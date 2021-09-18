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Норвегия: Первый дивизион 2021

2021
Брюне
2:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Старт
0'
1:0
13' Гол
Robert Undheim
20' Желтая карточка
Bjarte Langeland
2:0
34' Гол
Йенсен Сикстен
42'
21
Nicklas
Frenderup
4
Marius
Andersen
15
Kristoffer
Hey
20
Sondre
Norheim
I
3
Paal
Aamodt
16
Andreas
Dybevik
8
Йенсен
Сикстен
11
Bjarte
Langeland
10
Robert
Undheim
17
Joacim
Holtan
23
Ольсен
Мейнхард
26
Jasper
Silva
Torkildsen
18
Твейта
Йон-Хельге
3
Берган
Вегар
15
Робстад
Хенрик
22
Тённесен
Кристоффер
11
Шульц
Эрик
8
Kristoffer
Valsvik
20
Cameron
Ian
Cresswell
7
Matias
Belli
Moldskred
10
Марковик
Эман
9
Рамсланн
Мартин
Брюне
4-3-3
Старт
4-2-3-1

Ход матча

13'
Robert Undheim
(Paal Aamodt)
1:0
20'
Bjarte Langeland
 
34'
Йенсен Сикстен
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Брюне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Joacim Holtan 6 (1) 0.32
2. Ольсен Мейнхард 6 0.32
3. Robert Undheim 3 0.16
4. Bjarte Langeland 3 0.16
5. Henning Romslo 2 0.11
6. Andreas Dybevik 2 0.11
7. Kristoffer Hey 1 0.05
8. Thierry Dabove 1 0.05
9. Paal Aamodt 0 0
10. Vegard Aasen 0 0
11. Йенсен Сикстен 0 0
12. Робсон Джош 0 0
Старт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марковик Эман 7 (4) 0.37
2. Рамсланн Мартин 6 0.32
3. Шульц Эрик 5 0.26
4. Шеквист Сандер Хансен 3 0.16
5. Matias Belli Moldskred 3 0.16
6. Тённесен Кристоффер 2 0.11
7. Sebastian Buch 2 0.11
8. Твейта Йон-Хельге 1 0.05
9. Робстад Хенрик 1 0.05
10. Угланн Микаэль 1 0.05
11. Preben Hille 1 0.05
12. Эль-Макрини Мохамед 0 0
13. Акинйеми Аделеке 0 0
14. Хьераннсен-Скёу Аск 0 0

Карточки

Брюне
# Игрок      
1. Henning Romslo 4 0
2. Робсон Джош 4 0
3. Robert Undheim 3 0
4. Bjarte Langeland 3 0
5. Kristoffer Hey 3 0
6. Балдвинссон Рогви 2 0
7. Paal Aamodt 2 0
8. Ротихеуг Оливер 2 0
9. Joacim Holtan 2 0
10. Vegard Aasen 1 0
11. Йенсен Сикстен 1 0
12. Thierry Dabove 1 0
Старт
# Игрок      
1. Шульц Эрик 5 0
2. Робстад Хенрик 4 0
3. Эль-Макрини Мохамед 2 0
4. Рамсланн Мартин 2 0
5. Вишне Амунн 2 0
6. Акинйеми Аделеке 2 0
7. Cameron Ian Cresswell 2 0
8. Emil Groenn Pedersen 2 0
9. Доймеланд Йонас 1 0
10. Берган Вегар 1 0
11. Kristoffer Valsvik 1 0
12. Угланн Микаэль 1 0
13. Хьераннсен-Скёу Аск 1 0
14. Уйкани Алтин 1 0
15. Matias Belli Moldskred 1 0
16. Peter Reinhardsen 1 0
17. Sebastian Buch 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Брюне 8.7% (2) 13.04% (3) 34.78% (8) 17.39% (4) 13.04% (3) 13.04% (3)
 Старт 25% (8) 9.38% (3) 9.38% (3) 18.75% (6) 28.13% (9) 9.38% (3)

Предыдущие игры

Брюне Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Хам-Кам 3:0 Брюне Брюне 2:3 Олесунн Стйордалс Блинк 2:1 Брюне Улленсакер-Киса 2:1 Брюне
Брюне 1:1 Осане Сула 0:6 Брюне Хинна 0:4 Брюне Брюне 0:1 Санднес Фредрикстад 3:1 Брюне Брюне 0:1 Согндаль Рёуфосс 4:1 Брюне Брюне 1:0 Стйордалс Блинк Старт 2:3 Брюне Брюне 1:1 КФУМ Брюне 3:2 Гроруд Дьерв 2:1 Брюне Брюне 1:1 Хам-Кам Стрёммен 0:2 Брюне Брюне 5:2 Ранхейм Олесунн 2:1 Брюне
Старт Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Улленсакер-Киса 1:3 Старт Старт 2:3 КФУМ Хам-Кам 3:2 Старт Старт 1:1 Согндаль
Фредрикстад 2:2 Старт Видар 0:2 Старт Экспресс 0:8 Старт Старт 4:1 Стйордалс Блинк Старт 1:1 Рёуфосс КФУМ 0:2 Старт Старт 1:4 Хам-Кам Стрёммен 2:1 Старт Старт 2:3 Брюне Гроруд 1:4 Старт Старт 1:3 Улленсакер-Киса Осане 2:0 Старт Ранхейм 1:1 Старт Старт 2:0 Олесунн Старт 2:4 Дьерв Санднес 1:2 Старт

