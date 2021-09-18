Норвегия: Первый дивизион 2021
1:0
13' ГолRobert Undheim
20' Желтая карточкаBjarte Langeland
2:0
34' ГолЙенсен Сикстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Робсон ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
Ход матча
13'
1:0
20'
34'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Joacim Holtan
|6 (1)
|0.32
|2.
|Ольсен Мейнхард
|6
|0.32
|3.
|Robert Undheim
|3
|0.16
|4.
|Bjarte Langeland
|3
|0.16
|5.
|Henning Romslo
|2
|0.11
|6.
|Andreas Dybevik
|2
|0.11
|7.
|Kristoffer Hey
|1
|0.05
|8.
|Thierry Dabove
|1
|0.05
|9.
|Paal Aamodt
|0
|0
|10.
|Vegard Aasen
|0
|0
|11.
|Йенсен Сикстен
|0
|0
|12.
|Робсон Джош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марковик Эман
|7 (4)
|0.37
|2.
|Рамсланн Мартин
|6
|0.32
|3.
|Шульц Эрик
|5
|0.26
|4.
|Шеквист Сандер Хансен
|3
|0.16
|5.
|Matias Belli Moldskred
|3
|0.16
|6.
|Тённесен Кристоффер
|2
|0.11
|7.
|Sebastian Buch
|2
|0.11
|8.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.05
|9.
|Робстад Хенрик
|1
|0.05
|10.
|Угланн Микаэль
|1
|0.05
|11.
|Preben Hille
|1
|0.05
|12.
|Эль-Макрини Мохамед
|0
|0
|13.
|Акинйеми Аделеке
|0
|0
|14.
|Хьераннсен-Скёу Аск
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Henning Romslo
|4
|0
|2.
|Робсон Джош
|4
|0
|3.
|Robert Undheim
|3
|0
|4.
|Bjarte Langeland
|3
|0
|5.
|Kristoffer Hey
|3
|0
|6.
|Балдвинссон Рогви
|2
|0
|7.
|Paal Aamodt
|2
|0
|8.
|Ротихеуг Оливер
|2
|0
|9.
|Joacim Holtan
|2
|0
|10.
|Vegard Aasen
|1
|0
|11.
|Йенсен Сикстен
|1
|0
|12.
|Thierry Dabove
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шульц Эрик
|5
|0
|2.
|Робстад Хенрик
|4
|0
|3.
|Эль-Макрини Мохамед
|2
|0
|4.
|Рамсланн Мартин
|2
|0
|5.
|Вишне Амунн
|2
|0
|6.
|Акинйеми Аделеке
|2
|0
|7.
|Cameron Ian Cresswell
|2
|0
|8.
|Emil Groenn Pedersen
|2
|0
|9.
|Доймеланд Йонас
|1
|0
|10.
|Берган Вегар
|1
|0
|11.
|Kristoffer Valsvik
|1
|0
|12.
|Угланн Микаэль
|1
|0
|13.
|Хьераннсен-Скёу Аск
|1
|0
|14.
|Уйкани Алтин
|1
|0
|15.
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|16.
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|17.
|Sebastian Buch
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брюне
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|34.78% (8)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|Старт
|25% (8)
|9.38% (3)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|28.13% (9)
|9.38% (3)
Предыдущие игры
Брюне Последние 20 матчей: +7 =3 -10Хам-Кам 3:0 Брюне Брюне 2:3 Олесунн Стйордалс Блинк 2:1 Брюне Улленсакер-Киса 2:1 Брюне
Старт Последние 20 матчей: +8 =4 -8Улленсакер-Киса 1:3 Старт Старт 2:3 КФУМ Хам-Кам 3:2 Старт Старт 1:1 Согндаль
Последние игры между собой
Брюне: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Старт: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|0:0
|19
|13
|3
|3
|42 - 15
|42
|2.
|Дьерв
|1:0
|19
|12
|4
|3
|35 - 29
|40
|3.
|Олесунн
|4:1
|19
|11
|5
|3
|39 - 24
|38
|4.
|Фредрикстад
|18
|9
|5
|4
|37 - 25
|32
|5.
|Согндаль
|2:0
|19
|9
|4
|6
|30 - 21
|31
|6.
