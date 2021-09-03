Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Неймар
|5 (3)
|0.83
|2.
|Фирмино Роберто
|3
|0.5
|3.
|Ришарлисон
|3
|0.5
|4.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.17
|5.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.17
|6.
|Мело Артур
|1
|0.17
|7.
|Пакета Лукас
|1
|0.17
|8.
|Жезус Габриэль
|0
|0
|9.
|Лоди Ренан
|0
|0
|10.
|Данило Луис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мартинес Лаутаро
|2
|0.29
|2.
|Гонсалес Николас
|2
|0.29
|3.
|Месси Лионель
|2 (2)
|0.29
|4.
|Паредес Леандро
|1
|0.14
|5.
|Корреа Хоакин
|1
|0.14
|6.
|Ромеро Кристиан
|1
|0.14
|7.
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
|8.
|Де Пауль Родриго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фред Сантос
|2
|0
|2.
|Соарес Дуглас
|2
|0
|3.
|Силва Тьяго
|1
|0
|4.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|5.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|6.
|Ришарлисон
|1
|0
|7.
|Милитао Эдер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отаменди Николас
|3
|0
|2.
|Паредес Леандро
|2
|0
|3.
|Ромеро Кристиан
|2
|0
|4.
|Тальяфико Николас
|1
|0
|5.
|Окампос Лукас
|1
|0
|6.
|Песселья Херман
|1
|0
|7.
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|8.
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|9.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|10.
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|11.
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|12.
|Домингес Николас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бразилия
|6.67% (1)
|20% (3)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|26.67% (4)
|Аргентина
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|0
|0
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Бразилия Последние 20 матчей: +13 =4 -3Аргентина 1:0 Бразилия Бразилия 1:0 Перу Бразилия 1:0 Чили Бразилия 1:1 Эквадор
Бразилия 2:1 Колумбия Бразилия 4:0 Перу Бразилия 3:0 Венесуэла Парагвай 0:2 Бразилия Бразилия 2:0 Эквадор Уругвай 0:2 Бразилия Бразилия 1:0 Венесуэла Перу 2:4 Бразилия Бразилия 5:0 Боливия Бразилия 3:0 Южная Корея Бразилия 0:1 Аргентина Бразилия 1:1 Нигерия Бразилия 1:1 Сенегал Перу 1:0 Бразилия Бразилия 2:2 Колумбия Бразилия 3:1 Перу
Аргентина Последние 20 матчей: +13 =7 -0Аргентина 1:0 Бразилия Аргентина 1:1 Колумбия Аргентина 3:0 Эквадор Боливия 1:4 Аргентина
Аргентина 1:0 Парагвай Аргентина 1:0 Уругвай Аргентина 1:1 Чили Колумбия 2:2 Аргентина Аргентина 1:1 Чили Перу 0:2 Аргентина Аргентина 1:1 Парагвай Боливия 1:2 Аргентина Аргентина 1:0 Эквадор Аргентина 2:2 Уругвай Бразилия 0:1 Аргентина Аргентина 6:1 Эквадор Германия 2:2 Аргентина Аргентина 4:0 Мексика Чили 0:0 Аргентина Аргентина 2:1 Чили
Последние игры между собой
Бразилия: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Аргентина: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Бразилия 0:1 Аргентина Товарищеские матчи Бразилия 3:0 Аргентина Отборочные матчи: Южная Америка Аргентина 1:1 Бразилия Отборочные матчи: Южная Америка Бразилия 2:0 Аргентина Товарищеские матчи Аргентина 2:1 Бразилия Международные матчи Бразилия 2:1 Аргентина Международные матчи Бразилия 3:4 Аргентина Международные матчи Бразилия 2:0 Аргентина Товарищеские матчи Аргентина 0:0 Бразилия Товарищеские матчи Аргентина 1:0 Бразилия Товарищеские матчи Аргентина 1:3 Бразилия Чемпионат Мира Бразилия 0:0 Аргентина Чемпионат Мира
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 2
|18
|2.
|Аргентина
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 5
|13
|3.
|Эквадор
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|16 - 10
|12
|4.
|Колумбия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|5.
|Уругвай
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|6.
|Парагвай
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|7.
|Боливия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|8.
|Чили
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|9.
|Венесуэла
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|10.
|Перу
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Эквадор
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 5
|9
|3.
|Венесуэла
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|4.
|Чили
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Аргентина
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Уругвай
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|7.
|Колумбия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Боливия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|9.
|Парагвай
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|10.
|Перу
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Аргентина
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|Парагвай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|4.
|Колумбия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 9
|5
|5.
|Уругвай
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6.
|Перу
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Эквадор
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Боливия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|9.
|Чили
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|10.
|Венесуэла
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боливия
|Морено Марсело
|6
|1
|0
|2.
|Бразилия
|Неймар
|5
|3
|4
|3.
|Эквадор
|Эстрада Майкл
|4
|0
|1
|4.
|Чили
|Видаль Артуро
|4
|1
|0
|5.
|Парагвай
|Ромеро Анхель
|4
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Перу
|Трауко Мигель
|2
|1
|2.
|Колумбия
|Мина Йерри
|2
|1
|3.
|Венесуэла
|Ринкон Томас
|3
|0
|4.
|Аргентина
|Отаменди Николас
|3
|0
|5.
|Боливия
|Джузино Эдриан
|3
|0
Прогнозы на матч Бразилия - Аргентина
Исход игры
Бразилия
71.4% (25)
Ничья
20% (7)
Аргентина
8.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
70.59% (24)
Меньше
29.41% (10)
Обе команды забьют
Да
85.29% (29)
Нет
14.71% (5)
Популярный счёт
2:1 Бразилия
45.7% (16)
3:2 Бразилия
14.3% (5)
1:1 Ничья
14.3% (5)
1:0 Бразилия
8.6% (3)
1:2 Аргентина
5.7% (2)
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