Последние игры между собой

Брюне: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Старт: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Старт 2:3 Брюне Первый дивизион Брюне 0:3 Старт Первый дивизион Старт 3:1 Брюне Первый дивизион Старт 2:1 Брюне Товарищеские матчи
Старт 1:2 Брюне Адекколига Брюне 0:1 Старт Адекколига Старт 1:1 Брюне Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 0:0 19 13 3 3 42 - 15 42
2. Дьерв 1:0 19 12 4 3 35 - 29 40
3. Олесунн 4:1 19 11 5 3 39 - 24 38
4. Фредрикстад 18 9 5 4 37 - 25 32
5. Согндаль 2:0 19 9 4 6 30 - 21 31
6. КФУМ 0:2 19 7 6 6 28 - 26 27
7. Рёуфосс 2:0 19 7 3 9 31 - 31 24
8. Ранхейм 18 6 5 7 33 - 34 23
9. Осане 1:4 19 7 2 10 23 - 34 23
10. Улленсакер-Киса 18 6 4 8 24 - 30 22
11. Старт 0:2 19 6 4 9 33 - 35 22
12. Брюне 2:0 19 6 3 10 27 - 32 21
13. Санднес 0:1 19 5 5 9 24 - 32 20
14. Стйордалс Блинк 18 6 2 10 19 - 34 20
15. Стрёммен 0:0 19 2 10 7 15 - 22 16
16. Гроруд 0:2 19 4 3 12 25 - 41 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дьерв 1:0 10 6 3 1 17 - 12 21
2. Олесунн 4:1 9 6 3 0 24 - 10 21
3. Фредрикстад 9 6 2 1 22 - 10 20
4. Хам-Кам 0:0 9 6 1 2 21 - 10 19
5. Согндаль 2:0 10 5 3 2 17 - 12 18
6. Рёуфосс 2:0 10 6 0 4 19 - 13 18
7. КФУМ 0:2 9 5 2 2 16 - 11 17
8. Брюне 2:0 10 4 3 3 16 - 12 15
9. Стйордалс Блинк 9 4 2 3 10 - 8 14
10. Ранхейм 9 4 2 3 19 - 17 14
11. Осане 1:4 10 4 1 5 15 - 20 13
12. Санднес 0:1 9 3 2 4 15 - 17 11
13. Улленсакер-Киса 9 3 2 4 11 - 11 11
14. Стрёммен 0:0 10 2 5 3 8 - 10 11
15. Старт 0:2 9 2 2 5 16 - 20 8
16. Гроруд 0:2 9 2 1 6 9 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 0:0 10 7 2 1 21 - 5 23
2. Дьерв 1:0 9 6 1 2 18 - 17 19
3. Олесунн 4:1 10 5 2 3 15 - 14 17
4. Старт 0:2 10 4 2 4 17 - 15 14
5. Согндаль 2:0 9 4 1 4 13 - 9 13
6. Фредрикстад 9 3 3 3 15 - 15 12
7. Улленсакер-Киса 9 3 2 4 13 - 19 11
8. КФУМ 0:2 10 2 4 4 12 - 15 10
9. Осане 1:4 9 3 1 5 8 - 14 10
10. Ранхейм 9 2 3 4 14 - 17 9
11. Санднес 0:1 10 2 3 5 9 - 15 9
12. Гроруд 0:2 10 2 2 6 16 - 24 8
13. Рёуфосс 2:0 9 1 3 5 12 - 18 6
14. Брюне 2:0 9 2 0 7 11 - 20 6
15. Стйордалс Блинк 9 2 0 7 9 - 26 6
16. Стрёммен 0:0 9 0 5 4 7 - 12 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Гроруд Oscar Aga 16 5 1
2. Олесунн Хеуген Сигурд 12 3 3
3. Хам-Кам Jonas Enkerud 10 3 9
4. Фредрикстад Nicolay Solberg 9 0 4
5. Дьерв Willis Furtado 9 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Осане Martin Ueland 5 1
2. Рёуфосс Nicolai Fremstad 6 0
3. Улленсакер-Киса Сундли Мортен 4 1
4. Олесунн Кастро Никлас 4 1
5. Старт Шульц Эрик 5 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Брюне
Ничья
Старт
2.45
4.76
6.05
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Где смотреть матч Брюне 2:0 Старт онлайн




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