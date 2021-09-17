Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Ольборг
2:0
Конец матча
Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 8123
Оденсе
27' Желтая карточкаТрандарсон Арон-Элис
60' Желтая карточкаРосс Матиас
65' Желтая карточкаFrederik Boersting
1:0
70' ГолТеландер Расмус
74' Желтая карточкаХагельскьер Андерс
2:0
84' ГолХагельскьер Андерс
87' Желтая карточкаТверсков Йеппе
90' Желтая карточкаАльманн Якоб
90' Желтая карточкаФеррейра Педру
90' Желтая карточкаТеландер Расмус
90' Желтая карточкаЛарсен Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Прица ТимНападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
-
24 Эстрём РобинЗащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
- Нападающий
-
15 Фенгер МаксНападающий
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
60'
70'
1:0
84'
87'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
12 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 9
-
6 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фоссум Ивер
|3
|0.33
|2.
|Куск Каспер
|2
|0.22
|3.
|Теландер Расмус
|2
|0.22
|4.
|Феррейра Педру
|2
|0.22
|5.
|Андреасен Лука
|1
|0.11
|6.
|Макарич Милан
|1
|0.11
|7.
|Росс Матиас
|1
|0.11
|8.
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.11
|9.
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шельвик Йорген
|2
|0.22
|2.
|Лидер Март
|2
|0.22
|3.
|Кадри Башким
|1
|0.11
|4.
|Джейбали Иссам
|1
|0.11
|5.
|Опондо Мозес
|1
|0.11
|6.
|Сабби Эммануэль
|1
|0.11
|7.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0.11
|8.
|Андерсен Александр
|1
|0.11
|9.
|Томасен Йенс
|1
|0.11
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альманн Якоб
|4
|0
|2.
|Теландер Расмус
|3
|0
|3.
|Феррейра Педру
|3
|0
|4.
|Хёйхольт Мальте
|3
|0
|5.
|Frederik Boersting
|2
|0
|6.
|Кристенсен Магнус
|2
|0
|7.
|Росс Матиас
|2
|0
|8.
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|9.
|Макарич Милан
|1
|0
|10.
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ларсен Каспер
|2
|0
|2.
|Джейбали Иссам
|2
|0
|3.
|Трандарсон Арон-Элис
|2
|0
|4.
|Томасен Йенс
|2
|0
|5.
|Сабби Эммануэль
|2
|0
|6.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2
|0
|7.
|Андерсен Александр
|1
|0
|8.
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|9.
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|10.
|Окосун Айо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ольборг
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|Оденсе
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|0
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: +9 =7 -4Виборг 2:3 Ольборг FIUK 0:13 Ольборг Ольборг 2:1 Нордшелланн Раннерс 1:1 Ольборг
Вайле 0:1 Ольборг Ольборг 2:0 Орхус Силькеборг 0:0 Ольборг Ольборг 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:2 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Вайле 1:1 Ольборг Ольборг 0:0 Эсбьерг Ольборг 2:2 Виборг Хобро 1:0 Ольборг Орхус 2:2 Ольборг Сённерйюск 0:4 Ольборг Ольборг 2:1 Вайле Ольборг 1:1 Хорсенс Оденсе 1:0 Ольборг Ольборг 4:0 Люнгбю
Оденсе Последние 20 матчей: +9 =7 -4Оденсе 2:1 Сённерйюск Роскильде КФУМ 1:2 Оденсе Орхус 2:2 Оденсе Оденсе 2:2 Брондбю
Оденсе 1:1 Силькеборг Нордшелланн 3:1 Оденсе Оденсе 0:2 Копенгаген Раннерс 1:1 Оденсе Митьюлланд 1:2 Оденсе Санкт-Паули 2:2 Оденсе Оденсе 1:1 Брондбю Оденсе 7:0 Фремад Амагер Несбю 1:3 Оденсе Оденсе 4:0 Хорсенс Люнгбю 1:2 Оденсе Вайле 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Ольборг Сённерйюск 2:0 Оденсе Оденсе 2:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Оденсе
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Оденсе: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Ольборг 2:1 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 3:4 Ольборг Товарищеские матчи Оденсе 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 5:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 1:1 Ольборг Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|8
|6
|2
|0
|19 - 5
|20
|2.
|Митьюлланд
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|3.
|Ольборг
|9
|5
|3
|1
|13 - 7
|18
|4.
|Раннерс
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|5.
|Нордшелланн
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|6.
|Силькеборг
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Оденсе
|9
|2
|4
|3
|11 - 15
|10
|8.
|Виборг
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|9.
|Брондбю
|8
|1
|5
|2
|11 - 12
|8
|10.
|Орхус
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|11.
|Сённерйюск
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|12.
|Вайле
|8
|0
|1
|7
|4 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|2.
|Ольборг
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|Силькеборг
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Копенгаген
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Нордшелланн
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Брондбю
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Оденсе
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|Раннерс
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Орхус
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|Сённерйюск
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Виборг
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|12.
|Вайле
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|2.
|Раннерс
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Митьюлланд
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Ольборг
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|5.
|Нордшелланн
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|Виборг
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|7.
|Оденсе
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|8.
|Силькеборг
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|9.
|Брондбю
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|10.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|11.
|Сённерйюск
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|12.
|Вайле
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|5
|0
|2
|2.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|1
|3.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|4
|0
|0
|4.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|1
|0
|5.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|3
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|4
|0
|2.
|Орхус
|Поульсен Николай
|4
|0
|3.
|Вайле
|Колингер Денис
|4
|0
|4.
|Нордшелланн
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|5.
|Ольборг
|Теландер Расмус
|3
|0