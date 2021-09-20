Первый тайм

22' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Как он промахнулся? Расмус Карстенсен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

22' О, нет. Из многообещающей позиции Андерс Клинге из команды Силькеборг наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

21' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

20' Отличные скиллы показывает Расмус Карстенсен, обводя своих соперников

19' Удар от ворот произведет Орхус

19' Густав Дал из команды Силькеборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

17' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

16' Чалышир Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

13' Бринк Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

11' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Альберт Гроенбек возвращается на поле.

11' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Альберт Гроенбек получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Альберт Гроенбек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

8' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

7' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

5' Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Силькеборг выполняет удар от ворот.

3' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Силькеборг выполняет удар от ворот.

2' Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Орхус начинает с центра поля