Польша: Экстракласса 2021-2022
Висла Краков
2:2
Конец матча
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
Лехия Гданьск
12' Желтая карточкаКлимент Ян
0:1
23' ГолКубицки Ярослав
31' Желтая карточкаФорбс Браун
36' Желтая карточкаКубицки Ярослав
0:2
45' ГолДурмуш Илкай
49' Желтая карточкаНалепа Михал
1:2
72' ГолФрыдрых Михал
84' Желтая карточкаЗволински Лукаш
84' Желтая карточкаKacper Sezonienko
90' Желтая карточкаШота Серафин
90' Вторая желтая карточкаШота Серафин
2:2
90' ГолФрыдрых Михал
17
Шота
Серафин
40
Йебоа
Яв
91
Форбс
Браун
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
22
Сисей
Йозеф
99
Дурмуш
Илкай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
12'
23'
0:1
31'
36'
45'
0:2
49'
66'
72'
1:2
74'
84'
90'
90'
90'
2:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йебоа Яв
|3 (1)
|0.43
|2.
|Климент Ян
|2
|0.29
|3.
|Форбс Браун
|2
|0.29
|4.
|Фрыдрых Михал
|2
|0.29
|5.
|Шкварка Михал
|1
|0.14
|6.
|Садлок Мацей
|1
|0.14
|7.
|Жуков Георгий
|1
|0.14
|8.
|Млыньски Матеуш
|1
|0.14
|9.
|Хуги Дор
|0
|0
|10.
|Ганоушек Матей
|0
|0
|11.
|Грушковски Конрад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гаёс Мацей
|2
|0.29
|2.
|Зволински Лукаш
|2
|0.29
|3.
|Жуковски Матеуш
|2
|0.29
|4.
|Кубицки Ярослав
|1
|0.14
|5.
|Дурмуш Илкай
|1
|0.14
|6.
|Маковский Томаш
|1
|0.14
|7.
|Малоча Марио
|0
|0
|8.
|Петшак Рафаль
|0
|0
|9.
|Мусолитин Николай
|0
|0
|10.
|Сисей Йозеф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шота Серафин
|1
|1
|2.
|Садлок Мацей
|2
|0
|3.
|Эль-Махдиуи Ашраф
|2
|0
|4.
|Млыньски Матеуш
|2
|0
|5.
|Грушковски Конрад
|2
|0
|6.
|Форбс Браун
|1
|0
|7.
|Климент Ян
|1
|0
|8.
|Жуков Георгий
|1
|0
|9.
|Плевка Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малоча Марио
|3
|0
|2.
|Конрадо
|3
|0
|3.
|Кубицки Ярослав
|3
|0
|4.
|Куцяк Душан
|2
|0
|5.
|Kacper Sezonienko
|2
|0
|6.
|Гаёс Мацей
|1
|0
|7.
|Зволински Лукаш
|1
|0
|8.
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|9.
|Налепа Михал
|1
|0
|10.
|Жуковски Матеуш
|1
|0
|11.
|Кристерс Тоберс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Краков
|0
|38.46% (5)
|0
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|Лехия Гданьск
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =4 -9Висла Краков 1:0 Легия Гурник Ленчна 1:3 Висла Краков Сталь Мелец 2:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Ракув
Висла Краков 1:2 Наполи Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Пяст 2:3 Висла Краков Висла Краков 1:2 Лех Легия 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Краковия Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Варта Познань Висла Краков 1:2 Ракув Подбескидзе 2:0 Висла Краков Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Висла Краков 2:1 Погонь Щецин
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +8 =7 -5Лехия Гданьск 2:2 Радомьяк Радом Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:0 Краковия Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Краковия Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Легия Лех 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:2 Пяст Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Подбескидзе 2:2 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Ракув 0:1 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Лехия Гданьск: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 5:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Висла Краков 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Висла Краков Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков Ekstraklasa Final Round Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Кубок Польши Висла Краков 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:0
|7
|4
|3
|0
|11 - 3
|15
|2.
|Шлёнск
|7
|3
|4
|0
|10 - 6
|13
|3.
|Погонь Щецин
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Висла Краков
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|5.
|Пяст
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|6.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заглембе Любин
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|8.
|Ягеллония
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Ракув
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|11.
|Сталь Мелец
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|12.
|Краковия
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|13.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|14.
|Гурник Забже
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Варта Познань
|7
|1
|4
|2
|8 - 7
|7
|16.
|Легия
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|17.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Лех
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|Лехия Гданьск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Висла Краков
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Радомьяк Радом
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|9.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Пяст
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Варта Познань
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Ракув
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Шлёнск
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Ракув
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|4.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Гурник Забже
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|9.
|Заглембе Любин
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|10.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|11.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Погонь Щецин
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|4
|0
|0
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|1
|0
|3.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|4
|1
|0
|4.
|Пяст
|Вида Кристофер
|3
|0
|1
|5.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|2.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|3.
|Ягеллония
|Августин Блажей
|3
|0
|4.
|Лехия Гданьск
|Малоча Марио
|3
|0
|5.
|Пяст
|Храпек Михал
|3
|0