|КФУМ
|0:2
|19
|7
|6
|6
|28 - 26
|27
|7.
|Рёуфосс
|2:0
|19
|7
|3
|9
|31 - 31
|24
|8.
|Ранхейм
|18
|6
|5
|7
|33 - 34
|23
|9.
|Осане
|1:4
|19
|7
|2
|10
|23 - 34
|23
|10.
|Улленсакер-Киса
|18
|6
|4
|8
|24 - 30
|22
|11.
|Старт
|0:2
|19
|6
|4
|9
|33 - 35
|22
|12.
|Брюне
|2:0
|19
|6
|3
|10
|27 - 32
|21
|13.
|Санднес
|0:1
|19
|5
|5
|9
|24 - 32
|20
|14.
|Стйордалс Блинк
|18
|6
|2
|10
|19 - 34
|20
|15.
|Стрёммен
|0:0
|19
|2
|10
|7
|15 - 22
|16
|16.
|Гроруд
|0:2
|19
|4
|3
|12
|25 - 41
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дьерв
|1:0
|10
|6
|3
|1
|17 - 12
|21
|2.
|Олесунн
|4:1
|9
|6
|3
|0
|24 - 10
|21
|3.
|Фредрикстад
|9
|6
|2
|1
|22 - 10
|20
|4.
|Хам-Кам
|0:0
|9
|6
|1
|2
|21 - 10
|19
|5.
|Согндаль
|2:0
|10
|5
|3
|2
|17 - 12
|18
|6.
|Рёуфосс
|2:0
|10
|6
|0
|4
|19 - 13
|18
|7.
|КФУМ
|0:2
|9
|5
|2
|2
|16 - 11
|17
|8.
|Брюне
|2:0
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|9.
|Стйордалс Блинк
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|10.
|Ранхейм
|9
|4
|2
|3
|19 - 17
|14
|11.
|Осане
|1:4
|10
|4
|1
|5
|15 - 20
|13
|12.
|Санднес
|0:1
|9
|3
|2
|4
|15 - 17
|11
|13.
|Улленсакер-Киса
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|14.
|Стрёммен
|0:0
|10
|2
|5
|3
|8 - 10
|11
|15.
|Старт
|0:2
|9
|2
|2
|5
|16 - 20
|8
|16.
|Гроруд
|0:2
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|0:0
|10
|7
|2
|1
|21 - 5
|23
|2.
|Дьерв
|1:0
|9
|6
|1
|2
|18 - 17
|19
|3.
|Олесунн
|4:1
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|4.
|Старт
|0:2
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|5.
|Согндаль
|2:0
|9
|4
|1
|4
|13 - 9
|13
|6.
|Фредрикстад
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|7.
|Улленсакер-Киса
|9
|3
|2
|4
|13 - 19
|11
|8.
|КФУМ
|0:2
|10
|2
|4
|4
|12 - 15
|10
|9.
|Осане
|1:4
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|10.
|Ранхейм
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|11.
|Санднес
|0:1
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|12.
|Гроруд
|0:2
|10
|2
|2
|6
|16 - 24
|8
|13.
|Рёуфосс
|2:0
|9
|1
|3
|5
|12 - 18
|6
|14.
|Брюне
|2:0
|9
|2
|0
|7
|11 - 20
|6
|15.
|Стйордалс Блинк
|9
|2
|0
|7
|9 - 26
|6
|16.
|Стрёммен
|0:0
|9
|0
|5
|4
|7 - 12
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Гроруд
|Oscar Aga
|16
|5
|1
|2.
|Олесунн
|Хеуген Сигурд
|12
|3
|3
|3.
|Хам-Кам
|Jonas Enkerud
|10
|3
|9
|4.
|Фредрикстад
|Nicolay Solberg
|9
|0
|4
|5.
|Дьерв
|Willis Furtado
|9
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Осане
|Martin Ueland
|5
|1
|2.
|Рёуфосс
|Nicolai Fremstad
|6
|0
|3.
|Улленсакер-Киса
|Сундли Мортен
|4
|1
|4.
|Олесунн
|Кастро Никлас
|4
|1
|5.
|Старт
|Шульц Эрик
|5
|0