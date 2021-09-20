Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Силькеборг
0:2
Конец матча
Стадион: JYSK Park
Орхус
36' Желтая карточкаМортенсен Патрик
40' Желтая карточкаТордарсон Стефан-Тейтюр
61' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
0:1
71' ГолБиссек Янн-Аурель
0:2
73' ГолАндерсон Микаэль
79' Желтая карточкаАндерсон Микаэль
90' Желтая карточкаВаллис Николай
14
Бринк
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
36'
61'
71'
0:1
73'
0:2
79'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валлис Николай
|2
|0.22
|2.
|Sebastian Joergensen
|2
|0.22
|3.
|Хелениус Никлас
|1
|0.11
|4.
|Alexander Lind
|1
|0.11
|5.
|Бринк Марк
|1
|0.11
|6.
|Рёйкьер Никлас
|1
|0.11
|7.
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каль Эрик
|2
|0.22
|2.
|Андерсон Микаэль
|2
|0.22
|3.
|Торстейнссон Йон
|1
|0.11
|4.
|Биссек Янн-Аурель
|1
|0.11
|5.
|Курминовски Давид
|1
|0.11
|6.
|Мортенсен Патрик
|1 (1)
|0.11
|7.
|Грёнбек Альберт
|0
|0
|8.
|Ольсен Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чалышир Андре
|3
|0
|2.
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|3.
|Mads Kaalund III
|2
|0
|4.
|Tobias Sahlquist
|1
|0
|5.
|Gustav Klitgaard Dahl
|1
|0
|6.
|Валлис Николай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай
|4
|0
|2.
|Торстейнссон Йон
|4
|0
|3.
|Лунд Оливер
|2
|0
|4.
|Линкс Гифт
|2
|0
|5.
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0
|6.
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|7.
|Frederik Brandhof
|1
|0
|8.
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|9.
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|10.
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0
|11.
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Силькеборг
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Орхус
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|25% (2)
|0
Предыдущие игры
Силькеборг Последние 20 матчей: +10 =8 -2Брондбю 1:1 Силькеборг Скиве 1:3 Силькеборг Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 3:0 Силькеборг
Оденсе 1:1 Силькеборг Силькеборг 4:1 Виборг Силькеборг 0:0 Ольборг Копенгаген 0:0 Силькеборг Силькеборг 0:0 Сённерйюск Гамбург 1:0 Силькеборг Силькеборг 5:1 Видовре Хорсенс 0:0 Силькеборг Вайле 0:5 Силькеборг Силькеборг 2:1 Фредерисия Хельсингёр 3:3 Силькеборг Силькеборг 4:1 Кёге Виборг 3:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Эсбьерг Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 2:0 Виборг
Орхус Последние 20 матчей: +5 =4 -11Орхус 1:0 Вайле Орхус 2:2 Оденсе Виборг 2:0 Орхус Орхус 1:3 Копенгаген
Ольборг 2:0 Орхус Орхус 1:2 Раннерс Орхус 1:1 Ларн Нордшелланн 0:0 Орхус Ларн 2:1 Орхус Орхус 1:1 Брондбю Ольборг 1:0 Орхус Орхус 0:1 Нордшелланн Орхус 2:2 Ольборг Митьюлланд 4:0 Орхус Орхус 1:2 Брондбю Орхус 3:1 Нордшелланн Раннерс 0:1 Орхус Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 2:0 Раннерс
Последние игры между собой
Силькеборг: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Орхус: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Орхус 3:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 0:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Силькеборг Суперлига Дании Орхус 0:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Орхус Кубок Силькеборг 3:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:3 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:4 Орхус Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Орхус Суперлига Орхус 0:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:1 Орхус САС Лигаен Силькеборг 1:4 Орхус САС Лигаен Орхус 1:2 Силькеборг САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|9
|7
|0
|2
|16 - 5
|21
|2.
|Копенгаген
|9
|6
|2
|1
|19 - 6
|20
|3.
|Ольборг
|9
|5
|3
|1
|13 - 7
|18
|4.
|Раннерс
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|5.
|Нордшелланн
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|6.
|Силькеборг
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|7.
|Оденсе
|9
|2
|4
|3
|11 - 15
|10
|8.
|Виборг
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|9.
|Орхус
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|10.
|Сённерйюск
|9
|2
|2
|5
|5 - 11
|8
|11.
|Брондбю
|9
|1
|5
|3
|11 - 13
|8
|12.
|Вайле
|9
|0
|2
|7
|5 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|2.
|Ольборг
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|Копенгаген
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|Силькеборг
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|Раннерс
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|Нордшелланн
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Сённерйюск
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|8.
|Брондбю
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|9.
|Оденсе
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Орхус
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Виборг
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|12.
|Вайле
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|2.
|Копенгаген
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|3.
|Ольборг
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|4.
|Раннерс
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Виборг
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|6.
|Нордшелланн
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|7.
|Оденсе
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|8.
|Орхус
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Силькеборг
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|10.
|Брондбю
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|11.
|Сённерйюск
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|12.
|Вайле
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|5
|0
|2
|2.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|1
|3.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|4
|0
|0
|4.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|1
|0
|5.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|3
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|4
|0
|2.
|Орхус
|Поульсен Николай
|4
|0
|3.
|Вайле
|Колингер Денис
|4
|0
|4.
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|4
|0
|5.
|Виборг
|Крамер Ларс II
|4
|0