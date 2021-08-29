Румыния: Первая лига 2021-2022
ЧФР Клуж
4:1
Конец матча
Стадион: Константин Рэдулеску
ФКСБ
18' Желтая карточкаРадунович Ристо
22' Желтая карточкаДяк Чиприан
1:0
30' ГолОмрани Билель
51' Желтая карточкаРодригес Хонатан
2:0
56' ГолСигурьонссон Рунар
3:0
67' ГолДяк Чиприан
4:0
73' ПенальтиАлибек Денис
89' Желтая карточкаИту Кэтэлин
4:1
90' ГолСтойка Янис
29
Буэнна
Рашид
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
77
Алибек
Денис
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Нападающий
-
77 Алибек ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
92 Майк СесторЗащитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Джыдя АдрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ovidiu Ceclan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Шербан СоринЗащитник
- Полузащитник
-
19 Стойка ЯнисНападающий
- Нападающий
-
31 Мамут ИванНападающий
-
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
18'
22'
30'
51'
56'
67'
3:0
73'
4:0
89'
90'
4:1
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петрила Клаудиу
|3
|0.43
|2.
|Дяк Чиприан
|2
|0.29
|3.
|Омрани Билель
|2
|0.29
|4.
|Алибек Денис
|2 (1)
|0.29
|5.
|Латовлевич Ясмин
|1
|0.14
|6.
|Сигурьонссон Рунар
|1
|0.14
|7.
|Тахири Анас
|1
|0.14
|8.
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.14
|9.
|Камора Мауру
|0
|0
|10.
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тэнасе Флорин
|2 (1)
|0.29
|2.
|Попеску Октавиан
|2
|0.29
|3.
|Стойка Янис
|2
|0.29
|4.
|Кордя Андрей
|1
|0.14
|5.
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.14
|6.
|Кристя Юлиан
|0
|0
|7.
|Оайдэ Рэзван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дяк Чиприан
|3
|0
|2.
|Омрани Билель
|2
|0
|3.
|Чоботарю Денис
|2
|0
|4.
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|5.
|Хобан Овидиу
|1
|0
|6.
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|7.
|Кипчу Александру
|1
|0
|8.
|Бэлгрэдян Кристиан
|1
|0
|9.
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|10.
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|11.
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шербан Сорин
|1
|1
|2.
|Радунович Ристо
|2
|0
|3.
|Крецу Валентин
|2
|0
|4.
|Коман Флоринел
|2
|0
|5.
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|6.
|Тэнасе Флорин
|1
|0
|7.
|Попеску Овидиу
|1
|0
|8.
|Кордя Андрей
|1
|0
|9.
|Alexandru Marian Musi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЧФР Клуж
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|ФКСБ
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +13 =1 -6ЧФР Клуж 1:2 Црвена Звезда Арджеш 0:1 ЧФР Клуж Црвена Звезда 4:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца
Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж Миовени 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз ЧФР Клуж 1:0 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 2:0 Линкольн Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Линкольн 1:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:2 Университатя Крайова Борац Баня-Лука 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Борац Баня-Лука Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:1 Сепси
ФКСБ Последние 20 матчей: +8 =7 -5ФКСБ 2:0 Рипенсия Тимишоара ФКСБ 1:1 Сепси Униря Слобозия 1:1 ФКСБ Рапид Бухарест 1:0 ФКСБ
ФКСБ 5:2 Дачия Униря Брэйла Энергетицианал 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук УТА Арад 1:1 ФКСБ Шахтёр Караганда 2:1 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Шахтёр Караганда Ботошани 0:0 ФКСБ ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ ФКСБ 0:1 Университатя Крайова Сепси 2:2 ФКСБ ФКСБ 2:2 Академика Клинчени Ботошани 1:3 ФКСБ ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 2:0 ФКСБ
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 7, ничьи: 10, поражения: 3
ФКСБ: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 7
ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж Первая лига ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|7
|7
|0
|0
|13 - 4
|21
|2.
|Университатя Крайова
|14
|6
|2
|6
|16 - 16
|20
|3.
|Рапид Бухарест
|7
|5
|1
|1
|8 - 2
|16
|4.
|Ботошани
|7
|4
|2
|1
|7 - 5
|14
|5.
|Вииторул Констанца
|7
|3
|3
|1
|7 - 2
|12
|6.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|7.
|Миовени
|6
|3
|0
|3
|4 - 5
|9
|8.
|Волунтари
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|9.
|ФКСБ
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Арджеш
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|11.
|Сепси
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Динамо Бухарест
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|7
|4
|2
|1
|8 - 3
|14
|2.
|ЧФР Клуж
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Вииторул Констанца
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|4.
|Волунтари
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|УТА Арад
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|Рапид Бухарест
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|ФКСБ
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|8.
|Динамо Бухарест
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Киндия Тырговиште
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Ботошани
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Сепси
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Миовени
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|14.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|Арджеш
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|2.
|Рапид Бухарест
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|ЧФР Клуж
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|4.
|Арджеш
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|Миовени
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Университатя Крайова
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|7.
|УТА Арад
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Вииторул Констанца
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Сепси
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|ФКСБ
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|11.
|Академика Клинчени
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|12.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|14.
|Динамо Бухарест
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|15.
|Волунтари
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|2.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|4
|1
|0
|3.
|Арджеш
|Тэнасе Кристиан
|3
|0
|1
|4.
|Университатя Крайова
|Маркович Йован
|3
|0
|0
|5.
|ЧФР Клуж
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|3
|1
|2.
|Газ-Метан Медиаш
|Diogo Izata
|3
|1
|3.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|4
|0
|4.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|4
|0
|5.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|4
|0