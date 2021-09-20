Второй тайм

94' Силькеборг владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Валлис Николай получил желтую карточку от судьи

92' Удар от ворот произведет Орхус

91' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Валлис Николай и Расмус Карстенсен из команды Силькеборг

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Силькеборг выполняет удар от ворот.

89' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Николай Ларсен вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Курминовски Давид . Отличный был шанс, чтобы забить!

88' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

86' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Хелениус Никлас из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

83' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Тактическая замена. Альберт Гроенбек уходит с поля и его заменяет Ольсен Патрик

79' Рефери не любит споров - именно за это Андерсон Микаэль сейчас получил желтую

79' Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Удар от ворот произведет Орхус

78' Гояни Роберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Плохо сыграл Хауснер Себастиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

77' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

76' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Тактическая замена. Тордарсон Стефан-Тейтюр уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт

73' Г О О О О Л - Андерсон Микаэль забивает ударом с левой ноги!

73' Плохо сыграл Хелениус Никлас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

73' Тордарсон Стефан-Тейтюр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Отличные скиллы показывает Торстейнссон Йон , обводя своих соперников

72' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Орхус будет все-таки засчитан.

72' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

71' Матч возобновлен

71' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

70' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Тордарсон Стефан-Тейтюр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Альберт Гроенбек нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

68' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Торстейнссон Йон получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Торстейнссон Йон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Удар от ворот произведет Орхус

63' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Андреас Оггесен из команды Силькеборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

62' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Орхус пробьет пенальти!

62' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

61' Торстейнссон Йон получил желтую карточку от судьи

61' Торстейнссон Йон упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

61' Отличные скиллы показывает Торстейнссон Йон , обводя своих соперников

58' Тордарсон Стефан-Тейтюр пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен ловит мяч

57' Удар от ворот произведет Орхус

57' Матч возобновлен

57' Бунду Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Как он промахнулся? Валлис Николай имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

52' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

52' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Поульсен Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

49' Удар от ворот произведет Орхус

48' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Бунду Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг подал угловой справа.

46' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля