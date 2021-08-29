Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда ЧФР Клуж имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет ФКСБ

44' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

43' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет ФКСБ

40' Камора Мауру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Родригес Хонатан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Матч возобновится спорным мячом

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Алибек Денис пробил со штрафного прямо в стенку

35' ФКСБ выполняет удар от ворот.

35' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе

34' Бэлгрэдян Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Буэнна Рашид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Бэлгрэдян Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Кордя Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Г О О О О Л - Омрани Билель забивает с правой ноги!

28' Игрок Олару Дариус из команды ФКСБ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

27' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет ФКСБ

26' Камора Мауру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Дяк Чиприан получил желтую карточку от судьи

22' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

21' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Алибек Денис пробует нанести удар издали, но Andrei Vlad держит все под контролем

19' Матч возобновится спорным мячом

19' Ох, нехорошо это выглядит. Тэнасе Флорин получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Судья подбегает и показывает Радунович Ристо из команды ФКСБ отложенную желтую карточку за фол.

18' Тэнасе Флорин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Удар от ворот произведет ФКСБ

15' Радунович Ристо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Какой промах! Винисиус Пауло имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

11' Отличные скиллы показывает Тэнасе Флорин , обводя своих соперников

10' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Попеску Овидиу нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

7' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе

3' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.