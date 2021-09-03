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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Бразилия
 
Позже
Аргентина

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Неймар 5 (3) 0.83
2. Фирмино Роберто 3 0.5
3. Ришарлисон 3 0.5
4. Коутиньо Филиппе 1 0.17
5. Маркиньос Маркос 1 0.17
6. Мело Артур 1 0.17
7. Пакета Лукас 1 0.17
8. Жезус Габриэль 0 0
9. Лоди Ренан 0 0
10. Данило Луис 0 0
Аргентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинес Лаутаро 2 0.29
2. Гонсалес Николас 2 0.29
3. Месси Лионель 2 (2) 0.29
4. Паредес Леандро 1 0.14
5. Корреа Хоакин 1 0.14
6. Ромеро Кристиан 1 0.14
7. Ло Чельсо Джовани 0 0
8. Де Пауль Родриго 0 0

Карточки

Бразилия
# Игрок      
1. Фред Сантос 2 0
2. Соарес Дуглас 2 0
3. Силва Тьяго 1 0
4. Маркиньос Маркос 1 0
5. Жезус Габриэль 1 0
6. Ришарлисон 1 0
7. Милитао Эдер 1 0
Аргентина
# Игрок      
1. Отаменди Николас 3 0
2. Паредес Леандро 2 0
3. Ромеро Кристиан 2 0
4. Тальяфико Николас 1 0
5. Окампос Лукас 1 0
6. Песселья Херман 1 0
7. Де Пауль Родриго 1 0
8. Мартинес Лукас II 1 0
9. Ло Чельсо Джовани 1 0
10. Монтьель Гонсало 1 0
11. Паласиос Эксекиэль 1 0
12. Домингес Николас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бразилия 6.67% (1) 20% (3) 13.33% (2) 6.67% (1) 26.67% (4) 26.67% (4)
 Аргентина 33.33% (3) 33.33% (3) 22.22% (2) 0 0 11.11% (1)

Предыдущие игры

Бразилия Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Аргентина 1:0 Бразилия Бразилия 1:0 Перу Бразилия 1:0 Чили Бразилия 1:1 Эквадор
Бразилия 2:1 Колумбия Бразилия 4:0 Перу Бразилия 3:0 Венесуэла Парагвай 0:2 Бразилия Бразилия 2:0 Эквадор Уругвай 0:2 Бразилия Бразилия 1:0 Венесуэла Перу 2:4 Бразилия Бразилия 5:0 Боливия Бразилия 3:0 Южная Корея Бразилия 0:1 Аргентина Бразилия 1:1 Нигерия Бразилия 1:1 Сенегал Перу 1:0 Бразилия Бразилия 2:2 Колумбия Бразилия 3:1 Перу
Аргентина Последние 20 матчей: +13 =7 -0
Аргентина 1:0 Бразилия Аргентина 1:1 Колумбия Аргентина 3:0 Эквадор Боливия 1:4 Аргентина
Аргентина 1:0 Парагвай Аргентина 1:0 Уругвай Аргентина 1:1 Чили Колумбия 2:2 Аргентина Аргентина 1:1 Чили Перу 0:2 Аргентина Аргентина 1:1 Парагвай Боливия 1:2 Аргентина Аргентина 1:0 Эквадор Аргентина 2:2 Уругвай Бразилия 0:1 Аргентина Аргентина 6:1 Эквадор Германия 2:2 Аргентина Аргентина 4:0 Мексика Чили 0:0 Аргентина Аргентина 2:1 Чили

Последние игры между собой

Бразилия: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Аргентина: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Аргентина 1:0 Бразилия Кубок Америки Бразилия 0:1 Аргентина Товарищеские матчи Бразилия 2:0 Аргентина Кубок Америки Бразилия 1:0 Аргентина Товарищеские матчи
Бразилия 0:1 Аргентина Товарищеские матчи Бразилия 3:0 Аргентина Отборочные матчи: Южная Америка Аргентина 1:1 Бразилия Отборочные матчи: Южная Америка Бразилия 2:0 Аргентина Товарищеские матчи Аргентина 2:1 Бразилия Международные матчи Бразилия 2:1 Аргентина Международные матчи Бразилия 3:4 Аргентина Международные матчи Бразилия 2:0 Аргентина Товарищеские матчи Аргентина 0:0 Бразилия Товарищеские матчи Аргентина 1:0 Бразилия Товарищеские матчи Аргентина 1:3 Бразилия Чемпионат Мира Бразилия 0:0 Аргентина Чемпионат Мира
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 6 0 0 16 - 2 18
2. Аргентина 0:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 5 13
3. Эквадор Заявка 7 4 0 3 16 - 10 12
4. Колумбия Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
5. Уругвай Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
6. Парагвай Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
7. Боливия Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
8. Чили Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
9. Венесуэла 0:0 Заявка 7 1 2 4 3 - 9 5
10. Перу Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Эквадор Заявка 4 3 0 1 13 - 5 9
3. Венесуэла 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
4. Чили Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Аргентина 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Уругвай Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
7. Колумбия Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Боливия Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
9. Парагвай Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
10. Перу Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Аргентина 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
3. Парагвай Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
4. Колумбия Заявка 4 1 2 1 7 - 9 5
5. Уругвай Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
6. Перу Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
7. Эквадор Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Боливия Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
9. Чили Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
10. Венесуэла 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боливия Морено Марсело 6 1 0
2. Бразилия Неймар 5 3 4
3. Эквадор Эстрада Майкл 4 0 1
4. Чили Видаль Артуро 4 1 0
5. Парагвай Ромеро Анхель 4 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перу Трауко Мигель 2 1
2. Колумбия Мина Йерри 2 1
3. Венесуэла Ринкон Томас 3 0
4. Аргентина Отаменди Николас 3 0
5. Боливия Джузино Эдриан 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Аргентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2021, осталось 2 дня 18 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Бразилия 71.4% (25)
    X 20% (7)
    Аргентина 8.6% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бразилия
    Ничья
    Аргентина
    2.11
    3.40
    4.05
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бразилия - Аргентина онлайн


    Прогнозы на матч Бразилия - Аргентина

    Исход игры
    Бразилия
    71.4% (25)
    Ничья
    20% (7)
    Аргентина
    8.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.59% (24)
    Меньше
    29.41% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    85.29% (29)
    Нет
    14.71% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Бразилия
    45.7% (16)
    3:2 Бразилия
    14.3% (5)
    1:1 Ничья
    14.3% (5)
    1:0 Бразилия
    8.6% (3)
    1:2 Аргентина
    5.7% (2)
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