Первый тайм

9' Не стремятся динамовцы организовывать высокий командный прессинг, предпочитая отсиживаться всем составом на своей половине поля.

8' Пасуются на своей половине поля сейчас подопечные Спартака Гогниева, подключая к перепасовкам даже вратаря.

7' В первой контратаке хозяева поля заработали угловой на левом фланге, но подача от флажка последовала слишком низкой, что позволило ближайшему защитнику разрядить ситуацию у ворот Томаева.

6' Обидно, что играть командам приходится практически при пустых трибунах. Карантинные ограничения не позволяют принять большое количество публики на махачкалинском дерби.

5' С левого фланга следовал длинный заброс в штрафную площадку "Легион-Динамо", но там по-хозяйски на выходе отработал Магомедов.

4' Максимально плотно действуют динамовцы против соперников, не стесняясь тактики мелкого фола. Нарушают правила хозяева только на безопасном от своих ворот расстоянии.

3' "Алания" с первых минут старается давить на массированные оборонительные порядки соперника. Гости в этой встрече числятся большими фаворитами.

2' Солнечно во Владикавказе. Непросто будет футболистам показывают свою лучшую игру при жаре.