Финляндия: Вейккауслига 2021
ХИФК
1:5
Конец матча
Стадион: Bolt Arena
КуПС
1:0
11' ПенальтиЯгуби Моштаг
34' Желтая карточкаЭрнандес Алдайр
38' Желтая карточкаСаэс Фелипе
1:1
50' ГолНиссилья Урхо
55' Желтая карточкаБакман Джани
1:2
56' ПенальтиИкауниекс Янис
1:3
59' ГолИкауниекс Янис
1:4
67' ГолРангел
89' Желтая карточкаБоатенг Бисмарк
1:5
90' ГолНиссилья Урхо
10
Ягуби
Моштаг
17
Бакман
Джани
8
Рангел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ягуби МоштагПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Бакман ДжаниНападающий
- Запасные игроки
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мабинда ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
8 РангелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Валакари Симо
Ход матча
11'
1:0
34'
38'
50'
1:1
55'
56'
1:2
59'
1:3
67'
1:4
89'
90'
1:5
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ягуби Моштаг
|3 (3)
|0.21
|2.
|Саэс Фелипе
|2
|0.14
|3.
|Али Юсиф
|2
|0.14
|4.
|Энтрена Хуан
|1
|0.07
|5.
|Тукиайнен Сакари
|1
|0.07
|6.
|Бакман Джани
|1
|0.07
|7.
|Эрнандес Алдайр
|1
|0.07
|8.
|Исакссон Китон
|1
|0.07
|9.
|Данвуди Джейк
|1
|0.07
|10.
|Палмасто Тино
|1
|0.07
|11.
|Халме Юкка
|0
|0
|12.
|Ахади Мосавер
|0
|0
|13.
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|14.
|Стренг Джеремайя
|0
|0
|15.
|Куйянпяя Аату
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ниссилья Урхо
|6
|0.38
|2.
|Томас Диого
|4
|0.25
|3.
|Santeri Haarala2
|3
|0.19
|4.
|Икауниекс Янис
|3 (1)
|0.19
|5.
|Попович Антон
|3
|0.19
|6.
|Рангел
|2
|0.13
|7.
|Вяйринен Тим
|2
|0.13
|8.
|Удо Аньекпено
|2
|0.13
|9.
|Видьеског Аксель
|1
|0.06
|10.
|Хейнонен Артту
|1
|0.06
|11.
|Тойвомяки Ханри
|1
|0.06
|12.
|Сале Усман
|1
|0.06
|13.
|Боатенг Бисмарк
|1 (1)
|0.06
|14.
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|15.
|Каррильо Даниэль II
|0
|0
|16.
|Niba MacDonald
|0
|0
|17.
|Себбан Джордан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ягуби Моштаг
|3
|1
|2.
|Бакман Джани
|4
|0
|3.
|Данвуди Джейк
|4
|0
|4.
|Эрнандес Алдайр
|3
|0
|5.
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|1
|6.
|Саэс Фелипе
|1
|1
|7.
|Халме Юкка
|2
|0
|8.
|Али Юсиф
|2
|0
|9.
|Стренг Джеремайя
|2
|0
|10.
|Градецки Матей
|1
|0
|11.
|Тукиайнен Сакари
|1
|0
|12.
|Исакссон Китон
|1
|0
|13.
|Энтрена Хуан
|1
|0
|14.
|Куйянпяя Аату
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рангел
|5
|0
|2.
|Попович Антон
|4
|0
|3.
|Боатенг Бисмарк
|4
|0
|4.
|Томас Диого
|3
|0
|5.
|Ниссилья Урхо
|2
|0
|6.
|Тойвомяки Ханри
|2
|0
|7.
|Хейнонен Артту
|2
|0
|8.
|Santeri Haarala2
|2
|0
|9.
|Пирттийоки Юхо
|1
|0
|10.
|Каррильо Даниэль II
|1
|0
|11.
|Удо Аньекпено
|1
|0
|12.
|Henry Uzochokwu
|1
|0
|13.
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ХИФК
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|КуПС
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|20% (6)
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
Предыдущие игры
ХИФК Последние 20 матчей: +9 =5 -6ХИФК 2:2 КТП Интер Турку 0:1 ХИФК ХИФК 0:1 Лахти Мариехамн 0:0 ХИФК
КуПС Последние 20 матчей: +13 =3 -4КуПС 0:4 Унион Берлин КуПС 4:0 КТП Астана 3:4 КуПС КуПС 2:2 Лахти
Последние игры между собой
ХИФК: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 9
КуПС: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|27 - 7
|41
|2.
|КуПС
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|30 - 12
|35
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|25 - 16
|29
|4.
|Лахти
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|23 - 17
|27
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 13
|27
|6.
|Хонка
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|25 - 24
|21
|7.
|Ильвес
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 22
|20
|8.
|ХИФК
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 16
|20
|9.
|Оулу
|Заявка
|17
|5
|1
|11
|15 - 26
|16
|10.
|Хака
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 19
|15
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|10 - 26
|11
|12.
|КТП
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|12 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|КуПС
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 5
|20
|3.
|Интер Турку
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|4.
|Лахти
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|5.
|Ильвес
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|9 - 7
|15
|6.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|7.
|Хонка
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|8.
|Оулу
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|9.
|ХИФК
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|10.
|Хака
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|11.
|Мариехамн
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
|12.
|КТП
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 3
|19
|2.
|КуПС
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|15
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|6 - 4
|13
|4.
|ХИФК
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|5.
|Хонка
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|6.
|Хака
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 10
|10
|7.
|Лахти
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|8.
|Интер Турку
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 10
|9
|9.
|Мариехамн
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|10.
|Оулу
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 14
|6
|11.
|КТП
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|Ильвес
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|7
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|6
|0
|6
|3.
|ХИК
|Валенчич Филип
|6
|1
|3
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|5
|0
|0
|5.
|ХИК
|Луис Энрике II
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1
|2.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|7
|0
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|7
|0
|4.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|5
|1
|5.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|5
|1