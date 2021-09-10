Словакия: Суперлига 2021-2022
Злате Моравце
2:2
Конец матча
Стадион: Вион
Ружомберок
28' Желтая карточкаЧоглей Петер
0:1
39' ГолРегали Мартин
0:2
55' ГолТакач Далибор
1:2
71' ГолМондек Кароль
77' Желтая карточкаКизиридис Александрос
2:2
82' ГолЧонка Матуш
90' Желтая карточкаБеднар Мартин
22
Кира
Матуш
17
Чоглей
Петер
31
Мених
Йозеф
90
Чонка
Матуш
10
Хобот
Марьян
26
Дубек
Томаш
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
11
Кочан
Матей
15
Герец
Штефан
- Основной состав
-
22 Кира МатушВратарь
-
17 Чоглей ПетерЗащитник
- Защитник
-
31 Мених ЙозефЗащитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хобот МарьянПолузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Гаспра ДавидЗащитник
-
12 Хрен МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lubos Benkovsky
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гаспра Ян
Ход матча
28'
39'
0:1
55'
0:2
71'
1:2
82'
2:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дубек Томаш
|2 (1)
|0.29
|2.
|Чонка Матуш
|1
|0.14
|3.
|Мондек Кароль
|1
|0.14
|4.
|Хобот Марьян
|1
|0.14
|5.
|Чоглей Петер
|0
|0
|6.
|Кизиридис Александрос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бренкус Адам
|2 (1)
|0.33
|2.
|Регали Мартин
|1
|0.17
|3.
|Такач Далибор
|1
|0.17
|4.
|Допатер Михал
|1
|0.17
|5.
|Герец Штефан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мених Йозеф
|4
|0
|2.
|Чоглей Петер
|2
|0
|3.
|Кизиридис Александрос
|2
|0
|4.
|Тот Мартин
|1
|0
|5.
|Беднар Мартин
|1
|0
|6.
|Слобода Антон
|1
|0
|7.
|Чонка Матуш
|1
|0
|8.
|Гамбош Мартин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мадленяк Матей
|2
|0
|2.
|Регали Мартин
|1
|0
|3.
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|4.
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|5.
|Жигмунд Марек
|1
|0
|6.
|Танцик Якуб
|1
|0
|7.
|Oliver Luteran
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Злате Моравце
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Ружомберок
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Злате Моравце Последние 20 матчей: +5 =2 -13Слован Братислава 4:1 Злате Моравце Злате Моравце 1:0 Погронье Спартак Трнава 2:0 Злате Моравце Злате Моравце 1:1 Сеница
Злате Моравце 0:1 Жилина Тренчин 4:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце Жилина 3:2 Злате Моравце Злате Моравце 2:0 Тренчин Жилина 5:1 Злате Моравце Злате Моравце 0:4 Слован Братислава Злате Моравце 0:0 Спартак Трнава Тренчин 3:0 Злате Моравце Злате Моравце 0:1 ДАК Злате Моравце 1:0 Жилина Злате Моравце 0:2 Жилина Спартак Трнава 3:0 Злате Моравце Злате Моравце 3:1 Скалица Слован Братислава 4:1 Злате Моравце Злате Моравце 1:0 Тренчин
Ружомберок Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ружомберок 0:0 Земплин Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Тренчин 1:1 Ружомберок Середь 2:3 Ружомберок
Ружомберок 0:0 Сеница Погронье 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Нитра Ружомберок 1:1 Сеница Земплин 2:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Середь Ружомберок 1:0 Погронье Сеница 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:3 ДАК Нитра 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Земплин Середь 1:0 Ружомберок Жилина 3:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Сеница Злате Моравце 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Слован Братислава
Последние игры между собой
Злате Моравце: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ружомберок: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Ружомберок 4:0 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 6:1 Злате Моравце Суперлига Ружомберок 1:1 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 1:2 Ружомберок Кубок Злате Моравце 0:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 5:2 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 0:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:0 Злате Моравце Суперлига Злате Моравце 1:1 Ружомберок Суперлига Злате Моравце 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:3 Злате Моравце Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Жилина
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|3.
|Спартак Трнава
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|4.
|Тренчин
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Сеница
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|6.
|ДАК
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|7.
|Ружомберок
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|8.
|Земплин
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|9.
|Середь
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|10.
|Злате Моравце
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|11.
|Погронье
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|Жилина
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|Слован Братислава
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|Земплин
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Тренчин
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|6.
|Злате Моравце
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|7.
|ДАК
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Сеница
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Погронье
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Ружомберок
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|11.
|Середь
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Ружомберок
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|3.
|Сеница
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|4.
|Жилина
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|Тренчин
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|6.
|ДАК
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|Середь
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|8.
|Спартак Трнава
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Земплин
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|10.
|Злате Моравце
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|11.
|Погронье
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|4
|0
|1
|2.
|Жилина
|Мыслович Патрик
|3
|1
|1
|3.
|Слован Братислава
|Хенти Эзекиэль
|3
|0
|0
|4.
|Татран Липтовски-Микулаш
|Richard Bartos
|3
|0
|0
|5.
|Спартак Трнава
|Ристовски Милан
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|3
|1
|2.
|Погронье
|Лачны Милош
|4
|0
|3.
|Злате Моравце
|Мених Йозеф
|4
|0
|4.
|Сеница
|Tomas Egert
|2
|1
|5.
|Тренчин
|Samuel Lavrincik
|2
|1