Кипр: Первый дивизион 2021-2022
Олимпиакос Никосия
1:2
Конец матча
Арис Лимассол
21' Желтая карточкаСикорский Даниэль
29' Желтая карточкаСалли Эдгар
0:1
36' ГолКвашук Виталий
0:2
42' ГолСикорский Даниэль
53' Желтая карточкаЯго Стив
54' Желтая карточкаКвашук Виталий
70' Желтая карточкаШполярич Матья
80' Желтая карточкаAndreas Fragkou
1:2
90' ГолFilippos Eftychidis
- Основной состав
- Вратарь
-
3 SambinhaЗащитник
- Полузащитник
-
31 НаниПолузащитник
-
27 Конфес АлуаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
25 Чупич СтефанВратарь
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
10 Gustavo XXI
-
Главный тренер: Яневски Чедомир
Ход матча
29'
36'
0:1
42'
53'
54'
70'
80'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Filippos Eftychidis
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сикорский Даниэль
|1
|1
|2.
|Квашук Виталий
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Салли Эдгар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|2.
|Квашук Виталий
|1
|0
|3.
|Яго Стив
|1
|0
|4.
|Andreas Fragkou
|1
|0
|5.
|Шполярич Матья
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпиакос Никосия
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Арис Лимассол
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +10 =3 -7Анортосис 2:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:1 АЕЛ Лимаcсол Аполлон 2:2 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия
АЕЛ Лимаcсол 0:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:1 АЕК Ларнака Олимпиакос Никосия 4:2 АЕЛ Лимаcсол Омония 2:0 Олимпиакос Никосия АЕЛ Лимаcсол 2:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон Олимпиакос Никосия 1:0 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 2:0 Анортосис АЕК Ларнака 2:1 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:1 Омония Олимпиакос Никосия 1:0 АЕК Ларнака Кармиотисса 0:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ Неа Саламина 1:2 Олимпиакос Никосия Омония 1:1 Олимпиакос Никосия
Арис Лимассол Последние 20 матчей: +12 =5 -3Акритас Хлоракас 0:1 Арис Лимассол Арис Лимассол 1:1 Айя-Напа ПАЕЕК 0:0 Арис Лимассол Арис Лимассол 2:1 АСИЛ Лыси
Дигенис Акритас 0:2 Арис Лимассол Арис Лимассол 2:0 Закакиу Kouris Erimis 0:1 Арис Лимассол Арис Лимассол 0:2 Омония Арадиппу Алки Ороклинис 1:1 Арис Лимассол Арис Лимассол 3:1 Акритас Хлоракас Арис Лимассол 1:0 Лакатамия Ахиронас 0:2 Арис Лимассол Арис Лимассол 3:1 Отеллос Ксилотимву 0:0 Арис Лимассол Арис Лимассол 1:0 Омония Псевда Арис Лимассол 1:0 Ипсонас Анагенниси Деринья 0:2 Арис Лимассол Арис Лимассол 1:1 Онисилос Сотира Айя-Напа 2:0 Арис Лимассол Арис Лимассол 0:1 ПАЕЕК
Последние игры между собой
Олимпиакос Никосия: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Арис Лимассол: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Арис Лимассол
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Докса Катокопия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ПАЕЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Анортосис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Аполлон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Этникос Ахна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|АПОЭЛ
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|АПОЭЛ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Этникос Ахна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Аполлон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Анортосис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ПАЕЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Докса Катокопия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арис Лимассол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Докса Катокопия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Олимпиакос Никосия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Этникос Ахна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Аполлон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Анортосис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ПАЕЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|АЕК Ларнака
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Пафос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|АПОЭЛ
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пафос
|Семедо Вилли
|2
|0
|0
|2.
|Пафос
|Валакари Онни
|2
|1
|0
|3.
|Арис Лимассол
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|0
|4.
|Докса Катокопия
|Садик Берат
|1
|0
|0
|5.
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Докса Катокопия
|Меска
|1
|1
|2.
|Докса Катокопия
|Балде Ромарио
|0
|1
|3.
|Арис Лимассол
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|4.
|АПОЭЛ
|Даушвили Муртаз
|1
|0
|5.
|Пафос
|Аурелиу Жоау
|1
|0