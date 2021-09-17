Словакия: Суперлига 2021-2022
Спартак Трнава
2:0
Конец матча
Стадион: Антон Малатинский
Середь
1:0
7' ГолКабрал Саймон
44' Желтая карточкаТвардзик Филип
45' Желтая карточкаБуката Мартин
53' Желтая карточкаHaiderson Palomino
65' Желтая карточкаРистовски Милан
72' Желтая карточкаКоша Себастьян
79' Желтая карточкаСаввидис Кириакос
79' Желтая карточкаЛюбичич Марин
84' Желтая карточкаBernard Karrica
2:0
87' ГолБоатенг Келвин
90' Желтая карточкаГаша Роман
33
Власко
Ян
23
Roberto
Dias
12
Потома
Денис
93
Гаша
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Чурма МатейЗащитник
- Полузащитник
-
11 Иван АлексПолузащитник
- Нападающий
-
70 Zyen Jones
-
-
Главный тренер: Michal Gasparik
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Roberto DiasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Потома ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Гаша РоманНападающий
- Запасные игроки
-
31 Якубу МэттьюВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Gergely Geri
Ход матча
7'
1:0
44'
45'
65'
72'
79'
84'
87'
2:0
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ристовски Милан
|3
|0.38
|2.
|Боатенг Келвин
|3
|0.38
|3.
|Кабрал Саймон
|2
|0.25
|4.
|Твардзик Филип
|2 (2)
|0.25
|5.
|Прохазка Роман
|1
|0.13
|6.
|Трайковски Кирил
|1
|0.13
|7.
|Буката Мартин
|1
|0.13
|8.
|Саввидис Кириакос
|1
|0.13
|9.
|Бамиделе Юсуф
|0
|0
|10.
|Грич Якуб
|0
|0
|11.
|Чурма Матей
|0
|0
|12.
|Иван Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гатарич Никола
|1 (1)
|0.13
|2.
|Гаша Роман
|1
|0.13
|3.
|Roberto Dias
|1
|0.13
|4.
|Радич Доминик
|1
|0.13
|5.
|Моронг Адам
|1
|0.13
|6.
|Юрешкин Роко
|1
|0.13
|7.
|Кадлец Андрей
|0
|0
|8.
|Яо Янн Майкл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Твардзик Филип
|2
|0
|2.
|Буката Мартин
|2
|0
|3.
|Саввидис Кириакос
|2
|0
|4.
|Бамиделе Юсуф
|2
|0
|5.
|Трайковски Кирил
|1
|0
|6.
|Микович Мартин
|1
|0
|7.
|Ристовски Милан
|1
|0
|8.
|Энтони Изучукву
|1
|0
|9.
|Колесар Петер
|1
|0
|10.
|Коша Себастьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гаша Роман
|3
|0
|2.
|Кадлец Андрей
|3
|0
|3.
|Roberto Dias
|3
|0
|4.
|Гучко Томаш
|2
|0
|5.
|Haiderson Palomino
|2
|0
|6.
|Любичич Марин
|1
|0
|7.
|Илиев Деян
|1
|0
|8.
|Махуча Ондржей
|1
|0
|9.
|Моронг Адам
|1
|0
|10.
|Гатарич Никола
|1
|0
|11.
|Потома Денис
|1
|0
|12.
|Юрешкин Роко
|1
|0
|13.
|Mihajilo Popovic
|1
|0
|14.
|Matus Katunsky
|1
|0
|15.
|Bernard Karrica
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Трнава
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|Середь
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Спартак Трнава Последние 20 матчей: +10 =6 -4Земплин 1:2 Спартак Трнава Спартак Трнава 1:1 Жилина Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Злате Моравце
Маккаби Тель-Авив 1:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 4:0 Татран Липтовски-Микулаш Спартак Трнава 0:0 Маккаби Тель-Авив Сеница 2:1 Спартак Трнава Сепси 1:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Погронье Спартак Трнава 0:0 Сепси Спартак Трнава 2:0 Моста Моста 3:2 Спартак Трнава ДАК 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 1:1 Жилина Злате Моравце 0:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 3:0 Слован Братислава Спартак Трнава 2:0 Тренчин Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава Спартак Трнава 3:0 Злате Моравце
Середь Последние 20 матчей: +8 =3 -9Середь 2:0 Татран Липтовски-Микулаш Тренчин 0:0 Середь Середь 0:1 Слован Братислава Погронье 1:1 Середь
Середь 1:0 ДАК Середь 2:3 Ружомберок Жилина 3:0 Середь Жилина 4:2 Середь Середь 4:1 Сеница Земплин 2:2 Середь Нитра 0:1 Середь Середь 0:1 Погронье Ружомберок 2:1 Середь Середь 2:0 Земплин Середь 2:1 Нитра Кошице-2 0:0 Середь Погронье 1:2 Середь Сеница 1:0 Середь Середь 1:0 Ружомберок Злате Моравце 1:0 Середь
Последние игры между собой
Спартак Трнава: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Середь: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|8
|5
|2
|1
|14 - 4
|17
|2.
|Слован Братислава
|6
|5
|1
|0
|15 - 4
|16
|3.
|Жилина
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|4.
|Тренчин
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Сеница
|7
|3
|3
|1
|7 - 7
|12
|6.
|ДАК
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|7.
|Ружомберок
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|8.
|Середь
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|9.
|Земплин
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|10.
|Злате Моравце
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|11.
|Погронье
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|7
|1
|0
|6
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Слован Братислава
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Жилина
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|4.
|Сеница
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Земплин
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|6.
|Середь
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|Тренчин
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|8.
|ДАК
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Злате Моравце
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Погронье
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Ружомберок
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Тренчин
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|3.
|Ружомберок
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|4.
|Сеница
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|5.
|Жилина
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Спартак Трнава
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|ДАК
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|Середь
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|9.
|Земплин
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|10.
|Злате Моравце
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|11.
|Погронье
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|5
|0
|1
|2.
|Слован Братислава
|Змрхаль Яромир
|3
|0
|1
|3.
|ДАК
|Шефер Андраш
|3
|0
|1
|4.
|Жилина
|Мыслович Патрик
|3
|1
|1
|5.
|Сеница
|Elvis Mashike Sukisa
|3
|2
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|3
|1
|2.
|Тренчин
|Samuel Lavrincik
|3
|1
|3.
|Погронье
|Лачны Милош
|4
|0
|4.
|Злате Моравце
|Мених Йозеф
|4
|0
|5.
|Сеница
|Tomas Egert
|2
|1