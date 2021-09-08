Бразилия: Серия A 2021
Шапекоэнсе
1:2
Конец матча
Флуминенсе
0:1
10' ГолБобадилья Рауль
0:2
18' ГолЭнрике Луис
1:2
61' ГолПеротти Педро
1
Keiller
55
Иордания
88
Деннер
5
Мойзес
17
Mike
I
33
Huan
Nino2
14
Danilo
IV
35
Андре
20
Yago
I
34
Энрике
Луис
7
Lucca
- Основной состав
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 ИорданияЗащитник
- Защитник
-
88 ДеннерПолузащитник
- Полузащитник
-
5 МойзесПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Mike IНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
3 LaercioЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ФогиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Паулу ЖоауНападающий
- Нападающий
-
50 ЖеуваниоНападающий
-
16 Leo Gomes
-
-
34 Derlan
-
Главный тренер: Pintado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
- Защитник
-
14 Danilo IVЗащитник
- Полузащитник
-
35 АндреПолузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
34 Энрике ЛуисНападающий
- Нападающий
-
7 LuccaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 МаноэлЗащитник
- Защитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
29 Густаво ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Касарес ХуанНападающий
- Нападающий
-
8 Gustavo1
-
31 Calegari
-
-
Главный тренер: Marcao
Ход матча
10'
0:1
18'
0:2
27'
55'
61'
1:2
75'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Anselmo I
|3 (2)
|0.16
|2.
|Перотти Педро
|3
|0.16
|3.
|Ignacio2
|2
|0.11
|4.
|Жеуванио
|2
|0.11
|5.
|Kaio Nunes
|1
|0.05
|6.
|Gabriel Dal Toe Busanello
|1
|0.05
|7.
|Раванелли Феррейра
|1 (1)
|0.05
|8.
|Anderson Leite
|1
|0.05
|9.
|Derlan
|1
|0.05
|10.
|Лима Северино
|0
|0
|11.
|Mike I
|0
|0
|12.
|Bruno Silva3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lucca
|3
|0.16
|2.
|Бобадилья Рауль
|2
|0.11
|3.
|Fred II
|2 (1)
|0.11
|4.
|Caio Paulista
|2
|0.11
|5.
|Yago I
|1
|0.05
|6.
|Андре
|1
|0.05
|7.
|Энрике Луис
|1
|0.05
|8.
|Касарес Хуан
|1
|0.05
|9.
|Huan Nino2
|1
|0.05
|10.
|Нене Андерсон
|1
|0.05
|11.
|Jhon Arias
|1
|0.05
|12.
|Gabriel Teixeira
|1
|0.05
|13.
|Эрнандес Абель
|1 (1)
|0.05
|14.
|Danilo IV
|0
|0
|15.
|Эжидио Перейра
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Anselmo I
|5
|0
|2.
|Derlan
|5
|0
|3.
|Раванелли Феррейра
|3
|0
|4.
|Каду Рикардо II
|1
|1
|5.
|Bruno Silva3
|1
|1
|6.
|Деннер
|2
|0
|7.
|Лима Северино
|2
|0
|8.
|Жеуванио
|2
|0
|9.
|Мойзес
|2
|0
|10.
|Anderson Leite
|2
|0
|11.
|Fernandinho IX
|2
|0
|12.
|Гуэдеш Элдер
|1
|0
|13.
|Ronei
|1
|0
|14.
|Esekel Kriado II
|1
|0
|15.
|Keiller
|1
|0
|16.
|Ignacio2
|1
|0
|17.
|Gabriel Dal Toe Busanello
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрнандес Абель
|3
|1
|2.
|Энрике Луис
|4
|0
|3.
|Yago I
|4
|0
|4.
|Huan Nino2
|4
|0
|5.
|Lucca
|3
|0
|6.
|Андре
|2
|0
|7.
|Fred II
|2
|0
|8.
|Мартинелли Габриэл
|2
|0
|9.
|Муриэл Беккер
|1
|0
|10.
|Luccas Claro
|1
|0
|11.
|Маноэл
|1
|0
|12.
|Danilo IV
|1
|0
|13.
|Веллингтон III
|1
|0
|14.
|Samuel VII
|1
|0
|15.
|Jhon Arias
|1
|0
|16.
|Caio Paulista
|1
|0
|17.
