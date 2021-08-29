  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Первая лига 2021-2022

Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ЧФР Клуж
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
ФКСБ
0'
18' Желтая карточка
Радунович Ристо
22' Желтая карточка
Дяк Чиприан
25'
34
Бэлгрэдян
Кристиан
4
Маня
Кристьян
29
Буэнна
Рашид
6
Граовац
Даниэль
45
Камора
Мауру
8
Сигурьонссон
Рунар
5
Родригес
Хонатан
II
10
Дяк
Чиприан
9
Омрани
Билель
77
Алибек
Денис
27
Петрила
Клаудиу
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
55
Винисиус
Пауло
17
Кристя
Юлиан
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
23
Попеску
Овидиу
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
10
Тэнасе
Флорин
9
Попеску
Октавиан
ЧФР Клуж
ФКСБ

Ход матча

18'
 
Радунович Ристо
22'
Дяк Чиприан
 

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петрила Клаудиу 3 0.43
2. Дяк Чиприан 1 0.14
3. Латовлевич Ясмин 1 0.14
4. Омрани Билель 1 0.14
5. Тахири Анас 1 0.14
6. Алибек Денис 1 0.14
7. Дебелюх Габриэл 1 0.14
8. Камора Мауру 0 0
9. Паун-Александру Константин 0 0
ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тэнасе Флорин 2 (1) 0.29
2. Попеску Октавиан 2 0.29
3. Кордя Андрей 1 0.14
4. Моруцан Олимпиу 1 0.14
5. Стойка Янис 1 0.14
6. Кристя Юлиан 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Дяк Чиприан 2 0
2. Омрани Билель 2 0
3. Чоботарю Денис 2 0
4. Хобан Овидиу 1 0
5. Латовлевич Ясмин 1 0
6. Кипчу Александру 1 0
7. Бэлгрэдян Кристиан 1 0
8. Паун-Александру Константин 1 0
9. Петрила Клаудиу 1 0
10. Родригес Хонатан II 1 0
ФКСБ
# Игрок      
1. Шербан Сорин 1 1
2. Крецу Валентин 2 0
3. Коман Флоринел 2 0
4. Моруцан Олимпиу 2 0
5. Радунович Ристо 1 0
6. Тэнасе Флорин 1 0
7. Попеску Овидиу 1 0
8. Кордя Андрей 1 0
9. Alexandru Marian Musi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЧФР Клуж 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1)
 ФКСБ 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +13 =1 -6
ЧФР Клуж 1:2 Црвена Звезда Арджеш 0:1 ЧФР Клуж Црвена Звезда 4:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца
Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж Миовени 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз ЧФР Клуж 1:0 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 2:0 Линкольн Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Линкольн 1:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:2 Университатя Крайова Борац Баня-Лука 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Борац Баня-Лука Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:1 Сепси
ФКСБ Последние 20 матчей: +8 =7 -5
ФКСБ 2:0 Рипенсия Тимишоара ФКСБ 1:1 Сепси Униря Слобозия 1:1 ФКСБ Рапид Бухарест 1:0 ФКСБ
ФКСБ 5:2 Дачия Униря Брэйла Энергетицианал 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук УТА Арад 1:1 ФКСБ Шахтёр Караганда 2:1 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Шахтёр Караганда Ботошани 0:0 ФКСБ ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ ФКСБ 0:1 Университатя Крайова Сепси 2:2 ФКСБ ФКСБ 2:2 Академика Клинчени Ботошани 1:3 ФКСБ ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 2:0 ФКСБ

Последние игры между собой

ЧФР Клуж: победы: 7, ничьи: 10, поражения: 3
ФКСБ: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 7
ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Суперкубок ФКСБ 3:0 ЧФР Клуж Первая лига
ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж Первая лига ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 14 6 2 6 16 - 16 20
2. ЧФР Клуж 0:0 7 6 1 0 9 - 3 19
3. Рапид Бухарест 7 5 1 1 8 - 2 16
4. Ботошани 7 4 2 1 7 - 5 14
5. Вииторул Констанца 7 3 3 1 7 - 2 12
6. УТА Арад 6 3 2 1 6 - 3 11
7. ФКСБ 0:0 7 2 4 1 8 - 5 10
8. Миовени 6 3 0 3 4 - 5 9
9. Волунтари 7 3 0 4 7 - 11 9
10. Арджеш 7 2 1 4 6 - 6 7
11. Сепси 7 1 3 3 6 - 8 6
12. Киндия Тырговиште 7 1 3 3 5 - 7 6
13. Динамо Бухарест 7 2 0 5 6 - 11 6
14. Газ-Метан Медиаш 6 1 1 4 4 - 8 4
15. Академика Клинчени 6 0 1 5 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 7 4 2 1 8 - 3 14
2. ЧФР Клуж 0:0 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Вииторул Констанца 3 3 0 0 6 - 0 9
4. Волунтари 4 3 0 1 5 - 3 9
5. УТА Арад 4 2 2 0 4 - 1 8
6. Рапид Бухарест 4 2 1 1 3 - 2 7
7. ФКСБ 0:0 3 2 1 0 7 - 3 7
8. Динамо Бухарест 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Киндия Тырговиште 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Ботошани 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Газ-Метан Медиаш 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Сепси 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Миовени 3 1 0 2 1 - 3 3
14. Академика Клинчени 2 0 0 2 2 - 4 0
15. Арджеш 3 0 0 3 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 4 3 1 0 5 - 2 10
2. Рапид Бухарест 3 3 0 0 5 - 0 9
3. ЧФР Клуж 0:0 3 3 0 0 4 - 1 9
4. Арджеш 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Миовени 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Университатя Крайова 7 2 0 5 8 - 13 6
7. ФКСБ 0:0 4 0 3 1 1 - 2 3
8. УТА Арад 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Вииторул Констанца 4 0 3 1 1 - 2 3
10. Сепси 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Академика Клинчени 4 0 1 3 3 - 8 1
12. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 1 - 4 1
13. Газ-Метан Медиаш 3 0 0 3 1 - 5 0
14. Динамо Бухарест 3 0 0 3 0 - 5 0
15. Волунтари 3 0 0 3 2 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Бухарест Сореску Деян 5 0 0
2. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 4 1 0
3. Арджеш Тэнасе Кристиан 3 0 1
4. Университатя Крайова Маркович Йован 3 0 0
5. ЧФР Клуж Петрила Клаудиу 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 3 1
2. Газ-Метан Медиаш Diogo Izata 3 1
3. Волунтари Тамаш Габриэль 4 0
4. Динамо Бухарест Филип Стелиано 4 0
5. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
ФКСБ
2.13
3.14
4.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 