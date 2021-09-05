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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Бразилия
 
Позже
Аргентина
12
Перейра
Вевертон
2
Данило
Луис
22
Лукас
VI
3
Милитао
Эдер
6
Алекс
Сандро
11
Рибейро
Эвертон
5
Каземиро
Карлос
18
Жерсон
Сантос
17
Пакета
Лукас
9
Габриэл
Барбоза
10
Неймар
23
Мартинес
Эмилиано
4
Монтьель
Гонсало
13
Ромеро
Кристиан
19
Отаменди
Николас
8
Акунья
Маркос
7
Де
Пауль
Родриго
5
Паредес
Леандро
20
Ло
Чельсо
Джовани
10
Месси
Лионель
22
Мартинес
Лаутаро
11
Ди
Мария
Анхель
Бразилия
4-4-2
Аргентина
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Неймар 5 (3) 0.71
2. Фирмино Роберто 3 0.43
3. Ришарлисон 3 0.43
4. Рибейро Эвертон 1 0.14
5. Коутиньо Филиппе 1 0.14
6. Маркиньос Маркос 1 0.14
7. Мело Артур 1 0.14
8. Пакета Лукас 1 0.14
9. Жезус Габриэль 0 0
10. Лоди Ренан 0 0
11. Данило Луис 0 0
Аргентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинес Лаутаро 3 0.43
2. Гонсалес Николас 2 0.29
3. Корреа Хоакин 2 0.29
4. Месси Лионель 2 (2) 0.29
5. Паредес Леандро 1 0.14
6. Корреа Анхель 1 0.14
7. Ромеро Кристиан 1 0.14
8. Ло Чельсо Джовани 0 0
9. Де Пауль Родриго 0 0

Карточки

Бразилия
# Игрок      
1. Маркиньос Маркос 2 0
2. Фред Сантос 2 0
3. Соарес Дуглас 2 0
4. Неймар 1 0
5. Силва Тьяго 1 0
6. Жерсон Сантос 1 0
7. Жезус Габриэль 1 0
8. Ришарлисон 1 0
9. Милитао Эдер 1 0
10. Гимараэс Бруно 1 0
Аргентина
# Игрок      
1. Отаменди Николас 3 0
2. Паредес Леандро 2 0
3. Ромеро Кристиан 2 0
4. Тальяфико Николас 1 0
5. Окампос Лукас 1 0
6. Песселья Херман 1 0
7. Де Пауль Родриго 1 0
8. Мартинес Лукас II 1 0
9. Ло Чельсо Джовани 1 0
10. Монтьель Гонсало 1 0
11. Паласиос Эксекиэль 1 0
12. Домингес Николас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бразилия 6.25% (1) 18.75% (3) 12.5% (2) 6.25% (1) 31.25% (5) 25% (4)
 Аргентина 25% (3) 25% (3) 25% (3) 0 16.67% (2) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Бразилия Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Чили 0:1 Бразилия Аргентина 1:0 Бразилия Бразилия 1:0 Перу Бразилия 1:0 Чили
Бразилия 1:1 Эквадор Бразилия 2:1 Колумбия Бразилия 4:0 Перу Бразилия 3:0 Венесуэла Парагвай 0:2 Бразилия Бразилия 2:0 Эквадор Уругвай 0:2 Бразилия Бразилия 1:0 Венесуэла Перу 2:4 Бразилия Бразилия 5:0 Боливия Бразилия 3:0 Южная Корея Бразилия 0:1 Аргентина Бразилия 1:1 Нигерия Бразилия 1:1 Сенегал Перу 1:0 Бразилия Бразилия 2:2 Колумбия
Аргентина Последние 20 матчей: +13 =7 -0
Венесуэла 1:3 Аргентина Аргентина 1:0 Бразилия Аргентина 1:1 Колумбия Аргентина 3:0 Эквадор
Боливия 1:4 Аргентина Аргентина 1:0 Парагвай Аргентина 1:0 Уругвай Аргентина 1:1 Чили Колумбия 2:2 Аргентина Аргентина 1:1 Чили Перу 0:2 Аргентина Аргентина 1:1 Парагвай Боливия 1:2 Аргентина Аргентина 1:0 Эквадор Аргентина 2:2 Уругвай Бразилия 0:1 Аргентина Аргентина 6:1 Эквадор Германия 2:2 Аргентина Аргентина 4:0 Мексика Чили 0:0 Аргентина

