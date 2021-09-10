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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Злате Моравце
2:2
Конец матча

Стадион:
Ружомберок
0'
28' Желтая карточка
Чоглей Петер
0:1
39' Гол
Регали Мартин
0:2
55' Гол
Такач Далибор
1:2
71' Гол
Мондек Кароль
77' Желтая карточка
Кизиридис Александрос
2:2
82' Гол
Чонка Матуш
90' Желтая карточка
Беднар Мартин
90'+11
22
Кира
Матуш
17
Чоглей
Петер
4
Тот
Мартин
31
Мених
Йозеф
90
Чонка
Матуш
66
Беднар
Мартин
20
Колесар
Петер
10
Хобот
Марьян
26
Дубек
Томаш
89
Кизиридис
Александрос
9
Швец
Марек
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
4
Oliver
Luteran
11
Кочан
Матей
31
Рымаренко
Мартин
8
Такач
Далибор
9
Регали
Мартин
15
Герец
Штефан
Злате Моравце
4-2-3-1
Ружомберок
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Злате Моравце
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дубек Томаш 2 (1) 0.29
2. Чонка Матуш 1 0.14
3. Мондек Кароль 1 0.14
4. Хобот Марьян 1 0.14
5. Чоглей Петер 0 0
6. Кизиридис Александрос 0 0
Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бренкус Адам 2 (1) 0.33
2. Регали Мартин 1 0.17
3. Такач Далибор 1 0.17
4. Допатер Михал 1 0.17
5. Герец Штефан 0 0

Карточки

Злате Моравце
# Игрок      
1. Мених Йозеф 4 0
2. Чоглей Петер 2 0
3. Кизиридис Александрос 2 0
4. Тот Мартин 1 0
5. Беднар Мартин 1 0
6. Слобода Антон 1 0
7. Чонка Матуш 1 0
8. Гамбош Мартин 1 0
Ружомберок
# Игрок      
1. Мадленяк Матей 2 0
2. Регали Мартин 1 0
3. Костадинов Тихомир 1 0
4. Фабиш Лукаш 1 0
5. Жигмунд Марек 1 0
6. Танцик Якуб 1 0
7. Oliver Luteran 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Злате Моравце 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Ружомберок 0 0 40% (2) 40% (2) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Злате Моравце Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Слован Братислава 4:1 Злате Моравце Злате Моравце 1:0 Погронье Спартак Трнава 2:0 Злате Моравце Злате Моравце 1:1 Сеница
Злате Моравце 0:1 Жилина Тренчин 4:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце Жилина 3:2 Злате Моравце Злате Моравце 2:0 Тренчин Жилина 5:1 Злате Моравце Злате Моравце 0:4 Слован Братислава Злате Моравце 0:0 Спартак Трнава Тренчин 3:0 Злате Моравце Злате Моравце 0:1 ДАК Злате Моравце 1:0 Жилина Злате Моравце 0:2 Жилина Спартак Трнава 3:0 Злате Моравце Злате Моравце 3:1 Скалица Слован Братислава 4:1 Злате Моравце Злате Моравце 1:0 Тренчин
Ружомберок Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ружомберок 0:0 Земплин Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Тренчин 1:1 Ружомберок Середь 2:3 Ружомберок
Ружомберок 0:0 Сеница Погронье 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Нитра Ружомберок 1:1 Сеница Земплин 2:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Середь Ружомберок 1:0 Погронье Сеница 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:3 ДАК Нитра 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Земплин Середь 1:0 Ружомберок Жилина 3:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Сеница Злате Моравце 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Слован Братислава

Последние игры между собой

Злате Моравце: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ружомберок: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Злате Моравце 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Злате Моравце Суперлига Ружомберок 0:0 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 4:2 Ружомберок Суперлига
Ружомберок 4:0 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 6:1 Злате Моравце Суперлига Ружомберок 1:1 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 1:2 Ружомберок Кубок Злате Моравце 0:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 5:2 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 0:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:0 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 1:1 Ружомберок Суперлига Злате Моравце 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:3 Злате Моравце Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 5 0 0 14 - 3 15
2. Жилина 6 4 1 1 12 - 4 13
3. Спартак Трнава 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Тренчин 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Сеница 6 2 3 1 6 - 7 9
6. ДАК 6 2 2 2 9 - 8 8
7. Ружомберок 6 1 5 0 6 - 5 8
8. Земплин 6 2 1 3 8 - 9 7
9. Середь 6 1 2 3 4 - 8 5
10. Злате Моравце 7 1 2 4 5 - 14 5
11. Погронье 6 1 1 4 4 - 10 4
12. Татран Липтовски-Микулаш 6 1 0 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 4 3 1 0 9 - 1 10
2. Жилина 3 3 0 0 9 - 1 9
3. Слован Братислава 3 3 0 0 9 - 2 9
4. Земплин 3 2 0 1 7 - 4 6
5. Тренчин 3 1 2 0 5 - 1 5
6. Злате Моравце 4 1 2 1 4 - 4 5
7. ДАК 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Сеница 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Погронье 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Ружомберок 3 0 3 0 0 - 0 3
11. Середь 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Татран Липтовски-Микулаш 3 1 0 2 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Ружомберок 3 1 2 0 6 - 5 5
3. Сеница 4 1 2 1 3 - 5 5
4. Жилина 3 1 1 1 3 - 3 4
5. Тренчин 3 1 1 1 3 - 4 4
6. ДАК 4 1 1 2 5 - 6 4
7. Середь 3 0 2 1 1 - 4 2
8. Спартак Трнава 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Земплин 3 0 1 2 1 - 5 1
10. Злате Моравце 3 0 0 3 1 - 10 0
11. Погронье 3 0 0 3 1 - 6 0
12. Татран Липтовски-Микулаш 3 0 0 3 2 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тренчин Кадак Якуб 4 0 1
2. Жилина Мыслович Патрик 3 1 1
3. Слован Братислава Хенти Эзекиэль 3 0 0
4. Татран Липтовски-Микулаш Richard Bartos 3 0 0
5. Спартак Трнава Ристовски Милан 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погронье Шпирьяк Доминик 3 1
2. Погронье Лачны Милош 4 0
3. Злате Моравце Мених Йозеф 4 0
4. Сеница Tomas Egert 2 1
5. Тренчин Samuel Lavrincik 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Регали Мартин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Чоглей Петер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Злате Моравце 2:2 Ружомберок онлайн




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