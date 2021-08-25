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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Легион-Динамо
0:0
Первый тайм
Алания
24
Магомедов
Алил
29
Муслуев
Идрис
5
Дубухов
Алиасхаб
13
Гасанов
Шамиль
28
Муртазалиев
Магомед
20
Курбанов
Курбан
11
Удунян
Юрий
15
Мальсагов
Турпал-Али
12
Панаев
Анар
10
Саадуев
Шамиль
9
Магомедов
Рашид
91
Томаев
Азамат
23
Сосранов
Рустам
2
Татаев
Алексей
II
13
Засеев
Азамат
18
Кобесов
Давид
21
Кокоев
Батрадз
80
Хосонов
Хетаг
88
Кобесов
Дмитрий
25
Гиоев
Алан
7
Гурциев
Батраз
9
Подбельцев
Александр
Легион-Динамо
Алания

Бомбардиры внутри турнира

Легион-Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ахъядов Апти 1 0.5
2. Магомедов Рашид 1 0.5
Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Легион-Динамо 83.33% (5) 0 0 0 0 16.67% (1)
 Алания 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Легион-Динамо Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Легион-Динамо 2:2 Машук-КМВ Легион-Динамо 2:0 Анжи Биолог-Новокубанск 0:0 Легион-Динамо Легион-Динамо 3:1 Ессентуки
Легион-Динамо 0:0 Спартак-Нальчик Черноморец Нв 2:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 0:3 Биолог-Новокубанск Ессентуки 0:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 0:0 Кубань Холдинг Краснодар-3 0:3 Легион-Динамо Легион-Динамо 0:0 СКА-Ростов Дружба 0:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 1:0 Форте Машук-КМВ 0:0 Легион-Динамо Легион-Динамо 7:2 Туапсе Интер Черкесск 2:2 Легион-Динамо Легион-Динамо 2:1 ПФК Кубань Махачкала 1:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 1:1 Динамо Ставрополь Анжи 0:2 Легион-Динамо
Алания Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Велес Москва 2:2 Алания Спартак-2 3:2 Алания Алания 3:2 ПФК Кубань Енисей 0:3 Алания
Торпедо Москва 3:1 Алания Краснодар-2 1:3 Алания КАМАЗ 1:1 Алания СКА-Хабаровск 1:2 Алания Алания 0:0 Велес Москва Балтика 2:0 Алания Алания 3:1 Краснодар-2 Акрон 1:2 Алания Алания 1:1 Торпедо Москва Шинник 0:1 Алания Алания 2:0 Факел Волгарь 1:0 Алания Алания 0:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания Алания 1:1 Нефтехимик

Последние игры между собой

Легион-Динамо: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Алания: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Алания 0:1 Легион-Динамо Второй дивизион

Группа 6

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легион-Динамо 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Алания 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
3. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
4. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
5. Чертаново _Bartasevich V. 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Не стремятся динамовцы организовывать высокий командный прессинг, предпочитая отсиживаться всем составом на своей половине поля.
  • 8'
    Пасуются на своей половине поля сейчас подопечные Спартака Гогниева, подключая к перепасовкам даже вратаря.
  • 7'
    В первой контратаке хозяева поля заработали угловой на левом фланге, но подача от флажка последовала слишком низкой, что позволило ближайшему защитнику разрядить ситуацию у ворот Томаева.
  • 6'
    Обидно, что играть командам приходится практически при пустых трибунах. Карантинные ограничения не позволяют принять большое количество публики на махачкалинском дерби.
  • 5'
    С левого фланга следовал длинный заброс в штрафную площадку "Легион-Динамо", но там по-хозяйски на выходе отработал Магомедов.
  • Фол, нарушение
    4'
    Максимально плотно действуют динамовцы против соперников, не стесняясь тактики мелкого фола. Нарушают правила хозяева только на безопасном от своих ворот расстоянии.
  • 3'
    "Алания" с первых минут старается давить на массированные оборонительные порядки соперника. Гости в этой встрече числятся большими фаворитами.
  • 2'
    Солнечно во Владикавказе. Непросто будет футболистам показывают свою лучшую игру при жаре.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Гости первыми разыграли мяч с центра поля.
Прогнозы 114
Легион-Динамо 2.6% (3)
X 7% (8)
Алания 90.4% (103)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Легион-Динамо
Ничья
Алания
4.82
4.06
1.72
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Где смотреть матч Легион-Динамо 0:0 Алания онлайн


Прогнозы на матч Легион-Динамо 0:0 Алания

Исход игры
Легион-Динамо
2.6% (3)
Ничья
8.5% (10)
Алания
88.9% (104)
Тотал 2.5
Больше
57.26% (67)
Меньше
42.74% (50)
Обе команды забьют
Да
58.97% (69)
Нет
41.03% (48)
Популярный счёт
1:2 Алания
45.3% (53)
0:2 Алания
19.7% (23)
0:1 Алания
13.7% (16)
1:1 Ничья
6.8% (8)
0:3 Алания
5.1% (6)
1:3 Алания
4.3% (5)
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