|Kayky
|1
|0
|18.
|Gabriel Teixeira
|1
|0
|19.
|Matheus Martins
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шапекоэнсе
|6.67% (1)
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|26.67% (4)
|Флуминенсе
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +1 =7 -12Спорт Ресифи 0:0 Шапекоэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Америка Минейро Гремио 2:1 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 0:1 Сантос Жувентуде 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:3 Куяба Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Шапекоэнсе 0:2 Байя Форталеза 3:2 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Сеара АБК 3:0 Шапекоэнсе Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 3:1 АБК Шапекоэнсе 0:3 Брагантино
Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Флуминенсе 1:1 Жувентуде Флуминенсе 2:0 Байя Флуминенсе 1:2 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро
Барселона Гуаякиль 1:1 Флуминенсе Интернасьонал Порту Алегре 4:2 Флуминенсе Флуминенсе 2:2 Барселона Гуаякиль Америка Минейро 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Серро Портеньо Флуминенсе 3:0 Крисьюма Крисьюма 2:1 Флуминенсе Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гремио Серро Портеньо 0:2 Флуминенсе Спорт Ресифи 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Сеара Фламенго 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:4 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 1:1 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Флуминенсе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|12
|3
|3
|27 - 13
|39
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|11
|2
|5
|29 - 20
|35
|3.
|Форталеза
|19
|9
|6
|4
|29 - 20
|33
|4.
|Брагантино
|18
|8
|8
|2
|29 - 19
|32
|5.
|Фламенго
|16
|10
|1
|5
|32 - 16
|31
|6.
|Коринтианс
|19
|7
|7
|5
|18 - 16
|28
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|7
|5
|15 - 17
|25
|8.
|Флуминенсе
|19
|6
|7
|6
|18 - 20
|25
|9.
|Сеара
|18
|5
|9
|4
|19 - 19
|24
|10.
|Куяба
|19
|5
|9
|5
|19 - 19
|24
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|7
|3
|8
|23 - 21
|24
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|5
|8
|5
|22 - 22
|23
|13.
|Жувентуде
|19
|5
|8
|6
|16 - 21
|23
|14.
|Сантос
|19
|5
|7
|7
|20 - 25
|22
|15.
|Сан-Паулу
|18
|5
|7
|6
|15 - 20
|22
|16.
|Байя
|19
|6
|3
|10
|24 - 32
|21
|17.
|Америка Минейро
|18
|4
|6
|8
|15 - 22
|18
|18.
|Спорт Ресифи
|19
|3
|8
|8
|8 - 14
|17
|19.
|Гремио
|17
|4
|4
|9
|12 - 18
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|19
|0
|7
|12
|15 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|7
|1
|2
|19 - 13
|22
|2.
|Форталеза
|9
|6
|3
|0
|17 - 5
|21
|3.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|6.
|Сантос
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|Жувентуде
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|9.
|Флуминенсе
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|10.
|Байя
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|11.
|Брагантино
|9
|2
|6
|1
|14 - 12
|12
|12.
|Америка Минейро
|10
|3
|3
|4
|7 - 7
|12
|13.
|Куяба
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|2
|5
|2
|6 - 7
|11
|15.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|16.
|Гремио
|9
|2
|4
|3
|7 - 7
|10
|17.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|18.
|Коринтианс
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|19.
|Спорт Ресифи
|9
|1
|4
|4
|2 - 5
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|10
|6
|2
|2
|11 - 8
|20
|2.
|Брагантино
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|Коринтианс
|10
|5
|4
|1
|8 - 4
|19
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|5
|2
|13 - 12
|14
|6.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|7.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|8.
|Флуминенсе
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|9.
|Куяба
|9
|2
|6
|1
|8 - 6
|12
|10.
|Форталеза
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|11.
|Сан-Паулу
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|12.
|Спорт Ресифи
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|3
|0
|6
|11 - 11
|9
|14.
|Байя
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|15.
|Жувентуде
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|16.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|17.
|Сантос
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|18.
|Сеара
|9
|0
|6
|3
|5 - 11
|6
|19.
|Гремио
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|10
|0
|5
|5
|10 - 16
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|5
|3.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|5.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|7
|1
|2.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|3.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|4.
|Байя
|Росси
|7
|0
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|5
|1