  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2021-2022

Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Силькеборг
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Орхус
0' 23'
30
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
28
Чалышир
Андре
15
Gustav
Klitgaard
Dahl
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
24
Andreas
Oggesen
21
Anders
Klynge
7
Валлис
Николай
11
Хелениус
Никлас
1
Хансен
Йеспер
15
Лунд
Оливер
4
Биссек
Янн-Аурель
37
Хауснер
Себастиан
19
Каль
Эрик
27
Грёнбек
Альберт
6
Поульсен
Николай
8
Андерсон
Микаэль
7
Бунду
Мустафа
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
Силькеборг
4-3-2-1
Орхус
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валлис Николай 2 0.22
2. Sebastian Joergensen 2 0.22
3. Хелениус Никлас 1 0.11
4. Alexander Lind 1 0.11
5. Бринк Марк 1 0.11
6. Рёйкьер Никлас 1 0.11
7. Тордарсон Стефан-Тейтюр 0 0
Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каль Эрик 2 0.22
2. Андерсон Микаэль 1 0.11
3. Торстейнссон Йон 1 0.11
4. Курминовски Давид 1 0.11
5. Мортенсен Патрик 1 (1) 0.11
6. Грёнбек Альберт 0 0
7. Ольсен Патрик 0 0

Карточки

Силькеборг
# Игрок      
1. Чалышир Андре 3 0
2. Mads Kaalund III 2 0
3. Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
4. Tobias Sahlquist 1 0
5. Gustav Klitgaard Dahl 1 0
Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай 4 0
2. Торстейнссон Йон 3 0
3. Лунд Оливер 2 0
4. Линкс Гифт 2 0
5. Биссек Янн-Аурель 2 0
6. Frederik Brandhof 1 0
7. Хауснер Себастиан 1 0
8. Тенгстедт Сёрен 1 0
9. Грёнбек Альберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Силькеборг 0 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3)
 Орхус 33.33% (2) 16.67% (1) 0 50% (3) 0 0

Предыдущие игры

Силькеборг Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Брондбю 1:1 Силькеборг Скиве 1:3 Силькеборг Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 3:0 Силькеборг
Оденсе 1:1 Силькеборг Силькеборг 4:1 Виборг Силькеборг 0:0 Ольборг Копенгаген 0:0 Силькеборг Силькеборг 0:0 Сённерйюск Гамбург 1:0 Силькеборг Силькеборг 5:1 Видовре Хорсенс 0:0 Силькеборг Вайле 0:5 Силькеборг Силькеборг 2:1 Фредерисия Хельсингёр 3:3 Силькеборг Силькеборг 4:1 Кёге Виборг 3:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Эсбьерг Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 2:0 Виборг
Орхус Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Орхус 1:0 Вайле Орхус 2:2 Оденсе Виборг 2:0 Орхус Орхус 1:3 Копенгаген
Ольборг 2:0 Орхус Орхус 1:2 Раннерс Орхус 1:1 Ларн Нордшелланн 0:0 Орхус Ларн 2:1 Орхус Орхус 1:1 Брондбю Ольборг 1:0 Орхус Орхус 0:1 Нордшелланн Орхус 2:2 Ольборг Митьюлланд 4:0 Орхус Орхус 1:2 Брондбю Орхус 3:1 Нордшелланн Раннерс 0:1 Орхус Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 2:0 Раннерс

Последние игры между собой

Силькеборг: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Орхус: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Силькеборг 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:4 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:5 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Силькеборг Суперлига Дании
Орхус 3:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 0:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Силькеборг Суперлига Дании Орхус 0:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Орхус Кубок Силькеборг 3:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:3 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:4 Орхус Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Орхус Суперлига Орхус 0:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:1 Орхус САС Лигаен Силькеборг 1:4 Орхус САС Лигаен Орхус 1:2 Силькеборг САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 9 7 0 2 16 - 5 21
2. Копенгаген 9 6 2 1 19 - 6 20
3. Ольборг 9 5 3 1 13 - 7 18
4. Раннерс 9 5 2 2 13 - 10 17
5. Нордшелланн 9 4 1 4 13 - 11 13
6. Силькеборг 0:0 9 2 6 1 8 - 7 12
7. Оденсе 9 2 4 3 11 - 15 10
8. Виборг 9 2 3 4 12 - 16 9
9. Сённерйюск 9 2 2 5 5 - 11 8
10. Брондбю 9 1 5 3 11 - 13 8
11. Орхус 0:0 9 1 4 4 6 - 12 7
12. Вайле 9 0 2 7 5 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 4 3 0 1 10 - 3 9
2. Ольборг 4 3 0 1 6 - 2 9
3. Силькеборг 0:0 5 2 3 0 6 - 2 9
4. Копенгаген 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Раннерс 5 2 2 1 6 - 6 8
6. Нордшелланн 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Сённерйюск 5 2 1 2 4 - 6 7
8. Брондбю 4 1 2 1 4 - 3 5
9. Оденсе 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Орхус 0:0 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Виборг 4 1 0 3 5 - 7 3
12. Вайле 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 5 4 0 1 6 - 2 12
2. Копенгаген 4 4 0 0 11 - 1 12
3. Ольборг 5 2 3 0 7 - 5 9
4. Раннерс 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Виборг 5 1 3 1 7 - 9 6
6. Нордшелланн 5 2 0 3 6 - 7 6
7. Оденсе 5 1 2 2 6 - 9 5
8. Силькеборг 0:0 4 0 3 1 2 - 5 3
9. Брондбю 5 0 3 2 7 - 10 3
10. Орхус 0:0 4 0 2 2 0 - 4 2
11. Сённерйюск 4 0 1 3 1 - 5 1
12. Вайле 4 0 0 4 2 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 5 0 2
2. Копенгаген Винд Жонас 4 0 1
3. Брондбю Уре Микаэль 4 0 0
4. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 0
5. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ольборг Альманн Якоб 4 0
2. Орхус Поульсен Николай 4 0
3. Вайле Колингер Денис 4 0
4. Копенгаген Хочолава Давид 4 0
5. Виборг Крамер Ларс II 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Орхус
2.71
3.72
2.88
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Силькеборг 0:0 Орхус онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 