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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Краков
2:2
Конец матча

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
12' Желтая карточка
Климент Ян
0:1
23' Гол
Кубицки Ярослав
31' Желтая карточка
Форбс Браун
36' Желтая карточка
Кубицки Ярослав
0:2
45' Гол
Дурмуш Илкай
49' Желтая карточка
Налепа Михал
1:2
72' Гол
Фрыдрых Михал
84' Желтая карточка
Зволински Лукаш
84' Желтая карточка
Kacper Sezonienko
90' Желтая карточка
Шота Серафин
90' Вторая желтая карточка
Шота Серафин
2:2
90' Гол
Фрыдрых Михал
90'+9
1
Кишек
Павел
20
Грушковски
Конрад
17
Шота
Серафин
25
Фрыдрых
Михал
15
Ганоушек
Матей
8
Эль-Махдиуи
Ашраф
40
Йебоа
Яв
80
Плевка
Патрик
92
Шкварка
Михал
9
Климент
Ян
91
Форбс
Браун
1
Аломерович
Златан
17
Жуковски
Матеуш
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
36
Маковский
Томаш
22
Сисей
Йозеф
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
99
Дурмуш
Илкай
9
Зволински
Лукаш
Висла Краков
4-1-4-1
Лехия Гданьск
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йебоа Яв 3 (1) 0.43
2. Климент Ян 2 0.29
3. Форбс Браун 2 0.29
4. Фрыдрых Михал 2 0.29
5. Шкварка Михал 1 0.14
6. Садлок Мацей 1 0.14
7. Жуков Георгий 1 0.14
8. Млыньски Матеуш 1 0.14
9. Хуги Дор 0 0
10. Ганоушек Матей 0 0
11. Грушковски Конрад 0 0
Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гаёс Мацей 2 0.29
2. Зволински Лукаш 2 0.29
3. Жуковски Матеуш 2 0.29
4. Кубицки Ярослав 1 0.14
5. Дурмуш Илкай 1 0.14
6. Маковский Томаш 1 0.14
7. Малоча Марио 0 0
8. Петшак Рафаль 0 0
9. Мусолитин Николай 0 0
10. Сисей Йозеф 0 0

Карточки

Висла Краков
# Игрок      
1. Шота Серафин 1 1
2. Садлок Мацей 2 0
3. Эль-Махдиуи Ашраф 2 0
4. Млыньски Матеуш 2 0
5. Грушковски Конрад 2 0
6. Форбс Браун 1 0
7. Климент Ян 1 0
8. Жуков Георгий 1 0
9. Плевка Патрик 1 0
Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Малоча Марио 3 0
2. Конрадо 3 0
3. Кубицки Ярослав 3 0
4. Куцяк Душан 2 0
5. Kacper Sezonienko 2 0
6. Гаёс Мацей 1 0
7. Зволински Лукаш 1 0
8. Дурмуш Илкай 1 0
9. Налепа Михал 1 0
10. Жуковски Матеуш 1 0
11. Кристерс Тоберс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Краков 0 38.46% (5) 0 23.08% (3) 15.38% (2) 23.08% (3)
 Лехия Гданьск 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 0 33.33% (3)

Предыдущие игры

Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Висла Краков 1:0 Легия Гурник Ленчна 1:3 Висла Краков Сталь Мелец 2:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Ракув
Висла Краков 1:2 Наполи Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Пяст 2:3 Висла Краков Висла Краков 1:2 Лех Легия 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Краковия Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Варта Познань Висла Краков 1:2 Ракув Подбескидзе 2:0 Висла Краков Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Висла Краков 2:1 Погонь Щецин
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Лехия Гданьск 2:2 Радомьяк Радом Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:0 Краковия Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Краковия Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Легия Лех 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:2 Пяст Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Подбескидзе 2:2 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Ракув 0:1 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Висла Краков: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Лехия Гданьск: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Экстракласса Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Экстракласса
Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 5:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Висла Краков 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Висла Краков Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков Ekstraklasa Final Round Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Кубок Польши Висла Краков 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 0:0 7 4 3 0 11 - 3 15
2. Шлёнск 7 3 4 0 10 - 6 13
3. Погонь Щецин 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Висла Краков 7 3 2 2 13 - 9 11
5. Пяст 7 3 1 3 10 - 9 10
6. Лехия Гданьск 7 2 4 1 10 - 8 10
7. Заглембе Любин 6 3 0 3 7 - 11 9
8. Ягеллония 7 2 3 2 9 - 8 9
9. Радомьяк Радом 5 2 2 1 6 - 4 8
10. Ракув 0:0 5 2 2 1 6 - 7 8
11. Сталь Мелец 7 2 2 3 7 - 10 8
12. Краковия 7 2 2 3 8 - 12 8
13. Висла Плоцк 6 2 1 3 9 - 7 7
14. Гурник Забже 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Варта Познань 7 1 4 2 8 - 7 7
16. Легия 5 2 0 3 4 - 5 6
17. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 9 3
18. Гурник Ленчна 6 0 2 4 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Лех 0:0 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Ягеллония 5 2 2 1 7 - 5 8
4. Лехия Гданьск 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Висла Плоцк 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Висла Краков 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Радомьяк Радом 2 2 0 0 4 - 1 6
8. Шлёнск 4 1 3 0 4 - 3 6
9. Заглембе Любин 3 2 0 1 6 - 4 6
10. Сталь Мелец 3 2 0 1 4 - 3 6
11. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Пяст 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Варта Познань 4 0 3 1 2 - 4 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Ракув 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 0:0 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Шлёнск 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Ракув 0:0 4 2 1 1 6 - 7 7
4. Пяст 3 2 0 1 3 - 1 6
5. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
6. Висла Краков 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Гурник Забже 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Краковия 4 1 1 2 3 - 7 4
9. Заглембе Любин 3 1 0 2 1 - 7 3
10. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
11. Лехия Гданьск 4 0 3 1 4 - 6 3
12. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Погонь Щецин 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Ягеллония 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Брук-Бет Термалица 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шлёнск Экспозито Эрик 4 0 0
2. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 4 1 0
3. Гурник Забже Хименес Хесус 4 1 0
4. Пяст Вида Кристофер 3 0 1
5. Ягеллония Имас Хесус 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шлёнск Левкот Шимон 4 0
2. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
3. Ягеллония Августин Блажей 3 0
4. Лехия Гданьск Малоча Марио 3 0
5. Пяст Храпек Михал 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Дурмуш Илкай бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Кубицки Ярослав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Форбс Браун получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Кубицки Ярослав бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Климент Ян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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