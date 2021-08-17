  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2021

Аргентина: Лига професьональ 2021

Ланус
1:0
Первый тайм: 33'
Годой Крус
0'
1:0
20' Гол
Victor Malcorra
28' Желтая карточка
Sebastian Lomonaco
33'
15
Lucas
Acosta
II
35
Braian
Aguirre
29
Nicolas
Thaller
3
Бурдиссо
Гильермо
25
Alexandro
Bernabei
27
Angel
Gonzalez
II
19
Морель
Хорхе
11
Matias
Esquivel
20
Victor
Malcorra
42
Лопес
Хосе
Мануэль
9
Жозе
Густаво
Санд
12
Juan
Espinola
28
Elias
Sebastian
Lopez
3
Leonel
Gonzalez
25
Nestor
Breitenbruch
15
Перес
Дамиан
32
Gonzalo
Abrego
5
Nelson
Acevedo
33
Ezequiel
Bullaude
11
Martin
Ojeda
9
Tomas
Badaloni
27
Sebastian
Lomonaco
Ланус
4-4-2
Годой Крус
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жозе Густаво Санд 6 (1) 1
2. Victor Malcorra 2 0.33
3. Лопес Хосе Мануэль 2 0.33
4. Angel Gonzalez II 1 0.17
5. Javier Rodriguez 0 0
6. Matias Esquivel 0 0
7. Lucas Varaldo 0 0
Годой Крус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Martin Ojeda 3 (1) 0.5
2. Sebastian Lomonaco 1 0.17
3. Matias Ramirez 1 0.17
4. Ezequiel Bullaude 1 0.17
5. Bruno Sosa 1 0.17
6. Cristian Colman 0 0
7. Elias Sebastian Lopez 0 0

Карточки

Ланус
# Игрок      
1. Angel Gonzalez II 2 0
2. Морель Хорхе 2 0
3. Julian Aude 2 0
4. Javier Rodriguez 1 0
5. Nicolas Thaller 1 0
6. Alexandro Bernabei 1 0
7. Braian Aguirre 1 0
Годой Крус
# Игрок      
1. Guillermo Luis Ortiz 2 0
2. Nestor Breitenbruch 2 0
3. Elias Sebastian Lopez 2 0
4. Bruno Sosa 2 0
5. Перес Дамиан 1 0
6. Matias Ramirez 1 0
7. Sebastian Lomonaco 1 0
8. Juan Espinola 1 0
9. Manuel Llano 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланус 0 20% (2) 20% (2) 20% (2) 0 40% (4)
 Годой Крус 0 14.29% (1) 0 0 42.86% (3) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Ланус Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Уракан 0:1 Ланус Ланус 1:1 Унион Санта-Фе Ланус 0:3 Ривер Плейт Колон 1:4 Ланус
Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Ланус 0:0 Арагуа Ланус 4:1 Ла Экидад Гремио 3:1 Ланус Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ла Экидад 0:1 Ланус Бока Хуниорс 1:0 Ланус Ланус 1:2 Гремио Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Арагуа 0:1 Ланус Сармиенто 1:0 Ланус Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Патронато Парана 2:2 Ланус Химнасия Ла-Плата 2:4 Ланус Ланус 4:2 Патронато Парана Банфилд 2:0 Ланус
Годой Крус Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Колон 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус
Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Бока Унидос 0:2 Годой Крус Годой Крус 0:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Колон 2:2 Годой Крус Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:4 Годой Крус Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:6 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:0 Годой Крус Годой Крус 3:1 Атлетико Платенсе Росарио Сентраль 2:2 Годой Крус Годой Крус 0:2 Эстудиантес Касерос Альдосиви 1:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус

