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Бразилия: Серия A 2021

2021
Атлетико Гойяненсе
0:0
Первый тайм: 22'
Интернасьонал Порту Алегре
0' 22'
1
Fernando
Miguel
2
Arnaldo
II
11
Энрике
Артур
II
4
Eder
2
6
Miguel
Castro
Rocha
Igor6
10
Паулу
Жоау
5
Willian
Moraes
3
Wanderson
VIII
7
Andre1
8
Gabriel
Baralhas
9
Ze
Roberto
III
42
Daniel
Fusato1
2
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
22
Мендес
Бруно
II
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
8
Эденилсон
дос
Сантос
30
Джонни
13
Дурадо
Родриго
88
Patrick
I
10
Тайсон
Фреда
11
Yuri
Alberto
Атлетико Гойяненсе
4-4-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ze Roberto III 4 (1) 0.22
2. Паулу Жоау 3 (1) 0.17
3. Gabriel Baralhas 2 0.11
4. Arthur VIII 1 0.06
5. Andre1 1 0.06
6. Lucao 1 0.06
7. Marlon Freitas 1 0.06
8. Nathan VI 1 0.06
9. Eder 2 1 0.06
10. Натанаэл 0 0
11. Arnaldo II 0 0
12. Dudu V1 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эденилсон дос Сантос 8 (6) 0.44
2. Yuri Alberto 6 0.33
3. Дурадо Родриго 1 0.06
4. Герреро Паоло 1 0.06
5. Кайо Ранхел 1 0.06
6. Тайсон Фреда 1 0.06
7. Galhardo Thiago 1 0.06
8. Меркадо Габриэль 1 0.06
9. Rodrigo I 1 0.06
10. Bruno Praxedes 1 0.06
11. Patrick I 0 0
12. Куэста Виктор 0 0
13. Moises VII 0 0
14. Паласиос Карлос 0 0
15. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
16. José Maurisio3 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Willian Moraes 4 1
2. Ze Roberto III 4 0
3. Janderson 4 0
4. Fernando Miguel 3 0
5. Натанаэл 3 0
6. Marlon Freitas 3 0
7. Nathan VI 3 0
8. Andre1 3 0
9. Eder 2 3 0
10. Dudu V1 1 1
11. Паулу Жоау 2 0
12. Wanderson VIII 2 0
13. Gabriel Baralhas 2 0
14. Lucao 1 0
15. Arnaldo II 1 0
16. Jonas Toro 1 0
17. Miguel Castro Rocha Igor6 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
# Игрок      
1. Кайо Ранхел 4 1
2. Moises VII 3 1
3. Рибейро Лукас 3 1
4. Эденилсон дос Сантос 4 0
5. Куэста Виктор 4 0
6. Yuri Alberto 4 0
7. Galhardo Thiago 3 0
8. Rodrigo I 3 0
9. Энрике Педро 1 1
10. Danilo XVI 1 1
11. Леонардо Родригес 2 0
12. Дурадо Родриго 2 0
13. Паласиос Карлос 2 0
14. Паулиньо Виктор 2 0
15. Уго Витор 0 1
16. Тайсон Фреда 1 0
17. Меркадо Габриэль 1 0
18. Бошилья Габриэл 1 0
19. Мендес Бруно II 1 0
20. Jose Gabriel 1 0
21. Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
22. José Maurisio3 1 0
23. Bruno Praxedes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Гойяненсе 6.67% (1) 20% (3) 13.33% (2) 26.67% (4) 6.67% (1) 26.67% (4)
 Интернасьонал Порту Алегре 18.18% (4) 9.09% (2) 22.73% (5) 13.64% (3) 18.18% (4) 18.18% (4)

Предыдущие игры

Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Атлетико Гойяненсе 1:1 Шапекоэнсе Байя 1:2 Атлетико Гойяненсе Сеара 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Гойяненсе 1:1 Америка Минейро Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Куяба 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Форталеза Атлетико Гойяненсе 0:0 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Паулу Коринтианс 0:2 Атлетико Гойяненсе
Интернасьонал Порту Алегре Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Сантос 2:2 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 4:2 Флуминенсе Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Куяба
Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Олимпия Асунсьон Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Витория Форталеза 5:1 Интернасьонал Порту Алегре Витория 0:1 Интернасьонал Порту Алегре

