64)
1:1 Ничья
17% (24)
1:0 Краснодар
16.3% (23)
2:0 Краснодар
5.7% (8)
1:2 Рубин
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:1 Краснодар
1.4% (2)
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