Последние игры между собой

Бразилия: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Аргентина: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Аргентина 1:0 Бразилия Кубок Америки Бразилия 0:1 Аргентина Товарищеские матчи Бразилия 2:0 Аргентина Кубок Америки Бразилия 1:0 Аргентина Товарищеские матчи
Бразилия 0:1 Аргентина Товарищеские матчи Бразилия 3:0 Аргентина Отборочные матчи: Южная Америка Аргентина 1:1 Бразилия Отборочные матчи: Южная Америка Бразилия 2:0 Аргентина Товарищеские матчи Аргентина 2:1 Бразилия Международные матчи Бразилия 2:1 Аргентина Международные матчи Бразилия 3:4 Аргентина Международные матчи Бразилия 2:0 Аргентина Товарищеские матчи Аргентина 0:0 Бразилия Товарищеские матчи Аргентина 1:0 Бразилия Товарищеские матчи Аргентина 1:3 Бразилия Чемпионат Мира Бразилия 0:0 Аргентина Чемпионат Мира
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 7 7 0 0 17 - 2 21
2. Аргентина Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
3. Эквадор Заявка 7 4 0 3 16 - 10 12
4. Уругвай Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Колумбия Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
6. Парагвай Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
7. Боливия Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
8. Чили Заявка 7 1 3 3 8 - 9 6
9. Перу Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
10. Венесуэла Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Эквадор Заявка 4 3 0 1 13 - 5 9
3. Чили Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
4. Аргентина Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Уругвай Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
6. Колумбия Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Боливия Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
8. Венесуэла Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
9. Парагвай Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
10. Перу Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Аргентина Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Уругвай Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
4. Парагвай Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
5. Колумбия Заявка 4 1 2 1 7 - 9 5
6. Перу Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
7. Эквадор Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Боливия Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
9. Чили Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
10. Венесуэла Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боливия Морено Марсело 6 1 0
2. Бразилия Неймар 5 3 4
3. Эквадор Эстрада Майкл 4 0 1
4. Чили Видаль Артуро 4 1 0
5. Парагвай Ромеро Анхель 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перу Трауко Мигель 2 1
2. Колумбия Мина Йерри 2 1
3. Венесуэла Ринкон Томас 3 0
4. Аргентина Отаменди Николас 3 0
5. Боливия Джузино Эдриан 3 0
Весь список
  • До матча
  • Рассудит этот матч бригада арбитров из Венесуэлы во главе с Хесусом Валенсуэлой. Помогать ему на бровках будут Тулио Морено и Лубин Торреальба. Резервным арбитром на этот матч назначен Карлос Бетанкур из Колумбии. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на перенесённом матче шестого тура группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре между сборными Бразилии и Аргентины. Вместе с вами за ходом этой большой битвы наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Аргентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2021, осталось 11 минут.



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Прогнозы 139
Бразилия 66.9% (93)
X 27.3% (38)
Аргентина 5.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бразилия
Ничья
Аргентина
2.47
3.15
3.94
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Где смотреть матч Бразилия - Аргентина онлайн


Прогнозы на матч Бразилия - Аргентина

Исход игры
Бразилия
66.7% (94)
Ничья
27% (38)
Аргентина
6.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
51.45% (71)
Меньше
48.55% (67)
Обе команды забьют
Да
73.91% (102)
Нет
26.09% (36)
Популярный счёт
2:1 Бразилия
39% (55)
1:1 Ничья
22% (31)
1:0 Бразилия
17.7% (25)
3:2 Бразилия
5.7% (8)
2:0 Бразилия
2.8% (4)
1:2 Аргентина
2.8% (4)
0:1 Аргентина
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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