Последние игры между собой

Атлетико Гойяненсе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Интернасьонал Порту Алегре: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Атлетико Гойяненсе Кубок Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Кубок Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Атлетико Гойяненсе Серия A
Атлетико Гойяненсе 3:1 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 4:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойяненсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 12 2 3 26 - 12 38
2. Палмейрас Сан-Паулу 18 11 2 5 29 - 20 35
3. Форталеза 17 9 5 3 27 - 16 32
4. Брагантино 17 8 7 2 28 - 18 31
5. Фламенго 16 10 1 5 32 - 16 31
6. Коринтианс 18 7 6 5 17 - 15 27
7. Атлетико Гойяненсе 0:0 18 6 7 5 15 - 17 25
8. Сеара 18 5 9 4 19 - 19 24
9. Атлетико Паранаэнсе 17 7 2 8 23 - 21 23
10. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 18 5 8 5 22 - 22 23
11. Сантос 18 5 7 6 19 - 23 22
12. Сан-Паулу 18 5 7 6 15 - 20 22
13. Жувентуде 17 5 6 6 14 - 19 21
14. Куяба 17 4 8 5 17 - 18 20
15. Америка Минейро 18 4 6 8 15 - 22 18
16. Флуминенсе 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Байя 17 5 3 9 20 - 28 18
18. Спорт Ресифи 18 3 7 8 8 - 14 16
19. Гремио 17 4 4 9 12 - 18 16
20. Шапекоэнсе 18 0 7 11 14 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 10 7 1 2 19 - 13 22
2. Форталеза 8 6 2 0 17 - 5 20
3. Атлетико Минейро 8 6 1 1 16 - 5 19
4. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 9 5 3 1 14 - 8 18
6. Сантос 10 4 4 2 11 - 9 16
7. Жувентуде 10 4 3 3 9 - 11 15
8. Атлетико Паранаэнсе 8 4 2 2 12 - 10 14
9. Америка Минейро 10 3 3 4 7 - 7 12
10. Брагантино 8 2 5 1 13 - 11 11
11. Атлетико Гойяненсе 0:0 9 2 5 2 6 - 7 11
12. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
13. Гремио 9 2 4 3 7 - 7 10
14. Байя 9 3 1 5 10 - 14 10
15. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 8 2 3 3 9 - 10 9
16. Флуминенсе 7 2 3 2 5 - 7 9
17. Куяба 9 2 3 4 9 - 12 9
18. Коринтианс 8 2 2 4 9 - 11 8
19. Спорт Ресифи 9 1 4 4 2 - 5 7
20. Шапекоэнсе 8 0 2 6 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Атлетико Минейро 9 6 1 2 10 - 7 19
3. Коринтианс 10 5 4 1 8 - 4 19
4. Атлетико Гойяненсе 0:0 9 4 2 3 9 - 10 14
5. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 10 3 5 2 13 - 12 14
6. Фламенго 7 4 1 2 16 - 5 13
7. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 1 3 10 - 7 13
8. Форталеза 9 3 3 3 10 - 11 12
9. Сан-Паулу 10 3 3 4 8 - 13 12
10. Куяба 8 2 5 1 8 - 6 11
11. Атлетико Паранаэнсе 9 3 0 6 11 - 11 9
12. Флуминенсе 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Спорт Ресифи 9 2 3 4 6 - 9 9
14. Байя 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Жувентуде 7 1 3 3 5 - 8 6
16. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
17. Сантос 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Сеара 9 0 6 3 5 - 11 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Шапекоэнсе 10 0 5 5 10 - 16 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
2. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 5
3. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
4. Байя Gilberto IV 8 1 1
5. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
2. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
3. Форталеза Фелипе 6 1
4. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 5 1
5. Байя Росси 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
3.90
3.36
2.14
Все Коэффициенты
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