Второй тайм

96' Ольборг заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Удар от ворот произведет Ольборг

95' Окосун Айо из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

94' Тверсков Йеппе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Рефери не любит споров - именно за это Ларсен Каспер сейчас получил желтую

94' Рефери не любит споров - именно за это Теландер Расмус сейчас получил желтую

94' Феррейра Педру получил желтую карточку от судьи

93' Феррейра Педру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Фенгер Макс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Матч возобновлен

92' Ольборг выполняет удар от ворот.

92' Шельвик Йорген из команды Оденсе навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Альманн Якоб получил желтую карточку от судьи

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Ольборг выполняет удар от ворот.

89' Оденсе выполняет удар от ворот.

88' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Оденсе выполняет удар от ворот.

87' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Тверсков Йеппе получил желтую карточку от судьи

87' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Оденсе выполняет удар от ворот.

83' Гранли Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Трандарсон Арон-Элис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Клеве Троэльс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

78' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Оденсе выполняет удар от ворот.

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

76' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Сегодняшная посещаемость составляет 8123 болельщиков

74' Хагельскьер Андерс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

74' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Ольборг выполняет удар от ворот.

72' Джейкоб Ринн не дал случится голу! Кадри Башким должен был забивать, но Джейкоб Ринн сделал отличный сейв

70' Матч возобновлен

70' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

66' Матч возобновлен

66' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

65' Фредерик Бурстеринг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Матч возобновится спорным мячом

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Феррейра Педру получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Феррейра Педру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Росс Матиас получил желтую карточку от судьи

60' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

58' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Бернат Ханс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Ханс Кристиан Бернат не дал случится голу! Макарич Милан должен был забивать, но Ханс Кристиан Бернат сделал отличный сейв

57' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Джейкоб Ринн не дал случится голу! Сабби Эммануэль должен был забивать, но Джейкоб Ринн сделал отличный сейв

54' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Оденсе выполняет удар от ворот.

53' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Оденсе выполняет удар от ворот.

52' Шельвик Йорген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Ольборг выполняет удар от ворот.

51' Сабби Эммануэль из команды Оденсе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

51' Плохо сыграл Феррейра Педру - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

51' Отличные скиллы показывает Клеве Троэльс , обводя своих соперников

50' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Микельсон Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Игрок Макарич Милан из команды Ольборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

47' Фоссум Ивер из команды Ольборг навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

47' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля