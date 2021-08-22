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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
ХИФК
1:3
Второй тайм: 61'

Стадион:
КуПС
0'
1:0
11' Гол
Ягуби Моштаг
34' Желтая карточка
Эрнандес Алдайр
38' Желтая карточка
Саэс Фелипе
1:1
50' Гол
Ниссилья Урхо
55' Желтая карточка
Бакман Джани
1:2
56' Пенальти
Икауниекс Янис
1:3
59' Гол
Икауниекс Янис
61'
1
Ууситало
Маркус
8
Халме
Юкка
3
Маттила
Сакари
23
Эрнандес
Алдайр
88
Хинг-Гловер
Макарио
22
Градецки
Матей
10
Ягуби
Моштаг
5
Саэс
Фелипе
9
Энтрена
Хуан
2
Камара
Кей
17
Бакман
Джани
21
Крайдль
Йоханнес
2
Рикардо
Пауло
22
Тойвомяки
Ханри
33
Хямяляйнен
Танели
15
Henry
Uzochokwu
26
Видьеског
Аксель
19
Боатенг
Бисмарк
32
Аспегрен
Фелипе
9
Вяйринен
Тим
8
Рангел
25
Ниссилья
Урхо
ХИФК
КуПС

Бомбардиры внутри турнира

ХИФК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саэс Фелипе 2 0.14
2. Али Юсиф 2 0.14
3. Ягуби Моштаг 2 (2) 0.14
4. Энтрена Хуан 1 0.07
5. Тукиайнен Сакари 1 0.07
6. Бакман Джани 1 0.07
7. Эрнандес Алдайр 1 0.07
8. Исакссон Китон 1 0.07
9. Данвуди Джейк 1 0.07
10. Палмасто Тино 1 0.07
11. Халме Юкка 0 0
12. Ахади Мосавер 0 0
13. Хинг-Гловер Макарио 0 0
14. Стренг Джеремайя 0 0
15. Куйянпяя Аату 0 0
КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ниссилья Урхо 4 0.25
2. Томас Диого 4 0.25
3. Santeri Haarala2 3 0.19
4. Попович Антон 3 0.19
5. Вяйринен Тим 2 0.13
6. Удо Аньекпено 2 0.13
7. Рангел 1 0.06
8. Икауниекс Янис 1 0.06
9. Видьеског Аксель 1 0.06
10. Хейнонен Артту 1 0.06
11. Тойвомяки Ханри 1 0.06
12. Сале Усман 1 0.06
13. Боатенг Бисмарк 1 (1) 0.06
14. Каррильо Даниэль II 0 0
15. Niba MacDonald 0 0
16. Себбан Джордан 0 0

Карточки

ХИФК
# Игрок      
1. Ягуби Моштаг 3 1
2. Данвуди Джейк 4 0
3. Бакман Джани 3 0
4. Эрнандес Алдайр 3 0
5. Хинг-Гловер Макарио 1 1
6. Саэс Фелипе 1 1
7. Халме Юкка 2 0
8. Али Юсиф 2 0
9. Стренг Джеремайя 2 0
10. Градецки Матей 1 0
11. Тукиайнен Сакари 1 0
12. Исакссон Китон 1 0
13. Энтрена Хуан 1 0
14. Куйянпяя Аату 1 0
КуПС
# Игрок      
1. Рангел 5 0
2. Попович Антон 4 0
3. Боатенг Бисмарк 3 0
4. Томас Диого 3 0
5. Ниссилья Урхо 2 0
6. Тойвомяки Ханри 2 0
7. Хейнонен Артту 2 0
8. Santeri Haarala2 2 0
9. Пирттийоки Юхо 1 0
10. Каррильо Даниэль II 1 0
11. Удо Аньекпено 1 0
12. Henry Uzochokwu 1 0
13. Хямяляйнен Танели 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИФК 0 15.38% (2) 38.46% (5) 7.69% (1) 23.08% (3) 15.38% (2)
 КуПС 16% (4) 16% (4) 24% (6) 8% (2) 12% (3) 24% (6)

