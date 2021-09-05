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Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на перенесённом матче шестого тура группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре между сборными Бразилии и Аргентины. Вместе с вами за ходом этой большой битвы наблюдать буду я, Михаил Бугров.