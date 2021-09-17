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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Спартак Трнава
2:0
Конец матча

Стадион:
Середь
0'
1:0
7' Гол
Кабрал Саймон
44' Желтая карточка
Твардзик Филип
45' Желтая карточка
Буката Мартин
53' Желтая карточка
Haiderson Palomino
65' Желтая карточка
Ристовски Милан
72' Желтая карточка
Коша Себастьян
79' Желтая карточка
Саввидис Кириакос
79' Желтая карточка
Любичич Марин
84' Желтая карточка
Bernard Karrica
2:0
87' Гол
Боатенг Келвин
90' Желтая карточка
Гаша Роман
90'+7
71
Такач
Доминик
15
Прохазка
Роман
37
Шкртел
Мартин
26
Коша
Себастьян
23
Твардзик
Филип
28
Буката
Мартин
88
Саввидис
Кириакос
33
Власко
Ян
79
Кабрал
Саймон
25
Бамиделе
Юсуф
7
Ристовски
Милан
1
Илиев
Деян
23
Roberto
Dias
5
Любичич
Марин
13
Haiderson
Palomino
11
Mihajilo
Popovic
9
Юрешкин
Роко
12
Потома
Денис
32
Bernard
Karrica
10
Гатарич
Никола
22
Кадлец
Андрей
93
Гаша
Роман
Спартак Трнава
4-2-3-1
Середь
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ристовски Милан 3 0.38
2. Боатенг Келвин 3 0.38
3. Кабрал Саймон 2 0.25
4. Твардзик Филип 2 (2) 0.25
5. Прохазка Роман 1 0.13
6. Трайковски Кирил 1 0.13
7. Буката Мартин 1 0.13
8. Саввидис Кириакос 1 0.13
9. Бамиделе Юсуф 0 0
10. Грич Якуб 0 0
11. Чурма Матей 0 0
12. Иван Алекс 0 0
Середь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гатарич Никола 1 (1) 0.13
2. Гаша Роман 1 0.13
3. Roberto Dias 1 0.13
4. Радич Доминик 1 0.13
5. Моронг Адам 1 0.13
6. Юрешкин Роко 1 0.13
7. Кадлец Андрей 0 0
8. Яо Янн Майкл 0 0

Карточки

Спартак Трнава
# Игрок      
1. Твардзик Филип 2 0
2. Буката Мартин 2 0
3. Саввидис Кириакос 2 0
4. Бамиделе Юсуф 2 0
5. Трайковски Кирил 1 0
6. Микович Мартин 1 0
7. Ристовски Милан 1 0
8. Энтони Изучукву 1 0
9. Колесар Петер 1 0
10. Коша Себастьян 1 0
Середь
# Игрок      
1. Гаша Роман 3 0
2. Кадлец Андрей 3 0
3. Roberto Dias 3 0
4. Гучко Томаш 2 0
5. Haiderson Palomino 2 0
6. Любичич Марин 1 0
7. Илиев Деян 1 0
8. Махуча Ондржей 1 0
9. Моронг Адам 1 0
10. Гатарич Никола 1 0
11. Потома Денис 1 0
12. Юрешкин Роко 1 0
13. Mihajilo Popovic 1 0
14. Matus Katunsky 1 0
15. Bernard Karrica 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Трнава 14.29% (2) 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4)
Середь 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Спартак Трнава Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Земплин 1:2 Спартак Трнава Спартак Трнава 1:1 Жилина Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Злате Моравце
Маккаби Тель-Авив 1:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 4:0 Татран Липтовски-Микулаш Спартак Трнава 0:0 Маккаби Тель-Авив Сеница 2:1 Спартак Трнава Сепси 1:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Погронье Спартак Трнава 0:0 Сепси Спартак Трнава 2:0 Моста Моста 3:2 Спартак Трнава ДАК 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 1:1 Жилина Злате Моравце 0:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 3:0 Слован Братислава Спартак Трнава 2:0 Тренчин Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава Спартак Трнава 3:0 Злате Моравце
Середь Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Середь 2:0 Татран Липтовски-Микулаш Тренчин 0:0 Середь Середь 0:1 Слован Братислава Погронье 1:1 Середь
Середь 1:0 ДАК Середь 2:3 Ружомберок Жилина 3:0 Середь Жилина 4:2 Середь Середь 4:1 Сеница Земплин 2:2 Середь Нитра 0:1 Середь Середь 0:1 Погронье Ружомберок 2:1 Середь Середь 2:0 Земплин Середь 2:1 Нитра Кошице-2 0:0 Середь Погронье 1:2 Середь Сеница 1:0 Середь Середь 1:0 Ружомберок Злате Моравце 1:0 Середь

Последние игры между собой

Спартак Трнава: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Середь: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Середь 2:6 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 0:2 Середь Суперлига Середь 2:1 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:0 Середь Суперлига
Середь 3:1 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:1 Середь Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 8 5 2 1 14 - 4 17
2. Слован Братислава 6 5 1 0 15 - 4 16
3. Жилина 7 4 1 2 13 - 7 13
4. Тренчин 7 3 3 1 11 - 6 12
5. Сеница 7 3 3 1 7 - 7 12
6. ДАК 7 2 3 2 10 - 9 9
7. Ружомберок 6 1 5 0 6 - 5 8
8. Середь 8 2 2 4 6 - 10 8
9. Земплин 7 2 1 4 9 - 11 7
10. Злате Моравце 7 1 2 4 5 - 14 5
11. Погронье 7 1 1 5 4 - 11 4
12. Татран Липтовски-Микулаш 7 1 0 6 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Слован Братислава 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Жилина 4 3 0 1 10 - 4 9
4. Сеница 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Земплин 4 2 0 2 8 - 6 6
6. Середь 4 2 0 2 5 - 4 6
7. Тренчин 3 1 2 0 5 - 1 5
8. ДАК 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Злате Моравце 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Погронье 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Татран Липтовски-Микулаш 3 1 0 2 4 - 7 3
12. Ружомберок 3 0 3 0 0 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Тренчин 4 2 1 1 6 - 5 7
3. Ружомберок 3 1 2 0 6 - 5 5
4. Сеница 4 1 2 1 3 - 5 5
5. Жилина 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Спартак Трнава 3 1 1 1 3 - 3 4
7. ДАК 4 1 1 2 5 - 6 4
8. Середь 4 0 2 2 1 - 6 2
9. Земплин 3 0 1 2 1 - 5 1
10. Злате Моравце 3 0 0 3 1 - 10 0
11. Погронье 4 0 0 4 1 - 7 0
12. Татран Липтовски-Микулаш 4 0 0 4 2 - 11 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тренчин Кадак Якуб 5 0 1
2. Слован Братислава Змрхаль Яромир 3 0 1
3. ДАК Шефер Андраш 3 0 1
4. Жилина Мыслович Патрик 3 1 1
5. Сеница Elvis Mashike Sukisa 3 2 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погронье Шпирьяк Доминик 3 1
2. Тренчин Samuel Lavrincik 3 1
3. Погронье Лачны Милош 4 0
4. Злате Моравце Мених Йозеф 4 0
5. Сеница Tomas Egert 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Буката Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Твардзик Филип получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Saymon Cabral бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Спартак Трнава 2:0 Середь онлайн




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