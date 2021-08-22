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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос Никосия
1:2
Конец матча
Арис Лимассол
0'
21' Желтая карточка
Сикорский Даниэль
29' Желтая карточка
Салли Эдгар
0:1
36' Гол
Квашук Виталий
0:2
42' Гол
Сикорский Даниэль
53' Желтая карточка
Яго Стив
54' Желтая карточка
Квашук Виталий
70' Желтая карточка
Шполярич Матья
80' Желтая карточка
Andreas Fragkou
1:2
90' Гол
Filippos Eftychidis
90'+6
Олимпиакос Никосия
Арис Лимассол

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос Никосия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Filippos Eftychidis 1 1
Арис Лимассол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сикорский Даниэль 1 1
2. Квашук Виталий 1 1

Карточки

Олимпиакос Никосия
# Игрок      
1. Салли Эдгар 1 0
Арис Лимассол
# Игрок      
1. Сикорский Даниэль 1 0
2. Квашук Виталий 1 0
3. Яго Стив 1 0
4. Andreas Fragkou 1 0
5. Шполярич Матья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпиакос Никосия 0 0 0 0 0 100% (1)
 Арис Лимассол 0 0 100% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Анортосис 2:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:1 АЕЛ Лимаcсол Аполлон 2:2 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия
АЕЛ Лимаcсол 0:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:1 АЕК Ларнака Олимпиакос Никосия 4:2 АЕЛ Лимаcсол Омония 2:0 Олимпиакос Никосия АЕЛ Лимаcсол 2:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон Олимпиакос Никосия 1:0 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 2:0 Анортосис АЕК Ларнака 2:1 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:1 Омония Олимпиакос Никосия 1:0 АЕК Ларнака Кармиотисса 0:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ Неа Саламина 1:2 Олимпиакос Никосия Омония 1:1 Олимпиакос Никосия
Арис Лимассол Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Акритас Хлоракас 0:1 Арис Лимассол Арис Лимассол 1:1 Айя-Напа ПАЕЕК 0:0 Арис Лимассол Арис Лимассол 2:1 АСИЛ Лыси
Дигенис Акритас 0:2 Арис Лимассол Арис Лимассол 2:0 Закакиу Kouris Erimis 0:1 Арис Лимассол Арис Лимассол 0:2 Омония Арадиппу Алки Ороклинис 1:1 Арис Лимассол Арис Лимассол 3:1 Акритас Хлоракас Арис Лимассол 1:0 Лакатамия Ахиронас 0:2 Арис Лимассол Арис Лимассол 3:1 Отеллос Ксилотимву 0:0 Арис Лимассол Арис Лимассол 1:0 Омония Псевда Арис Лимассол 1:0 Ипсонас Анагенниси Деринья 0:2 Арис Лимассол Арис Лимассол 1:1 Онисилос Сотира Айя-Напа 2:0 Арис Лимассол Арис Лимассол 0:1 ПАЕЕК

Последние игры между собой

Олимпиакос Никосия: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Арис Лимассол: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Олимпиакос Никосия 0:2 Арис Лимассол Второй дивизион Арис Лимассол 2:3 Олимпиакос Никосия Второй дивизион Арис Лимассол 0:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол Первый дивизион
Олимпиакос Никосия 1:3 Арис Лимассол Кубок Арис Лимассол 1:0 Олимпиакос Никосия Кубок Олимпиакос Никосия 4:1 Арис Лимассол Второй дивизион Олимпиакос Никосия 3:1 Арис Лимассол Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Арис Лимассол 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Докса Катокопия 1 0 1 0 1 - 1 1
4. АЕК Ларнака 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Омония 0 0 0 0 0 - 0 0
6. АЕЛ Лимаcсол 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ПАЕЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Анортосис 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Аполлон 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Этникос Ахна 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 1 - 2 0
12. АПОЭЛ 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. АЕК Ларнака 1 0 1 0 1 - 1 1
3. АПОЭЛ 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Этникос Ахна 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Аполлон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Анортосис 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ПАЕЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
8. АЕЛ Лимаcсол 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Омония 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Докса Катокопия 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арис Лимассол 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Докса Катокопия 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Олимпиакос Никосия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Этникос Ахна 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Аполлон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Анортосис 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ПАЕЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
8. АЕЛ Лимаcсол 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Омония 0 0 0 0 0 - 0 0
10. АЕК Ларнака 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Пафос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. АПОЭЛ 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пафос Семедо Вилли 2 0 0
2. Пафос Валакари Онни 2 1 0
3. Арис Лимассол Сикорский Даниэль 1 0 0
4. Докса Катокопия Садик Берат 1 0 0
5. АЕК Ларнака Тричковски Иван 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Докса Катокопия Меска 1 1
2. Докса Катокопия Балде Ромарио 0 1
3. Арис Лимассол Сикорский Даниэль 1 0
4. АПОЭЛ Даушвили Муртаз 1 0
5. Пафос Аурелиу Жоау 1 0
Весь список
Где смотреть матч Олимпиакос Никосия 1:2 Арис Лимассол онлайн




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