Румыния: Первая лига 2021-2022
ЧФР Клуж
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Константин Рэдулеску
ФКСБ
18' Желтая карточкаРадунович Ристо
22' Желтая карточкаДяк Чиприан
29
Буэнна
Рашид
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
77
Алибек
Денис
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Нападающий
-
77 Алибек ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
92 Майк СесторЗащитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Джыдя АдрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ovidiu Ceclan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Шербан СоринЗащитник
- Полузащитник
-
19 Стойка ЯнисНападающий
- Нападающий
-
31 Мамут ИванНападающий
-
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
18'
22'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петрила Клаудиу
|3
|0.43
|2.
|Дяк Чиприан
|1
|0.14
|3.
|Латовлевич Ясмин
|1
|0.14
|4.
|Омрани Билель
|1
|0.14
|5.
|Тахири Анас
|1
|0.14
|6.
|Алибек Денис
|1
|0.14
|7.
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.14
|8.
|Камора Мауру
|0
|0
|9.
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тэнасе Флорин
|2 (1)
|0.29
|2.
|Попеску Октавиан
|2
|0.29
|3.
|Кордя Андрей
|1
|0.14
|4.
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.14
|5.
|Стойка Янис
|1
|0.14
|6.
|Кристя Юлиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дяк Чиприан
|2
|0
|2.
|Омрани Билель
|2
|0
|3.
|Чоботарю Денис
|2
|0
|4.
|Хобан Овидиу
|1
|0
|5.
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|6.
|Кипчу Александру
|1
|0
|7.
|Бэлгрэдян Кристиан
|1
|0
|8.
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|9.
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|10.
|Родригес Хонатан II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шербан Сорин
|1
|1
|2.
|Крецу Валентин
|2
|0
|3.
|Коман Флоринел
|2
|0
|4.
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|5.
|Радунович Ристо
|1
|0
|6.
|Тэнасе Флорин
|1
|0
|7.
|Попеску Овидиу
|1
|0
|8.
|Кордя Андрей
|1
|0
|9.
|Alexandru Marian Musi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЧФР Клуж
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|ФКСБ
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +13 =1 -6ЧФР Клуж 1:2 Црвена Звезда Арджеш 0:1 ЧФР Клуж Црвена Звезда 4:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца
Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж Миовени 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз ЧФР Клуж 1:0 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 2:0 Линкольн Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Линкольн 1:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:2 Университатя Крайова Борац Баня-Лука 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Борац Баня-Лука Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:1 Сепси
ФКСБ Последние 20 матчей: +8 =7 -5ФКСБ 2:0 Рипенсия Тимишоара ФКСБ 1:1 Сепси Униря Слобозия 1:1 ФКСБ Рапид Бухарест 1:0 ФКСБ
ФКСБ 5:2 Дачия Униря Брэйла Энергетицианал 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук УТА Арад 1:1 ФКСБ Шахтёр Караганда 2:1 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Шахтёр Караганда Ботошани 0:0 ФКСБ ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ ФКСБ 0:1 Университатя Крайова Сепси 2:2 ФКСБ ФКСБ 2:2 Академика Клинчени Ботошани 1:3 ФКСБ ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 2:0 ФКСБ
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 7, ничьи: 10, поражения: 3
ФКСБ: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 7
ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж Первая лига ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|14
|6
|2
|6
|16 - 16
|20
|2.
|ЧФР Клуж
|0:0
|7
|6
|1
|0
|9 - 3
|19
|3.
|Рапид Бухарест
|7
|5
|1
|1
|8 - 2
|16
|4.
|Ботошани
|7
|4
|2
|1
|7 - 5
|14
|5.
|Вииторул Констанца
|7
|3
|3
|1
|7 - 2
|12
|6.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|7.
|ФКСБ
|0:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|8.
|Миовени
|6
|3
|0
|3
|4 - 5
|9
|9.
|Волунтари
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Арджеш
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|11.
|Сепси
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Динамо Бухарест
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|7
|4
|2
|1
|8 - 3
|14
|2.
|ЧФР Клуж
|0:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Вииторул Констанца
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|4.
|Волунтари
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|УТА Арад
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|Рапид Бухарест
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|ФКСБ
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|8.
|Динамо Бухарест
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Киндия Тырговиште
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Ботошани
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Сепси
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Миовени
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|14.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|Арджеш
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|2.
|Рапид Бухарест
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|ЧФР Клуж
|0:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|4.
|Арджеш
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|Миовени
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Университатя Крайова
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|7.
|ФКСБ
|0:0
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|8.
|УТА Арад
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Вииторул Констанца
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Сепси
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Академика Клинчени
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|12.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|14.
|Динамо Бухарест
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|15.
|Волунтари
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|2.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|4
|1
|0
|3.
|Арджеш
|Тэнасе Кристиан
|3
|0
|1
|4.
|Университатя Крайова
|Маркович Йован
|3
|0
|0
|5.
|ЧФР Клуж
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|3
|1
|2.
|Газ-Метан Медиаш
|Diogo Izata
|3
|1
|3.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|4
|0
|4.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|4
|0
|5.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|4
|0