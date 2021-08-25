Россия: Кубок 2021-2022
Легион-Динамо
0:0
Первый тайм
Алания
11
Удунян
Юрий
12
Панаев
Анар
25
Гиоев
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Удунян ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Панаев АнарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гиоев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Хабалов АланНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ахъядов Апти
|1
|0.5
|2.
|Магомедов Рашид
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Легион-Динамо
|83.33% (5)
|0
|0
|0
|0
|16.67% (1)
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Легион-Динамо Последние 20 матчей: +10 =8 -2Легион-Динамо 2:2 Машук-КМВ Легион-Динамо 2:0 Анжи Биолог-Новокубанск 0:0 Легион-Динамо Легион-Динамо 3:1 Ессентуки
Легион-Динамо 0:0 Спартак-Нальчик Черноморец Нв 2:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 0:3 Биолог-Новокубанск Ессентуки 0:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 0:0 Кубань Холдинг Краснодар-3 0:3 Легион-Динамо Легион-Динамо 0:0 СКА-Ростов Дружба 0:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 1:0 Форте Машук-КМВ 0:0 Легион-Динамо Легион-Динамо 7:2 Туапсе Интер Черкесск 2:2 Легион-Динамо Легион-Динамо 2:1 ПФК Кубань Махачкала 1:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 1:1 Динамо Ставрополь Анжи 0:2 Легион-Динамо
Алания Последние 20 матчей: +9 =6 -5Велес Москва 2:2 Алания Спартак-2 3:2 Алания Алания 3:2 ПФК Кубань Енисей 0:3 Алания
Торпедо Москва 3:1 Алания Краснодар-2 1:3 Алания КАМАЗ 1:1 Алания СКА-Хабаровск 1:2 Алания Алания 0:0 Велес Москва Балтика 2:0 Алания Алания 3:1 Краснодар-2 Акрон 1:2 Алания Алания 1:1 Торпедо Москва Шинник 0:1 Алания Алания 2:0 Факел Волгарь 1:0 Алания Алания 0:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания Алания 1:1 Нефтехимик
Последние игры между собой
Легион-Динамо: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Алания: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легион-Динамо
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Алания
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Саранск
|_Khleborodov I.
|3
|0
|0
|2.
|Знамя Ногинск
|Павлюченко Роман
|2
|0
|0
|3.
|Динамо Барнаул
|Кобялко Антон
|2
|0
|0
|4.
|Чита
|Нестеров Андрей
|2
|0
|0
|5.
|Чайка
|Олейников Иван
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Амкар
|Морозов Константин
|0
|1
|2.
|Туймазы
|_Khabibullin F.
|0
|1
|3.
|Кайрат Москва
|_Amirov R.
|0
|1
|4.
|Чертаново
|_Kovalenko A.
|0
|1
|5.
|Чертаново
|_Bartasevich V.
|0
|1
Прогнозы на матч Легион-Динамо 0:0 Алания
Исход игры
Легион-Динамо
2.6% (3)
Ничья
8.5% (10)
Алания
88.9% (104)
Тотал 2.5
Больше
57.26% (67)
Меньше
42.74% (50)
Обе команды забьют
Да
58.97% (69)
Нет
41.03% (48)
Популярный счёт
1:2 Алания
45.3% (53)
0:2 Алания
19.7% (23)
0:1 Алания
13.7% (16)
1:1 Ничья
6.8% (8)
0:3 Алания
5.1% (6)
1:3 Алания
4.3% (5)
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