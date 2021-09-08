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Бразилия: Серия A 2021

2021
Шапекоэнсе
1:2
Конец матча
Флуминенсе
0'
0:1
10' Гол
Бобадилья Рауль
0:2
18' Гол
Энрике Луис
1:2
61' Гол
Перотти Педро
90'+7
1
Keiller
2
Matheus
Ribeiro
4
Каду
Рикардо
II
55
Иордания
6
Gabriel
Dal
Toe
Busanello
88
Деннер
8
Алан
Сантос
5
Мойзес
7
Bruno
Silva3
17
Mike
I
9
Anselmo
I
1
Маркос
Дос
Сантос
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
4
Luccas
Claro
14
Danilo
IV
38
Мартинелли
Габриэл
35
Андре
20
Yago
I
34
Энрике
Луис
19
Бобадилья
Рауль
7
Lucca
Шапекоэнсе
4-4-2
Флуминенсе
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Шапекоэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anselmo I 3 (2) 0.16
2. Перотти Педро 3 0.16
3. Ignacio2 2 0.11
4. Жеуванио 2 0.11
5. Kaio Nunes 1 0.05
6. Gabriel Dal Toe Busanello 1 0.05
7. Раванелли Феррейра 1 (1) 0.05
8. Anderson Leite 1 0.05
9. Derlan 1 0.05
10. Лима Северино 0 0
11. Mike I 0 0
12. Bruno Silva3 0 0
Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lucca 3 0.16
2. Бобадилья Рауль 2 0.11
3. Fred II 2 (1) 0.11
4. Caio Paulista 2 0.11
5. Yago I 1 0.05
6. Андре 1 0.05
7. Энрике Луис 1 0.05
8. Касарес Хуан 1 0.05
9. Huan Nino2 1 0.05
10. Нене Андерсон 1 0.05
11. Jhon Arias 1 0.05
12. Gabriel Teixeira 1 0.05
13. Эрнандес Абель 1 (1) 0.05
14. Danilo IV 0 0
15. Эжидио Перейра 0 0

Карточки

Шапекоэнсе
# Игрок      
1. Anselmo I 5 0
2. Derlan 5 0
3. Раванелли Феррейра 3 0
4. Каду Рикардо II 1 1
5. Bruno Silva3 1 1
6. Деннер 2 0
7. Лима Северино 2 0
8. Жеуванио 2 0
9. Мойзес 2 0
10. Anderson Leite 2 0
11. Fernandinho IX 2 0
12. Гуэдеш Элдер 1 0
13. Ronei 1 0
14. Esekel Kriado II 1 0
15. Keiller 1 0
16. Ignacio2 1 0
17. Gabriel Dal Toe Busanello 1 0
Флуминенсе
# Игрок      
1. Эрнандес Абель 3 1
2. Энрике Луис 4 0
3. Yago I 4 0
4. Huan Nino2 4 0
5. Lucca 3 0
6. Андре 2 0
7. Fred II 2 0
8. Мартинелли Габриэл 2 0
9. Муриэл Беккер 1 0
10. Luccas Claro 1 0
11. Маноэл 1 0
12. Danilo IV 1 0
13. Веллингтон III 1 0
14. Samuel VII 1 0
15. Jhon Arias 1 0
16. Caio Paulista 1 0
17. Kayky 1 0
18. Gabriel Teixeira 1 0
19. Matheus Martins 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шапекоэнсе 6.67% (1) 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 26.67% (4)
 Флуминенсе 11.11% (2) 11.11% (2) 16.67% (3) 16.67% (3) 22.22% (4) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +1 =7 -12
Спорт Ресифи 0:0 Шапекоэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Америка Минейро Гремио 2:1 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 0:1 Сантос Жувентуде 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:3 Куяба Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Шапекоэнсе 0:2 Байя Форталеза 3:2 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Сеара АБК 3:0 Шапекоэнсе Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 3:1 АБК Шапекоэнсе 0:3 Брагантино
Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Флуминенсе 1:1 Жувентуде Флуминенсе 2:0 Байя Флуминенсе 1:2 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро
Барселона Гуаякиль 1:1 Флуминенсе Интернасьонал Порту Алегре 4:2 Флуминенсе Флуминенсе 2:2 Барселона Гуаякиль Америка Минейро 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Серро Портеньо Флуминенсе 3:0 Крисьюма Крисьюма 2:1 Флуминенсе Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гремио Серро Портеньо 0:2 Флуминенсе Спорт Ресифи 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Сеара Фламенго 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:4 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 1:1 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе

