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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Ольборг
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 8123
Оденсе
0'
27' Желтая карточка
Трандарсон Арон-Элис
60' Желтая карточка
Росс Матиас
65' Желтая карточка
Frederik Boersting
1:0
70' Гол
Теландер Расмус
74' Желтая карточка
Хагельскьер Андерс
2:0
84' Гол
Хагельскьер Андерс
87' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
90' Желтая карточка
Альманн Якоб
90' Желтая карточка
Феррейра Педру
90' Желтая карточка
Теландер Расмус
90' Желтая карточка
Ларсен Каспер
90'+6
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
5
Гранли
Даниэль
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
6
Феррейра
Педру
25
Frederik
Boersting
8
Фоссум
Ивер
18
Андреасен
Лука
9
Макарич
Милан
13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
16
Шельвик
Йорген
14
Томасен
Йенс
19
Трандарсон
Арон-Элис
11
Сабби
Эммануэль
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
23
Клеве
Троэльс
8
Кадри
Башким
Ольборг
3-4-1-2
Оденсе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фоссум Ивер 3 0.33
2. Куск Каспер 2 0.22
3. Теландер Расмус 2 0.22
4. Феррейра Педру 2 0.22
5. Андреасен Лука 1 0.11
6. Макарич Милан 1 0.11
7. Росс Матиас 1 0.11
8. Хагельскьер Андерс 1 0.11
9. Паллесен Кристоффер 0 0
Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шельвик Йорген 2 0.22
2. Лидер Март 2 0.22
3. Кадри Башким 1 0.11
4. Джейбали Иссам 1 0.11
5. Опондо Мозес 1 0.11
6. Сабби Эммануэль 1 0.11
7. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0.11
8. Андерсен Александр 1 0.11
9. Томасен Йенс 1 0.11

Карточки

Ольборг
# Игрок      
1. Альманн Якоб 4 0
2. Теландер Расмус 3 0
3. Феррейра Педру 3 0
4. Хёйхольт Мальте 3 0
5. Frederik Boersting 2 0
6. Кристенсен Магнус 2 0
7. Росс Матиас 2 0
8. Паллесен Кристоффер 1 0
9. Макарич Милан 1 0
10. Хагельскьер Андерс 1 0
Оденсе
# Игрок      
1. Ларсен Каспер 2 0
2. Джейбали Иссам 2 0
3. Трандарсон Арон-Элис 2 0
4. Томасен Йенс 2 0
5. Сабби Эммануэль 2 0
6. Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0
7. Андерсен Александр 1 0
8. Тверсков Йеппе 1 0
9. Бернат Ханс Кристиан 1 0
10. Окосун Айо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ольборг 7.69% (1) 7.69% (1) 30.77% (4) 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2)
 Оденсе 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 0 27.27% (3)

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Виборг 2:3 Ольборг FIUK 0:13 Ольборг Ольборг 2:1 Нордшелланн Раннерс 1:1 Ольборг
Вайле 0:1 Ольборг Ольборг 2:0 Орхус Силькеборг 0:0 Ольборг Ольборг 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:2 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Вайле 1:1 Ольборг Ольборг 0:0 Эсбьерг Ольборг 2:2 Виборг Хобро 1:0 Ольборг Орхус 2:2 Ольборг Сённерйюск 0:4 Ольборг Ольборг 2:1 Вайле Ольборг 1:1 Хорсенс Оденсе 1:0 Ольборг Ольборг 4:0 Люнгбю
Оденсе Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Оденсе 2:1 Сённерйюск Роскильде КФУМ 1:2 Оденсе Орхус 2:2 Оденсе Оденсе 2:2 Брондбю
Оденсе 1:1 Силькеборг Нордшелланн 3:1 Оденсе Оденсе 0:2 Копенгаген Раннерс 1:1 Оденсе Митьюлланд 1:2 Оденсе Санкт-Паули 2:2 Оденсе Оденсе 1:1 Брондбю Оденсе 7:0 Фремад Амагер Несбю 1:3 Оденсе Оденсе 4:0 Хорсенс Люнгбю 1:2 Оденсе Вайле 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Ольборг Сённерйюск 2:0 Оденсе Оденсе 2:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Оденсе

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Оденсе: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Оденсе 1:0 Ольборг Суперлига Ольборг 3:2 Оденсе Суперлига Ольборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Ольборг Суперлига Дании
Ольборг 2:1 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 3:4 Ольборг Товарищеские матчи Оденсе 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 5:1 Оденсе Суперлига Дании Ольборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Ольборг Суперлига Дании Оденсе 1:1 Ольборг Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 8 6 2 0 19 - 5 20
2. Митьюлланд 8 6 0 2 15 - 5 18
3. Ольборг 9 5 3 1 13 - 7 18
4. Раннерс 8 4 2 2 10 - 8 14
5. Нордшелланн 8 4 1 3 11 - 8 13
6. Силькеборг 8 2 5 1 8 - 7 11
7. Оденсе 9 2 4 3 11 - 15 10
8. Виборг 8 2 2 4 11 - 15 8
9. Брондбю 8 1 5 2 11 - 12 8
10. Орхус 8 1 3 4 6 - 12 6
11. Сённерйюск 8 1 2 5 4 - 11 5
12. Вайле 8 0 1 7 4 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 4 3 0 1 10 - 3 9
2. Ольборг 4 3 0 1 6 - 2 9
3. Силькеборг 4 2 2 0 6 - 2 8
4. Копенгаген 4 2 2 0 8 - 4 8
5. Нордшелланн 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Брондбю 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Оденсе 4 1 2 1 5 - 6 5
8. Раннерс 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Орхус 5 1 2 2 6 - 8 5
10. Сённерйюск 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Виборг 4 1 0 3 5 - 7 3
12. Вайле 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 4 4 0 0 11 - 1 12
2. Раннерс 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Митьюлланд 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Ольборг 5 2 3 0 7 - 5 9
5. Нордшелланн 4 2 0 2 4 - 4 6
6. Виборг 4 1 2 1 6 - 8 5
7. Оденсе 5 1 2 2 6 - 9 5
8. Силькеборг 4 0 3 1 2 - 5 3
9. Брондбю 4 0 3 1 7 - 9 3
10. Орхус 3 0 1 2 0 - 4 1
11. Сённерйюск 4 0 1 3 1 - 5 1
12. Вайле 4 0 0 4 2 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 5 0 2
2. Копенгаген Винд Жонас 4 0 1
3. Брондбю Уре Микаэль 4 0 0
4. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 0
5. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ольборг Альманн Якоб 4 0
2. Орхус Поульсен Николай 4 0
3. Вайле Колингер Денис 4 0
4. Нордшелланн Диоманде Мохаммед 4 0
5. Ольборг Теландер Расмус 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ольборг 2:0 Оденсе онлайн




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