Польша: Экстракласса 2021-2022
Пяст
0:1
Конец матча
Стадион: Пяст
Заглембе Любин
8' Желтая карточкаБартолевски Матеуш
36' Желтая карточкаМоква Томаш
59' Желтая карточкаБалич Саша
70' Желтая карточкаЗаиц Томаш
87' Желтая карточкаСтечик Доминик
0:1
90' ГолБашкиров Евгений
22
Моква
Томаш
74
Крук
Камиль
17
Шиш
Патрик
20
Жигулёв
Илья
11
Заиц
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заиц ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Солер ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Журав Дариуш
Ход матча
36'
59'
70'
87'
90'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вида Кристофер
|3
|0.43
|2.
|Соколовски Патрик
|2
|0.29
|3.
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.14
|4.
|Храпек Михал
|1
|0.14
|5.
|Червински Якуб
|1
|0.14
|6.
|Alberto Toril
|1
|0.14
|7.
|Кадзиор Дамиан
|0
|0
|8.
|Липски Патрик
|0
|0
|9.
|Кончковски Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шиш Патрик
|2
|0.33
|2.
|Башкиров Евгений
|1
|0.17
|3.
|Даниэл Эрик
|1
|0.17
|4.
|Пореба Лукаш
|1
|0.17
|5.
|Живец Саша
|1
|0.17
|6.
|Стажиньски Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Храпек Михал
|3
|0
|2.
|Червински Якуб
|1
|0
|3.
|Гук Томаш
|1
|0
|4.
|Моква Томаш
|1
|0
|5.
|Соколовски Патрик
|1
|0
|6.
|Alberto Toril
|1
|0
|7.
|Стечик Доминик
|1
|0
|8.
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Солер Ян
|2
|0
|2.
|Бартолевски Матеуш
|2
|0
|3.
|Пореба Лукаш
|2
|0
|4.
|Ходына Кацпер
|2
|0
|5.
|Башкиров Евгений
|1
|0
|6.
|Балич Саша
|1
|0
|7.
|Заиц Томаш
|1
|0
|8.
|Крук Камиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пяст
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|Заглембе Любин
|0
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +10 =4 -6Гурник Забже 0:1 Пяст Пяст 1:1 Шлёнск Пяст 4:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Пяст
Сталь Мелец 0:2 Пяст Пяст 2:3 Ракув Пяст 2:3 Висла Краков Ракув 1:0 Пяст Пяст 2:0 Подбескидзе Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 0:1 Легия Лехия Гданьск 2:2 Пяст Пяст 2:0 Гурник Забже Арка Гдыня 0:0 Пяст Висла Плоцк 0:1 Пяст Пяст 2:0 Краковия Лех 0:0 Пяст Пяст 2:1 Сталь Мелец Легия 1:2 Пяст Ягеллония 0:1 Пяст
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +7 =3 -10Заглембе Любин 1:3 Шлёнск Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна
Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Пяст Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:4 Легия Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Краковия 2:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Ракув Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Хойничанка Хойнице
Последние игры между собой
Пяст: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Пяст 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Пяст Экстракласса Заглембе Любин 3:1 Пяст Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Заглембе Любин Кубок Польши Пяст 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|2.
|Шлёнск
|7
|3
|4
|0
|10 - 6
|13
|3.
|Погонь Щецин
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Висла Краков
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|5.
|Пяст
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|6.
|Заглембе Любин
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|7.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Ягеллония
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Сталь Мелец
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|11.
|Краковия
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|13.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|14.
|Гурник Забже
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Варта Познань
|7
|1
|4
|2
|8 - 7
|7
|16.
|Легия
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|17.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|Лехия Гданьск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Радомьяк Радом
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Висла Краков
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|10.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Пяст
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Варта Познань
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|3.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Гурник Забже
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|9.
|Заглембе Любин
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|10.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|11.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Погонь Щецин
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|4
|0
|0
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|1
|0
|3.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|4
|1
|0
|4.
|Пяст
|Вида Кристофер
|3
|0
|1
|5.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|2.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|3.
|Ягеллония
|Августин Блажей
|3
|0
|4.
|Лехия Гданьск
|Малоча Марио
|3
|0
|5.
|Пяст
|Храпек Михал
|3
|0