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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Пяст
0:1
Конец матча

Стадион:
Заглембе Любин
0'
8' Желтая карточка
Бартолевски Матеуш
36' Желтая карточка
Моква Томаш
59' Желтая карточка
Балич Саша
70' Желтая карточка
Заиц Томаш
87' Желтая карточка
Стечик Доминик
0:1
90' Гол
Башкиров Евгений
90'+10
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
2
Мосур
Ариэль
5
Гук
Томаш
22
Моква
Томаш
18
Соколовски
Патрик
6
Храпек
Михал
92
Кадзиор
Дамиан
7
Алвеш
Тьягу
10
Вида
Кристофер
9
Alberto
Toril
30
Хладун
Доминик
23
Вуйцицки
Якуб
74
Крук
Камиль
3
Балич
Саша
77
Бартолевски
Матеуш
8
Пореба
Лукаш
17
Шиш
Патрик
20
Жигулёв
Илья
18
Стажиньски
Филип
9
Даниэл
Эрик
11
Заиц
Томаш
Пяст
4-2-3-1
Заглембе Любин
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вида Кристофер 3 0.43
2. Соколовски Патрик 2 0.29
3. Пырка Аркадиуш 1 0.14
4. Храпек Михал 1 0.14
5. Червински Якуб 1 0.14
6. Alberto Toril 1 0.14
7. Кадзиор Дамиан 0 0
8. Липски Патрик 0 0
9. Кончковски Мартин 0 0
Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шиш Патрик 2 0.33
2. Башкиров Евгений 1 0.17
3. Даниэл Эрик 1 0.17
4. Пореба Лукаш 1 0.17
5. Живец Саша 1 0.17
6. Стажиньски Филип 0 0

Карточки

Пяст
# Игрок      
1. Храпек Михал 3 0
2. Червински Якуб 1 0
3. Гук Томаш 1 0
4. Моква Томаш 1 0
5. Соколовски Патрик 1 0
6. Alberto Toril 1 0
7. Стечик Доминик 1 0
8. Пырка Аркадиуш 1 0
Заглембе Любин
# Игрок      
1. Солер Ян 2 0
2. Бартолевски Матеуш 2 0
3. Пореба Лукаш 2 0
4. Ходына Кацпер 2 0
5. Башкиров Евгений 1 0
6. Балич Саша 1 0
7. Заиц Томаш 1 0
8. Крук Камиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пяст 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 33.33% (3) 11.11% (1)
 Заглембе Любин 0 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 50% (3)

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Гурник Забже 0:1 Пяст Пяст 1:1 Шлёнск Пяст 4:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Пяст
Сталь Мелец 0:2 Пяст Пяст 2:3 Ракув Пяст 2:3 Висла Краков Ракув 1:0 Пяст Пяст 2:0 Подбескидзе Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 0:1 Легия Лехия Гданьск 2:2 Пяст Пяст 2:0 Гурник Забже Арка Гдыня 0:0 Пяст Висла Плоцк 0:1 Пяст Пяст 2:0 Краковия Лех 0:0 Пяст Пяст 2:1 Сталь Мелец Легия 1:2 Пяст Ягеллония 0:1 Пяст
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Заглембе Любин 1:3 Шлёнск Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна
Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Пяст Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:4 Легия Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Краковия 2:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Ракув Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Хойничанка Хойнице

Последние игры между собой

Пяст: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Заглембе Любин 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:3 Пяст Экстракласса
Пяст 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Пяст Экстракласса Заглембе Любин 3:1 Пяст Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Заглембе Любин Кубок Польши Пяст 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 6 4 2 0 11 - 3 14
2. Шлёнск 7 3 4 0 10 - 6 13
3. Погонь Щецин 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Висла Краков 6 3 1 2 11 - 7 10
5. Пяст 7 3 1 3 10 - 9 10
6. Заглембе Любин 6 3 0 3 7 - 11 9
7. Лехия Гданьск 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Ягеллония 7 2 3 2 9 - 8 9
9. Радомьяк Радом 5 2 2 1 6 - 4 8
10. Сталь Мелец 7 2 2 3 7 - 10 8
11. Краковия 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Ракув 4 2 1 1 6 - 7 7
13. Висла Плоцк 6 2 1 3 9 - 7 7
14. Гурник Забже 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Варта Познань 7 1 4 2 8 - 7 7
16. Легия 5 2 0 3 4 - 5 6
17. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 9 3
18. Гурник Ленчна 6 0 2 4 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Лех 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Ягеллония 5 2 2 1 7 - 5 8
4. Лехия Гданьск 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Висла Плоцк 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Радомьяк Радом 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Заглембе Любин 3 2 0 1 6 - 4 6
8. Сталь Мелец 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Висла Краков 3 2 0 1 5 - 2 6
10. Шлёнск 4 1 3 0 4 - 3 6
11. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Пяст 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Варта Познань 4 0 3 1 2 - 4 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Ракув 4 2 1 1 6 - 7 7
3. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Пяст 3 2 0 1 3 - 1 6
5. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
6. Висла Краков 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Гурник Забже 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Краковия 4 1 1 2 3 - 7 4
9. Заглембе Любин 3 1 0 2 1 - 7 3
10. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
11. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Погонь Щецин 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Лехия Гданьск 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Ягеллония 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Брук-Бет Термалица 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шлёнск Экспозито Эрик 4 0 0
2. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 4 1 0
3. Гурник Забже Хименес Хесус 4 1 0
4. Пяст Вида Кристофер 3 0 1
5. Ягеллония Имас Хесус 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шлёнск Левкот Шимон 4 0
2. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
3. Ягеллония Августин Блажей 3 0
4. Лехия Гданьск Малоча Марио 3 0
5. Пяст Храпек Михал 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Моква Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Бартолевски Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Пяст 0:1 Заглембе Любин онлайн




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