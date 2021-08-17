Аргентина: Лига професьональ 2021
Ланус
1:0
Первый тайм: 33'
Годой Крус
1:0
20' ГолVictor Malcorra
28' Желтая карточкаSebastian Lomonaco
19
Морель
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Морель ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
13 Julian Aude
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
36 Bruno Sosa
-
-
-
19 Manuel Llano
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
Ход матча
20'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жозе Густаво Санд
|6 (1)
|1
|2.
|Victor Malcorra
|2
|0.33
|3.
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0.33
|4.
|Angel Gonzalez II
|1
|0.17
|5.
|Javier Rodriguez
|0
|0
|6.
|Matias Esquivel
|0
|0
|7.
|Lucas Varaldo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Martin Ojeda
|3 (1)
|0.5
|2.
|Sebastian Lomonaco
|1
|0.17
|3.
|Matias Ramirez
|1
|0.17
|4.
|Ezequiel Bullaude
|1
|0.17
|5.
|Bruno Sosa
|1
|0.17
|6.
|Cristian Colman
|0
|0
|7.
|Elias Sebastian Lopez
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Angel Gonzalez II
|2
|0
|2.
|Морель Хорхе
|2
|0
|3.
|Julian Aude
|2
|0
|4.
|Javier Rodriguez
|1
|0
|5.
|Nicolas Thaller
|1
|0
|6.
|Alexandro Bernabei
|1
|0
|7.
|Braian Aguirre
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Guillermo Luis Ortiz
|2
|0
|2.
|Nestor Breitenbruch
|2
|0
|3.
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0
|4.
|Bruno Sosa
|2
|0
|5.
|Перес Дамиан
|1
|0
|6.
|Matias Ramirez
|1
|0
|7.
|Sebastian Lomonaco
|1
|0
|8.
|Juan Espinola
|1
|0
|9.
|Manuel Llano
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ланус
|0
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|0
|40% (4)
|Годой Крус
|0
|14.29% (1)
|0
|0
|42.86% (3)
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Ланус Последние 20 матчей: +9 =2 -9Уракан 0:1 Ланус Ланус 1:1 Унион Санта-Фе Ланус 0:3 Ривер Плейт Колон 1:4 Ланус
Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Ланус 0:0 Арагуа Ланус 4:1 Ла Экидад Гремио 3:1 Ланус Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ла Экидад 0:1 Ланус Бока Хуниорс 1:0 Ланус Ланус 1:2 Гремио Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Арагуа 0:1 Ланус Сармиенто 1:0 Ланус Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Патронато Парана 2:2 Ланус Химнасия Ла-Плата 2:4 Ланус Ланус 4:2 Патронато Парана Банфилд 2:0 Ланус
Годой Крус Последние 20 матчей: +8 =3 -9Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Колон 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус
Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Бока Унидос 0:2 Годой Крус Годой Крус 0:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Колон 2:2 Годой Крус Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:4 Годой Крус Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:6 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:0 Годой Крус Годой Крус 3:1 Атлетико Платенсе Росарио Сентраль 2:2 Годой Крус Годой Крус 0:2 Эстудиантес Касерос Альдосиви 1:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус
Последние игры между собой
Ланус: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Годой Крус: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Годой Крус 1:5 Ланус Примера Ланус 3:3 Годой Крус Примера Годой Крус 1:0 Ланус Примера Ланус 0:1 Годой Крус Примера Годой Крус 0:1 Ланус Примера Ланус 2:0 Годой Крус Примера Годой Крус 0:1 Ланус Примера Ланус 2:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 0:0 Ланус Копа Судамерикана Ланус 2:2 Годой Крус Копа Судамерикана Годой Крус 2:0 Ланус Примера А Ланус 1:4 Годой Крус Примера А Годой Крус 2:1 Ланус Примера А Ланус 1:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 0:1 Ланус Примера А Ланус 4:3 Годой Крус Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|7 - 2
|14
|2.
|Ланус
|1:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|3.
|Колон
|6
|4
|1
|1
|7 - 6
|13
|4.
|Эстудиантес Касерос
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|5.
|Расинг Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|5 - 1
|11
|6.
|Патронато Парана
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|7.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|9.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|10.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|11.
|Годой Крус
|0:1
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|14.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|15.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|16.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|17.
|Сармиенто
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|18.
|Уракан
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|19.
|Банфилд
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|20.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|22.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|23.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|24.
|Бока Хуниорс
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|0
|5
|4 - 8
|3
|26.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|0 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|Тальерес Кордоба
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|5.
|Патронато Парана
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|8.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|9.
|Ланус
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|11.
|Годой Крус
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|12.
|Дефенса и Хустисия
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|13.
|Сармиенто
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|14.
|Колон
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|15.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|16.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|17.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|18.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|19.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|21.
|Атлетико Платенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|22.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|23.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|24.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|25.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|26.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Колон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Альдосиви
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Ланус
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Эстудиантес Касерос
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Банфилд
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Годой Крус
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Бока Хуниорс
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|21.
|Атлетико Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Сармиенто
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|26.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|6
|1
|0
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|Ромеро Сильвио
|4
|0
|0
|3.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|4
|0
|0
|4.
|Эстудиантес Касерос
|Juan Apaolaza
|3
|0
|2
|5.
|Ривер Плейт
|Braian Romero
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|3
|1
|2.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|3.
|Сентраль Кордоба Росарио
|Oscar Salomon
|4
|0
|4.
|Банфилд
|Lautaro Rios
|4
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|2
|1