Предыдущие игры

ХИФК Последние 20 матчей: +9 =5 -6
ХИФК 2:2 КТП Интер Турку 0:1 ХИФК ХИФК 0:1 Лахти Мариехамн 0:0 ХИФК
ХИФК 0:1 ХИК Лахти 0:0 ХИФК ХИФК 1:0 Хонка КТП 0:2 ХИФК ХИФК 1:4 Интер Турку Оулу 1:2 ХИФК ХИФК 1:1 Ильвес СЯК Сейнайоки 1:1 ХИФК ХИФК 2:0 Хака ХИФК 0:3 ХИК РоПС 0:1 ХИФК ХИФК 1:0 Лахти ХИК 2:1 ХИФК КТП 0:1 ХИФК Лахти 2:1 ХИФК ХИФК 1:0 РоПС
КуПС Последние 20 матчей: +13 =3 -4
КуПС 0:4 Унион Берлин КуПС 4:0 КТП Астана 3:4 КуПС КуПС 2:2 Лахти
КуПС 1:1 Астана Ворскла 2:3 КуПС КуПС 1:0 Ильвес КуПС 2:2 Ворскла КуПС 5:0 Ноа Ереван Хака 0:1 КуПС Ноа Ереван 1:0 КуПС КуПС 2:0 Оулу Оулу 0:2 КуПС КуПС 2:1 Хонка КуПС 1:0 Интер Турку СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС КуПС 1:2 Хака Ильвес 3:2 КуПС КуПС 2:0 Мариехамн Лахти 2:4 КуПС

Последние игры между собой

ХИФК: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 9
КуПС: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 1
КуПС 3:2 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:3 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:1 КуПС Вейккауслига
КуПС 3:2 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:4 КуПС Вейккауслига КуПС 2:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:2 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 3:2 КуПС Вейккауслига ХИФК 1:3 КуПС Вейккауслига КуПС 2:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:1 КуПС Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 16 13 2 1 27 - 7 41
2. КуПС 3:1 Заявка 16 11 2 3 28 - 12 35
3. Интер Турку Заявка 17 9 2 6 25 - 16 29
4. Лахти Заявка 16 7 6 3 23 - 17 27
5. СЯК Сейнайоки Заявка 15 8 3 4 18 - 13 27
6. Хонка 3:1 Заявка 17 6 3 8 25 - 24 21
7. Ильвес Заявка 16 6 2 8 16 - 22 20
8. ХИФК 1:3 Заявка 14 5 5 4 14 - 14 20
9. Оулу Заявка 17 5 1 11 15 - 26 16
10. Хака Заявка 16 4 3 9 13 - 19 15
11. Мариехамн 1:3 Заявка 16 3 2 11 10 - 26 11
12. КТП Заявка 16 1 5 10 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 8 7 1 0 16 - 4 22
2. КуПС 3:1 Заявка 9 6 2 1 15 - 5 20
3. Интер Турку Заявка 9 6 2 1 15 - 6 20
4. Лахти Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
5. Ильвес Заявка 7 5 0 2 9 - 7 15
6. СЯК Сейнайоки Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
7. Хонка 3:1 Заявка 7 3 1 3 9 - 8 10
8. Оулу Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
9. ХИФК 1:3 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
10. Хака Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
11. Мариехамн 1:3 Заявка 8 1 1 6 4 - 14 4
12. КТП Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 8 6 1 1 11 - 3 19
2. КуПС 3:1 Заявка 7 5 0 2 13 - 7 15
3. СЯК Сейнайоки Заявка 7 4 1 2 6 - 4 13
4. ХИФК 1:3 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
5. Хонка 3:1 Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
6. Хака Заявка 9 3 1 5 9 - 10 10
7. Лахти Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
8. Интер Турку Заявка 8 3 0 5 10 - 10 9
9. Мариехамн 1:3 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
10. Оулу Заявка 8 2 0 6 8 - 14 6
11. КТП Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12. Ильвес Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 7 1 1
2. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
3. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 5 0 0
4. ХИК Луис Энрике II 5 0 0
5. Лахти Чарльз Джеффри 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 6 1
2. КТП Рамадингайе Давид 7 0
3. СЯК Сейнайоки Мурило 7 0
4. Мариехамн Абубакари Мохаммед 5 1
5. Хонка Арко-Менса Эдмунд 5 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
ХИФК
Ничья
КуПС
4.20
3.40
2.02
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ХИФК 1:3 КуПС онлайн




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