Последние игры между собой

Шапекоэнсе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Флуминенсе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Серия A Шапекоэнсе 1:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 3:1 Шапекоэнсе Серия A
Шапекоэнсе 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 3:3 Шапекоэнсе Серия A Флуминенсе 1:2 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 0:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:3 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 2:1 Флуминенсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 12 3 3 27 - 13 39
2. Палмейрас Сан-Паулу 18 11 2 5 29 - 20 35
3. Форталеза 19 9 6 4 29 - 20 33
4. Брагантино 18 8 8 2 29 - 19 32
5. Фламенго 16 10 1 5 32 - 16 31
6. Коринтианс 19 7 7 5 18 - 16 28
7. Атлетико Гойяненсе 18 6 7 5 15 - 17 25
8. Флуминенсе 19 6 7 6 18 - 20 25
9. Сеара 18 5 9 4 19 - 19 24
10. Куяба 19 5 9 5 19 - 19 24
11. Атлетико Паранаэнсе 18 7 3 8 23 - 21 24
12. Интернасьонал Порту Алегре 18 5 8 5 22 - 22 23
13. Жувентуде 19 5 8 6 16 - 21 23
14. Сантос 19 5 7 7 20 - 25 22
15. Сан-Паулу 18 5 7 6 15 - 20 22
16. Байя 19 6 3 10 24 - 32 21
17. Америка Минейро 18 4 6 8 15 - 22 18
18. Спорт Ресифи 19 3 8 8 8 - 14 17
19. Гремио 17 4 4 9 12 - 18 16
20. Шапекоэнсе 19 0 7 12 15 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 10 7 1 2 19 - 13 22
2. Форталеза 9 6 3 0 17 - 5 21
3. Атлетико Минейро 8 6 1 1 16 - 5 19
4. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 9 5 3 1 14 - 8 18
6. Сантос 10 4 4 2 11 - 9 16
7. Атлетико Паранаэнсе 9 4 3 2 12 - 10 15
8. Жувентуде 10 4 3 3 9 - 11 15
9. Флуминенсе 9 3 4 2 8 - 8 13
10. Байя 10 4 1 5 14 - 16 13
11. Брагантино 9 2 6 1 14 - 12 12
12. Америка Минейро 10 3 3 4 7 - 7 12
13. Куяба 10 3 3 4 11 - 13 12
14. Атлетико Гойяненсе 9 2 5 2 6 - 7 11
15. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
16. Гремио 9 2 4 3 7 - 7 10
17. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 3 3 9 - 10 9
18. Коринтианс 9 2 3 4 10 - 12 9
19. Спорт Ресифи 9 1 4 4 2 - 5 7
20. Шапекоэнсе 9 0 2 7 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 10 6 2 2 11 - 8 20
2. Брагантино 9 6 2 1 15 - 7 20
3. Коринтианс 10 5 4 1 8 - 4 19
4. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
5. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 5 2 13 - 12 14
6. Фламенго 7 4 1 2 16 - 5 13
7. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 1 3 10 - 7 13
8. Флуминенсе 10 3 3 4 10 - 12 12
9. Куяба 9 2 6 1 8 - 6 12
10. Форталеза 10 3 3 4 12 - 15 12
11. Сан-Паулу 10 3 3 4 8 - 13 12
12. Спорт Ресифи 10 2 4 4 6 - 9 10
13. Атлетико Паранаэнсе 9 3 0 6 11 - 11 9
14. Байя 9 2 2 5 10 - 16 8
15. Жувентуде 9 1 5 3 7 - 10 8
16. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
17. Сантос 9 1 3 5 9 - 16 6
18. Сеара 9 0 6 3 5 - 11 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Шапекоэнсе 10 0 5 5 10 - 16 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
2. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 5
3. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
4. Байя Gilberto IV 8 1 1
5. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 7 1
2. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
3. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
4. Байя Росси 7 0
5. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 27'
    Лукка уходит с поля. Кайо Паулиста выходит вместо него
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Луис Энрике бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Бобадилья Рауль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шапекоэнсе 1:2 Флуминенсе онлайн




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