Последние игры между собой

Ланус: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Годой Крус: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Ланус 2:0 Годой Крус Суперлига Годой Крус 0:2 Ланус Суперлига Годой Крус 4:1 Ланус Суперлига Ланус 3:0 Годой Крус Примера
Годой Крус 1:5 Ланус Примера Ланус 3:3 Годой Крус Примера Годой Крус 1:0 Ланус Примера Ланус 0:1 Годой Крус Примера Годой Крус 0:1 Ланус Примера Ланус 2:0 Годой Крус Примера Годой Крус 0:1 Ланус Примера Ланус 2:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 0:0 Ланус Копа Судамерикана Ланус 2:2 Годой Крус Копа Судамерикана Годой Крус 2:0 Ланус Примера А Ланус 1:4 Годой Крус Примера А Годой Крус 2:1 Ланус Примера А Ланус 1:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 0:1 Ланус Примера А Ланус 4:3 Годой Крус Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 6 4 2 0 7 - 2 14
2. Ланус 1:0 6 4 1 1 11 - 7 13
3. Колон 6 4 1 1 7 - 6 13
4. Эстудиантес Касерос 6 4 0 2 12 - 6 12
5. Расинг Авельянеда 6 3 2 1 5 - 1 11
6. Патронато Парана 6 3 2 1 7 - 4 11
7. Ривер Плейт 6 3 1 2 12 - 5 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 8 - 7 10
9. Тальерес Кордоба 6 3 1 2 8 - 5 10
10. Альдосиви 6 3 1 2 6 - 7 10
11. Годой Крус 0:1 6 3 0 3 7 - 7 9
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 3 1 5 - 3 9
13. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 6 - 6 8
14. Атлетико Тукуман 6 2 2 2 7 - 8 8
15. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 8 8
16. Дефенса и Хустисия 6 2 1 3 9 - 9 7
17. Сармиенто 6 2 0 4 4 - 10 6
18. Уракан 6 1 3 2 4 - 5 6
19. Банфилд 6 1 3 2 3 - 5 6
20. Унион Санта-Фе 6 1 3 2 6 - 7 6
21. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 5 - 7 5
22. Атлетико Платенсе 6 1 2 3 5 - 7 5
23. Арсенал Саранди 6 1 2 3 5 - 11 5
24. Бока Хуниорс 6 0 4 2 2 - 5 4
25. Росарио Сентраль 6 1 0 5 4 - 8 3
26. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 0 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Тальерес Кордоба 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
4. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 3 - 0 7
5. Патронато Парана 3 2 1 0 3 - 0 7
6. Аргентинос Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
7. Химнасия Ла-Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
8. Ривер Плейт 4 2 1 1 8 - 3 7
9. Ланус 1:0 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 5 - 1 6
11. Годой Крус 0:1 3 2 0 1 5 - 4 6
12. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 8 - 6 6
13. Сармиенто 3 2 0 1 2 - 3 6
14. Колон 3 2 0 1 3 - 4 6
15. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
16. Арсенал Саранди 3 1 2 0 4 - 3 5
17. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
18. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 2 4
19. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
20. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 4 - 4 4
21. Атлетико Платенсе 3 1 1 1 3 - 3 4
22. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
23. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 4 3
24. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
25. Банфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
26. Бока Хуниорс 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Колон 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Альдосиви 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Ланус 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Эстудиантес Касерос 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Банфилд 4 1 2 1 3 - 4 5
7. Расинг Авельянеда 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Патронато Парана 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сан-Лоренсо 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ривер Плейт 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Атлетико Тукуман 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Годой Крус 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Бока Хуниорс 4 0 3 1 1 - 2 3
15. Аргентинос Хуниорс 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 5 2
17. Уракан 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Химнасия Ла-Плата 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 1 2 1 - 3 1
20. Ньюэллс Олд Бойз 3 0 1 2 0 - 3 1
21. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
22. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 1 - 3 1
23. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Сармиенто 3 0 0 3 2 - 7 0
25. Росарио Сентраль 3 0 0 3 1 - 4 0
26. Арсенал Саранди 3 0 0 3 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 6 1 0
2. Индепендьенте Авельянеда Ромеро Сильвио 4 0 0
3. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 4 0 0
4. Эстудиантес Касерос Juan Apaolaza 3 0 2
5. Ривер Плейт Braian Romero 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 3 1
2. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 3 1
3. Сентраль Кордоба Росарио Oscar Salomon 4 0
4. Банфилд Lautaro Rios 4 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    28'
    Sebastian Lomonaco получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Victor Malcorra бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Годой Крус
1.87
3.60
3.96
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ланус 1:0 Годой Крус онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 